Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов, - опрос

Вице-президент США Камала Харрис с небольшим отрывом лидирует в опросах и опережает своего оппонента на президентских выборах от Республиканской партии Дональда Трампа в шести ключевых штатах.

Таковы результаты опроса Cook Political Report Swing State Project, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, Харрис имеет преимущество над Трампом в 1% в ключевых "шатких" штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Трамп сохраняет незначительное преимущество в Неваде.

Всего в этих штатах за Харрис готовы проголосовать 48% избирателей, за Трампа - 47% (при условии выбора только одного из этих двух кандидатов). Еще 5% избирателей не определились.

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Как отмечает издание, Харрис сократила разрыв с Трампом с момента последнего их опроса проекта Swing State Project в мае, когда республиканец опережал действующего президента Джо Байдена на три пункта и был впереди или сравнялся с ним в каждом из семи "шатких" штатов.

Также Харрис опережает Трампа на 2% в Аризоне, где ранее на 1% лидировал Трамп (против Байдена). Она также опережает Трампа в Северной Каролине, преодолев 7-процентное преимущество республиканца в этом штате, которое фиксировалось в мае. Кроме того, Харрис опережает республиканского соперника на 1% в Пенсильвании, где Трамп имел 3-процентное преимущество над Байденом.

Такой рост поддержки демократки авторы опроса объясняют консолидацией демократической базы и ростом поддержки среди независимых избирателей.

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