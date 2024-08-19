Выборы в США: Харрис имеет 48% поддержки среди американцев, Трамп – 41%
Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослого населения американцев в целом растет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса NORC Center for Public Affairs Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.
Около половины взрослых американцев - 48% - очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.
Это значительно выше, чем 39%, зафиксированных в начале лета, до того, как плохое выступление действующего президента Джо Байдена привело к его выходу из президентской гонки.
"Этот показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и по сравнению с рейтингом Байдена перед его выходом из гонки, когда 38% американцев сказали, что имеют о нем положительное мнение", - пишет издание.
Доля тех, кто говорит, что не знает о ней достаточно, чтобы сформировать свое мнение, сократилась вдвое - с 12% в июне до 6% сейчас.
Результат Харрис также лучше, чем у республиканца Дональда Трампа, которого положительно воспринимают 41% взрослых американцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ала....
такі штукі знала, що капець.
Можете ще Гамбург, Гʼюстон, гокей. А потім Хемніц, Шумахер, дах. Теж допомагає.
А заодно порівняйте вимову "хепі бьоздей" (happy birthday [hæpɪ]) і "Харріс"
Так то --- кобилка!
Отже маємо просто брудний піар.
"Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки", - отмечала она.
"Внимание всего мира приковано к украинцам.
Они борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И они победят", - написала политик в соцсети
https://www.rbc.ua/ukr/news/zastupnitsya-baydena-shcho-vidopo-kamalu-1720789727.html