УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7528 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 865 33
Байден Джо (2858) Зеленський (22448) Конгрес США (1202) Трамп (4308) Гарріс (127)

Зеленський обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Володимир Зеленський (фото ілюстративне)

Володимир Зеленський розкрив "певні деталі" плану перемоги для України делегації конгресу США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс", - зазначив глава держави.

Читайте: Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
08.09.2024 20:43
+13
із посиланням на https://www.youtube.com/watch?v=9i00wdSMULo звернення президента

Це не джерело інформації.
Це генератор локшини та білого шуму.
показати весь коментар
08.09.2024 20:24
+12
Человек-оркестр
Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
показати весь коментар
08.09.2024 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
із посиланням на https://www.youtube.com/watch?v=9i00wdSMULo звернення президента

Це не джерело інформації.
Це генератор локшини та білого шуму.
показати весь коментар
08.09.2024 20:24 Відповісти
через 22 дні звєздой накриються 6 лярдів баксів від США. Оце буде перемога пуйла.
показати весь коментар
08.09.2024 20:36 Відповісти
вова єдиний план перемоги над московією це збагатшення урану інше безтолкова локшина
показати весь коментар
08.09.2024 20:26 Відповісти
планує,сподівається,очікує,намагається і жде.вже 3 роки.
показати весь коментар
08.09.2024 20:26 Відповісти
Піаніно взяв?
показати весь коментар
08.09.2024 20:28 Відповісти
Человек-оркестр
Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
показати весь коментар
08.09.2024 20:28 Відповісти
Звичайний самодур.
показати весь коментар
09.09.2024 10:24 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 20:31 Відповісти
Мабуть, канал зливу планів через Єрмака тимчасово не працює - то вирішив нові спробувати.
показати весь коментар
08.09.2024 20:33 Відповісти
а тут таке... херпіду в жалобі... https://ua.korrespondent.net/world/russia/4714796-pomer-rosiiskyi-veduchyi-kvk-oleksandr-masliakov
показати весь коментар
08.09.2024 20:42 Відповісти
Так 🤡 в жалобі ...масляков підняв його через фсб ...зробили зіркою ... коксом засипали ..і воно перло і перлося по житт'ю ...
показати весь коментар
08.09.2024 21:00 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 20:43 Відповісти
то чеченці чи ічскерці?
показати весь коментар
08.09.2024 20:47 Відповісти
свинособаки прийшли по мівіну
показати весь коментар
08.09.2024 20:59 Відповісти
На запах скумбрвї.
показати весь коментар
08.09.2024 22:21 Відповісти
що воно обдовбане могло виразити,хіба-пронос
показати весь коментар
08.09.2024 20:51 Відповісти
Чому він дурню меле,а соромно мені?
показати весь коментар
08.09.2024 20:55 Відповісти
Якщо б вам не було соромно, ви стали б депутатом.
показати весь коментар
08.09.2024 22:24 Відповісти
Кроме плана Победы нужно еще етим старым маразматикам обрисовать что будет в случае поражения или капитуляции Украины. Что в последнем случае США будет не миллиарды а триллионы тратить на противостояние с кремлевским режимом и Китаем
показати весь коментар
08.09.2024 20:58 Відповісти
Восстанавливай ЯО зебил, тогда дадут самолеты и томагавки. Что интересно, Украину никто не упрекнет в восстановлении ЯО, а с западными союзниками в переговорах о поставках вооружений это главная карта.
показати весь коментар
08.09.2024 21:00 Відповісти
Первый пункт плана - Снимаю штаны и играю ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ.
показати весь коментар
08.09.2024 21:21 Відповісти
С учётом их эффективности жпой они могут играть только на барабане
показати весь коментар
08.09.2024 22:38 Відповісти
а перемога буде десь у році 2034 напевно... Коли залишиться один ЗЕ і бригада.
показати весь коментар
08.09.2024 21:25 Відповісти
Рижому план Хрипатий сам представить чи Дерьмак вручить через Помпео.
показати весь коментар
08.09.2024 21:29 Відповісти
Более тупую идею, чем презентовать "план" противоборствующим сторонам на выборах трудно представить. Это значит настроить против себя обе стороны. Видать, Ху#ло "план" подсказало.
показати весь коментар
08.09.2024 21:29 Відповісти
Дістав він вже всіх своїм побєдобєсієм.
показати весь коментар
08.09.2024 21:32 Відповісти
Після послідовної та тривалої здачі терріторій України, звільненні
Залужного та 17 генералів, на суфльері план перемоги!!! Кому це заходить?
показати весь коментар
08.09.2024 21:34 Відповісти
У вересні 2023 завершився фінансовий рік у США, післячого обрубалась військова допомога Україні на 2024 рік. Головним чином через позицію Трампа і його крила респів.
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку в жовтні 2023-го. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої: трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку ****** Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми.
Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм тоді розпочинати свій наступ.
Тому інформування Трампа про плани перемоги України над пітьмою означає автоматичну передачу їх ворогу.
показати весь коментар
08.09.2024 21:56 Відповісти
Тільки використовуючи ту саму зброю, що й військові США, можна перемогти.
показати весь коментар
08.09.2024 22:20 Відповісти
де це він сьогодні з двопартійною делегацією США пересікся?
показати весь коментар
08.09.2024 22:21 Відповісти
Є прогрес Воно вже не носиться із "мирний план", нагадали про слово "перемога" Тепер вчиться вимовляти
показати весь коментар
09.09.2024 06:17 Відповісти
 
 