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Тысячи солнечных панелей в скором времени поставят Украине, - фон дер Ляйен
Вскоре ЕС поставит Украине тысячи солнечных панелей, чтобы помочь энергетике страны.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции по восстановлению Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем вкладывать деньги в генерацию тока и энергии. Тысячи солнечных панелей уже скоро поступят в Украину. Наша цель - децентрализовать производство энергии. Это также усиливает устойчивость украинской энергосети", - отметила она.
По словам президента Еврокомиссии, также Украине поставят дополнительные 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine facility до конца месяца.
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+16 vl #590438
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+6 1turok
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+4 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий11.06.2024 12:32
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вже цієї зими все окупиться )
як добре що в нас президент БОНЕВТІК
Треба вирубувати....
санчатакамінофен влітку.
Но массовая установка подобных генераторов уничтожит монополию олигархов на электроэнергию. Поэтому запросов на поставку таких генераторов от Украины нет.
"Солнечные панели" говорите ... Ню, ню.