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Новости Война
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Украина лжет о потерях, они значительно выше, чем считают люди, - Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что украинская власть говорит неправду о количестве погибших в результате войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп в очередной раз заявил, что в случае избрания президентом "гарантированно" заключит соглашение о прекращении войны в Украине, и что при его президентстве войны в принципе бы не произошло, а в этом виноват "худший президент в истории нашей страны" Джо Байден.

Далее республиканец начал рассуждать о количестве погибших на войне и несколько раз подчеркнул, что настоящее их число "значительно выше, чем считают люди".

"Когда посмотреть на разрушения, на здания, которые разрушаются повсюду в Украине, я думаю, что количество (жертв. - Ред.) будет значительно выше. Они (украинцы. - Ред.) врут о количестве, пытаются занижать его. Разрушили здание длиной в два квартала - это довольно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, было убито много людей. И в этих зданиях есть люди, и у них нет никакого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет никакого шанса", - сказал Трамп.

Также читайте: Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп

Несколько позже кандидат в президенты США отметил, что имеет "очень точный план, как остановить Украину и Россию", а также "идею" о том, что делать с Китаем.

"Но я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не так ли? Но они не будут для нас полезными", - пояснил он.

Автор: 

потери (4380) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+50
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03.09.2024 23:43
+47
Чтоб ты здох
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03.09.2024 23:39
+41
Там навіть у самій сім'ї Трампа суцільна брехня.

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03.09.2024 23:56
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Выше перепись тех кто защищает право нашей власти кормить весь мир говном, как будто этого не поняли все кроме радостных имбицилов.
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04.09.2024 01:10 Ответить
Вспомнил фразу Линкольна. можно долго обманывать немногих, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех
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04.09.2024 01:13 Ответить
А кацапи про втрати не брешуть !
блин, чому завжди хто всрався , то невістка?
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04.09.2024 01:15 Ответить
Свого часу мати Трампа про свого сина: Так. він ідіот з нульовим здоровим глуздом. ніяких соціальних навичок. але він мій син. Я просто сподіваюся, що він ніколи не потрапить у політику. Він буде катастрофою...

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04.09.2024 01:33 Ответить
Смішно, але це фейк.
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04.09.2024 08:34 Ответить
***,яке воно все таки ї@ануте. Реально,лексика пацієнта психушки.
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04.09.2024 01:36 Ответить
Худший президент это Обама. Хотя байден вполне себе конкурент, согласен 😂 не дай Бог выберут Харрис будем воевать еще года два пока с лица земли не сотрут Днепр, Харьков итд. А то с такими союзниками и врагов не надо, кому в здоровую голову придёт ограничивать поставки вооружения и вводить запрет на атаку территории агрессора😂
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04.09.2024 02:00 Ответить
На два года российской экономики не хватит. Мой прогноз - в следующем году полный обвал с банковским кризисом, кредитным кризисом, стагнацией и гиперинфляцией.
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04.09.2024 02:10 Ответить
Если цены на нефть не упадут на долгосрок то ее экономики хватит еще лет на 5 так точно😂, после войны придётся расплачиваться но кто сказал что он закончит на Украине
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04.09.2024 02:56 Ответить
*****, ви всі чого навіть не хочете подумати, що, окрім союзників (і тих же американців в т.ч.) головніша причина наших проблем, наших нещасть - ******* з соєю командою на Банковій зі своїми адептами 73/43%зебілами, які досі за нього свою сраку рвуть?
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04.09.2024 02:19 Ответить
Дебіл
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04.09.2024 02:04 Ответить
Коли 11 вересня 2011 року були зруйновані вежі-близьнюки в Нью-Йорку, то загинуло майже 3 000 людей і 6000 було поранено.Це дуже багато.Але,якщо пам'ятаєте,обидві будівлі мали по 110 поверхів,разом вміщали 130 000 людей(не кожен український райцентр має таку кількість населення) і з неба на землю,після двох потужних вибухів, впали за трохи більше ніж одну годину.Трапм,б..ть,так як тоді ці гіганські вежі летіли до долу,нам,всім хто спостерігав за вашою трагедією по телєку,тоді здавалося, що загиблих там буде тисяч п'ятдесят.Але,Богу дякувати,це була тільки наша істерична фантазія.
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04.09.2024 02:29 Ответить
америкосам просто пощастило, що тупі ослойоби вдарили по вежах досить високо, тобто від евакуації було відрізано тільки мала частина людей на найвищих поверхах і всі решта на нижчих поверхах без проблем встигли покинути будівлі до обвалу!
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04.09.2024 03:46 Ответить
Трамп вийшов з заявою:" в таких руїнах,як вони,українці,мають,жертв має бути більше.."Попри те,що він має приклад того,як в його країні дві сто десятиповерхові будівлі,вщент заповнені людьми перетворилися на щебінь і при тому,майже всі люди врятувалися.Трамп,своїм бажанням видати бажане за дійсне,хоче посіяти паніку.Тупий,старий клоун.
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04.09.2024 05:10 Ответить
Дохла руда білка забула, що Україна вже має досвід повітряних атак, та громадяни не нехтують сховищами.
І так, може бути, що на величезному згарищі загинула чи навіть була травмована лише одна людина. Бо усі були у сховищі.

Зрозуміло, у американців були б сотні трупів, бо вони б сиділи б по домівках, як їх "рудий бог" їм наказав. Скільки там отруїлося "Білизною", бо Доня сказало, що це ліки від ковіду?!
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04.09.2024 10:56 Ответить
А що ви скажете що західні Осінт аналітики, кажуть що в РФ 61 тис загиблих, а втрати з пораненими 200-250 тис, так якщо 1до 3 пропорція поранених і вбитих , то вони в це вірять, а яка ваша цифра втрат з обох боків фронту.
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04.09.2024 08:17 Ответить
Та під тисяч 100 мінімум у кожної сторони загиблих.
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04.09.2024 13:19 Ответить
Teilweise verstehe ich das Rechtssystem der USA nicht, die so ein ein Hochstappler und Lügner noch eine Bühne geben. Seine Lügen über Wahlgelder und seiner Steuer die leider erst zu seiner Amtseinführung, zur sprache kamen, stinken zum Himmel und sind Grundlage für sein Wunsch der zweiten Amtsperiode. Hier hat er er die Möglichkeit, wie Putin per Dekret ********** und unantasbar zu machen, immer nach dem Motto: ich bin Gott mir kann keiner was.
Im weiteren fehlt der ultimative Krieg, der Lohn und Wiedergutmachung bei der Waffenlobby (**************** der Republikaner).
Deshalb auch immer seine große Parole: ich regelt das, Ich zwinge Ukraine und die Russische Förderation an den Tisch.
Wir müssen nicht Angst von Putin und Lukatschenkos Drohungen haben, Atomwaffen einzusetzten. Das steht auf Trumps Agenda auch ohne der zustimmung der NATO, (er regelt das schon)

PS: Soll man einen Lügner glauben, der auch noch Wort wörtlich die Russische Popaganda als seine wiedergibt? Schade andere wurden für weniger aus dem Verkehr gezogen.
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04.09.2024 03:30 Ответить
Vielleicht ist es für Sie besser, Ihre Wahlen selbst durchzuführen und nicht an den amerikanischen teilzunehmen?
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04.09.2024 03:46 Ответить
Значна кількість форумчан не читають навіть великих текстів, написаних українською чи російською Невже ти думаєш, що хтось читатиме англійською? Якщо ні - тоді для чого ти це пишеш? Для того, щоб надать своєму коментарю "доказовості"? Чи "пишності"? Так я тобі повідомляю - на нього ніхто уваги не звернув!!!
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04.09.2024 04:08 Ответить
Ви помиляєтесь! Це німецька мова. Зараз дуже легко перекладати через перекладач! Мені було цікаво, що думає німець
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04.09.2024 04:20 Ответить
Я не проти! Але я просто пояснив людині реальну "цінність" його коментарю!
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04.09.2024 04:48 Ответить
І що там було цікавенького у того німця?
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04.09.2024 07:25 Ответить
Пани, здесь какая проблема: свое мнение ты имеешь право иметь, но не более. Но это же нужно еще и понять, а не навязывать свою белиберду, да еще и с солдафонско-аракчеевского низкого пошиба позиций.
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04.09.2024 07:43 Ответить
А ваапше-та, в отношении аглицко-немецкого https://youtu.be/2dXfptGDA_I вспомнилась эта совкопесня алкаша высоцкого, тыць левым кликом по синему. ЗЫ... помницца имперец высоцкий в 50-х пел одни матюки.
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04.09.2024 08:38 Ответить
50=60
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04.09.2024 08:39 Ответить
Нажаль це правда, як би образливо це не звучало, точна кількість буде відома після війни.
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04.09.2024 04:13 Ответить
Запускает враг около 800 Дронов камикадзе в сутки. Угадайте они попадают в цель?
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04.09.2024 04:22 Ответить
Не всі , навіть і половина не попада, Реб зносе!
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04.09.2024 08:20 Ответить
А ти думаєш - чого це "шахєди" почали залітать в БРСР? Їм "мізки пудрять" наші системи РЕБ! Надіюся - якийсь залетить і ***** по Мінську! Щоб "сябри" "вкурили" - що війна не "десь" - а ПОРЯД!!!
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04.09.2024 10:04 Ответить
СЛУХАЮЧИ ТРАМПО - ПОНА, І ТУТ УКРАЇНА ВИННА... БО НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА КАПІТУЛЯЦІЮ... ДЕЯКІ ПОЛІТТЕХНОЛОГИ З ЕКРАНІВ ТВ В СТУДІЯХ ЗАПЕВНЯЮТЬ ЩО ЦЕЙ ТАМПОН КРАЩЕ НІЖ ДЕМОКРАТКА
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04.09.2024 04:56 Ответить
дебіл.. втім, наше - таке ж саме.. понавибирали собі самі і на нашу голову...(((
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04.09.2024 06:20 Ответить
Брешуть єдиний марафон та ОП. Нехай Трамп їх не слухає.
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04.09.2024 08:02 Ответить
тільки мені здається,що промови чубчика і потужного в стакані пишуть в одному кабінеті?
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04.09.2024 08:08 Ответить
А раша, мабуть,не бреше про своїх загиблих...? Боже, прибери цю потвору.....кудись
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04.09.2024 08:10 Ответить
Чому цей брехун не запобіг підготовці вторгнення за свою каденцію президента. Це вже смішно слухати, за Трампа не буде війни, дитсадок якийсь. При чому, за його наказом, саме його люди в партії республіканців, півроку блокували допомогу Україні, що призвело до значних втрат людей і територій і допомогло росіянам.
ак собі «голуб миру».
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04.09.2024 08:16 Ответить
І у чому ж тут родзинка? Що ми, тобто, "наша" влада бреше? Так, трампище, бреше, брехала і буде брехати. Як власне і ти це робиш
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04.09.2024 08:18 Ответить
Той старий нарцис-збоченець уже з лідером-диктатором Північної Кореї колись домовлявся. Але щось його геніальний план не спрацював. А от лестощі на адресу Кім Чен Ина не забудуться тими, хто хоч трохи політикою цікавиться.
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04.09.2024 08:22 Ответить
Рудий довбойоп своїм візитом його легалізував та визнав. Ніхто ж у світі цього пупсика та його родичів до цього взагалі серьозно не сприймав, навіть совкові упирі до нього не їздили.
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04.09.2024 08:42 Ответить
Обіцянки і цяцянки...Та ні,цяцянки і обіцянки....
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04.09.2024 09:49 Ответить
Це і без Трампа відомо
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04.09.2024 09:57 Ответить
Брехун брехуна бачить з далеку.
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04.09.2024 10:44 Ответить
И что теперь? Америка возмущена атаками рашки по мирному населению и трамп став презом нанесет по ней тотальный ядерный удар? Или и дальше будет балаболить наивно надеясь что с пуйлом лжецом и убийцей можно договориться хоть о чем то?
Неужели трамп не понимает что с хроническим лжецом договариваться невозможно? Это не человек слова а ничтожество подлец и лдец
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04.09.2024 11:24 Ответить
Відповідь Трампа це відповідь менше 2хвилин на одне з питань з https://x.com/lexfridman/status/1831010861248585738?t=484 47 хвилинного інтервью

Отримавши гроші від росії та китаю, згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."

В новинах про цей звіт мовчать
Гроші надані Конгресом, мають залишок PDA 6.1млрд, котрий згорає в кінці місяця

замість надання зброї та дозволів, просто "засудження" останніх обстрілів
хоча до цього були звинувачення Конгреса, дайте гроші, ми відразу все доставимо

"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"

та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
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04.09.2024 11:57 Ответить
Лапти уже и про Харрисс брехать начали? Быстро переобуваются депилы )))
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04.09.2024 14:20 Ответить
"Лапти" - это получается Конгрес "брехать начали"?

ну так, можно назначить спецпрокурора как уже было с Трампом
он проверит, и подтвердит или нет

или пойти в суд, что "очерняют" семью, и там доказать

но ничего не делается
просто замалчивают
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04.09.2024 14:51 Ответить
То що 100 розміняли, я теж так думаю, друге питання нам розповідають що втрати різняться в два чі 3 раза, що московитів більше, це що брехня?
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04.09.2024 17:23 Ответить
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