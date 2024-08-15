Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов, - опрос
Вице-президент США Камала Харрис с небольшим отрывом лидирует в опросах и опережает своего оппонента на президентских выборах от Республиканской партии Дональда Трампа в шести ключевых штатах.
Таковы результаты опроса Cook Political Report Swing State Project, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Как отмечается, Харрис имеет преимущество над Трампом в 1% в ключевых "шатких" штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
Трамп сохраняет незначительное преимущество в Неваде.
Всего в этих штатах за Харрис готовы проголосовать 48% избирателей, за Трампа - 47% (при условии выбора только одного из этих двух кандидатов). Еще 5% избирателей не определились.
Как отмечает издание, Харрис сократила разрыв с Трампом с момента последнего их опроса проекта Swing State Project в мае, когда республиканец опережал действующего президента Джо Байдена на три пункта и был впереди или сравнялся с ним в каждом из семи "шатких" штатов.
Также Харрис опережает Трампа на 2% в Аризоне, где ранее на 1% лидировал Трамп (против Байдена). Она также опережает Трампа в Северной Каролине, преодолев 7-процентное преимущество республиканца в этом штате, которое фиксировалось в мае. Кроме того, Харрис опережает республиканского соперника на 1% в Пенсильвании, где Трамп имел 3-процентное преимущество над Байденом.
Такой рост поддержки демократки авторы опроса объясняют консолидацией демократической базы и ростом поддержки среди независимых избирателей.
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https://www.youtube.com/watch?v=QN_iQCv6eGM
Адміністрація Байдена-Харріс повідомила верховному керівнику Ірану Алі Хаменеї, що ліквідація Ісмаїла Ханії відбулася за наказом прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, на що Байден-Харріс своєї згоди не давали. В рамках «жесту доброї волі» адміністрація Байдена-Харріс передала Ірану список із 10 іранських агентів Моссада, які брали участь у ліквідації Ханії. Про це написала кувейтська газета Аль-Джаріда.
Список аятолам передала високопоставлена американська делегація, яка спеціально прилетіла для цього з Туреччини в аеропорт Пайям у Караджі, розташований за 40 км від Тегерана, і практично відразу повернулася до Туреччини. Протягом кількох годин у Тегерані було здійснено арешти низки осіб, які працювали в державному готельному комплексі, в якому відбулася ліквідація Ханії.
РНБ США заявив, що інформація кувейтської газети не відповідає дійсності.
Водночас держсекретар Блінкен підтвердив, що США зробили безпрецедентні дипломатичні зусилля для запобігання удару Ірану по Ізраїлю.
Газета пояснює також, що затримка іранського удару по Ізраїлю відбулася не через дипломатичну активність адміністрації США, а на прохання Путіна (переданої через Шойгу під час візиту останнього до Тегерану), який запропонував Ірану використовувати для удару по Ізраїлю не низькоякісні іранські ракети, застосовані в атаці на Ізраїль 13 квітня, а ************ російську зброю. Крім того, Путін запропонував Ірану російські системи ППО, які на його думку, зможуть захистити Іран від ізраїльських контрударів.
В результаті візиту Шойгу до Тегерану створено повітряний міст Росія-Іран, вантажні Іл-96 приземляються в Ірані кожні кілька годин. Як тільки будуть завершені обіцяні Путіним поставки, Іран планує завдати обіцяного удару по Ізраїлю.
Джерела:
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-814793
https://www.foxnews.com/.../iran-delays-retaliation...
Архівну копію останнього матеріалу можна побачити тут.
https://aillarionov.livejournal.com/1437516.html
Кеннеді-молодший також пропонував підтримку зі свого боку кандидатури Гарріс. Натомість він, ймовірно, розраховував отримати посаду міністра, йдеться у статті. «Від початку цієї кампанії ми говорили, що люди повинні розмовляти один з одним», - сказав Кеннеді виданню. «Це єдиний шлях до об'єднання країни. Я думаю, що вони (виборчий штаб Гарріс, - «Главком») мають використовувати кожну можливість», - сказав він. «Я думаю, що це будуть дуже напружені перегони».
Проте сама віцепрезидентка США, як і її радники, проігнорували пропозицію про зустріч, уточнили представники ЗМІ. Як наголосили автори матеріалу, ініціатива Кеннеді-молодшого не зацікавила кандидата від Демократичної https://glavcom.ua/tags/partiji.html партії . 70-річний претендент на посаду очільника Білого дому стверджував, що для кампанії Гарріс було б «стратегічною помилкою» не розглянути його пропозицію.
Тим часом, за даними ЗМІ, у липні у Кеннеді-молодшого відбулися https://glavcom.ua/tags/perehovori.html переговори з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом щодо його потенційної ролі у майбутньому уряді у разі перемоги республіканців.
Відповідно до опитування Fox News, передвиборча кампанія Кеннеді зазнала невдачі після того, як у листопаді минулого року досягла 15% підтримки. Останнє опитування видання показує, що Кеннеді має лише 6% підтримки.