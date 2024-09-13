"Мирный план" Трампа по Украине может предусматривать замораживание текущей линии фронта и отказ от НАТО, - Венс
План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Линия фронта замораживается. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", - рассказал Вэнс.
По его словам, в этом случае Украина сохранит свой независимый суверенитет.
Отказ от вступления в НАТО
"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", - заявил кандидат в вице-президенты США.
Вэнс не уточнил, кто будет контролировать "демилитаризованную зону", но сказал, что текущая линия разграничения останется, что означает, что Украина не вернет себе территорию, которая сейчас оккупирована Россией.
Он также заявил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", а "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".
"Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам", - отметил Вэнс.
По его словам, Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.
"Политика Дональда Трампа - да, будьте сильными, но также будьте умными. Ведите переговоры", - добавил Вэнс.
Пожалуйста, подождите...
пара слов о побочном эффекте недавних теледебатов между претендентами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Как мы писали ранее, домашний телеканал, еще перед начало дебатов, предупредил обоих участников о том, что прямо по ходу мероприятия, будет проводиться факт-чекинг. А теперь стали известны результаты именно этого аспекта дебатов. Вот как это выглядит графически:
Тут комментарии просто излишни. Половина Америки готова поддержать персонажа, который лжет практически после каждого раскрытия рта. Тут речь уже не о республиканцах и демократах или о каких-то программах. Речь идет о том, что публике больше нравится, правда или ложь? Глядя на эти результаты, невольно возвращаешься в 2019 год…
https://dl-news.defence-line.org/?p=40857
https://streamable.com/njgzki
давай, Дональд Фрідрихович, допоможи предкам !
2."Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову" - а ракетами через линию херачить?
"План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. Джерело:
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В это кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
А де тут план Трампа ?
Вы хотите Зелю вечно?
Для смены Зели нужны выборы, обеспечить их может только перемирие.
Можливий переклад-припущення:
ми побудуємо величезну стіну вздовж кордону України, щоб
натовп росіян не зміг втекти з "росії", коли на "росію" будут знищувати.
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В этом кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
Так, за мацкалями, але США будують фортифікації на підконтрольній території України по всьому кордону з пітторашкой, відмежовуючись від мацкальні. Я так зрозумів.