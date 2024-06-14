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Новини
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G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї: Це матиме серйозні наслідки

Саміт G7 в Італії

Лідери "Групи семи" в спільній декларації за підсумками саміту в Італії попередили Росію про наслідки в разі застосування зброї масового знищення, зокрема ядерної.

Про це йдеться в спільній декларації лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Учасники саміту висловили глибоку стурбованість "безвідповідальною ядерною риторикою та діями Росії, а також повідомленнями про дедалі частіше застосування нею хімічних речовин проти українських сил".

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"Ми вкотре наголошуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – підкреслюється в декларації.

Лідери "Групи семи" також стурбовані "непрозорим і прискореним розширенням ядерного арсеналу Китаю", а також розвитком ядерної програми та програм балістичних ракет Північної Кореї та Ірану.

У документі також підтверджується підтримка G7 Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), із якого Росія вийшла минулого року.

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"Ми закликаємо Росію продовжувати дотримуватися мораторію на ядерні випробування і відновити ратифікацію ДВЗЯВ. Ми також закликаємо Північну Корею не проводити жодних подальших ядерних випробувань, а також підписати і ратифікувати ДВЗЯВ", – зазначили глави держав G7.

Автор: 

G-7 G7 (1035) росія (65360) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+7
і що буде? пекельні санкції чи стурбованість ?
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14.06.2024 21:55
+7
уничтожат кацапье в украине,не поймут с первого раза бриты ****** трайдентом,имхо из 3ки франция бритты америка,ставлю на англию что первой ****** по русне,у них из всех яйца самые крепкие
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14.06.2024 22:00
+5
Буде ''ядрьоне занепокоєння''?
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14.06.2024 21:58
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і що буде? пекельні санкції чи стурбованість ?
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14.06.2024 21:55 Відповісти
уничтожат кацапье в украине,не поймут с первого раза бриты ****** трайдентом,имхо из 3ки франция бритты америка,ставлю на англию что первой ****** по русне,у них из всех яйца самые крепкие
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14.06.2024 22:00 Відповісти
ви наївний як дитина ! якщо б хотіли дійсно знищити то дали б всю зброю влітку 2022 без обмежень бити кацапії . літаки рік передати не можуть !
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14.06.2024 23:02 Відповісти
та так і буде. тільки це просто в часі розтягнуть. будуть варити ту мокшу повільно. інших варіантів немає. ніхто вже ж тими андрофагами домовлятись ні про що не буде. будуть ту всю кацабздоту винищувати повільно поступово на нашій землі. тому й не давали Україні відразу багато зброї.
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15.06.2024 00:12 Відповісти
Буде ''ядрьоне занепокоєння''?
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14.06.2024 21:58 Відповісти
Мне нравятся эти термины:
"ядерная озабоченность, радиоактивная обеспокоенность, лучевые санкции и изотопные последствия", .... в этом что-то есть.
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14.06.2024 22:40 Відповісти
Все як завжди -- ну хоч сказали - шо хто буде мухлювати - того будем дубасити по нагліи китаиськіи пиці
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14.06.2024 22:01 Відповісти
,,Налякали" кацапстан.......!!!
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14.06.2024 22:13 Відповісти
Потужне занепокоєння. І глибока стурбованість.
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14.06.2024 23:12 Відповісти
Ядрьона бімба не входить в плани затягування війни і зламає стурбованим реаліті шоу...А швидке закінчення це як нокаут від Кличка на 3-й секунді поєдинку....Чи коли шахіст починає грати в чапаєва....
І китайцям не вигідно...хтож їм буде дарувати в необмежених кількостях ресурси сибіру...
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15.06.2024 07:48 Відповісти
 
 