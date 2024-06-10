В Европарламенте будет создано большинство проевропейских и проукраинских сил, - фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после победы на выборах в Европарламент Европейская народная партия будет формировать "центр" с политсилами, имеющими, в частности, проевропейскую и проукраинскую позиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом глава Еврокомиссии заявила, на пресс-конференции после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент.
"Спасибо избирателям за доверие. Сегодня - хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией, и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство в течение прошлых пяти лет", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также подчеркнула, что удалось сохранить единство в Европе.
"Эти выборы прислали нам два послания. Первое - есть большинство в "центре" для сильной Европы, и это критически важно для стабильности. Этот "центр" сохранен. Но также является правдой, что экстремально левые и правые получили поддержку. Именно поэтому эти результаты означают огромную ответственность для партий, находящихся в "центре". Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все заинтересованы в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", - заявила она.
Ляйен также добавила, что хочет продолжать работать "с теми, кто проевропейский, проукраинский", и поддерживает "верховенство права".
Напомним, по прогнозам результатов выборов Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.
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"Кораблі міняють курс!"
"Гості" починають віджимати житлову площу.
така ж ситуація була і під час Друої Світової, коли навіть гітлера, Таймс називала людиною року.......як і *уйла в недалекому минулому..
https://www.9tv.co.il/item/71986
У Євросоюзі відбувається справжній політичний землетрус. Вибори в Європарламент, що відбулися в неділю, показали переконливу перевагу правих сил і явний вихід з моди "зелених" і ліво-соціалістичних настроїв.
Так, у Франції перше місце на виборах до Європарламенту посіла партія Марін Ле Пен "Національна єдність", яка набрала 33% голосів. У той же час партія президента Макрона ("Ренесанс") та Соціалістична партія набрали 15% та 14% голосів - тобто в сумі менше ніж одна партія Ле Пен.
У світлі такого "радикального" народного волевиявлення Еммануель Макрон оголосив, що розпускає нижню палату парламенту та призначає нові вибори у Франції на 30 червня. Ле Пен, у свою чергу, оголосила, що її партія "готова прийняти кермо влади, якщо народ виявить їй довіру".
Зазначимо, що положення самого Макрона це не торкнеться - президент у Франції обирається незалежним голосуванням раз на п'ять років, і його обрали на другий термін відносно нещодавно - 2022 року.
Разом з тим, якщо за підсумками виборів у парламенті з'явиться не надто "слухняна" Макрону коаліція, це загрожує сильними труднощами для уряду і самого президента у повсякденній роботі та реформах.
У Бельгії вибори до Європарламенту проводяться разом із внутрішніми парламентськими виборами. Там 18% голосів набрав "Новий фламандський альянс", заснований "а ідеях поміркованого консерватизму та фламандського націоналізму". Партія нинішнього прем'єр-міністра Олександра де Кро (ліберал-демократи) отримала лише 6% голосів. У зв'язку з цим Кро вже оголосив про відставку, визнавши поразку.
У Німеччині нищівну поразку на виборах до Європарламенту зазнала правляча партія, очолювана канцлером Олафом Шольцем (Соціал-демократична) - вона набирає всього близько 14%, йдучи ніздрі в ніздрю з правою "Альтернативою для Німеччини". На перше місце вирвався блок ХДС/ХСС ("Християнсько-демократичний союз" та його баварська версія - "Християнсько-соціальний союз"), що отримує близько 30% голосів.
Водночас, якщо врахувати, що саме ХДС за керівництвом Ангели Меркель "завозив" до Німеччини мільйони мусульманських мігрантів під час "арабської весни", зважаючи на все, німці не надто навчаються на уроках минулого.
Зазначимо, що в Німеччині ліві, центристи та системна преса проводять шалену кампанію ненависті проти правих партій, і насамперед проти "Альтернативи для Німеччини", а юридична система займається фальсифікацією кримінальних справ та постійним відверто упередженим переслідуванням правих політиків.
Під впливом цієї кампанії німецьке суспільство, що загалом зсувається вправо, поки виявилося здатним лише на "відкат" від соціалістів і "зелених" до "демократичних християн".
Водночас, права проізраїльська "Альтернатива" повільно, але вірно набирає популярності, хоча серед благонамірних німецьких бюргерів голосувати за неї вважається "не комільфо". Ось і зараз вона буде другою або третьою за величиною німецькою фракцією в Європарламенті.
Від Австрії на першому місці за попередніми результатами тримається права "Партія свободи" (25%), на другому - "Австрійська народна партія", за ідеологією, аналогічна німецькому ХДС.
Від Італії перемагають правлячі "Брати-італійці", від Іспанії - праві консерватори Partido Popular, що випереджають правлячих соціалістів.
Загалом, судячи з попередніх результатів, правоконсервативні сили складуть більшість у новому скликанні парламенту ЄС, на відміну від минулого.
Це може бути сприятливішим для Ізраїлю. Цього року закінчується термін повноважень нинішньої Єврокомісії - виконавчого органу ЄС, який затверджується Європарламентом.
Якщо голова Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, кандидат від європейських консерваторів (фракції ЄПН у Європарламенті), загалом задовольняє Ізраїль, то єврокомісар із зовнішніх зносин та оборони, іспанський соціаліст Жозеп Боррель веде себе як відвертий антисеміт. З урахуванням нового складу Європарламенту очікується, що й новий міністр закордонних справ Євросоюзу, якого оберуть наприкінці року, буде толерантнішим щодо єврейської держави.