Гарріс та Трамп проведуть дебати двічі, - The Hill
Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть теледебати двічі - у вересні та жовтні.
Про це пише видання The Hill з посиланням на заяву команди Гарріс, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо припустити, що Трамп таки з'явиться 10 вересня на дебати з Гарріс, то губернатор Волз (кандидат на посаду віцепрезидента від демократів - Ред.) зустрінеться з Джей Ді Венсом (кандидатом від республіканців - Ред.) 1 жовтня. Також американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидентку і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", - розповів Майкл Тайлер, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс.
За словами Тайлера, що більше Трамп і Венс "грають в ігри, то більш невпевненими і несерйозними" постають перед американським народом.
Гарріс погодилася провести дебати з Трампом 10 вересня на телеканалі ABC News. Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.
Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах, натомість зустрінеться з Трампом у жовтні, за умови, що він дебатуватиме з нею 10 вересня.
Волз та Венс погодилися на дебати 1 жовтня на телеканалі CBS News.
Також Венс запропонував провести ще один віцепрезидентський поєдинок 18 вересня на телеканалі CNN. Команда Гарріс у своїй заяві згадала лише одні дебати на рівні віцепрезидентів.
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Балістичне скло зазвичай використовується для заходів на відкритому повітрі, тоді як заходи в приміщенні зазвичай не вимагають такого заходу, оскільки люди проходять скринінг перед входом. Чиновник повідомив CNN, що скло можна використовувати в будь-яких умовах залежно від безпеки в кожному місці.
Трамп спостерігає, як у нього стріляють «знову і знову», а штаб побоюється, що у нього посттравматичний стресовий розлад.
А тепер виявляеться "Експрезидент запропонував ще два поєдинки - 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.
Водночас у заяві команди Гарріс вказано, що кандидатка не братиме участі у цих двох теледебатах"
Та від "експертів" пішли нові методички
"АнМур
В США дебати кандидатів в Президенти вже на протязі років 50 не відіграють істотної ролі в підсумках голосування. Статистика свідить: той, хто виграє ці дебати - в 50% випадків програє вибори, і навпаки. Тому ці дебати - для розділу "а погаваріть"."
та підігнали нові карикатури
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