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Європарламент (1029) обшук (1950)

Поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту через можливе втручання Росії, - The Guardian

Європарламент

Федеральна прокуратура Бельгії заявила, що поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та отримували гроші за просування російської пропаганди через вебсайт новин Голосу Європи (Voice of Europe)", - заявили прокурори.

Також обшуки пройшли в офісі підозрюваного в Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції.

Нагадаємо, Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.

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29.05.2024 14:11 Відповісти
якщо не знайдуть наградного червоного маузєра, то нєвіновєн
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29.05.2024 14:38 Відповісти
Якщо санкціоновано обшук, та ще й де, то знайдуть. Просто так би не шуміли б...
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29.05.2024 14:40 Відповісти
Пусть хоть втручальники кацапы заставят почистить цей коррупционный клоповник.
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29.05.2024 15:00 Відповісти
Дожилися!!!... Повний курник кацапських шпигунів!
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29.05.2024 15:10 Відповісти
європоліція? чи локальна бельгійська? якщо локальна, то чи немає тут правової колізії?)
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29.05.2024 15:30 Відповісти
Обшуки не поможуть,в путіна є Вітьок Орбан.
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29.05.2024 16:30 Відповісти
Тю.... Це для нас не новина. Нас турбує питання де більша корупція - в Україні, чи може в ЄС ? Ми то хоча б про свою щось там дискутуємо, а Європа мовчить, як риба аб льод !!!
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29.05.2024 17:56 Відповісти
 
 