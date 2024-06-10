Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW

Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом пишет издание DW со ссылкой на прогнозы результатов выборов, обнародованные германскики телеканалами ARD и ZDF, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ЕНП, которая в нынешнем ЕП имеет самую большую фракцию, получает около 180 из 720 мест в новом созыве Европарламента.

Второй по численности фракцией, согласно прогнозам, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который может получить около 135 мест. Следующее - объединение либералов "Обновляя Европу", которые могут рассчитывать на группу в парламенте в количестве от 81 до 87 депутатов.

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Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут получить 80 мандатов, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" - 70 мест. Зато объединение "Зеленые / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит менее 60 мест.

В материале говорится, что согласно этим предварительным цифрам, правые партии могут иметь лучший прирост среди всех политсил по сравнению с предыдущими выборами 2019 года.

Выборы в ЕП традиционно проходят в течение четырех дней. Они начались 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней европарламентариев выбирали в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходит в воскресенье, 9 июня. Информация о распределении мест в Европейском парламенте десятого созыва будет доступна в тот же день, в 23.00 по среднеевропейскому времени.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент.