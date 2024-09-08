Зеленський обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Володимир Зеленський розкрив "певні деталі" плану перемоги для України делегації конгресу США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.
"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+15 Огусто
показати весь коментар08.09.2024 20:43
+13 Герхард
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+12 Erlich Bachman
показати весь коментар08.09.2024 20:28
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Це не джерело інформації.
Це генератор локшини та білого шуму.
Человек-оркестр
Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
Залужного та 17 генералів, на суфльері план перемоги!!! Кому це заходить?
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку в жовтні 2023-го. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої: трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку ****** Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми.
Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм тоді розпочинати свій наступ.
Тому інформування Трампа про плани перемоги України над пітьмою означає автоматичну передачу їх ворогу.