Харрис опережает Трампа в трех "шатких" штатах, являющихся ключевыми для победы, - NYT

Вице-президент США Камала Харрис опережает своего политического оппонента, 45-го президента Дональда Трампа, в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Это так называемые шаткие штаты, которые обычно и определяют победителя выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу американской газеты The New York Times.

Отмечается, что кандидат в президенты США от демократов Харрис опережает республиканца Трампа на четыре процентных пункта во всех трех вышеупомянутых штатах и что голоса избирателей распределены одинаково. То есть 50% - за Харрис, а 46% - за Трампа.

Опрос проводился 5-9 августа в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Респондентами стали 1973 избирателей в упомянутых штатах.

NYT пишет, что это один из первых высококачественных опросов, проведенных после того, как действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с избирательной гонки. Издание отмечает, что до этого республиканец Трамп имел небольшое преимущество над кандидатом от демократов.

"Демократы сейчас имеют заметно более сильную позицию в этих трех шатких штатах, которые в течение длительного времени были ключевыми для побед или поражений партии. Тем не менее, результаты показывают уязвимые места Харрис. Избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь идет о том, кому они доверяют экономику и иммиграцию. Это вопросы, которые остаются основными в президентской гонке", - пишет NYT.

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Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

На прошлой неделе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.

6 августа Харрис определилась с кандидатурой вице-президента. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

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