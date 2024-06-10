В Европарламенте будет создано большинство проевропейских и проукраинских сил, - фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после победы на выборах в Европарламент Европейская народная партия будет формировать "центр" с политсилами, имеющими, в частности, проевропейскую и проукраинскую позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом глава Еврокомиссии заявила, на пресс-конференции после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент.

"Спасибо избирателям за доверие. Сегодня - хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией, и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство в течение прошлых пяти лет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что удалось сохранить единство в Европе.

"Эти выборы прислали нам два послания. Первое - есть большинство в "центре" для сильной Европы, и это критически важно для стабильности. Этот "центр" сохранен. Но также является правдой, что экстремально левые и правые получили поддержку. Именно поэтому эти результаты означают огромную ответственность для партий, находящихся в "центре". Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все заинтересованы в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", - заявила она.

Ляйен также добавила, что хочет продолжать работать "с теми, кто проевропейский, проукраинский", и поддерживает "верховенство права".

Напомним, по прогнозам результатов выборов Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.

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