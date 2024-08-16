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Гарріс та Трамп проведуть дебати двічі, - The Hill

Гарріс Трамп

Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть теледебати двічі - у вересні та жовтні.

Про це пише видання The Hill з посиланням на заяву команди Гарріс, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо припустити, що Трамп таки з'явиться 10 вересня на дебати з Гарріс, то губернатор Волз (кандидат на посаду віцепрезидента від демократів - Ред.) зустрінеться з Джей Ді Венсом (кандидатом від республіканців - Ред.) 1 жовтня. Також американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидентку і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", - розповів Майкл Тайлер, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс.

За словами Тайлера, що більше Трамп і Венс "грають в ігри, то більш невпевненими і несерйозними" постають перед американським народом.

Читайте: Гарріс випереджає Трампа в шести з семи ключових штатів, - опитування

Гарріс погодилася провести дебати з Трампом 10 вересня на телеканалі ABC News. Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.

Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах, натомість зустрінеться з Трампом у жовтні, за умови, що він дебатуватиме з нею 10 вересня.

Волз та Венс погодилися на дебати 1 жовтня на телеканалі CBS News.

Також Венс запропонував провести ще один віцепрезидентський поєдинок 18 вересня на телеканалі CNN. Команда Гарріс у своїй заяві згадала лише одні дебати на рівні віцепрезидентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарріс може змінити підхід США до війни в Україні, - Politico

Автор: 

вибори (6684) дебати (350) Трамп Дональд (5536) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+7
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16.08.2024 07:04
+4
В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть".
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16.08.2024 02:10
+4
Немає нічого неможливого, коли ти брешеш.
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16.08.2024 08:09
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В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть".
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16.08.2024 02:10 Відповісти
і не кажіть, згадайте як один не дурачок у стилі кугута скакав на стадіоні, правда, то й не дебати були, а дебанутого пронос...
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16.08.2024 08:02 Відповісти
Секретна служба почала посилювати охорону Дональда Трампа і планує оточити колишнього президента куленепробивним склом на передвиборчих мітингах.

Балістичне скло зазвичай використовується для заходів на відкритому повітрі, тоді як заходи в приміщенні зазвичай не вимагають такого заходу, оскільки люди проходять скринінг перед входом. Чиновник повідомив CNN, що скло можна використовувати в будь-яких умовах залежно від безпеки в кожному місці.
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16.08.2024 02:17 Відповісти
CNN

Трамп спостерігає, як у нього стріляють «знову і знову», а штаб побоюється, що у нього посттравматичний стресовий розлад.

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16.08.2024 02:35 Відповісти
побачимо хто кого віддебатить
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16.08.2024 02:43 Відповісти
Харріс виставила умови, що дебати вестимуть ABC News. Вона відмовилася від дебатів, які за пропозицією Трампа, мали б вести Fox News. І Трамп знову погодився на умови противника, як він це зробив перед дебатами з Байденом. Тому що він знає, що порве цю дурепу, як тузик м'ячика.
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16.08.2024 06:26 Відповісти
яка вумна Юрася прокукурікалась...
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16.08.2024 08:04 Відповісти
Немає нічого неможливого, коли ти брешеш.
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16.08.2024 08:09 Відповісти
Тузик проковтнув м'ячика! А про розірвану Тузиком подушку- то була інша історіЯ, напевне. А Трамп- просто звичайний американський джентельмен, який виконує побажання дами! От і все!
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16.08.2024 09:43 Відповісти
Ще недавно місцеві "експерти" писали, що "прокурор" нічого не боїться, має "роки" досвіду ведучи справи в суді, та інша

А тепер виявляеться "Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.
Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах"

Та від "експертів" пішли нові методички
"АнМур
В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть"."
та підігнали нові карикатури

зато в новинах, немає про звинувачення Хантера Байдена, котре відмовляються висунути
https://www.washingtontimes.com/news/2024/aug/12/editorial-doj-admits-biden-corruption/?cx_testId=29&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0&cx_experienceId=EXWXCJWBWYID&cx_experienceActionId=showRecommendationsBDFFHZT0C82P26&utm_source=piano&utm_medium=my-times-home-more-top-news&utm_campaign=5_item_Pos_0#cxrecs_s Міністерство юстиції визнає корупцію Байдена
Уряд доводить багатомільйонну схему торгівлі зовнішнім впливом
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16.08.2024 10:20 Відповісти

Хіба двох разів - мало? Нащо Трамп на додаткових наполягає?
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16.08.2024 11:59 Відповісти
Гаррис Поттерс і Дональд Трампус та кубок Вогню!
глядачі в напрузі - хто переможе? Гріффєндор чи Слізерін?!
Інтрига досягла свого аппогєя!
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16.08.2024 06:56 Відповісти
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16.08.2024 07:04 Відповісти
в дебатах кандидатів в віце-президенти Волз розмаже Венса...
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16.08.2024 11:23 Відповісти
 
 