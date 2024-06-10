У Європарламенті буде створена більшість з проєвропейськими та проукраїнськими силами, - фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія формуватиме "центр" з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це голова Єврокомісії заявила, на пресконференції після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту.

"Дякую виборцям за довіру. Сьогодні - добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що вдалося зберегти єдність у Європі.

"Ці вибори надіслали нам два послання. Перше - є більшість у "центрі" для сильної Європи, і це критично важливо для стабільності. Цей "центр" збережено. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, які перебувають у "центрі". Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі зацікавлені в стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", - заявила вона.

Ляєн також додала, що хоче продовжувати працювати "з тими, хто проєвропейський, проукраїнський", та підтримує "верховенство права".

Нагадаємо, за прогнозами результатів виборів Європейська народна партія, яка займає проукраїнську позицію, лідирує на виборах до Європейського парламенту.

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