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Новости Война
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Трамп уклонился от ответа, хочет ли он, чтобы Украина победила РФ: В интересах США закончить эту войну

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп несколько раз уклонился от ответа на вопрос о том, хотел бы он, чтобы Украина победила РФ и заявил, что в интересах США - завершение войны.

Об этом он заявил во время президентских дебатов во вторник на телеканале ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни",- заявил Трамп в ответ на прямой вопрос ведущего, хотел бы он, чтобы Украина победила в войне.

При этом, Трамп назвал официальную статистику жертв в войне ложью, заявив, что на этой войне "людей убивают миллионами".

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Кроме того, экс-президент обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что ему "не хватает смелости" просить Европу увеличить расходы на оборону.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, то Путин не вторгся бы в Украину. Он также отметил, что решил бы конфликт до того, как стал бы президентом в случае победы на выборах.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина. У меня хорошие отношения...Они уважают меня, они не уважают Байдена",- заявил Трамп.

По его словам, он "поговорил бы с одним, а потом с другим", чтобы завершить войну.

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Экс-президент США также отметил, что Россия имеет ядерное оружие и может применить его. Но, по его словам, никто об этом не вспоминает.

Когда ведущий снова спросил Трампа напрямую, считает ли он, что победа Украины в войне отвечает интересам США, экс-президент подчеркнул: "Я думаю, что в интересах США закончить эту войну, просто завершить это, договориться о соглашении, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней".

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее Трамп заявлял, что война РФ против Украины имела нулевые шансы начаться, если бы он был президентом США. Также Трамп уже выступал с заявлением о том, что Украина якобы "врет о потерях, они значительно выше, чем считают люди"

Автор: 

США (26620) Трамп Дональд (5194)


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Топ комментарии
+53
У нього навіть язик не повертається висловити підтримку Україні лише гнилі відмазки і натяк на припинення допомоги і послідовний шантаж України. Сором і ганьба. Він давно ходе під х*йлом і тількі упороті це не бачать на власні очі
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11.09.2024 07:02
+38
"так блізко к провалу,щірліц єщьо нєбил"🤡
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11.09.2024 06:54
+32
Коли Трамп був перший раз президентом - Путін УЖЕ почав війну в Україні Просто він свої війська змусив знять розпізнавальні знаки!
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11.09.2024 07:12
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А тим часом, https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/11/7474505/ реальна політика від поточної адміністрації Байден+Камала

"деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні"
"Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну в середу, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться"

Адміністрація має 11.8млрд PDA, та будуть питати, що потрібно для "визначити перемогу України"

Якось виглядає, давайте домовлятись про те що реально, тобто риторика росії

Чи тут інший сенс?
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11.09.2024 13:51 Ответить
британія взагалі с*. Забрали нашу зброю, ракети і літаки, а тепер розпатякалися про реалістичні цілі. Віддайте козли реалстічно що ви забрали. І тоді наші цілі стануть дійсно реалістичними!
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11.09.2024 17:03 Ответить
Ну як може 30 мільйонна Україна перемогти 150 мільйонну Рашку +Крим і Лугандонія , тому Трамп і не відповів на питання ,а Камала ,напевно передивилась Зєліних відосиків про "перемогу",тому і запитала Трампа . До речі ,і в Україні не зрозуміло що мається на увазі ,кажучи про "перемогу" - вихід на "кордони 91 року" ,парад ЗСУ на Красній площі ,"капітуляція " і "розпад" Ращки та інша фантастика ,ми самі не знаємо ,а хочемо ,щоб Трамп знав.
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11.09.2024 17:23 Ответить
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