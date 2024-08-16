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Харрис и Трамп проведут дебаты дважды - The Hill

Гарріс Трамп

Дональд Трамп и Камала Харрис проведут теледебаты дважды в сентябре и октябре.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на заявление команды Харрис, передает Цензор.НЕТ.

"Если предположить, что Трамп таки появится 10 сентября на дебаты с Харрис, то губернатор Уолз (кандидат на должность вице-президента от демократов - Ред.) встретится с Джей Ди Вэнсом (кандидатом от республиканцев - Ред.) 1 октября. Также американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре", - рассказал Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис.

По словам Тайлера, чем больше Трамп и Вэнс "играют в игры, тем более неуверенными и несерьезными" предстают перед американским народом.

Читайте: Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов, - опрос

Харрис согласилась провести дебаты с Трампом 10 сентября на телеканале ABC News. Экс-президент предложил еще два поединка - 4 сентября на Fox News и 25 сентября на NBC News.

В то же время в заявлении команды Харрис указано, что кандидат не будет участвовать в этих двух теледебатах, зато встретится с Трампом в октябре, при условии, что он будет дебатировать с ней 10 сентября.

Уолз и Вэнс согласились на дебаты 1 октября на телеканале CBS News.

Также Вэнс предложил провести еще один вице-президентский поединок 18 сентября на телеканале CNN. Команда Харрис в своем заявлении упомянула только одни дебаты на уровне вице-президентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харрис может изменить подход США к войне в Украине, - Politico

Автор: 

выборы (24723) дебаты (436) Трамп Дональд (5122) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+7
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16.08.2024 07:04
+4
В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть".
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16.08.2024 02:10
+4
Немає нічого неможливого, коли ти брешеш.
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16.08.2024 08:09
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В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть".
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16.08.2024 02:10 Ответить
і не кажіть, згадайте як один не дурачок у стилі кугута скакав на стадіоні, правда, то й не дебати були, а дебанутого пронос...
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16.08.2024 08:02 Ответить
Секретна служба почала посилювати охорону Дональда Трампа і планує оточити колишнього президента куленепробивним склом на передвиборчих мітингах.

Балістичне скло зазвичай використовується для заходів на відкритому повітрі, тоді як заходи в приміщенні зазвичай не вимагають такого заходу, оскільки люди проходять скринінг перед входом. Чиновник повідомив CNN, що скло можна використовувати в будь-яких умовах залежно від безпеки в кожному місці.
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16.08.2024 02:17 Ответить
CNN

Трамп спостерігає, як у нього стріляють «знову і знову», а штаб побоюється, що у нього посттравматичний стресовий розлад.

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16.08.2024 02:35 Ответить
побачимо хто кого віддебатить
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16.08.2024 02:43 Ответить
Харріс виставила умови, що дебати вестимуть ABC News. Вона відмовилася від дебатів, які за пропозицією Трампа, мали б вести Fox News. І Трамп знову погодився на умови противника, як він це зробив перед дебатами з Байденом. Тому що він знає, що порве цю дурепу, як тузик м'ячика.
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16.08.2024 06:26 Ответить
яка вумна Юрася прокукурікалась...
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16.08.2024 08:04 Ответить
Немає нічого неможливого, коли ти брешеш.
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16.08.2024 08:09 Ответить
Тузик проковтнув м'ячика! А про розірвану Тузиком подушку- то була інша історіЯ, напевне. А Трамп- просто звичайний американський джентельмен, який виконує побажання дами! От і все!
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16.08.2024 09:43 Ответить
Ще недавно місцеві "експерти" писали, що "прокурор" нічого не боїться, має "роки" досвіду ведучи справи в суді, та інша

А тепер виявляеться "Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.
Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах"

Та від "експертів" пішли нові методички
"АнМур
В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть"."
та підігнали нові карикатури

зато в новинах, немає про звинувачення Хантера Байдена, котре відмовляються висунути
https://www.washingtontimes.com/news/2024/aug/12/editorial-doj-admits-biden-corruption/?cx_testId=29&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0&cx_experienceId=EXWXCJWBWYID&cx_experienceActionId=showRecommendationsBDFFHZT0C82P26&utm_source=piano&utm_medium=my-times-home-more-top-news&utm_campaign=5_item_Pos_0#cxrecs_s Міністерство юстиції визнає корупцію Байдена
Уряд доводить багатомільйонну схему торгівлі зовнішнім впливом
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16.08.2024 10:20 Ответить

Хіба двох разів - мало? Нащо Трамп на додаткових наполягає?
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16.08.2024 11:59 Ответить
Гаррис Поттерс і Дональд Трампус та кубок Вогню!
глядачі в напрузі - хто переможе? Гріффєндор чи Слізерін?!
Інтрига досягла свого аппогєя!
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16.08.2024 06:56 Ответить
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16.08.2024 07:04 Ответить
в дебатах кандидатів в віце-президенти Волз розмаже Венса...
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16.08.2024 11:23 Ответить
 
 