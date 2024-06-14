G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї: Це матиме серйозні наслідки

Лідери "Групи семи" в спільній декларації за підсумками саміту в Італії попередили Росію про наслідки в разі застосування зброї масового знищення, зокрема ядерної.

Про це йдеться в спільній декларації лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Учасники саміту висловили глибоку стурбованість "безвідповідальною ядерною риторикою та діями Росії, а також повідомленнями про дедалі частіше застосування нею хімічних речовин проти українських сил".

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"Ми вкотре наголошуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – підкреслюється в декларації.

Лідери "Групи семи" також стурбовані "непрозорим і прискореним розширенням ядерного арсеналу Китаю", а також розвитком ядерної програми та програм балістичних ракет Північної Кореї та Ірану.

У документі також підтверджується підтримка G7 Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), із якого Росія вийшла минулого року.

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"Ми закликаємо Росію продовжувати дотримуватися мораторію на ядерні випробування і відновити ратифікацію ДВЗЯВ. Ми також закликаємо Північну Корею не проводити жодних подальших ядерних випробувань, а також підписати і ратифікувати ДВЗЯВ", – зазначили глави держав G7.