Понад $486 млрд має заплатити РФ за завдані Україні збитки, - декларація лідерів G7
Росія має припинити війну проти України і заплатити за завдану шкоду, яка, за даними Світового банку, наразі перевищує 486 мільярдів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту, витяги з тексту якої наводить італійське агентство ANSA.
"Росія має припинити незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, цей збиток наразі перевищує 486 мільярдів доларів. Росія не має права вирішувати, чи платитиме вона за війну і коли це станеться. Зобов'язання Росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, заподіяні Україні, зрозумілі, й тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена дотримуватися цих зобов'язань", - ідеться в документі.
Зазначається, що лідери G7 схвалюють український Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15 і 16 червня, і мають намір продовжити працювати над тим, щоб отримати максимально широку міжнародну підтримку ключових принципів і цілей Формули миру президента України Володимира Зеленського.
"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно", - наголошується в підсумковій декларації.
Нагадаємо, раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни групи "Великої сімки" погодились видати кредит Україні на суму 50 мільярдів євро, за рахунок знерухомлених російських активів.
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І це помилка Шмигаля а не тільки мвф.
Украіна не мае повного листа/суми усіх збитків.
Бо це складна робота, а держслужбовців всего 300 000 + чоловік…
Шмигалю дуже складно…
на Заході у судах та аудитах рахують усе: недоотриманий прибуток, моральні компенсації, тощо.
А клопотання до суду готують в усіх випадкахюристи які максимально показують збитки потерпілих.
"В Україні під час повномасштабної війни катастрофічно скоротилося працездатне населення. За оцінками експертів скорочення становить близько 40%. Причому цей процес не припиняється і, очевидно, до кінця війни він набуде ще більших масштабів. Отже, під загрозою опиниться і відродження вітчизняної економіки, і виплата пенсій літнім громадянам."
Джерело:експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна під час фахової дискусії "Трудоресурсні виклики для відновлення України.
Большие дяди вынесли вердикт.
Жаль что мировые мельницы вертят медленно, сколько еще потерь .....
він просто ідіот
"Понад $486 млрд має заплатити РФ за завдані Україні збитки в рік. Кожен рік. Впродовж десяти років.".
Так будуть платит нащадки ще років 100. І про це вони повинні знати вже Зараз!
А її нема на жаль.
А не « прорахувати там».
Але треба…
Ось Польща погрожує зараз Німетчині що вона виставе додатковий оахенок за збитки у війні. Шольц не в захваті…