У Європарламенті буде створена більшість з проєвропейськими та проукраїнськими силами, - фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія формуватиме "центр" з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це голова Єврокомісії заявила, на пресконференції після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту.
"Дякую виборцям за довіру. Сьогодні - добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років", - наголосила фон дер Ляєн.
Вона також підкреслила, що вдалося зберегти єдність у Європі.
"Ці вибори надіслали нам два послання. Перше - є більшість у "центрі" для сильної Європи, і це критично важливо для стабільності. Цей "центр" збережено. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, які перебувають у "центрі". Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі зацікавлені в стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", - заявила вона.
Ляєн також додала, що хоче продовжувати працювати "з тими, хто проєвропейський, проукраїнський", та підтримує "верховенство права".
Нагадаємо, за прогнозами результатів виборів Європейська народна партія, яка займає проукраїнську позицію, лідирує на виборах до Європейського парламенту.
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"Кораблі міняють курс!"
"Гості" починають віджимати житлову площу.
така ж ситуація була і під час Друої Світової, коли навіть гітлера, Таймс називала людиною року.......як і *уйла в недалекому минулому..
https://www.9tv.co.il/item/71986
У Євросоюзі відбувається справжній політичний землетрус. Вибори в Європарламент, що відбулися в неділю, показали переконливу перевагу правих сил і явний вихід з моди "зелених" і ліво-соціалістичних настроїв.
Так, у Франції перше місце на виборах до Європарламенту посіла партія Марін Ле Пен "Національна єдність", яка набрала 33% голосів. У той же час партія президента Макрона ("Ренесанс") та Соціалістична партія набрали 15% та 14% голосів - тобто в сумі менше ніж одна партія Ле Пен.
У світлі такого "радикального" народного волевиявлення Еммануель Макрон оголосив, що розпускає нижню палату парламенту та призначає нові вибори у Франції на 30 червня. Ле Пен, у свою чергу, оголосила, що її партія "готова прийняти кермо влади, якщо народ виявить їй довіру".
Зазначимо, що положення самого Макрона це не торкнеться - президент у Франції обирається незалежним голосуванням раз на п'ять років, і його обрали на другий термін відносно нещодавно - 2022 року.
Разом з тим, якщо за підсумками виборів у парламенті з'явиться не надто "слухняна" Макрону коаліція, це загрожує сильними труднощами для уряду і самого президента у повсякденній роботі та реформах.
У Бельгії вибори до Європарламенту проводяться разом із внутрішніми парламентськими виборами. Там 18% голосів набрав "Новий фламандський альянс", заснований "а ідеях поміркованого консерватизму та фламандського націоналізму". Партія нинішнього прем'єр-міністра Олександра де Кро (ліберал-демократи) отримала лише 6% голосів. У зв'язку з цим Кро вже оголосив про відставку, визнавши поразку.
У Німеччині нищівну поразку на виборах до Європарламенту зазнала правляча партія, очолювана канцлером Олафом Шольцем (Соціал-демократична) - вона набирає всього близько 14%, йдучи ніздрі в ніздрю з правою "Альтернативою для Німеччини". На перше місце вирвався блок ХДС/ХСС ("Християнсько-демократичний союз" та його баварська версія - "Християнсько-соціальний союз"), що отримує близько 30% голосів.
Водночас, якщо врахувати, що саме ХДС за керівництвом Ангели Меркель "завозив" до Німеччини мільйони мусульманських мігрантів під час "арабської весни", зважаючи на все, німці не надто навчаються на уроках минулого.
Зазначимо, що в Німеччині ліві, центристи та системна преса проводять шалену кампанію ненависті проти правих партій, і насамперед проти "Альтернативи для Німеччини", а юридична система займається фальсифікацією кримінальних справ та постійним відверто упередженим переслідуванням правих політиків.
Під впливом цієї кампанії німецьке суспільство, що загалом зсувається вправо, поки виявилося здатним лише на "відкат" від соціалістів і "зелених" до "демократичних християн".
Водночас, права проізраїльська "Альтернатива" повільно, але вірно набирає популярності, хоча серед благонамірних німецьких бюргерів голосувати за неї вважається "не комільфо". Ось і зараз вона буде другою або третьою за величиною німецькою фракцією в Європарламенті.
Від Австрії на першому місці за попередніми результатами тримається права "Партія свободи" (25%), на другому - "Австрійська народна партія", за ідеологією, аналогічна німецькому ХДС.
Від Італії перемагають правлячі "Брати-італійці", від Іспанії - праві консерватори Partido Popular, що випереджають правлячих соціалістів.
Загалом, судячи з попередніх результатів, правоконсервативні сили складуть більшість у новому скликанні парламенту ЄС, на відміну від минулого.
Це може бути сприятливішим для Ізраїлю. Цього року закінчується термін повноважень нинішньої Єврокомісії - виконавчого органу ЄС, який затверджується Європарламентом.
Якщо голова Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, кандидат від європейських консерваторів (фракції ЄПН у Європарламенті), загалом задовольняє Ізраїль, то єврокомісар із зовнішніх зносин та оборони, іспанський соціаліст Жозеп Боррель веде себе як відвертий антисеміт. З урахуванням нового складу Європарламенту очікується, що й новий міністр закордонних справ Євросоюзу, якого оберуть наприкінці року, буде толерантнішим щодо єврейської держави.