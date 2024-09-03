Украина лжет о потерях, они значительно выше, чем считают люди, - Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что украинская власть говорит неправду о количестве погибших в результате войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Трамп в очередной раз заявил, что в случае избрания президентом "гарантированно" заключит соглашение о прекращении войны в Украине, и что при его президентстве войны в принципе бы не произошло, а в этом виноват "худший президент в истории нашей страны" Джо Байден.
Далее республиканец начал рассуждать о количестве погибших на войне и несколько раз подчеркнул, что настоящее их число "значительно выше, чем считают люди".
"Когда посмотреть на разрушения, на здания, которые разрушаются повсюду в Украине, я думаю, что количество (жертв. - Ред.) будет значительно выше. Они (украинцы. - Ред.) врут о количестве, пытаются занижать его. Разрушили здание длиной в два квартала - это довольно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, было убито много людей. И в этих зданиях есть люди, и у них нет никакого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет никакого шанса", - сказал Трамп.
Несколько позже кандидат в президенты США отметил, что имеет "очень точный план, как остановить Украину и Россию", а также "идею" о том, что делать с Китаем.
"Но я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не так ли? Но они не будут для нас полезными", - пояснил он.
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блин, чому завжди хто всрався , то невістка?
І так, може бути, що на величезному згарищі загинула чи навіть була травмована лише одна людина. Бо усі були у сховищі.
Зрозуміло, у американців були б сотні трупів, бо вони б сиділи б по домівках, як їх "рудий бог" їм наказав. Скільки там отруїлося "Білизною", бо Доня сказало, що це ліки від ковіду?!
Im weiteren fehlt der ultimative Krieg, der Lohn und Wiedergutmachung bei der Waffenlobby (**************** der Republikaner).
Deshalb auch immer seine große Parole: ich regelt das, Ich zwinge Ukraine und die Russische Förderation an den Tisch.
Wir müssen nicht Angst von Putin und Lukatschenkos Drohungen haben, Atomwaffen einzusetzten. Das steht auf Trumps Agenda auch ohne der zustimmung der NATO, (er regelt das schon)
PS: Soll man einen Lügner glauben, der auch noch Wort wörtlich die Russische Popaganda als seine wiedergibt? Schade andere wurden für weniger aus dem Verkehr gezogen.
ак собі «голуб миру».
Неужели трамп не понимает что с хроническим лжецом договариваться невозможно? Это не человек слова а ничтожество подлец и лдец
Отримавши гроші від росії та китаю, згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
В новинах про цей звіт мовчать
Гроші надані Конгресом, мають залишок PDA 6.1млрд, котрий згорає в кінці місяця
замість надання зброї та дозволів, просто "засудження" останніх обстрілів
хоча до цього були звинувачення Конгреса, дайте гроші, ми відразу все доставимо
"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"
та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
ну так, можно назначить спецпрокурора как уже было с Трампом
он проверит, и подтвердит или нет
или пойти в суд, что "очерняют" семью, и там доказать
но ничего не делается
просто замалчивают