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выборы (22669) Европарламент (1778) Урсула фон дер Ляйен (463)

В Европарламенте будет создано большинство проевропейских и проукраинских сил, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после победы на выборах в Европарламент Европейская народная партия будет формировать "центр" с политсилами, имеющими, в частности, проевропейскую и проукраинскую позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом глава Еврокомиссии заявила, на пресс-конференции после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент.

"Спасибо избирателям за доверие. Сегодня - хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией, и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство в течение прошлых пяти лет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что удалось сохранить единство в Европе.

"Эти выборы прислали нам два послания. Первое - есть большинство в "центре" для сильной Европы, и это критически важно для стабильности. Этот "центр" сохранен. Но также является правдой, что экстремально левые и правые получили поддержку. Именно поэтому эти результаты означают огромную ответственность для партий, находящихся в "центре". Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все заинтересованы в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", - заявила она.

Ляйен также добавила, что хочет продолжать работать "с теми, кто проевропейский, проукраинский", и поддерживает "верховенство права".

Напомним, по прогнозам результатов выборов Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.

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Топ комментарии
+15
"Захарова: Расцениваем https://t.me/Ateobreaking/120185 посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении".
"Кораблі міняють курс!"
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10.06.2024 06:40
+4
Та тупого бидла й без грошей вистачає. Керманичі, звичайно, поклали до кишені...
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10.06.2024 07:25
+2
У них дійсно кепська ситуація з мігрантами, вже дуже давно і тільки погіршується.
"Гості" починають віджимати житлову площу.
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10.06.2024 08:09
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Правила форума Совет форумчан
"Захарова: Расцениваем https://t.me/Ateobreaking/120185 посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении".
"Кораблі міняють курс!"
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10.06.2024 06:40 Ответить
Московські гроші таки зробили своє - праві-ліві просунулись.
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10.06.2024 06:55 Ответить
Та тупого бидла й без грошей вистачає. Керманичі, звичайно, поклали до кишені...
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10.06.2024 07:25 Ответить
У них дійсно кепська ситуація з мігрантами, вже дуже давно і тільки погіршується.
"Гості" починають віджимати житлову площу.
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10.06.2024 08:09 Ответить
Велика перемога європейский громади, я вам скажу ...там розуміють, шо у світі діється
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10.06.2024 07:55 Ответить
повільно але впевнено хоч і з помилками колесо цивілізації рухається в правильному напрямку.
така ж ситуація була і під час Друої Світової, коли навіть гітлера, Таймс називала людиною року.......як і *уйла в недалекому минулому..
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10.06.2024 08:34 Ответить
На виборах до Європарламенту перемагають праві: Макрон розпустив парламент, у Бельгії звільнився прем'єр-міністр
https://www.9tv.co.il/item/71986

У Євросоюзі відбувається справжній політичний землетрус. Вибори в Європарламент, що відбулися в неділю, показали переконливу перевагу правих сил і явний вихід з моди "зелених" і ліво-соціалістичних настроїв.

Так, у Франції перше місце на виборах до Європарламенту посіла партія Марін Ле Пен "Національна єдність", яка набрала 33% голосів. У той же час партія президента Макрона ("Ренесанс") та Соціалістична партія набрали 15% та 14% голосів - тобто в сумі менше ніж одна партія Ле Пен.

У світлі такого "радикального" народного волевиявлення Еммануель Макрон оголосив, що розпускає нижню палату парламенту та призначає нові вибори у Франції на 30 червня. Ле Пен, у свою чергу, оголосила, що її партія "готова прийняти кермо влади, якщо народ виявить їй довіру".

Зазначимо, що положення самого Макрона це не торкнеться - президент у Франції обирається незалежним голосуванням раз на п'ять років, і його обрали на другий термін відносно нещодавно - 2022 року.

Разом з тим, якщо за підсумками виборів у парламенті з'явиться не надто "слухняна" Макрону коаліція, це загрожує сильними труднощами для уряду і самого президента у повсякденній роботі та реформах.

У Бельгії вибори до Європарламенту проводяться разом із внутрішніми парламентськими виборами. Там 18% голосів набрав "Новий фламандський альянс", заснований "а ідеях поміркованого консерватизму та фламандського націоналізму". Партія нинішнього прем'єр-міністра Олександра де Кро (ліберал-демократи) отримала лише 6% голосів. У зв'язку з цим Кро вже оголосив про відставку, визнавши поразку.

У Німеччині нищівну поразку на виборах до Європарламенту зазнала правляча партія, очолювана канцлером Олафом Шольцем (Соціал-демократична) - вона набирає всього близько 14%, йдучи ніздрі в ніздрю з правою "Альтернативою для Німеччини". На перше місце вирвався блок ХДС/ХСС ("Християнсько-демократичний союз" та його баварська версія - "Християнсько-соціальний союз"), що отримує близько 30% голосів.

Водночас, якщо врахувати, що саме ХДС за керівництвом Ангели Меркель "завозив" до Німеччини мільйони мусульманських мігрантів під час "арабської весни", зважаючи на все, німці не надто навчаються на уроках минулого.

Зазначимо, що в Німеччині ліві, центристи та системна преса проводять шалену кампанію ненависті проти правих партій, і насамперед проти "Альтернативи для Німеччини", а юридична система займається фальсифікацією кримінальних справ та постійним відверто упередженим переслідуванням правих політиків.

Під впливом цієї кампанії німецьке суспільство, що загалом зсувається вправо, поки виявилося здатним лише на "відкат" від соціалістів і "зелених" до "демократичних християн".

Водночас, права проізраїльська "Альтернатива" повільно, але вірно набирає популярності, хоча серед благонамірних німецьких бюргерів голосувати за неї вважається "не комільфо". Ось і зараз вона буде другою або третьою за величиною німецькою фракцією в Європарламенті.

Від Австрії на першому місці за попередніми результатами тримається права "Партія свободи" (25%), на другому - "Австрійська народна партія", за ідеологією, аналогічна німецькому ХДС.

Від Італії перемагають правлячі "Брати-італійці", від Іспанії - праві консерватори Partido Popular, що випереджають правлячих соціалістів.

Загалом, судячи з попередніх результатів, правоконсервативні сили складуть більшість у новому скликанні парламенту ЄС, на відміну від минулого.

Це може бути сприятливішим для Ізраїлю. Цього року закінчується термін повноважень нинішньої Єврокомісії - виконавчого органу ЄС, який затверджується Європарламентом.

Якщо голова Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, кандидат від європейських консерваторів (фракції ЄПН у Європарламенті), загалом задовольняє Ізраїль, то єврокомісар із зовнішніх зносин та оборони, іспанський соціаліст Жозеп Боррель веде себе як відвертий антисеміт. З урахуванням нового складу Європарламенту очікується, що й новий міністр закордонних справ Євросоюзу, якого оберуть наприкінці року, буде толерантнішим щодо єврейської держави.
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10.06.2024 09:03 Ответить
А виграли центристи з явною перевагою!!!
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10.06.2024 19:38 Ответить
"Єврейська держава юбер аллєс"?
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10.06.2024 12:10 Ответить
Нічого не маю проти Ізраїлю, але мене якось більше цікавить, як ці вибори вплинуть на Україну. За Ізраїль я спокійний, його підтримають США по любому. Я вболіваю за Україну, бо з нинішніми зеленими оманськими шлеперами проблематичною стає підтримка нашої держави з боку провідних держав світу.
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10.06.2024 13:21 Ответить
..ну вот и завод Меско в Поланде рванули гб исты с болот мацковии и картофляндии
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10.06.2024 15:30 Ответить
Ці вибори свідчять,що таке демократія.Європа не распалася і не расподеться.Тому що рашизм преречений на поразку.Така участь жде і *слуг*
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10.06.2024 19:35 Ответить
 
 