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Европарламент (1778) обыск (1882)

Полиция проводит обыски в здании Европарламента из-за возможного вмешательства России, - The Guardian

Європарламент

Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что полиция провела обыски в резиденции сотрудника Европейского парламента и в его офисе в здании парламента в Брюсселе из-за возможного вмешательства России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации и касаются признаков российского вмешательства, с помощью которого к членам Европейского парламента обращались и получали деньги за продвижение российской пропаганды через веб-сайт новостей Голоса Европы (Voice of Europe)", - заявили прокуроры.

Также обыски прошли в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира парламента ЕС во Франции.

Напомним, Европейский Союз, по запросу Чехии, ввел санкции против экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и российского интернет-портала Voice of Europe.

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Киньте його у вулик
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29.05.2024 14:11 Ответить
якщо не знайдуть наградного червоного маузєра, то нєвіновєн
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29.05.2024 14:38 Ответить
Якщо санкціоновано обшук, та ще й де, то знайдуть. Просто так би не шуміли б...
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29.05.2024 14:40 Ответить
Пусть хоть втручальники кацапы заставят почистить цей коррупционный клоповник.
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29.05.2024 15:00 Ответить
Дожилися!!!... Повний курник кацапських шпигунів!
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29.05.2024 15:10 Ответить
європоліція? чи локальна бельгійська? якщо локальна, то чи немає тут правової колізії?)
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29.05.2024 15:30 Ответить
Обшуки не поможуть,в путіна є Вітьок Орбан.
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29.05.2024 16:30 Ответить
Тю.... Це для нас не новина. Нас турбує питання де більша корупція - в Україні, чи може в ЄС ? Ми то хоча б про свою щось там дискутуємо, а Європа мовчить, як риба аб льод !!!
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29.05.2024 17:56 Ответить
 
 