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Новости Война
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Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп

Дональд Трамп про операцію України на Курщині:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что операция Украины в Курской области РФ якобы грозит началом Третьей мировой войны.

Об этом он заявил во время митинга в Детройте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, он - единственный, кто может пообещать закончить войну между Россией и Украиной и предотвратить "Третью мировую войну".

Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду заход Сил обороны Украины на территорию Курской области.

Также читайте: Выборы в США: Харрис имеет 48% поддержки среди американцев, Трамп – 41%

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", - заявил Трамп.

Он в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после победы на американских выборах.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", - добавил Трамп.

Также читайте: Трамп не будет оспаривать свое поражение на выборах, если они пройдут "честно"

Автор: 

россия (95413) Трамп Дональд (5134) Курск (1085)


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Топ комментарии
+30
О Трамп нарешті показав, чию сторону він займає.... Відчуває, що програє собака брехлива)
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28.08.2024 14:23
+25
агов, трампісти, ваш віхід. 3... 2... 1...
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28.08.2024 14:20
+25
Дебіл
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28.08.2024 14:24
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Блин.
Вот во всех этих захватах должна быть логика, потому как их нужно ещё удержать.
Я, как не военный человек, вижу захват населенного пункта так (совсем примитивно, но суть передаёт):
1. Артподготовка
2. Штурмовой отряд, зачистка
3. Подтягиваются основные силы
4. Налаживается тыловое обеспечение.
Населенный пункт взят. И его можно пытаться удерживать, не гарантировано, но можно

Вопросов два:
Я прав ?
Если да, то с Курской обл. дело именно так обстоит ?
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28.08.2024 15:20 Ответить
Не третя світова, а Світ проти ***** рейха. І так, вона вже йде потихеньку.
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28.08.2024 15:21 Ответить
Початок третьої світової ініціювали США, коли змусили Україну відмовитися від ядерної зброї і тактичних ракет.
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28.08.2024 15:25 Ответить
- Трамп, зупини війну!
- Війна - стій! Раз, два!
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28.08.2024 15:28 Ответить
Cитуація з Трампом нагадує мені ситуацію с Зеленським. Як мінімум половина виборців реально не бачать що він дебіл.
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28.08.2024 15:40 Ответить
адвокат Дьявола
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28.08.2024 15:41 Ответить
Наступ росіян на Покровськ не загрожує початком Третьої Світової, а український наступ на Курськ загрожує...
Трампологіка = ватнікологіці.
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28.08.2024 15:49 Ответить
даеш безумну операторм дрона!
ну не звірі ж ми - автомат не в штурковікіні...
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28.08.2024 15:53 Ответить
ви колись бачили собаку якому даєш сосіску а він тебе за руку кусає?
це трамп - кацап два!
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28.08.2024 15:58 Ответить
Цей одновухий дегенерат, покусаний дохлою білкою, не сприймає Україну серйозно, проте плазує перед кожним гопником, що має валізку з гівном.
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28.08.2024 15:59 Ответить
все вірно Донні, нехай росіяни уй..ують з курсь кої області в межах кордонів, щоб 3 світова не почалася
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28.08.2024 16:02 Ответить
кацапи - за кожну українську смерть - ми візьмено 4 ваши....
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28.08.2024 16:55 Ответить
рубайте, пацани, тих сволот без жалю....
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28.08.2024 17:00 Ответить
, Дол****, симонян с *********** давно воюют с НАТОй, очнулся
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28.08.2024 16:56 Ответить
соловья, псіну, за клюва зацепимо ....
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28.08.2024 17:03 Ответить
соловья, псіну, за клюва зацепимо,
воно думає його ядерна зброя захистить - викрадемо!
падло плодуче - знайдемо ідіотів всіх 18...
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28.08.2024 17:08 Ответить
А сам на випадок свого програша у виборах готує другу руду війну у Капитолії, надіючись на підтримку недофюрера нової рашистско-нацистської недодержави.
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28.08.2024 17:28 Ответить
В нього вже була можливісь зупинити цю війну і шо? Тоді він не бачив перспективи третьої світової?
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28.08.2024 18:51 Ответить
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