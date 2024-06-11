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Еврокомиссия создает фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц
Европейская комиссия намерена создать фонд собственного капитала для оказания необходимой помощи Украине.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Шольц отметил, что сейчас Украине нужны возможности для улучшения доступа украинского бизнеса к капиталу.
"Поэтому я хочу похвастаться, что Европейская комиссия только что объявила о создании фонда собственного капитала, который будет мобилизовать важные средства для Украины", - сообщил канцлер.
Больше подробностей пока не известно.
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Small Jerboa
показать весь комментарий11.06.2024 16:20 Ответить Мне нравится 0
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