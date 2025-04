Выборы в США: Харрис имеет 48% поддержки среди американцев, Трамп – 41%

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослого населения американцев в целом растет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса NORC Center for Public Affairs Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.

Около половины взрослых американцев - 48% - очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.

Это значительно выше, чем 39%, зафиксированных в начале лета, до того, как плохое выступление действующего президента Джо Байдена привело к его выходу из президентской гонки.

"Этот показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и по сравнению с рейтингом Байдена перед его выходом из гонки, когда 38% американцев сказали, что имеют о нем положительное мнение", - пишет издание.

Доля тех, кто говорит, что не знает о ней достаточно, чтобы сформировать свое мнение, сократилась вдвое - с 12% в июне до 6% сейчас.

Результат Харрис также лучше, чем у республиканца Дональда Трампа, которого положительно воспринимают 41% взрослых американцев.

