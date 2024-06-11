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Новости Помощь Украине
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Еврокомиссия создает фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц

Єврокомісія створить фонд допомоги Україні

Европейская комиссия намерена создать фонд собственного капитала для оказания необходимой помощи Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шольц отметил, что сейчас Украине нужны возможности для улучшения доступа украинского бизнеса к капиталу.

"Поэтому я хочу похвастаться, что Европейская комиссия только что объявила о создании фонда собственного капитала, который будет мобилизовать важные средства для Украины", - сообщил канцлер.

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Больше подробностей пока не известно.

Автор: 

Еврокомиссия (1458) помощь (7812) Шольц Олаф (907)


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"Свої гроші ми будемо рахувати САМИ! А цім гундосим не голеним тіпам у зелених піжамах - НІЯКОЇ ДОВІРИ!"
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11.06.2024 16:20 Ответить
 
 