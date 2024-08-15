Гарріс випереджає Трампа в шести з семи ключових штатів, - опитування

Віцепрезидентка США Камала Гарріс із невеликим відривом лідирує в опитуваннях та випереджає свого опонента на президентських виборах від Республіканської партії Дональда Трампа у шести ключових штатах.

Такі результати опитування Cook Political Report Swing State Project, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Як зазначається, Гарріс має перевагу над Трампом у 1% у ключових "хитких" штатах: Арізоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

Трамп зберігає незначну перевагу у Неваді.

Загалом у цих штатах за Гарріс готові проголосувати 48% виборців, за Трампа - 47% (за умови вибору лише одного із цих двох кандидатів). Ще 5% виборців не визначилися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарріс може змінити підхід США до війни в Україні, - Politico

Як зазначає видання, Гарріс скоротила розрив з Трампом з моменту останнього їхнього опитування проєкту Swing State Project в травні, коли республіканець випереджав чинного президента Джо Байдена на три пункти й був попереду або зрівнявся з ним у кожному із семи "хитких" штатів.

Також Гарріс випереджає Трампа на 2% в Аризоні, де раніше на 1% лідирував Трамп (проти Байдена). Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши 7-відсоткову перевагу республіканця в цьому штаті, яка фіксувалася в травні. Крім того, Гарріс випереджає республіканського суперника на 1% у Пенсильванії, де Трамп мав 3-відсоткову перевагу над Байденом.

Такий ріст підтримки демократки автори опитування пояснюють консолідацією демократичної бази та зростанням підтримки серед незалежних виборців.

Читайте також: Гарріс випереджає Трампа у трьох "хитких" штатах, які є ключовими для перемоги, - NYT