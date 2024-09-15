Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком

Німецьке видання Bild повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий запропонувати РФ план припинення вогню на частині фронту. В ОП інформацію спростували.

Як інформує Цензор.НЕТ, стаття Bild йдеться про так званий "мирний план Зеленського".

Що пише Bild?

За даними видання, Зеленський нібито найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Видання зазначає, начебто пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб території Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.

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Що кажуть в Офісі Президента?

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі "Українській правді" запевнив, що це неправда, і німецьке видання не могло бачити цей документ.

"Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з "Більдом" не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення", - запевнив Литвин.

Раніше Зеленський повідомляв, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.