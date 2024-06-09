Проукраїнська ЄНП перемагає на виборах до Європарламенту, - DW

Європейська народна партія, яка займає проукраїнську позицію, лідирує на виборах до Європейського парламенту.

Про це пише видання DW з посиланням на прогнози результатів виборів, оприлюднені німецькими телеканалами ARD та ZDF, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ЄНП, яка у нинішньому ЄП має найбільшу фракцію, здобуває близько 180 з 720 місць у новому скликанні Європарламенту.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозами, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД), який може отримати близько 135 місць. Наступне - об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості від 81 до 87 депутатів.

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Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 80 мандатів, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" - 70 місць. Натомість об'єднання "Зелені / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає менше 60 місць.

В матеріалі йдеться, що згідно з цими попередніми цифрами, праві партії можуть мати найкращий приріст серед усіх політсил у порівнянні з попередніми виборами 2019 року.

Вибори до ЄП традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів європарламентаріїв обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувається в неділю, 9 червня. Інформація про розподіл місць у Європейському парламенті десятого скликання буде доступна того ж дня, о 23.00 за середньоєвропейським часом.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Емманюель Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії на виборах до Європарламенту.