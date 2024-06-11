Еврокомиссия создает фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц

Европейская комиссия намерена создать фонд собственного капитала для оказания необходимой помощи Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шольц отметил, что сейчас Украине нужны возможности для улучшения доступа украинского бизнеса к капиталу.

"Поэтому я хочу похвастаться, что Европейская комиссия только что объявила о создании фонда собственного капитала, который будет мобилизовать важные средства для Украины", - сообщил канцлер.

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Больше подробностей пока не известно.