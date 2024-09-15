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Зеленський (22448) США (21024) переговори з Росією (842) Литвин Дмитро (15)

Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком

Мирний план Володимира Зеленського

Німецьке видання Bild повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий запропонувати РФ план припинення вогню на частині фронту. В ОП інформацію спростували.

Як інформує Цензор.НЕТ, стаття Bild йдеться про так званий "мирний план Зеленського".

Що пише Bild?

За даними видання, Зеленський нібито найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Видання зазначає, начебто пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб території Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.

Читайте: Заморожений конфлікт - це пастка, до "Мінська" не можна повертатися в жодному разі, - Зеленський

Що кажуть в Офісі Президента?

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі "Українській правді" запевнив, що це неправда, і німецьке видання не могло бачити цей документ.

"Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з "Більдом" не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення", - запевнив Литвин.

Раніше Зеленський повідомляв, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

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Топ коментарі
+34
Про звільнення Залужного ШанпанЗЄ також казав що то фейк, кацапське ІПСО і всьо такоє.
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15.09.2024 13:20
+34
якщо зелені кажуть не правда- значить правда.
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15.09.2024 13:20
+24
Нет дыма без огня, зеденок.
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15.09.2024 13:18
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15.09.2024 14:00 Відповісти
Бо зелена блювота Гундоса гучно ******* одне, а робить - інше. Під гундосі лже-патріотичні гасла знищується Україна зсередини. І якщо зебіли цього не бачать, то в них очі геть заліплені зеленим лайном.
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15.09.2024 14:29 Відповісти
До другого "саміту миру", до якого вони планують залучити московського агресора, вони представлять план перемоги над агресором, який у свою чергу його там саміті затвердить
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15.09.2024 23:04 Відповісти
https://x.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik
На фоне надвигающегося коллапса путиномики (Набиуллина подняла ставку до 19%, это уровень Анголы, круче только в Зимбабве) Кремль запустил волну явно заказных публикаций в западных СМИ о том, что пора "замораживать конфликт". Одним из первых ожидаемо отличился давно купленный Кремлем таблоид Bild, в публикации которого соврали, что якобы Киев готов к прекращению огня на нескольких направлениях и "временной заморозке". У Путина сразу несколько проблем. Он дико боится возможных бомбежек ракетами Storm Shadow, осыпание фронта осенью (мясные штурмы идут на последнем издыхании) и неизбежное обрушение путиномики, накачанной военной денежной массой, не обеспеченной товарами. Санкции работают. Пещера истощена. Крыса мечется из угла в угол. И никакой БРИКС ей не поможет.))
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15.09.2024 13:58 Відповісти
Заяви про колапс росії в т.ч. її економіки за останні 3 роки від "ікспєрдів".

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15.09.2024 14:22 Відповісти
Представ собі ! Ну не тебе ж слухати .
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15.09.2024 14:33 Відповісти
в кіно самий правдивий 25 кадр
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15.09.2024 14:34 Відповісти
Все одно все в кінцевому результаті закінчиться заморозкою. Лише ще сотню тисяч іншу покласти між цим.
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15.09.2024 14:09 Відповісти
Не закінчится, закінчится мертвою росією.
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15.09.2024 14:20 Відповісти
Про це мріють вже майже 3 роки, результати нульові.
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15.09.2024 14:29 Відповісти
Что угодно, лишь бы не выборы.😎
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15.09.2024 14:16 Відповісти
Чому тебе вибри торбують? Та коли вони будуть? А будуть вони коли мразь російська втече з нашої ненькі!
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15.09.2024 14:23 Відповісти
Русикам отдать наше свое - НЕ ВОЗМОЖНО! Хер им!
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15.09.2024 14:17 Відповісти
Просто зазначила свою думку. І тут, москалів понесло... . Свій диван "підкачайте" і гребуйте за Урал.
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15.09.2024 17:50 Відповісти
Не за тією адресою.
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15.09.2024 17:59 Відповісти
Піди проблюйся, а потім поясниш, як країна і нація зможе зберегтися, якщо припине боронити себе
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15.09.2024 17:47 Відповісти
Так достатньо, що ваші VPN не справляються з теорією вашого інформаційного захисту. Ваші IP та адреси чітко до них прив'язані. Чекайте, ми йдемо до вас. Україна - по над усе!!!!
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15.09.2024 18:00 Відповісти
невозможно
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15.09.2024 22:14 Відповісти
Яка така заморозка?! То є фейк! Здача України орді ще не виконана!!
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15.09.2024 14:23 Відповісти
Перефразую: фейкова шарашка фейкового президента-узурпатора назвала заяву Бильд фейком.
Невже ЗЕ німці спіймали на гарячому? Рило в пушку і тепер екстренно пишеться пАтужний гундосік, який спростує такі незручні заяви німецьких ЗМІ і однозначно доведе, що навіть Сонце сходить по волі Зe.
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15.09.2024 14:24 Відповісти
От диво! Зеленський ще не знає чого думати, а Більд уже все знає.
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15.09.2024 14:26 Відповісти
Ситуація в країні іна 0. Підтримка чи дискредитація влади , світовий тиск заставляе лідерів вчиняти вчинки … в демократичному світі .В диктаторському , страх за своє життя , влада і нарцисизм
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15.09.2024 14:27 Відповісти
Нема нічого дивного ...здати всю Україну не зміг ...рейтінгу х* й цілих ,0 десятих ... народ прозрів ,готовий його удавити своїми руками ...заморозка це помста українцям від 🤡 ...
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15.09.2024 14:45 Відповісти
Що до прозрівшого народу ,то нажаль не так.Зайдіть у фейсбук ,там чомусь в основном жінки (і їх багато) виставляють портрети цього хриплявого довбня , розхвалюють і наділяють його рисами нашого спасителя,самого найкращого і мудрого призидента. Пробував їх переконати але даремно ,навіть не уявляю чим воно могло їм так сподобатись.
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15.09.2024 20:48 Відповісти
Це із серії ...вс* сь приципово ,але не скорюсь ...і ще , це просто ботоферма ...повірте ,не так вже і багато жінок ,після розмінування Чонгару та здачі Ащовців , у яких в голові боби ...
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15.09.2024 20:59 Відповісти
І чого ото так розійшлись в коментах, хотілося би запитати, га, герої? Як пишуть Лапін з Луценком? Правильно- "зніміть рожеві окуляри". Клікбейтники, тьху.
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15.09.2024 14:47 Відповісти
фріцляндія , після звільнення східної Німеччини совком ,мабуть зобовязалася бути світовою повією,котра буде обслуговувати інтереси рашистського сутинера де би то не було .На це вказує 18 термін правління агентки меркель , на це вказують мінські угоди,котрі навязала Меркель беззахисній Україні ,по вказівці все того ж московського сутинера ,про це вказує німецький спротив вступу України в НАТО, і про це вказує категорична відмова рашистського агента Шольца в наданні Україні далекобійної зброї, та мабуть таємна фріцівська агітація інших країни ,котрі мають подібне озброєння не надавати його Україні.Практично, в Німеччині відсутні чітко німецькі політики,котрі відстоювали б інтереси світової справедливості в захисті територіальної цілосності України,а є рашистські лакеї,котрі раді б заморозити війну з окупованими українськими територіями(план куйла),на яких де-юра і де- факто окупант і вбивця українців буде насаджувати свої закони і своє правління.В даному випадку і німецькою і українською своєю агентурою керує і синхронізує вже давно рашистське фсб і очевидно що "заморозка " і "оманські угоди" і є унісон,котрий рашистська агентура І створює
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15.09.2024 14:54 Відповісти
Цікаво читати про війну до кінця від ухилянтів що поховались за вісрочками чи липовими звільненнями або за трьома дітьми а ще цікавіше від тих хто втік за кордон і коментує під іншим прапором та не збирається повертатись до завершення війни.

Україна не зможе відновити кордони чи якось завдати оркам поразки без авіації та ракет...

наразі їх немає через пасивну політику заходу який продовжує торгувати з орками забезпечуючи їм військовий бюджет набагато більший чим ми збираємо податків

і не зможемо фізично виробляти багато ракет через постійні обстріли... у орків всерівно буде їх напорядок більше через більші фінансові можливості та те що їх терорія поза 700 км недосяжна ніяк...

Також фізично ми не зможемо виробляти авіацію немає таких розробок а захід ніх... не дає 6 старих літаків які мали списати в 28 році смішно просто

Союзники в раші більше надійні і надають допомогу в більших розмірах 5 млн снарядів від пн. Кореї у порівнянні з 300 тис від Чехів
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15.09.2024 14:58 Відповісти
І питання треба винести на голосування але ті хто живе цивільним життям крім поранених військових не має морального права брати участь. Також до них відносяться тиловики які довший час сидять в тилу, крім ППО та авіації
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15.09.2024 15:07 Відповісти
НЕ цікаво читати заготовлені тексти фсб ешних щурів.
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15.09.2024 15:58 Відповісти
План перемоги..., тільки чиєї перемоги?
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15.09.2024 15:08 Відповісти
Цьому хорьку - литвину - той мінськ3 в самоє хлебало до гланд. Падла ватная.
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15.09.2024 15:32 Відповісти
він не хоче згадати, що Мінськ-3 вже був 9/12.19р., в Парижі, коли підписав капітуляцію в "варіанті Штанмайєра" (насправді - *****, але так прийнято вважати, що Штанмайєра)
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15.09.2024 15:39 Відповісти
воно готове було ще з 2014 року, якщо що
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15.09.2024 15:34 Відповісти
за "живе бабло" найвідданіші зебіли з ОПи вам винесуть не лише папірці, а навіть самого Зєлєнскага, навіть дАже самОго дермака-сцаря, куди і коли скажете..
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15.09.2024 15:39 Відповісти
Спочатку якийсь шурма неофіційно дає інтерв'ю й розповідає, як є, а потім інший, а може й той самий шурма, спростовує. Щурі хочуть домовитись, але бояться це визнати.
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15.09.2024 15:39 Відповісти
А пам'ятаєте ще стамбульскькі "фейки"..? Скільки їх було - таких "фейків"...
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15.09.2024 15:44 Відповісти
Усьому світу начхати на цю брудну слов'янську війну, вони дивляться на нас як наші співвітчизники 150 років тому дивилися на війну в Парагваї. Досить дурней мучитися. Фінляндія збереглася після того, як віддала 25% території. Швейцарія була нейтральною та щасливою півтора століття поспіль. Франція хитро перемогла Гітлера. Потрібно дивитися реальності у очі. Якщо не змінювати концепцію цієї війни, ми згоримо набагато раніше рашки. Ми не досягнемо жодної мети, ми просто загинемо, зникнемо в історії. Рішення є, воно витає у повітрі, але всі бояться вимовляти це вголос. Нічого хитрого не треба робити. Коригуємо свою конституцію, оголошуємо країну світовим геополітичним торговельним майданчиком між сходом та заходом та півночі та півднем. Заручаємось підтримкою Китаю і все. Війни немає, весь світ задоволений, усі переможці.
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15.09.2024 15:45 Відповісти
от і добре...а тепер ,марш на вколи!
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15.09.2024 16:09 Відповісти
Хуьло піде на заморозку в Курській області?
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15.09.2024 15:49 Відповісти
А чому ж ні. Обмінює як дрібні козирі. Харківські чи Херсонські області віддасть.
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15.09.2024 15:52 Відповісти
Обміняє? Але це і є план Зеленського-Сирського. Якщо хуьло на це піде, то царя скинуть
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15.09.2024 15:56 Відповісти
Нічого подібного. Російському обивателю, війна теж набридла і йому по барабану, що там на що розмінюють.
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15.09.2024 16:12 Відповісти
Російському обивателю, війна ще не набридла, може через рік, але не зараз...
Слідкуйте за кількістю нових контрактників щомісяця - коли число піде вниз, тоді можна буде сказати "Російському обивателю, війна теж набридла"

У будь-якому разі, обмін територіями буде для КГБ-царя приниженням його "величі"
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15.09.2024 16:23 Відповісти
перед заморожуванням природно вони там все заберуть
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15.09.2024 17:11 Відповісти
Кількість контрактників, це не критерій настроїв у суспільстві. Критерій це вартість контракта. Усі вони найманці за гроші. Та й не цей кадровий бік питання хвилює людей, а те, що промисловість переорієнтована на виробництво снарядів, а не сковорідок.
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15.09.2024 17:46 Відповісти
А за яким критерієм Ви вирішили, що : "Російському обивателю, війна теж набридла і йому по барабану"?
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15.09.2024 17:59 Відповісти
Я розумію, що "захваченим курчанам" (з іх слів) дуже у складі України сподобаеться. Чи я помиляюсь?
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15.09.2024 18:05 Відповісти
План перемоги - повесить всех зеленых чертей на каштанах, эти уроды про выборы думают, а не про перемогу. По сути она им вообще не нужна.
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15.09.2024 15:52 Відповісти
Вибори теж їм не потрібні поки вони при владі
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15.09.2024 23:18 Відповісти
Зелені, хоч і не хочуть віддавати свою диктатуру, чудово знають, що в русні багато ракет, а також реальну обстановку на наших фронтах і шкурщині. А тому за найменшої загрози своїм дорогоцінним шкурам - обстріл, блекаут, громадянські протести, наступ русні - готові схопити валізи з награбованим і звалити за кордон. Але не так, як Яник - вони вдягнуть на себе маски жертв і ще будуть збирати донати на кальсони лідору.

Вони вже це робили - згадайте як все зе-шобло з міністрами і Стефою втекли у Львів під час обстрілу Києва.

Щодо України - вірю, ми вистоїмо, які б складнощі не були попереду. Але зеленим мародерам вже тут місця не буде.
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15.09.2024 15:54 Відповісти
Цензор! Закривай коменти. На гілці одні фсбешні щурі. Пхе!
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15.09.2024 16:00 Відповісти
Більше подоляквців, які за пайку ЗЄрмаку прутня смокчуть.
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15.09.2024 16:32 Відповісти
Поосторожнее со ст.I Билля о правах! Вы против свободы слова? В таком случае, Вы не поддерживаете права закрепленные в Конституции США? Значит вам там не место!
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15.09.2024 16:40 Відповісти
Bild - это не СМИ, это таблоид, он любой бред может писать.
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15.09.2024 16:03 Відповісти
Ссылаться на Bild, все равно, что на Комсомольскую Правду какую нибудь.
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15.09.2024 16:04 Відповісти
"Проба пера...." Яка буде реакція....
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15.09.2024 16:39 Відповісти
А що нового у тому, що Зеленський колаборант та зрадник?

І все оточення Зеленського колаборанти та зрадники.
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15.09.2024 16:53 Відповісти
зеленський, єрмак, татаров це як мінімум 3 фамілії калоборантів та зрадників в Україні. Ось де біда ці курви зробили все щоб в Україні сталося те що ми бачимо на сьогоднішній день
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15.09.2024 16:59 Відповісти
то усьо брехня, кажуть в Офісі. у нас не заморозка. у нас ПЛАН ПЕРЕМОГИ!!!!!!!!!!! саме його й будуть скоро впарювати насєлєнію
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15.09.2024 17:10 Відповісти
https://www.youtube.com/live/PuOz-CWVK60?si=4YHZV13M0Rig9qZC
https://youtu.be/x_BroNOa1Sc?si=UCzVmIYSG0YwhJQr
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15.09.2024 18:14 Відповісти
Хтось із вас двох бреше,але я вітаю перевагу Bild.
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15.09.2024 18:52 Відповісти
Правда на 100 відсотків, а видно це по активації зЕ підлоти (спільноти) в інтернеті. Серуть на Порошенка - чекай підлості від влади - народна прикмета.
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15.09.2024 21:20 Відповісти
НІ ФІГА ЦЕ НЕ ФЕЙК - Зе КЛОУН ПРО ЦЕ НЕОДНАРОЗОВО ВЖЕ ГОВОРИВ

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15.09.2024 22:07 Відповісти
Нет прекращения военных действий - нет выборов. Вапросы?
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16.09.2024 10:33 Відповісти
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