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членство в НАТО (1434) Трамп (3972) переговоры с Россией (720)

"Мирный план" Трампа по Украине может предусматривать замораживание текущей линии фронта и отказ от НАТО, - Венс

Джей Ді Венс розповів, яким може бути план Трампа щодо завершення війни в Україні

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Линия фронта замораживается. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", - рассказал Вэнс.

По его словам, в этом случае Украина сохранит свой независимый суверенитет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп уклонился от ответа, хочет ли он, чтобы Украина победила РФ: В интересах США закончить эту войну

Отказ от вступления в НАТО

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", - заявил кандидат в вице-президенты США.

Вэнс не уточнил, кто будет контролировать "демилитаризованную зону", но сказал, что текущая линия разграничения останется, что означает, что Украина не вернет себе территорию, которая сейчас оккупирована Россией.

Он также заявил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", а "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".

"Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам", - отметил Вэнс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что закончит войну в Украине до того, как станет президентом: Я очень хорошо знаю Путина

По его словам, Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.

"Политика Дональда Трампа - да, будьте сильными, но также будьте умными. Ведите переговоры", - добавил Вэнс.
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Топ комментарии
+25
"Мирний план" Трампа написан у Кремлі.
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13.09.2024 10:27
+25
Це план *****, а не Трампа, що не насмілився сам все це озвучити. А доручив своєму "бобіку".
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13.09.2024 10:27
+20
І Аляска на додачу
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13.09.2024 10:24
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ГОСПОДИН СОВРАМШИ
пара слов о побочном эффекте недавних теледебатов между претендентами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Как мы писали ранее, домашний телеканал, еще перед начало дебатов, предупредил обоих участников о том, что прямо по ходу мероприятия, будет проводиться факт-чекинг. А теперь стали известны результаты именно этого аспекта дебатов. Вот как это выглядит графически:

Тут комментарии просто излишни. Половина Америки готова поддержать персонажа, который лжет практически после каждого раскрытия рта. Тут речь уже не о республиканцах и демократах или о каких-то программах. Речь идет о том, что публике больше нравится, правда или ложь? Глядя на эти результаты, невольно возвращаешься в 2019 год…
https://dl-news.defence-line.org/?p=40857
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13.09.2024 12:15 Ответить
Ось цей шматок з перекладом:

https://streamable.com/njgzki
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13.09.2024 12:42 Ответить
Дуже добрий план, але він обов'язково повинен бути надрукований на м'якому папері і змотаний у рулон. Тираж необмежений..
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13.09.2024 12:57 Ответить
Мой мирный план передача штатами Аляски и Калофорнии пида рассии. Тада уся мардва пабигит шить у штаты и забудит пра Украину. 🤣🤣🤣
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13.09.2024 13:03 Ответить
схоже що цей план тепер називається Make Germany Great Again

давай, Дональд Фрідрихович, допоможи предкам !
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13.09.2024 13:09 Ответить
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13.09.2024 13:11 Ответить
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13.09.2024 13:12 Ответить
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13.09.2024 13:13 Ответить
рижий підор йде нах..
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13.09.2024 13:20 Ответить
1. прекращение огня. ОК.
2."Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову" - а ракетами через линию херачить?
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13.09.2024 14:04 Ответить
Ты немного не понял
"План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. Джерело:
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В это кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
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15.09.2024 14:47 Ответить
Это ты не понял... Мой вопрос к Трампу был - как замороженная линия фронта помешает Расии херачить ракетами и шахедами из глубины....
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16.09.2024 09:37 Ответить
А этот поц с хрипотцой уже знает? Ведь Дерьмаку уже нечего скрывать.
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13.09.2024 15:44 Ответить
Визнати "реалії" і не вступати в НАТО - це план путіна.
А де тут план Трампа ?
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13.09.2024 17:23 Ответить
клас план. Росія захопила чужі території і стає там хазяйкою. Україна їх втратила, і ще дає обіцянку бути нейтральною далі, щоб через 5 років втратити ще більше. Піндоси вже розвели 1 раз Україну, і думають розвести ще 1 раз. То під час шикарного плану треба йти до суду і позиватися проти харантів. Будемо вести переговри, як венс завіщав. Але в суді. І з сша.
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14.09.2024 03:13 Ответить
Минуточку!
Вы хотите Зелю вечно?
Для смены Зели нужны выборы, обеспечить их может только перемирие.
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14.09.2024 10:33 Ответить
Не может обеспечить, так как военное положение не отменяется перемирием, а только президентом, который его и вводил
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15.09.2024 14:57 Ответить
ОК, не "обеспечить", а "обязательным условием для проведения".
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16.09.2024 09:39 Ответить
"... Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - розповів Венс.

 Можливий переклад-припущення:

ми побудуємо величезну стіну вздовж кордону України, щоб

натовп росіян не зміг втекти з "росії", коли на "росію" будут знищувати.
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14.09.2024 11:44 Ответить
"План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. Джерело:
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В этом кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
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15.09.2024 14:54 Ответить
"...Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову"

Так, за мацкалями, але США будують фортифікації на підконтрольній території України по всьому кордону з пітторашкой, відмежовуючись від мацкальні. Я так зрозумів.
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19.09.2024 18:09 Ответить
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