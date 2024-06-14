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Понад $486 млрд має заплатити РФ за завдані Україні збитки, - декларація лідерів G7

Саміт G7 в Італії 2024 року

Росія має припинити війну проти України і заплатити за завдану шкоду, яка, за даними Світового банку, наразі перевищує 486 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту, витяги з тексту якої наводить італійське агентство ANSA.

"Росія має припинити незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, цей збиток наразі перевищує 486 мільярдів доларів. Росія не має права вирішувати, чи платитиме вона за війну і коли це станеться. Зобов'язання Росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, заподіяні Україні, зрозумілі, й тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена дотримуватися цих зобов'язань", - ідеться в документі.

Також читайте: Росія завдала українському енергосектору збитків на понад 56 мільярдів доларів, - Київська школа екноміки

Зазначається, що лідери G7 схвалюють український Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15 і 16 червня, і мають намір продовжити працювати над тим, щоб отримати максимально широку міжнародну підтримку ключових принципів і цілей Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно", - наголошується в підсумковій декларації.

Також читайте: Запрацював міжнародний Реєстр збитків від агресії РФ, - заступниця керівника ОП Мудра

Нагадаємо, раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни групи "Великої сімки" погодились видати кредит Україні на суму 50 мільярдів євро, за рахунок знерухомлених російських активів.

Автор: 

G-7 G7 (1035) росія (65360) збитки (1431)


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Топ коментарі
+10
І ще 2 рази по 486 за горе, загиблих, поранених....
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14.06.2024 19:44
+8
ЦЕ ПРАВДА, АЛЕ ЯК ЦІ ЗАБРАТИ НЕ ДІЙШОВШИ ДО уССУРІЙСЬКА.
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14.06.2024 19:46
+8
Це копійки,і страждання,біль і горе? Мільйони біженців,зруйновані міста,зруйноване майбутнє.Хотілося спитати як там рахують на Заході?
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14.06.2024 20:00
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І ще 2 рази по 486 за горе, загиблих, поранених....
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14.06.2024 19:44 Відповісти
ЦЕ ПРАВДА, АЛЕ ЯК ЦІ ЗАБРАТИ НЕ ДІЙШОВШИ ДО уССУРІЙСЬКА.
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14.06.2024 19:46 Відповісти
Додати "0" в кінці числа.
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14.06.2024 20:08 Відповісти
Так, рів тріліона, це не вся сума збитків.

І це помилка Шмигаля а не тільки мвф.

Украіна не мае повного листа/суми усіх збитків.

Бо це складна робота, а держслужбовців всего 300 000 + чоловік…

Шмигалю дуже складно…
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14.06.2024 22:11 Відповісти
Я пам'ятаю коли вже не було совка , а районна податкова складалася із п'яти інспекторів і начальника податкової інспекції , у тій інспекції не було комп'ютерів , але устигали навіть з позаплановими перевірками , у районній прокуратурі десь такий самий штат був , про держадміністрації взагалі не чули і жили нормально , ви праві , тим шельмам і мільйона ледарів мало буде ((
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14.06.2024 22:50 Відповісти
а как же снять санкции,как пыня заскавчал)
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14.06.2024 19:52 Відповісти
І тут ***** такий: "Запорож'є і Хєрсон..."
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14.06.2024 19:58 Відповісти
Це копійки,і страждання,біль і горе? Мільйони біженців,зруйновані міста,зруйноване майбутнє.Хотілося спитати як там рахують на Заході?
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14.06.2024 20:00 Відповісти
тільки заявлені збитки в матеріальному вимірі(будинки, обладнання, тощо).
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14.06.2024 20:37 Відповісти
Не. Не тільки матеріальні збитки.

на Заході у судах та аудитах рахують усе: недоотриманий прибуток, моральні компенсації, тощо.
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14.06.2024 22:13 Відповісти
це коли приватні особи судяться, тоді так
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15.06.2024 00:39 Відповісти
Закон один для приватних осіб, чи корпорацій.

А клопотання до суду готують в усіх випадкахюристи які максимально показують збитки потерпілих.
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15.06.2024 05:09 Відповісти
Я не щоб з вами незгодний. Моя б воля я з них трильонів би 5 викрутив, але хоч копорація та держава мають деякі спільні риси але це не одне й те саме. Останній раз репарації платила Німеччина, підхід до обчислення сумми декілька разів переглядався в строну зменшення.
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15.06.2024 13:04 Відповісти
Це ще без врахування екоциду природі завданого війною через неспроваковану агресію рф. А ще втрати людського капіталу українців як ви таке підрахуєте? Це взагалі астрономічні суми.
"В Україні під час повномасштабної війни катастрофічно скоротилося працездатне населення. За оцінками експертів скорочення становить близько 40%. Причому цей процес не припиняється і, очевидно, до кінця війни він набуде ще більших масштабів. Отже, під загрозою опиниться і відродження вітчизняної економіки, і виплата пенсій літнім громадянам."
Джерело:експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна під час фахової дискусії "Трудоресурсні виклики для відновлення України.
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14.06.2024 20:04 Відповісти
А вот это уже серьезно.
Большие дяди вынесли вердикт.
Жаль что мировые мельницы вертят медленно, сколько еще потерь .....
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14.06.2024 20:05 Відповісти
Я вас умоляю, типо недопалки медед с пыней - большие дяди.
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15.06.2024 00:17 Відповісти
Це ж проплачене гівно з мордору.
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15.06.2024 13:06 Відповісти
тебе, падло, ще не забанили?
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16.06.2024 11:42 Відповісти
звісно путіна змусили... ага
він просто ідіот
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15.06.2024 06:46 Відповісти
там нолик нужно добавить если по честному. А если еще подсчитать компенсации убитым, раненным и беженцам то еще хорошая сумма набежит. Рашистам семь поколений придется нам отрабатывать
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14.06.2024 20:13 Відповісти
Это размер стоимости того что разрушили, это только часть от общего чека, это не репарации вцелом!
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14.06.2024 20:15 Відповісти
Невеличке доповнення:
"Понад $486 млрд має заплатити РФ за завдані Україні збитки в рік. Кожен рік. Впродовж десяти років.".
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14.06.2024 20:19 Відповісти
У руZZких таких денег нет, а натурой от них я брезгую
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14.06.2024 20:29 Відповісти
А територіями?
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14.06.2024 20:37 Відповісти
Своё заберем: Кубань, полковые козацкие города Воронеж, Белгород. Это даже не обсуждается.
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14.06.2024 21:59 Відповісти
навіщо нам ще мільони сраної вати?
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15.06.2024 06:47 Відповісти
Нема грошей у параші зараз?

Так будуть платит нащадки ще років 100. І про це вони повинні знати вже Зараз!
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14.06.2024 22:15 Відповісти
З продажу нафти і газу кожен рік буде капати Україні коли Параша паде років 100.
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15.06.2024 00:39 Відповісти
Брати натурою - ви взагалі розумієте значення цього слова, що ви там 'брєзгуєтє'?
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15.06.2024 13:09 Відповісти
я теж рахував що десь 2-3 трильйони. Нажаль це малоймовірно, а навіть те що дадуть, то оці наші виробки зелені спи.дять І знову ж коли дадуть невідомо.
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14.06.2024 20:36 Відповісти
Так, 2-3 триліони на зараз. Ця цифра повинна бути на усіх перемовинах України!

А її нема на жаль.
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14.06.2024 22:17 Відповісти
Щось скупо порахували там вже під два тріліона долярів мінімум.
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15.06.2024 00:37 Відповісти
Цю цифру повинна назвати Україна!

А не « прорахувати там».
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15.06.2024 05:17 Відповісти
Звістно, платити параші буде « непріемно»
Але треба…

Ось Польща погрожує зараз Німетчині що вона виставе додатковий оахенок за збитки у війні. Шольц не в захваті…
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15.06.2024 05:20 Відповісти
Чому б не стягнути 260 млрд зараз і не передати Україні як репарації?
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15.06.2024 06:08 Відповісти
 
 