Bild пишет, что Зеленский готов к локальной заморозке войны. В Офисе Президента публикацию назвали фейком

Немецкое издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов предложить РФ план прекращения огня на части фронта. В ОП информацию опровергли.

Как информирует Цензор.НЕТ, в статье Bild говорится о так называемом "мирном плане Зеленского".

Что пишет Bild?

По данным издания, Зеленский якобы в ближайшие недели поедет в США, чтобы представить свою стратегию президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Издание отмечает, якобы предложение включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь территории России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта - и, таким образом, на временное замораживание ситуации.

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Что говорят в Офисе Президента?

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии "Украинской правде" заверил, что это неправда, и немецкое издание не могло видеть этот документ.

"Bild распространил фейк. План победы "Бильд" не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с "Бильдом" не говорил. Минск-3 или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения", - заверил Литвин.

Ранее Зеленский сообщал, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.