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Проукраїнська ЄНП перемагає на виборах до Європарламенту, - DW

Вибори до Європарламенту: лідирує ЄНП

Європейська народна партія, яка займає проукраїнську позицію, лідирує на виборах до Європейського парламенту.

Про це пише видання DW з посиланням на прогнози результатів виборів, оприлюднені німецькими телеканалами ARD та ZDF, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ЄНП, яка у нинішньому ЄП має найбільшу фракцію, здобуває близько 180 з 720 місць у новому скликанні Європарламенту.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозами, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД), який може отримати близько 135 місць. Наступне - об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості від 81 до 87 депутатів.

Читайте: Поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту через можливе втручання Росії, - The Guardian

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 80 мандатів, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" - 70 місць. Натомість об'єднання "Зелені / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає менше 60 місць.

В матеріалі йдеться, що згідно з цими попередніми цифрами, праві партії можуть мати найкращий приріст серед усіх політсил у порівнянні з попередніми виборами 2019 року.

Вибори до ЄП традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів європарламентаріїв обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувається в неділю, 9 червня. Інформація про розподіл місць у Європейському парламенті десятого скликання буде доступна того ж дня, о 23.00 за середньоєвропейським часом.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Емманюель Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії на виборах до Європарламенту.

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Топ коментарі
+10
Самое интересное что рашисты сами же загоняют стадами в европу мигрантов. а потом продвигают своих кандидатов якобы для борьбы с мигрантами. неужели коренные европейцы етого не понимают что разные Ле-Пены, Фицы и Меркельши ето враги Европы.
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10.06.2024 00:28
+6
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10.06.2024 00:24
+5
Мигранты лезут со всех щелей в том числе через рашку и **********. Но главное почему лезут и кто их загоняет в Европу и США? А гонят их ***** и его пособники типо диктаторов Сирии, Ирана, ХАМАСа и других поклонников полотенцеголовых и лаптеногих. И все ето оплачивает ***** и Саудовская Аравия. И только не нужно сказок что нищие бабуины пешочком чапают в Европу за свои сбережения. Сами вдумайтесь откуда у полотенцеголовых у которых нечего жрать у каждого минимум 10 штук к зелени
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10.06.2024 01:41
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ТІльки не треба тут казки - збільшились кількість мість у проросійського крила в середньому по Европі. В чому РФ права в пропаганді - міграційна політика ЕС це дно
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09.06.2024 23:59 Відповісти
Самое интересное что рашисты сами же загоняют стадами в европу мигрантов. а потом продвигают своих кандидатов якобы для борьбы с мигрантами. неужели коренные европейцы етого не понимают что разные Ле-Пены, Фицы и Меркельши ето враги Европы.
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10.06.2024 00:28 Відповісти
Мигранты едут через Средиземное море. Или там Турцию. А не Россию. Россия пыталась в это дело, но не смогла.
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10.06.2024 00:53 Відповісти
Мигранты лезут со всех щелей в том числе через рашку и **********. Но главное почему лезут и кто их загоняет в Европу и США? А гонят их ***** и его пособники типо диктаторов Сирии, Ирана, ХАМАСа и других поклонников полотенцеголовых и лаптеногих. И все ето оплачивает ***** и Саудовская Аравия. И только не нужно сказок что нищие бабуины пешочком чапают в Европу за свои сбережения. Сами вдумайтесь откуда у полотенцеголовых у которых нечего жрать у каждого минимум 10 штук к зелени
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10.06.2024 01:41 Відповісти
Средиземное море большая лужа, которую переплыть может любой. Плюс через Турцию, которая всегда была воротами из Азии в Европу. Так что сводить все к злой России это просто какая-то левая конспирология ничем не лучше правых конспирологий.
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10.06.2024 01:50 Відповісти
Еще раз говорю, задайтесь вопросом чего полотенцеголовые бугут из Азии в Европу и США. И почему в США в самых дорогих и престижных ВУЗах полотенцеголовые устроили шабаш? Откуда вообще у полотенцеголовых бабуинов сотни тысяч долларов и связи чтобы поступить в американские ВУЗы?
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10.06.2024 02:03 Відповісти
Потому что они богатые. Прикинь во всем мире есть богатые люди.
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10.06.2024 02:16 Відповісти
Это как удивляться почему дети Ахметова и других олигархов учаться по Британиям, а текущий лидер Швейцарии учился в Швейцарии. Да даже Украину взять, которая учит негров и арабов за цену, которую украинцы заплатить не могут.
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10.06.2024 02:18 Відповісти
Лидер Северной Кореи учился в Швейцарии. Бедные европейцы и американцы беднее богатых арабов, негров и индусов.
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10.06.2024 02:19 Відповісти
У американцев в Сенате прямо сейчас заседает Ильхан Омар, которая крайне левая и там пропалестинка. Батя и дед Ильхан были важными чиновниками какого-то сомалийского диктатора, который сбежали в США после того как проиграли войну. И таких Ильхан в США куча.
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10.06.2024 02:23 Відповісти
Самая богатая диаспора в США это иранцы и нигерийцы. А в то время белые ирландцы живут в трейлерах и работают там в шахтах и на заправках.
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10.06.2024 02:25 Відповісти
Ірландці були першими рабами в британських колоніях Америки. Їх Олівер Кромвель під час придушення Ірландського повстання добряче загеноцидив. Кілька сотень тисяч винищив, кілька сотень тисяч відправив рабами у Америку.

Чорні раби стали більш поширеними у Америці майже через сотню років, - у середині 18 століття. Негри були фізично сильними і покірними, а ірландці, - слабшими, і схильними до непокори. Тому один негр коштував, як десяток ірландців. У 1840-х роках у південних штатах молодий здоровий негр коштував, у перерахунку на ******* гроші, близько 20 тисяч доларів. Деякі плантатори практикували селекцію, - парували негрів з ірландками, щоб отримати потомство більш гарніше, подібно до ірландців, і фізично витривале, так само, як негри.

Згідно із ********* генетичними дослідженнями, чверть американських негрів насправді є мулатами, бо мають серед своїх предків білих. Оце вони і є в основному нащадкими тих бідолашних ірландок, яких насильно зводили з неграми.
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10.06.2024 05:17 Відповісти
Нигерийская диаспора богаче ливанской и еврейской ?

Что-то сомнительно...
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10.06.2024 09:35 Відповісти
И сколько штук детей Ахметова учится в Лондоне или США? Зато полотенцеголовых миллионы там уже засело. При етом *дети ахметова* гуляют и веселятся на яхтах и по ресторанах и больше о них никто ничего не слышит в политическом смысле, а вот полотенцеголовые с конкретной целью на Запад едут, наставить палаток, участвовать в протестах и требуют расширения ислама, убийства христиан и иудеев и лезут захватывать власть на Западе. Все потому что они отрабатывают деньги которые в них вложили диктаторы и террористы.
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10.06.2024 03:09 Відповісти
Змогла. Це вони організовували кілька років поспіль навалу на Європу через Середземне море.
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10.06.2024 09:23 Відповісти
Все это тупая конспирология. Проблемы существуют в реале. Просто Россия их пытается использовать, но не она их создает. Она лишь пытается их раздувать.
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10.06.2024 13:56 Відповісти
Це не конспірологія. Про організацію переправки мігрантів через море росією було багато публікацій. Вона скуповувала різні старезні корита для цих цілей. Для одноразового рейсу. Одне з таких суден було куплено в Ялті. На початку 2000-х.
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10.06.2024 14:08 Відповісти
Я не спорю что Россия пыталась раздувать эти вещи, но они не причина этих вещей. Причина банально в том что Европа с радостью принимает беженцев, вот они и едут..
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10.06.2024 14:09 Відповісти
Згоден.
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10.06.2024 14:12 Відповісти
В тому є і провина самих європейців.
Занадто толерантне ставлення до тих, у кого рівень толерантності має від'ємні зачення.
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10.06.2024 08:12 Відповісти
Гітлер був лівий, чи правий?...
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10.06.2024 00:07 Відповісти
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10.06.2024 00:24 Відповісти
Він був кАнкрєтний🤣
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10.06.2024 00:44 Відповісти
Чіста канкрєтний па жизні в натурє!
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10.06.2024 09:12 Відповісти
Гитлер был левым. Его партия до переименования называлась рабочая партия германии. Просто в то время главным пугалом был фашизм и всех записывали в фашисты. Вот записали туда и Гитлера.
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10.06.2024 00:54 Відповісти
Це вам на уроках "савецкай історіі" таке розповіли?
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10.06.2024 06:09 Відповісти
На уроках советской истории он как раз правый. Коммунисты были главными экспертами по нацизму и пытались всех убедить что это правое движение после второй мировой.
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10.06.2024 13:57 Відповісти
А це для тих, хто не хотів старі совкові назви вулиць міняти на українські.
Тіпа, нехай і так буде, "не на часі", або "навіщо гроші тратить".
Позбавлятися ворожого мотлоху не просто нормально, а й необхідно!

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10.06.2024 01:15 Відповісти
а що гарна назва вулиці, можна буде перейменувати вулицю ч-леніна дось в наунецку, макіївці чи луганську після звільнення від кацапської рашистької чуми ...
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10.06.2024 04:51 Відповісти
В экономических вопросах Гитлер был скорее левый, а в идеологии крайне правый.
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10.06.2024 09:39 Відповісти
Так і в США ОРАНЖЕВИЙ ДОННІ хотів мощно і жорстко використати в гонці тему нелегалів з Мексики, і на цьому тлі заблокувати військову допомогу. А його торпеда Тейлор Грін напамять вивчила путінські наративи. Її так імалюють в армійській шапці. Так що не тільки а Європі.
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10.06.2024 00:25 Відповісти
CDU/CSU (ЄНП українською) поки що найкращий вибір.FDP від Шольца?Ніхто в нього більше не вірить. або не довіряють. AFD проруські холуї. які хочуть вийти з євросоюзу,ввести знову D-Mark,як валюту,скасувати санкції проти росії, і знову запустити газ по трубі..Зелені задрали зі своєю міграційною політикою..Такщо все не так погано...Але все рівно все х.......
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10.06.2024 00:42 Відповісти
А шо в зелених з міграційною політикою?
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10.06.2024 00:46 Відповісти
А в них політика така,що двері відкриті для всіх..Все добре..АЛЕ..Їдуть тисячі сюди а потім сидять на соціалі роками.А це багатьом німцям не подобається
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10.06.2024 01:24 Відповісти
Норма.
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10.06.2024 01:15 Відповісти

У вас такий самий нік, як і артистичний псевдонім Анни Стен (Анни Фесак), - української актриси, яка знімалася в Голлівуді в 1930-1940-х роках.
Кадр з американського фільму 1934 року "Нана".

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10.06.2024 02:22 Відповісти
Напиши щось розумне.
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29.06.2024 15:11 Відповісти
щось розумне.

Написав.
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15.07.2024 20:07 Відповісти
 
 