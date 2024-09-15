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Зеленский (19042) США (24834) переговоры с Россией (725) Литвин Дмитрий (15)

Bild пишет, что Зеленский готов к локальной заморозке войны. В Офисе Президента публикацию назвали фейком

Мирний план Володимира Зеленського

Немецкое издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов предложить РФ план прекращения огня на части фронта. В ОП информацию опровергли.

Как информирует Цензор.НЕТ, в статье Bild говорится о так называемом "мирном плане Зеленского".

Что пишет Bild?

По данным издания, Зеленский якобы в ближайшие недели поедет в США, чтобы представить свою стратегию президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Издание отмечает, якобы предложение включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь территории России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта - и, таким образом, на временное замораживание ситуации.

Читайте также: "Мирный план" Трампа по Украине может предусматривать замораживание текущей линии фронта и отказ от НАТО, - Венс

Что говорят в Офисе Президента?

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии "Украинской правде" заверил, что это неправда, и немецкое издание не могло видеть этот документ.

"Bild распространил фейк. План победы "Бильд" не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с "Бильдом" не говорил. Минск-3 или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения", - заверил Литвин.

Ранее Зеленский сообщал, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
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Топ комментарии
+34
Про звільнення Залужного ШанпанЗЄ також казав що то фейк, кацапське ІПСО і всьо такоє.
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15.09.2024 13:20
+34
якщо зелені кажуть не правда- значить правда.
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15.09.2024 13:20
+24
Нет дыма без огня, зеденок.
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15.09.2024 13:18
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15.09.2024 14:00 Ответить
Бо зелена блювота Гундоса гучно ******* одне, а робить - інше. Під гундосі лже-патріотичні гасла знищується Україна зсередини. І якщо зебіли цього не бачать, то в них очі геть заліплені зеленим лайном.
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15.09.2024 14:29 Ответить
До другого "саміту миру", до якого вони планують залучити московського агресора, вони представлять план перемоги над агресором, який у свою чергу його там саміті затвердить
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15.09.2024 23:04 Ответить
https://x.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik
На фоне надвигающегося коллапса путиномики (Набиуллина подняла ставку до 19%, это уровень Анголы, круче только в Зимбабве) Кремль запустил волну явно заказных публикаций в западных СМИ о том, что пора "замораживать конфликт". Одним из первых ожидаемо отличился давно купленный Кремлем таблоид Bild, в публикации которого соврали, что якобы Киев готов к прекращению огня на нескольких направлениях и "временной заморозке". У Путина сразу несколько проблем. Он дико боится возможных бомбежек ракетами Storm Shadow, осыпание фронта осенью (мясные штурмы идут на последнем издыхании) и неизбежное обрушение путиномики, накачанной военной денежной массой, не обеспеченной товарами. Санкции работают. Пещера истощена. Крыса мечется из угла в угол. И никакой БРИКС ей не поможет.))
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15.09.2024 13:58 Ответить
Заяви про колапс росії в т.ч. її економіки за останні 3 роки від "ікспєрдів".

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15.09.2024 14:22 Ответить
Представ собі ! Ну не тебе ж слухати .
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15.09.2024 14:33 Ответить
в кіно самий правдивий 25 кадр
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15.09.2024 14:34 Ответить
Все одно все в кінцевому результаті закінчиться заморозкою. Лише ще сотню тисяч іншу покласти між цим.
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15.09.2024 14:09 Ответить
Не закінчится, закінчится мертвою росією.
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15.09.2024 14:20 Ответить
Про це мріють вже майже 3 роки, результати нульові.
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15.09.2024 14:29 Ответить
Что угодно, лишь бы не выборы.😎
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15.09.2024 14:16 Ответить
Чому тебе вибри торбують? Та коли вони будуть? А будуть вони коли мразь російська втече з нашої ненькі!
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15.09.2024 14:23 Ответить
Русикам отдать наше свое - НЕ ВОЗМОЖНО! Хер им!
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15.09.2024 14:17 Ответить
Просто зазначила свою думку. І тут, москалів понесло... . Свій диван "підкачайте" і гребуйте за Урал.
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15.09.2024 17:50 Ответить
Не за тією адресою.
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15.09.2024 17:59 Ответить
Піди проблюйся, а потім поясниш, як країна і нація зможе зберегтися, якщо припине боронити себе
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15.09.2024 17:47 Ответить
Так достатньо, що ваші VPN не справляються з теорією вашого інформаційного захисту. Ваші IP та адреси чітко до них прив'язані. Чекайте, ми йдемо до вас. Україна - по над усе!!!!
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15.09.2024 18:00 Ответить
невозможно
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15.09.2024 22:14 Ответить
Яка така заморозка?! То є фейк! Здача України орді ще не виконана!!
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15.09.2024 14:23 Ответить
Перефразую: фейкова шарашка фейкового президента-узурпатора назвала заяву Бильд фейком.
Невже ЗЕ німці спіймали на гарячому? Рило в пушку і тепер екстренно пишеться пАтужний гундосік, який спростує такі незручні заяви німецьких ЗМІ і однозначно доведе, що навіть Сонце сходить по волі Зe.
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15.09.2024 14:24 Ответить
От диво! Зеленський ще не знає чого думати, а Більд уже все знає.
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15.09.2024 14:26 Ответить
Ситуація в країні іна 0. Підтримка чи дискредитація влади , світовий тиск заставляе лідерів вчиняти вчинки … в демократичному світі .В диктаторському , страх за своє життя , влада і нарцисизм
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15.09.2024 14:27 Ответить
Нема нічого дивного ...здати всю Україну не зміг ...рейтінгу х* й цілих ,0 десятих ... народ прозрів ,готовий його удавити своїми руками ...заморозка це помста українцям від 🤡 ...
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15.09.2024 14:45 Ответить
Що до прозрівшого народу ,то нажаль не так.Зайдіть у фейсбук ,там чомусь в основном жінки (і їх багато) виставляють портрети цього хриплявого довбня , розхвалюють і наділяють його рисами нашого спасителя,самого найкращого і мудрого призидента. Пробував їх переконати але даремно ,навіть не уявляю чим воно могло їм так сподобатись.
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15.09.2024 20:48 Ответить
Це із серії ...вс* сь приципово ,але не скорюсь ...і ще , це просто ботоферма ...повірте ,не так вже і багато жінок ,після розмінування Чонгару та здачі Ащовців , у яких в голові боби ...
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15.09.2024 20:59 Ответить
І чого ото так розійшлись в коментах, хотілося би запитати, га, герої? Як пишуть Лапін з Луценком? Правильно- "зніміть рожеві окуляри". Клікбейтники, тьху.
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15.09.2024 14:47 Ответить
фріцляндія , після звільнення східної Німеччини совком ,мабуть зобовязалася бути світовою повією,котра буде обслуговувати інтереси рашистського сутинера де би то не було .На це вказує 18 термін правління агентки меркель , на це вказують мінські угоди,котрі навязала Меркель беззахисній Україні ,по вказівці все того ж московського сутинера ,про це вказує німецький спротив вступу України в НАТО, і про це вказує категорична відмова рашистського агента Шольца в наданні Україні далекобійної зброї, та мабуть таємна фріцівська агітація інших країни ,котрі мають подібне озброєння не надавати його Україні.Практично, в Німеччині відсутні чітко німецькі політики,котрі відстоювали б інтереси світової справедливості в захисті територіальної цілосності України,а є рашистські лакеї,котрі раді б заморозити війну з окупованими українськими територіями(план куйла),на яких де-юра і де- факто окупант і вбивця українців буде насаджувати свої закони і своє правління.В даному випадку і німецькою і українською своєю агентурою керує і синхронізує вже давно рашистське фсб і очевидно що "заморозка " і "оманські угоди" і є унісон,котрий рашистська агентура І створює
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15.09.2024 14:54 Ответить
Цікаво читати про війну до кінця від ухилянтів що поховались за вісрочками чи липовими звільненнями або за трьома дітьми а ще цікавіше від тих хто втік за кордон і коментує під іншим прапором та не збирається повертатись до завершення війни.

Україна не зможе відновити кордони чи якось завдати оркам поразки без авіації та ракет...

наразі їх немає через пасивну політику заходу який продовжує торгувати з орками забезпечуючи їм військовий бюджет набагато більший чим ми збираємо податків

і не зможемо фізично виробляти багато ракет через постійні обстріли... у орків всерівно буде їх напорядок більше через більші фінансові можливості та те що їх терорія поза 700 км недосяжна ніяк...

Також фізично ми не зможемо виробляти авіацію немає таких розробок а захід ніх... не дає 6 старих літаків які мали списати в 28 році смішно просто

Союзники в раші більше надійні і надають допомогу в більших розмірах 5 млн снарядів від пн. Кореї у порівнянні з 300 тис від Чехів
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15.09.2024 14:58 Ответить
І питання треба винести на голосування але ті хто живе цивільним життям крім поранених військових не має морального права брати участь. Також до них відносяться тиловики які довший час сидять в тилу, крім ППО та авіації
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15.09.2024 15:07 Ответить
НЕ цікаво читати заготовлені тексти фсб ешних щурів.
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15.09.2024 15:58 Ответить
План перемоги..., тільки чиєї перемоги?
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15.09.2024 15:08 Ответить
Цьому хорьку - литвину - той мінськ3 в самоє хлебало до гланд. Падла ватная.
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15.09.2024 15:32 Ответить
він не хоче згадати, що Мінськ-3 вже був 9/12.19р., в Парижі, коли підписав капітуляцію в "варіанті Штанмайєра" (насправді - *****, але так прийнято вважати, що Штанмайєра)
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15.09.2024 15:39 Ответить
воно готове було ще з 2014 року, якщо що
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15.09.2024 15:34 Ответить
за "живе бабло" найвідданіші зебіли з ОПи вам винесуть не лише папірці, а навіть самого Зєлєнскага, навіть дАже самОго дермака-сцаря, куди і коли скажете..
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15.09.2024 15:39 Ответить
Спочатку якийсь шурма неофіційно дає інтерв'ю й розповідає, як є, а потім інший, а може й той самий шурма, спростовує. Щурі хочуть домовитись, але бояться це визнати.
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15.09.2024 15:39 Ответить
А пам'ятаєте ще стамбульскькі "фейки"..? Скільки їх було - таких "фейків"...
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15.09.2024 15:44 Ответить
Усьому світу начхати на цю брудну слов'янську війну, вони дивляться на нас як наші співвітчизники 150 років тому дивилися на війну в Парагваї. Досить дурней мучитися. Фінляндія збереглася після того, як віддала 25% території. Швейцарія була нейтральною та щасливою півтора століття поспіль. Франція хитро перемогла Гітлера. Потрібно дивитися реальності у очі. Якщо не змінювати концепцію цієї війни, ми згоримо набагато раніше рашки. Ми не досягнемо жодної мети, ми просто загинемо, зникнемо в історії. Рішення є, воно витає у повітрі, але всі бояться вимовляти це вголос. Нічого хитрого не треба робити. Коригуємо свою конституцію, оголошуємо країну світовим геополітичним торговельним майданчиком між сходом та заходом та півночі та півднем. Заручаємось підтримкою Китаю і все. Війни немає, весь світ задоволений, усі переможці.
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15.09.2024 15:45 Ответить
от і добре...а тепер ,марш на вколи!
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15.09.2024 16:09 Ответить
Хуьло піде на заморозку в Курській області?
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15.09.2024 15:49 Ответить
А чому ж ні. Обмінює як дрібні козирі. Харківські чи Херсонські області віддасть.
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15.09.2024 15:52 Ответить
Обміняє? Але це і є план Зеленського-Сирського. Якщо хуьло на це піде, то царя скинуть
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15.09.2024 15:56 Ответить
Нічого подібного. Російському обивателю, війна теж набридла і йому по барабану, що там на що розмінюють.
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15.09.2024 16:12 Ответить
Російському обивателю, війна ще не набридла, може через рік, але не зараз...
Слідкуйте за кількістю нових контрактників щомісяця - коли число піде вниз, тоді можна буде сказати "Російському обивателю, війна теж набридла"

У будь-якому разі, обмін територіями буде для КГБ-царя приниженням його "величі"
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15.09.2024 16:23 Ответить
перед заморожуванням природно вони там все заберуть
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15.09.2024 17:11 Ответить
Кількість контрактників, це не критерій настроїв у суспільстві. Критерій це вартість контракта. Усі вони найманці за гроші. Та й не цей кадровий бік питання хвилює людей, а те, що промисловість переорієнтована на виробництво снарядів, а не сковорідок.
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15.09.2024 17:46 Ответить
А за яким критерієм Ви вирішили, що : "Російському обивателю, війна теж набридла і йому по барабану"?
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15.09.2024 17:59 Ответить
Я розумію, що "захваченим курчанам" (з іх слів) дуже у складі України сподобаеться. Чи я помиляюсь?
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15.09.2024 18:05 Ответить
План перемоги - повесить всех зеленых чертей на каштанах, эти уроды про выборы думают, а не про перемогу. По сути она им вообще не нужна.
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15.09.2024 15:52 Ответить
Вибори теж їм не потрібні поки вони при владі
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15.09.2024 23:18 Ответить
Зелені, хоч і не хочуть віддавати свою диктатуру, чудово знають, що в русні багато ракет, а також реальну обстановку на наших фронтах і шкурщині. А тому за найменшої загрози своїм дорогоцінним шкурам - обстріл, блекаут, громадянські протести, наступ русні - готові схопити валізи з награбованим і звалити за кордон. Але не так, як Яник - вони вдягнуть на себе маски жертв і ще будуть збирати донати на кальсони лідору.

Вони вже це робили - згадайте як все зе-шобло з міністрами і Стефою втекли у Львів під час обстрілу Києва.

Щодо України - вірю, ми вистоїмо, які б складнощі не були попереду. Але зеленим мародерам вже тут місця не буде.
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15.09.2024 15:54 Ответить
Цензор! Закривай коменти. На гілці одні фсбешні щурі. Пхе!
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15.09.2024 16:00 Ответить
Більше подоляквців, які за пайку ЗЄрмаку прутня смокчуть.
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15.09.2024 16:32 Ответить
Поосторожнее со ст.I Билля о правах! Вы против свободы слова? В таком случае, Вы не поддерживаете права закрепленные в Конституции США? Значит вам там не место!
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15.09.2024 16:40 Ответить
Bild - это не СМИ, это таблоид, он любой бред может писать.
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15.09.2024 16:03 Ответить
Ссылаться на Bild, все равно, что на Комсомольскую Правду какую нибудь.
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15.09.2024 16:04 Ответить
"Проба пера...." Яка буде реакція....
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15.09.2024 16:39 Ответить
А що нового у тому, що Зеленський колаборант та зрадник?

І все оточення Зеленського колаборанти та зрадники.
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15.09.2024 16:53 Ответить
зеленський, єрмак, татаров це як мінімум 3 фамілії калоборантів та зрадників в Україні. Ось де біда ці курви зробили все щоб в Україні сталося те що ми бачимо на сьогоднішній день
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15.09.2024 16:59 Ответить
то усьо брехня, кажуть в Офісі. у нас не заморозка. у нас ПЛАН ПЕРЕМОГИ!!!!!!!!!!! саме його й будуть скоро впарювати насєлєнію
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15.09.2024 17:10 Ответить
https://www.youtube.com/live/PuOz-CWVK60?si=4YHZV13M0Rig9qZC
https://youtu.be/x_BroNOa1Sc?si=UCzVmIYSG0YwhJQr
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15.09.2024 18:14 Ответить
Хтось із вас двох бреше,але я вітаю перевагу Bild.
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15.09.2024 18:52 Ответить
Правда на 100 відсотків, а видно це по активації зЕ підлоти (спільноти) в інтернеті. Серуть на Порошенка - чекай підлості від влади - народна прикмета.
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15.09.2024 21:20 Ответить
НІ ФІГА ЦЕ НЕ ФЕЙК - Зе КЛОУН ПРО ЦЕ НЕОДНАРОЗОВО ВЖЕ ГОВОРИВ

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15.09.2024 22:07 Ответить
Нет прекращения военных действий - нет выборов. Вапросы?
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16.09.2024 10:33 Ответить
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