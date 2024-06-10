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выборы (22669) Европарламент (1778) ЕНП (172)

Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW

Вибори до Європарламенту: лідирує ЄНП

Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом пишет издание DW со ссылкой на прогнозы результатов выборов, обнародованные германскики телеканалами ARD и ZDF, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ЕНП, которая в нынешнем ЕП имеет самую большую фракцию, получает около 180 из 720 мест в новом созыве Европарламента.

Второй по численности фракцией, согласно прогнозам, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который может получить около 135 мест. Следующее - объединение либералов "Обновляя Европу", которые могут рассчитывать на группу в парламенте в количестве от 81 до 87 депутатов.

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Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут получить 80 мандатов, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" - 70 мест. Зато объединение "Зеленые / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит менее 60 мест.

В материале говорится, что согласно этим предварительным цифрам, правые партии могут иметь лучший прирост среди всех политсил по сравнению с предыдущими выборами 2019 года.

Выборы в ЕП традиционно проходят в течение четырех дней. Они начались 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней европарламентариев выбирали в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходит в воскресенье, 9 июня. Информация о распределении мест в Европейском парламенте десятого созыва будет доступна в тот же день, в 23.00 по среднеевропейскому времени.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент.
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Топ комментарии
+10
Самое интересное что рашисты сами же загоняют стадами в европу мигрантов. а потом продвигают своих кандидатов якобы для борьбы с мигрантами. неужели коренные европейцы етого не понимают что разные Ле-Пены, Фицы и Меркельши ето враги Европы.
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10.06.2024 00:28
+6
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10.06.2024 00:24
+5
Мигранты лезут со всех щелей в том числе через рашку и **********. Но главное почему лезут и кто их загоняет в Европу и США? А гонят их ***** и его пособники типо диктаторов Сирии, Ирана, ХАМАСа и других поклонников полотенцеголовых и лаптеногих. И все ето оплачивает ***** и Саудовская Аравия. И только не нужно сказок что нищие бабуины пешочком чапают в Европу за свои сбережения. Сами вдумайтесь откуда у полотенцеголовых у которых нечего жрать у каждого минимум 10 штук к зелени
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10.06.2024 01:41
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ТІльки не треба тут казки - збільшились кількість мість у проросійського крила в середньому по Европі. В чому РФ права в пропаганді - міграційна політика ЕС це дно
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09.06.2024 23:59 Ответить
Самое интересное что рашисты сами же загоняют стадами в европу мигрантов. а потом продвигают своих кандидатов якобы для борьбы с мигрантами. неужели коренные европейцы етого не понимают что разные Ле-Пены, Фицы и Меркельши ето враги Европы.
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10.06.2024 00:28 Ответить
Мигранты едут через Средиземное море. Или там Турцию. А не Россию. Россия пыталась в это дело, но не смогла.
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10.06.2024 00:53 Ответить
Мигранты лезут со всех щелей в том числе через рашку и **********. Но главное почему лезут и кто их загоняет в Европу и США? А гонят их ***** и его пособники типо диктаторов Сирии, Ирана, ХАМАСа и других поклонников полотенцеголовых и лаптеногих. И все ето оплачивает ***** и Саудовская Аравия. И только не нужно сказок что нищие бабуины пешочком чапают в Европу за свои сбережения. Сами вдумайтесь откуда у полотенцеголовых у которых нечего жрать у каждого минимум 10 штук к зелени
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10.06.2024 01:41 Ответить
Средиземное море большая лужа, которую переплыть может любой. Плюс через Турцию, которая всегда была воротами из Азии в Европу. Так что сводить все к злой России это просто какая-то левая конспирология ничем не лучше правых конспирологий.
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10.06.2024 01:50 Ответить
Еще раз говорю, задайтесь вопросом чего полотенцеголовые бугут из Азии в Европу и США. И почему в США в самых дорогих и престижных ВУЗах полотенцеголовые устроили шабаш? Откуда вообще у полотенцеголовых бабуинов сотни тысяч долларов и связи чтобы поступить в американские ВУЗы?
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10.06.2024 02:03 Ответить
Потому что они богатые. Прикинь во всем мире есть богатые люди.
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10.06.2024 02:16 Ответить
Это как удивляться почему дети Ахметова и других олигархов учаться по Британиям, а текущий лидер Швейцарии учился в Швейцарии. Да даже Украину взять, которая учит негров и арабов за цену, которую украинцы заплатить не могут.
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10.06.2024 02:18 Ответить
Лидер Северной Кореи учился в Швейцарии. Бедные европейцы и американцы беднее богатых арабов, негров и индусов.
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10.06.2024 02:19 Ответить
У американцев в Сенате прямо сейчас заседает Ильхан Омар, которая крайне левая и там пропалестинка. Батя и дед Ильхан были важными чиновниками какого-то сомалийского диктатора, который сбежали в США после того как проиграли войну. И таких Ильхан в США куча.
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10.06.2024 02:23 Ответить
Самая богатая диаспора в США это иранцы и нигерийцы. А в то время белые ирландцы живут в трейлерах и работают там в шахтах и на заправках.
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10.06.2024 02:25 Ответить
Ірландці були першими рабами в британських колоніях Америки. Їх Олівер Кромвель під час придушення Ірландського повстання добряче загеноцидив. Кілька сотень тисяч винищив, кілька сотень тисяч відправив рабами у Америку.

Чорні раби стали більш поширеними у Америці майже через сотню років, - у середині 18 століття. Негри були фізично сильними і покірними, а ірландці, - слабшими, і схильними до непокори. Тому один негр коштував, як десяток ірландців. У 1840-х роках у південних штатах молодий здоровий негр коштував, у перерахунку на ******* гроші, близько 20 тисяч доларів. Деякі плантатори практикували селекцію, - парували негрів з ірландками, щоб отримати потомство більш гарніше, подібно до ірландців, і фізично витривале, так само, як негри.

Згідно із ********* генетичними дослідженнями, чверть американських негрів насправді є мулатами, бо мають серед своїх предків білих. Оце вони і є в основному нащадкими тих бідолашних ірландок, яких насильно зводили з неграми.
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10.06.2024 05:17 Ответить
Нигерийская диаспора богаче ливанской и еврейской ?

Что-то сомнительно...
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10.06.2024 09:35 Ответить
И сколько штук детей Ахметова учится в Лондоне или США? Зато полотенцеголовых миллионы там уже засело. При етом *дети ахметова* гуляют и веселятся на яхтах и по ресторанах и больше о них никто ничего не слышит в политическом смысле, а вот полотенцеголовые с конкретной целью на Запад едут, наставить палаток, участвовать в протестах и требуют расширения ислама, убийства христиан и иудеев и лезут захватывать власть на Западе. Все потому что они отрабатывают деньги которые в них вложили диктаторы и террористы.
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10.06.2024 03:09 Ответить
Змогла. Це вони організовували кілька років поспіль навалу на Європу через Середземне море.
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10.06.2024 09:23 Ответить
Все это тупая конспирология. Проблемы существуют в реале. Просто Россия их пытается использовать, но не она их создает. Она лишь пытается их раздувать.
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10.06.2024 13:56 Ответить
Це не конспірологія. Про організацію переправки мігрантів через море росією було багато публікацій. Вона скуповувала різні старезні корита для цих цілей. Для одноразового рейсу. Одне з таких суден було куплено в Ялті. На початку 2000-х.
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10.06.2024 14:08 Ответить
Я не спорю что Россия пыталась раздувать эти вещи, но они не причина этих вещей. Причина банально в том что Европа с радостью принимает беженцев, вот они и едут..
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10.06.2024 14:09 Ответить
Згоден.
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10.06.2024 14:12 Ответить
В тому є і провина самих європейців.
Занадто толерантне ставлення до тих, у кого рівень толерантності має від'ємні зачення.
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10.06.2024 08:12 Ответить
Гітлер був лівий, чи правий?...
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10.06.2024 00:07 Ответить
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10.06.2024 00:24 Ответить
Він був кАнкрєтний🤣
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10.06.2024 00:44 Ответить
Чіста канкрєтний па жизні в натурє!
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10.06.2024 09:12 Ответить
Гитлер был левым. Его партия до переименования называлась рабочая партия германии. Просто в то время главным пугалом был фашизм и всех записывали в фашисты. Вот записали туда и Гитлера.
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10.06.2024 00:54 Ответить
Це вам на уроках "савецкай історіі" таке розповіли?
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10.06.2024 06:09 Ответить
На уроках советской истории он как раз правый. Коммунисты были главными экспертами по нацизму и пытались всех убедить что это правое движение после второй мировой.
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10.06.2024 13:57 Ответить
А це для тих, хто не хотів старі совкові назви вулиць міняти на українські.
Тіпа, нехай і так буде, "не на часі", або "навіщо гроші тратить".
Позбавлятися ворожого мотлоху не просто нормально, а й необхідно!

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10.06.2024 01:15 Ответить
а що гарна назва вулиці, можна буде перейменувати вулицю ч-леніна дось в наунецку, макіївці чи луганську після звільнення від кацапської рашистької чуми ...
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10.06.2024 04:51 Ответить
В экономических вопросах Гитлер был скорее левый, а в идеологии крайне правый.
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10.06.2024 09:39 Ответить
Так і в США ОРАНЖЕВИЙ ДОННІ хотів мощно і жорстко використати в гонці тему нелегалів з Мексики, і на цьому тлі заблокувати військову допомогу. А його торпеда Тейлор Грін напамять вивчила путінські наративи. Її так імалюють в армійській шапці. Так що не тільки а Європі.
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10.06.2024 00:25 Ответить
CDU/CSU (ЄНП українською) поки що найкращий вибір.FDP від Шольца?Ніхто в нього більше не вірить. або не довіряють. AFD проруські холуї. які хочуть вийти з євросоюзу,ввести знову D-Mark,як валюту,скасувати санкції проти росії, і знову запустити газ по трубі..Зелені задрали зі своєю міграційною політикою..Такщо все не так погано...Але все рівно все х.......
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10.06.2024 00:42 Ответить
А шо в зелених з міграційною політикою?
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10.06.2024 00:46 Ответить
А в них політика така,що двері відкриті для всіх..Все добре..АЛЕ..Їдуть тисячі сюди а потім сидять на соціалі роками.А це багатьом німцям не подобається
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10.06.2024 01:24 Ответить
Норма.
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10.06.2024 01:15 Ответить

У вас такий самий нік, як і артистичний псевдонім Анни Стен (Анни Фесак), - української актриси, яка знімалася в Голлівуді в 1930-1940-х роках.
Кадр з американського фільму 1934 року "Нана".

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10.06.2024 02:22 Ответить
Напиши щось розумне.
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29.06.2024 15:11 Ответить
щось розумне.

Написав.
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15.07.2024 20:07 Ответить
 
 