Гарріс та Трамп проведуть дебати двічі, - The Hill

Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть теледебати двічі - у вересні та жовтні.

Про це пише видання The Hill з посиланням на заяву команди Гарріс, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо припустити, що Трамп таки з'явиться 10 вересня на дебати з Гарріс, то губернатор Волз (кандидат на посаду віцепрезидента від демократів - Ред.) зустрінеться з Джей Ді Венсом (кандидатом від республіканців - Ред.) 1 жовтня. Також американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидентку і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", - розповів Майкл Тайлер, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс.

За словами Тайлера, що більше Трамп і Венс "грають в ігри, то більш невпевненими і несерйозними" постають перед американським народом.

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Гарріс погодилася провести дебати з Трампом 10 вересня на телеканалі ABC News. Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.

Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах, натомість зустрінеться з Трампом у жовтні, за умови, що він дебатуватиме з нею 10 вересня.

Волз та Венс погодилися на дебати 1 жовтня на телеканалі CBS News.

Також Венс запропонував провести ще один віцепрезидентський поєдинок 18 вересня на телеканалі CNN. Команда Гарріс у своїй заяві згадала лише одні дебати на рівні віцепрезидентів.

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