Украина лжет о потерях, они значительно выше, чем считают люди, - Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что украинская власть говорит неправду о количестве погибших в результате войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп в очередной раз заявил, что в случае избрания президентом "гарантированно" заключит соглашение о прекращении войны в Украине, и что при его президентстве войны в принципе бы не произошло, а в этом виноват "худший президент в истории нашей страны" Джо Байден.

Далее республиканец начал рассуждать о количестве погибших на войне и несколько раз подчеркнул, что настоящее их число "значительно выше, чем считают люди".

"Когда посмотреть на разрушения, на здания, которые разрушаются повсюду в Украине, я думаю, что количество (жертв. - Ред.) будет значительно выше. Они (украинцы. - Ред.) врут о количестве, пытаются занижать его. Разрушили здание длиной в два квартала - это довольно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, было убито много людей. И в этих зданиях есть люди, и у них нет никакого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет никакого шанса", - сказал Трамп.

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Несколько позже кандидат в президенты США отметил, что имеет "очень точный план, как остановить Украину и Россию", а также "идею" о том, что делать с Китаем.

"Но я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не так ли? Но они не будут для нас полезными", - пояснил он.