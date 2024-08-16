Харрис и Трамп проведут дебаты дважды - The Hill

Дональд Трамп и Камала Харрис проведут теледебаты дважды в сентябре и октябре.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на заявление команды Харрис, передает Цензор.НЕТ.

"Если предположить, что Трамп таки появится 10 сентября на дебаты с Харрис, то губернатор Уолз (кандидат на должность вице-президента от демократов - Ред.) встретится с Джей Ди Вэнсом (кандидатом от республиканцев - Ред.) 1 октября. Также американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре", - рассказал Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис.

По словам Тайлера, чем больше Трамп и Вэнс "играют в игры, тем более неуверенными и несерьезными" предстают перед американским народом.

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Харрис согласилась провести дебаты с Трампом 10 сентября на телеканале ABC News. Экс-президент предложил еще два поединка - 4 сентября на Fox News и 25 сентября на NBC News.

В то же время в заявлении команды Харрис указано, что кандидат не будет участвовать в этих двух теледебатах, зато встретится с Трампом в октябре, при условии, что он будет дебатировать с ней 10 сентября.

Уолз и Вэнс согласились на дебаты 1 октября на телеканале CBS News.

Также Вэнс предложил провести еще один вице-президентский поединок 18 сентября на телеканале CNN. Команда Харрис в своем заявлении упомянула только одни дебаты на уровне вице-президентов.

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