Гарріс випереджає Трампа в шести з семи ключових штатів, - опитування
Віцепрезидентка США Камала Гарріс із невеликим відривом лідирує в опитуваннях та випереджає свого опонента на президентських виборах від Республіканської партії Дональда Трампа у шести ключових штатах.
Такі результати опитування Cook Political Report Swing State Project, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Як зазначається, Гарріс має перевагу над Трампом у 1% у ключових "хитких" штатах: Арізоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
Трамп зберігає незначну перевагу у Неваді.
Загалом у цих штатах за Гарріс готові проголосувати 48% виборців, за Трампа - 47% (за умови вибору лише одного із цих двох кандидатів). Ще 5% виборців не визначилися.
Як зазначає видання, Гарріс скоротила розрив з Трампом з моменту останнього їхнього опитування проєкту Swing State Project в травні, коли республіканець випереджав чинного президента Джо Байдена на три пункти й був попереду або зрівнявся з ним у кожному із семи "хитких" штатів.
Також Гарріс випереджає Трампа на 2% в Аризоні, де раніше на 1% лідирував Трамп (проти Байдена). Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши 7-відсоткову перевагу республіканця в цьому штаті, яка фіксувалася в травні. Крім того, Гарріс випереджає республіканського суперника на 1% у Пенсильванії, де Трамп мав 3-відсоткову перевагу над Байденом.
Такий ріст підтримки демократки автори опитування пояснюють консолідацією демократичної бази та зростанням підтримки серед незалежних виборців.
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Адміністрація Байдена-Харріс повідомила верховному керівнику Ірану Алі Хаменеї, що ліквідація Ісмаїла Ханії відбулася за наказом прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, на що Байден-Харріс своєї згоди не давали. В рамках «жесту доброї волі» адміністрація Байдена-Харріс передала Ірану список із 10 іранських агентів Моссада, які брали участь у ліквідації Ханії. Про це написала кувейтська газета Аль-Джаріда.
Список аятолам передала високопоставлена американська делегація, яка спеціально прилетіла для цього з Туреччини в аеропорт Пайям у Караджі, розташований за 40 км від Тегерана, і практично відразу повернулася до Туреччини. Протягом кількох годин у Тегерані було здійснено арешти низки осіб, які працювали в державному готельному комплексі, в якому відбулася ліквідація Ханії.
РНБ США заявив, що інформація кувейтської газети не відповідає дійсності.
Водночас держсекретар Блінкен підтвердив, що США зробили безпрецедентні дипломатичні зусилля для запобігання удару Ірану по Ізраїлю.
Газета пояснює також, що затримка іранського удару по Ізраїлю відбулася не через дипломатичну активність адміністрації США, а на прохання Путіна (переданої через Шойгу під час візиту останнього до Тегерану), який запропонував Ірану використовувати для удару по Ізраїлю не низькоякісні іранські ракети, застосовані в атаці на Ізраїль 13 квітня, а ************ російську зброю. Крім того, Путін запропонував Ірану російські системи ППО, які на його думку, зможуть захистити Іран від ізраїльських контрударів.
В результаті візиту Шойгу до Тегерану створено повітряний міст Росія-Іран, вантажні Іл-96 приземляються в Ірані кожні кілька годин. Як тільки будуть завершені обіцяні Путіним поставки, Іран планує завдати обіцяного удару по Ізраїлю.
Джерела:
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-814793
https://www.foxnews.com/.../iran-delays-retaliation...
Архівну копію останнього матеріалу можна побачити тут.
https://aillarionov.livejournal.com/1437516.html
Кеннеді-молодший також пропонував підтримку зі свого боку кандидатури Гарріс. Натомість він, ймовірно, розраховував отримати посаду міністра, йдеться у статті. «Від початку цієї кампанії ми говорили, що люди повинні розмовляти один з одним», - сказав Кеннеді виданню. «Це єдиний шлях до об'єднання країни. Я думаю, що вони (виборчий штаб Гарріс, - «Главком») мають використовувати кожну можливість», - сказав він. «Я думаю, що це будуть дуже напружені перегони».
Проте сама віцепрезидентка США, як і її радники, проігнорували пропозицію про зустріч, уточнили представники ЗМІ. Як наголосили автори матеріалу, ініціатива Кеннеді-молодшого не зацікавила кандидата від Демократичної https://glavcom.ua/tags/partiji.html партії . 70-річний претендент на посаду очільника Білого дому стверджував, що для кампанії Гарріс було б «стратегічною помилкою» не розглянути його пропозицію.
Тим часом, за даними ЗМІ, у липні у Кеннеді-молодшого відбулися https://glavcom.ua/tags/perehovori.html переговори з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом щодо його потенційної ролі у майбутньому уряді у разі перемоги республіканців.
Відповідно до опитування Fox News, передвиборча кампанія Кеннеді зазнала невдачі після того, як у листопаді минулого року досягла 15% підтримки. Останнє опитування видання показує, що Кеннеді має лише 6% підтримки.