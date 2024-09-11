Трамп уклонился от ответа, хочет ли он, чтобы Украина победила РФ: В интересах США закончить эту войну

Кандидат в президенты США Дональд Трамп несколько раз уклонился от ответа на вопрос о том, хотел бы он, чтобы Украина победила РФ и заявил, что в интересах США - завершение войны.

Об этом он заявил во время президентских дебатов во вторник на телеканале ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни",- заявил Трамп в ответ на прямой вопрос ведущего, хотел бы он, чтобы Украина победила в войне.

При этом, Трамп назвал официальную статистику жертв в войне ложью, заявив, что на этой войне "людей убивают миллионами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись на последнем этапе президентской гонки, - опрос

Кроме того, экс-президент обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что ему "не хватает смелости" просить Европу увеличить расходы на оборону.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, то Путин не вторгся бы в Украину. Он также отметил, что решил бы конфликт до того, как стал бы президентом в случае победы на выборах.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина. У меня хорошие отношения...Они уважают меня, они не уважают Байдена",- заявил Трамп.

По его словам, он "поговорил бы с одним, а потом с другим", чтобы завершить войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп

Экс-президент США также отметил, что Россия имеет ядерное оружие и может применить его. Но, по его словам, никто об этом не вспоминает.

Когда ведущий снова спросил Трампа напрямую, считает ли он, что победа Украины в войне отвечает интересам США, экс-президент подчеркнул: "Я думаю, что в интересах США закончить эту войну, просто завершить это, договориться о соглашении, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней".

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее Трамп заявлял, что война РФ против Украины имела нулевые шансы начаться, если бы он был президентом США. Также Трамп уже выступал с заявлением о том, что Украина якобы "врет о потерях, они значительно выше, чем считают люди"