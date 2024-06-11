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Новости Помощь Украине
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Тысячи солнечных панелей в скором времени поставят Украине, - фон дер Ляйен

Тисячі сонячних панелей передасть ЄС Україні

Вскоре ЕС поставит Украине тысячи солнечных панелей, чтобы помочь энергетике страны.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции по восстановлению Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем вкладывать деньги в генерацию тока и энергии. Тысячи солнечных панелей уже скоро поступят в Украину. Наша цель - децентрализовать производство энергии. Это также усиливает устойчивость украинской энергосети", - отметила она.

По словам президента Еврокомиссии, также Украине поставят дополнительные 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine facility до конца месяца.

Читайте также: В Европарламенте будет создано большинство проевропейских и проукраинских сил, - фон дер Ляйен

Автор: 

помощь (7812) энергетика (2565) Урсула фон дер Ляйен (518)


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Топ комментарии
+16
І хтось з них побудує станцію та буде продавати українцям електроенергію по зеленому тарифу. Брат шаурми?
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11.06.2024 12:26
+6
Газотурбинный генератор контейнерного типа на 400 кВт/ч стоит 350 000 евро. (производства Сименс). Подключается к газовым магистралям трубой 30 мм. При сегодняшних ценах на газ (традиционно завышенной в разы) себестоимость 1 кВт/ч составляет 1,8 грн.
Но массовая установка подобных генераторов уничтожит монополию олигархов на электроэнергию. Поэтому запросов на поставку таких генераторов от Украины нет.
"Солнечные панели" говорите ... Ню, ню.
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11.06.2024 13:21
+4
Одна хєрня: міл'ярд дерев буде затіняти тисячи сонячних панелей.
Треба вирубувати....
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11.06.2024 12:32
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І хтось з них побудує станцію та буде продавати українцям електроенергію по зеленому тарифу. Брат шаурми?
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11.06.2024 12:26 Ответить
Швидше Ах, какой... Ахмєтов. Шмигаль - його людина, посприяє.
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11.06.2024 12:28 Ответить
кто ставил сес на балконе,какие мощности брать чтоб тянуло сразу холодильник,ноут,роутер, и 2-3 телека по 4-5 работы.и сколько примерно абла в тыс 50-70 можно вложитья?
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11.06.2024 12:27 Ответить
Ты прикалуешься? Чтобы установить сес на балконе хорошо если тебе на освещение енергосберегающими лампочками хватит. А он холодильник и телеки...Если в солнечную безоблачную погоду то радуйся если ты с 1кв.м. панели получишь 20Вт/час.
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11.06.2024 12:38 Ответить
А якшо балкон перенести на геостаціонарку та поставити арсенід - галлієві сонячні батареї то балкона вистачить .
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11.06.2024 15:42 Ответить
Сначала умножь сумму на 10. Потом расширь балкон в столько же раз. Потом выдели комнату под батареи накопления и прочие девайсы. И наслаждайся. Летом. Если хочешь и зимой, то сразу увеличивай все в 100 раз.
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11.06.2024 12:43 Ответить
Кум поставив собі 10 КВт, ще в 2020 році. Вистачає на все. Тоді віддав до 120 штук приблизно. В Україні це не окупиться ніколи. З часом здохнуть акумулятори, потім підсядуть панелі... Вам треба хоча б кіловати 4 мінімум. Погугліть, фірм по монтажу вистачає, тільки думаю, що у 70К не вкладетеся.
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11.06.2024 12:45 Ответить
"В Україні це не окупиться ніколи."

вже цієї зими все окупиться )
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11.06.2024 12:53 Ответить
На скільки років вистачає акб і панелей?
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11.06.2024 13:08 Ответить
Акамулятори 3-4 роки живуть, панелі пишуть 25 років, але знаю випадки коли п'ятнадцятирічні вже починали втрачати потужність. Китай штука не прогнозована...
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11.06.2024 21:10 Ответить
так хиба на балконі ваш кум поставив?)
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11.06.2024 15:25 Ответить
Ні, на виноградник зверху. В наших широтах панелі орієнтують на Південний Захід під кутом 60* до горизонту. Це оптимальний варіант. З балконом фішка не пройде. По площі може на 4КВт і набереться, але просто засклити ними балкон не вийде. Але можна спробувати, якщо можливо, на дах багатоповерхівки...
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11.06.2024 21:19 Ответить
А для чого вам аж 3 телевізори ?
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11.06.2024 15:39 Ответить
три телемарафони одразу, джекпот.)
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11.06.2024 16:02 Ответить
а ты избиратель Зе доволен своим выбором в 2019 году ?

як добре що в нас президент БОНЕВТІК
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11.06.2024 12:28 Ответить
А ціни підвищаться все - тут все коротко - слугам міліарди баксів іншим деревяний домик в землі, а як холопи закінчаться то завезуть мігрантів про що уже активно говорять
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11.06.2024 12:29 Ответить
На планете Земля нет мигрантов для завоза в Украину. Завести, конечно, можно но потом половина уедет в Россию, половина в Европу. Как вьетнамцы в начале девяностых
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11.06.2024 15:04 Ответить
Нормальна б влада зробила народу в такій ситуації пільгові кредити на усі енерго-товари, щоб у селах люди самі ставили панелі, та прибрала ДТЕКівську бюрократію, яка перешкоджає людям в установці власних СЕС... Але то ж нормальна влада. Нашій пох на людей.
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11.06.2024 12:30 Ответить
Більшість людей ЗЕвлада довела до такого стану, що вони навіть в кредит не здатні купувати подібне обладнання, адже ціни величезні та щодня зростають. В селах щось подібне можуть придбати одиниці, а решта навіть на звичайні ремонти старих хат не мають. Звісно, мова йде не про ті "царські села" з маєтків можновладців, податківців, керівників МВС і т.п. корупціонерів, що є поблизу кожного великого міста чи в курортних зонах.
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11.06.2024 13:04 Ответить
Тоді залишається еміграція, бо виживати десятиліттями без електрики - неможливо.
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11.06.2024 13:11 Ответить
Якщо є хоч якась можливість і не має бажання звикати жити (як нам тут анонсують представники ЗЕвлади) в темряві, холоді і працюючи до скону, бо на пенсії грошей теж немає - треба ризикувати (особливо тим, хто хоче мати/має дітей і хоче для них нормального майбутнього).
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11.06.2024 13:20 Ответить
У зимку краще ДРОВА!
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11.06.2024 12:32 Ответить
лучше ветряногенерация,но хз как ее в квартире сделать)
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11.06.2024 12:33 Ответить
А балкон як не підходить ?
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11.06.2024 15:44 Ответить
Одна хєрня: міл'ярд дерев буде затіняти тисячи сонячних панелей.
Треба вирубувати....
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11.06.2024 12:32 Ответить
Кто то получит бесплатно панели и еще будет качать *зеленый тариф* а остальные получат повышение счетов за е/е.
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11.06.2024 12:33 Ответить
Це сезонний товар. Поки доїдуть, переділять, змонтують - вже зима і готуй санчата камінофен влітку.
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11.06.2024 12:36 Ответить
На любой сезон. Актуально в домах где в подвалах спортзалы
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11.06.2024 12:41 Ответить
Дякую, дуже дякую(С) що кизяки не порадили
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11.06.2024 12:43 Ответить
Мотор колесо запитать от трнса с стабилизатором
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11.06.2024 15:08 Ответить
Можна хом'яка купить. На лампочку його потужності вистачить.

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11.06.2024 18:11 Ответить
А це вже варіант для сільських олігархів. Бо на балконі коняку навряд чи поставиш. )))

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11.06.2024 18:15 Ответить
Про панелі. У еас вже є одна величезна панель. На Банковій. Не сонячна. Зате з путанами.
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11.06.2024 12:44 Ответить
Буржуйки и свечки наше все!
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11.06.2024 12:45 Ответить
До тих панелей ще треба німця з автоматом поставити. Бо поїдуть вони комусь на дачу освітлювати маєток.
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11.06.2024 12:49 Ответить
якщо кожному домогосподарству хоча б по одній сонячній панелі (~500Вт) - то це вже допомога, а якщо усе знову видати одній своїй пригодованій "Шаурмі" - то до сраки така допомога - тут або кацапи зруйнують усі панелі зібрані в монополіста водному місті, або той самий монополіст буде цідити зеленотарифне бабло через какаразнічні тарифи з кожного українця..
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11.06.2024 12:51 Ответить
В Україні є два заводи, на яких можна виконати всі етапи створення сонячної панелі: від вирощування і порізки кремнію до складання готового фотомодуля. Завод "Квазар" у свій час був найпотужнішим українським підприємством по виробництву сонячних панелей - під брендом Kvazar.
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11.06.2024 12:51 Ответить
Кожному по панелі! - чи на панель?
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11.06.2024 12:57 Ответить
Газотурбинный генератор контейнерного типа на 400 кВт/ч стоит 350 000 евро. (производства Сименс). Подключается к газовым магистралям трубой 30 мм. При сегодняшних ценах на газ (традиционно завышенной в разы) себестоимость 1 кВт/ч составляет 1,8 грн.
Но массовая установка подобных генераторов уничтожит монополию олигархов на электроэнергию. Поэтому запросов на поставку таких генераторов от Украины нет.
"Солнечные панели" говорите ... Ню, ню.
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11.06.2024 13:21 Ответить
А ще обслуговування та розходні матеріали...
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11.06.2024 17:46 Ответить
Ахметке передайте!!!
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11.06.2024 14:32 Ответить
 
 