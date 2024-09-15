Bild пишет, что Зеленский готов к локальной заморозке войны. В Офисе Президента публикацию назвали фейком
Немецкое издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов предложить РФ план прекращения огня на части фронта. В ОП информацию опровергли.
Как информирует Цензор.НЕТ, в статье Bild говорится о так называемом "мирном плане Зеленского".
Что пишет Bild?
По данным издания, Зеленский якобы в ближайшие недели поедет в США, чтобы представить свою стратегию президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Издание отмечает, якобы предложение включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь территории России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта - и, таким образом, на временное замораживание ситуации.
Что говорят в Офисе Президента?
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии "Украинской правде" заверил, что это неправда, и немецкое издание не могло видеть этот документ.
"Bild распространил фейк. План победы "Бильд" не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с "Бильдом" не говорил. Минск-3 или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения", - заверил Литвин.
Ранее Зеленский сообщал, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
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На фоне надвигающегося коллапса путиномики (Набиуллина подняла ставку до 19%, это уровень Анголы, круче только в Зимбабве) Кремль запустил волну явно заказных публикаций в западных СМИ о том, что пора "замораживать конфликт". Одним из первых ожидаемо отличился давно купленный Кремлем таблоид Bild, в публикации которого соврали, что якобы Киев готов к прекращению огня на нескольких направлениях и "временной заморозке". У Путина сразу несколько проблем. Он дико боится возможных бомбежек ракетами Storm Shadow, осыпание фронта осенью (мясные штурмы идут на последнем издыхании) и неизбежное обрушение путиномики, накачанной военной денежной массой, не обеспеченной товарами. Санкции работают. Пещера истощена. Крыса мечется из угла в угол. И никакой БРИКС ей не поможет.))
Невже ЗЕ німці спіймали на гарячому? Рило в пушку і тепер екстренно пишеться пАтужний гундосік, який спростує такі незручні заяви німецьких ЗМІ і однозначно доведе, що навіть Сонце сходить по волі Зe.
Україна не зможе відновити кордони чи якось завдати оркам поразки без авіації та ракет...
наразі їх немає через пасивну політику заходу який продовжує торгувати з орками забезпечуючи їм військовий бюджет набагато більший чим ми збираємо податків
і не зможемо фізично виробляти багато ракет через постійні обстріли... у орків всерівно буде їх напорядок більше через більші фінансові можливості та те що їх терорія поза 700 км недосяжна ніяк...
Також фізично ми не зможемо виробляти авіацію немає таких розробок а захід ніх... не дає 6 старих літаків які мали списати в 28 році смішно просто
Союзники в раші більше надійні і надають допомогу в більших розмірах 5 млн снарядів від пн. Кореї у порівнянні з 300 тис від Чехів
Слідкуйте за кількістю нових контрактників щомісяця - коли число піде вниз, тоді можна буде сказати "Російському обивателю, війна теж набридла"
У будь-якому разі, обмін територіями буде для КГБ-царя приниженням його "величі"
Вони вже це робили - згадайте як все зе-шобло з міністрами і Стефою втекли у Львів під час обстрілу Києва.
Щодо України - вірю, ми вистоїмо, які б складнощі не були попереду. Але зеленим мародерам вже тут місця не буде.
І все оточення Зеленського колаборанти та зрадники.
https://youtu.be/x_BroNOa1Sc?si=UCzVmIYSG0YwhJQr