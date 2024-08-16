Харрис и Трамп проведут дебаты дважды - The Hill
Дональд Трамп и Камала Харрис проведут теледебаты дважды в сентябре и октябре.
Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на заявление команды Харрис, передает Цензор.НЕТ.
"Если предположить, что Трамп таки появится 10 сентября на дебаты с Харрис, то губернатор Уолз (кандидат на должность вице-президента от демократов - Ред.) встретится с Джей Ди Вэнсом (кандидатом от республиканцев - Ред.) 1 октября. Также американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре", - рассказал Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис.
По словам Тайлера, чем больше Трамп и Вэнс "играют в игры, тем более неуверенными и несерьезными" предстают перед американским народом.
Харрис согласилась провести дебаты с Трампом 10 сентября на телеканале ABC News. Экс-президент предложил еще два поединка - 4 сентября на Fox News и 25 сентября на NBC News.
В то же время в заявлении команды Харрис указано, что кандидат не будет участвовать в этих двух теледебатах, зато встретится с Трампом в октябре, при условии, что он будет дебатировать с ней 10 сентября.
Уолз и Вэнс согласились на дебаты 1 октября на телеканале CBS News.
Также Вэнс предложил провести еще один вице-президентский поединок 18 сентября на телеканале CNN. Команда Харрис в своем заявлении упомянула только одни дебаты на уровне вице-президентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Балістичне скло зазвичай використовується для заходів на відкритому повітрі, тоді як заходи в приміщенні зазвичай не вимагають такого заходу, оскільки люди проходять скринінг перед входом. Чиновник повідомив CNN, що скло можна використовувати в будь-яких умовах залежно від безпеки в кожному місці.
Трамп спостерігає, як у нього стріляють «знову і знову», а штаб побоюється, що у нього посттравматичний стресовий розлад.
А тепер виявляеться "Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.
Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах"
Та від "експертів" пішли нові методички
"АнМур
В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть"."
та підігнали нові карикатури
зато в новинах, немає про звинувачення Хантера Байдена, котре відмовляються висунути
https://www.washingtontimes.com/news/2024/aug/12/editorial-doj-admits-biden-corruption/?cx_testId=29&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0&cx_experienceId=EXWXCJWBWYID&cx_experienceActionId=showRecommendationsBDFFHZT0C82P26&utm_source=piano&utm_medium=my-times-home-more-top-news&utm_campaign=5_item_Pos_0#cxrecs_s Міністерство юстиції визнає корупцію Байдена
Уряд доводить багатомільйонну схему торгівлі зовнішнім впливом
Хіба двох разів - мало? Нащо Трамп на додаткових наполягає?
глядачі в напрузі - хто переможе? Гріффєндор чи Слізерін?!
Інтрига досягла свого аппогєя!