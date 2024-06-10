Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW
Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.
Об этом пишет издание DW со ссылкой на прогнозы результатов выборов, обнародованные германскики телеканалами ARD и ZDF, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ЕНП, которая в нынешнем ЕП имеет самую большую фракцию, получает около 180 из 720 мест в новом созыве Европарламента.
Второй по численности фракцией, согласно прогнозам, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который может получить около 135 мест. Следующее - объединение либералов "Обновляя Европу", которые могут рассчитывать на группу в парламенте в количестве от 81 до 87 депутатов.
Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут получить 80 мандатов, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" - 70 мест. Зато объединение "Зеленые / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит менее 60 мест.
В материале говорится, что согласно этим предварительным цифрам, правые партии могут иметь лучший прирост среди всех политсил по сравнению с предыдущими выборами 2019 года.
Выборы в ЕП традиционно проходят в течение четырех дней. Они начались 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней европарламентариев выбирали в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходит в воскресенье, 9 июня. Информация о распределении мест в Европейском парламенте десятого созыва будет доступна в тот же день, в 23.00 по среднеевропейскому времени.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент.
Пожалуйста, подождите...
Чорні раби стали більш поширеними у Америці майже через сотню років, - у середині 18 століття. Негри були фізично сильними і покірними, а ірландці, - слабшими, і схильними до непокори. Тому один негр коштував, як десяток ірландців. У 1840-х роках у південних штатах молодий здоровий негр коштував, у перерахунку на ******* гроші, близько 20 тисяч доларів. Деякі плантатори практикували селекцію, - парували негрів з ірландками, щоб отримати потомство більш гарніше, подібно до ірландців, і фізично витривале, так само, як негри.
Згідно із ********* генетичними дослідженнями, чверть американських негрів насправді є мулатами, бо мають серед своїх предків білих. Оце вони і є в основному нащадкими тих бідолашних ірландок, яких насильно зводили з неграми.
Что-то сомнительно...
Занадто толерантне ставлення до тих, у кого рівень толерантності має від'ємні зачення.
Тіпа, нехай і так буде, "не на часі", або "навіщо гроші тратить".
Позбавлятися ворожого мотлоху не просто нормально, а й необхідно!
У вас такий самий нік, як і артистичний псевдонім Анни Стен (Анни Фесак), - української актриси, яка знімалася в Голлівуді в 1930-1940-х роках.
Кадр з американського фільму 1934 року "Нана".
Написав.