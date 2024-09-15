Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком
Німецьке видання Bild повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий запропонувати РФ план припинення вогню на частині фронту. В ОП інформацію спростували.
Як інформує Цензор.НЕТ, стаття Bild йдеться про так званий "мирний план Зеленського".
Що пише Bild?
За даними видання, Зеленський нібито найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Видання зазначає, начебто пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб території Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.
Що кажуть в Офісі Президента?
Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі "Українській правді" запевнив, що це неправда, і німецьке видання не могло бачити цей документ.
"Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з "Більдом" не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення", - запевнив Литвин.
Раніше Зеленський повідомляв, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Будь ласка, зачекайте...
На фоне надвигающегося коллапса путиномики (Набиуллина подняла ставку до 19%, это уровень Анголы, круче только в Зимбабве) Кремль запустил волну явно заказных публикаций в западных СМИ о том, что пора "замораживать конфликт". Одним из первых ожидаемо отличился давно купленный Кремлем таблоид Bild, в публикации которого соврали, что якобы Киев готов к прекращению огня на нескольких направлениях и "временной заморозке". У Путина сразу несколько проблем. Он дико боится возможных бомбежек ракетами Storm Shadow, осыпание фронта осенью (мясные штурмы идут на последнем издыхании) и неизбежное обрушение путиномики, накачанной военной денежной массой, не обеспеченной товарами. Санкции работают. Пещера истощена. Крыса мечется из угла в угол. И никакой БРИКС ей не поможет.))
Невже ЗЕ німці спіймали на гарячому? Рило в пушку і тепер екстренно пишеться пАтужний гундосік, який спростує такі незручні заяви німецьких ЗМІ і однозначно доведе, що навіть Сонце сходить по волі Зe.
Україна не зможе відновити кордони чи якось завдати оркам поразки без авіації та ракет...
наразі їх немає через пасивну політику заходу який продовжує торгувати з орками забезпечуючи їм військовий бюджет набагато більший чим ми збираємо податків
і не зможемо фізично виробляти багато ракет через постійні обстріли... у орків всерівно буде їх напорядок більше через більші фінансові можливості та те що їх терорія поза 700 км недосяжна ніяк...
Також фізично ми не зможемо виробляти авіацію немає таких розробок а захід ніх... не дає 6 старих літаків які мали списати в 28 році смішно просто
Союзники в раші більше надійні і надають допомогу в більших розмірах 5 млн снарядів від пн. Кореї у порівнянні з 300 тис від Чехів
Слідкуйте за кількістю нових контрактників щомісяця - коли число піде вниз, тоді можна буде сказати "Російському обивателю, війна теж набридла"
У будь-якому разі, обмін територіями буде для КГБ-царя приниженням його "величі"
Вони вже це робили - згадайте як все зе-шобло з міністрами і Стефою втекли у Львів під час обстрілу Києва.
Щодо України - вірю, ми вистоїмо, які б складнощі не були попереду. Але зеленим мародерам вже тут місця не буде.
І все оточення Зеленського колаборанти та зрадники.
https://youtu.be/x_BroNOa1Sc?si=UCzVmIYSG0YwhJQr