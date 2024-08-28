Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что операция Украины в Курской области РФ якобы грозит началом Третьей мировой войны.
Об этом он заявил во время митинга в Детройте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, он - единственный, кто может пообещать закончить войну между Россией и Украиной и предотвратить "Третью мировую войну".
Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду заход Сил обороны Украины на территорию Курской области.
"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", - заявил Трамп.
Он в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после победы на американских выборах.
"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", - добавил Трамп.
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Вот во всех этих захватах должна быть логика, потому как их нужно ещё удержать.
Я, как не военный человек, вижу захват населенного пункта так (совсем примитивно, но суть передаёт):
1. Артподготовка
2. Штурмовой отряд, зачистка
3. Подтягиваются основные силы
4. Налаживается тыловое обеспечение.
Населенный пункт взят. И его можно пытаться удерживать, не гарантировано, но можно
Вопросов два:
Я прав ?
Если да, то с Курской обл. дело именно так обстоит ?
- Війна - стій! Раз, два!
Трампологіка = ватнікологіці.
ну не звірі ж ми - автомат не в штурковікіні...
це трамп - кацап два!
воно думає його ядерна зброя захистить - викрадемо!
падло плодуче - знайдемо ідіотів всіх 18...