Харрис опережает Трампа в трех "шатких" штатах, являющихся ключевыми для победы, - NYT
Вице-президент США Камала Харрис опережает своего политического оппонента, 45-го президента Дональда Трампа, в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Это так называемые шаткие штаты, которые обычно и определяют победителя выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу американской газеты The New York Times.
Отмечается, что кандидат в президенты США от демократов Харрис опережает республиканца Трампа на четыре процентных пункта во всех трех вышеупомянутых штатах и что голоса избирателей распределены одинаково. То есть 50% - за Харрис, а 46% - за Трампа.
Опрос проводился 5-9 августа в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Респондентами стали 1973 избирателей в упомянутых штатах.
NYT пишет, что это один из первых высококачественных опросов, проведенных после того, как действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с избирательной гонки. Издание отмечает, что до этого республиканец Трамп имел небольшое преимущество над кандидатом от демократов.
"Демократы сейчас имеют заметно более сильную позицию в этих трех шатких штатах, которые в течение длительного времени были ключевыми для побед или поражений партии. Тем не менее, результаты показывают уязвимые места Харрис. Избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь идет о том, кому они доверяют экономику и иммиграцию. Это вопросы, которые остаются основными в президентской гонке", - пишет NYT.
Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
На прошлой неделе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.
6 августа Харрис определилась с кандидатурой вице-президента. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз.
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Каміла Харіс це не Байден так точно , вона більш схожа на Обаму й це креатура Обами . Топто я не сильно сподівався на неї , що вона продовжить курс Байдена . Может як Обама на словах "гнівно засуджувати" , а ось "Джевіліни" -- то до Трампа .
Хочу нагадати , що при Трампі Іран сидів мовчки й не рипався , бо санції проти нього були не іграшкові як зараз , а справжді . Так й з московіїю . Бо саме Трамп одне казав , а інше робив й санції проти рашки були посилення й більш дієві . Саме Трамп блокував Північний потік . А перше , що зробили демократи - то погодилася на той потік . ***** збожеволів через непокарання й символічність санкцій саме за часи Байдена . Й Крим з Донбасом захопив за часи Обами . Бо знав точно , що нічого не буде , крім "гнівного занеспокоєння" . А ось танки під Тбілісо запинив республіканець Буш . Республіканці вони за звичай не такі "очаровашки" , але це люди дії , а не "гнівних засуджень" . Й я переконанний , що при будь якому республіканцю санції проти рашки були дієвими й вбивчими . Й там Індія б в ***** жодного бареля нафти не купувала б .
Й Трамп ніколи б не дав й копійку заробити ЗЕ сволоті на американський платниках податків . Він би 10 комісій від конгресу заслав би . Республіканська ідеалогія таке не спиймає , що хтось воюював за американські гроші й йще з них щось крав .
Й ще опущу грішну землю деяких любителів бла-бла-бла демократів . Хантер Байден . Хіба б він якщо не сприймав українців за "папуасів" вляпався в таку халепу як "Бурізма" . Компанію шахраїв московитських , що обкрадала українські родовища й саме під неї підняли ціни на газ в Україні й доволили приватним компаніям добувати газ й продавати його на спотах , а не українцям ?! Тільки у папуасів зазвичай солідні й відомі янки ніколи не перевіряли репутацію . Саме через це не давали укрїнцям ППО , коли кожного дня московити вбивали одеситів , киян, дніпрян й десятками харків"ян . Бо папуасів - не жалко . Це болячі слова , але тільки так можно пояснити той факт , що якби ЗСУ надали ту зброю зразу , яку за 2.5 роки дали по краплині , то війна б закінчилася на Керченський протоці за пів року . Бо в 2023 році США планували утілізовати 6 тисяч "Атакамсів" й требо було тільки 2-3 тисячи , що стерти у пил усе угрупування орків на усіх фронтах . Й ніякої "лінії суровікіна" тоді йще не було . Скільки б людей тоді можно було б зберігти ?! Мені дуже прикро це писати , але , але , але ... Ніхто з претендентів не дасть ЗСУ програти . Різниця лише в тому, що Харіс затягне цю війну йще на років 15 . Бо в них й досі не існує консенсесу , що мов гірше , програш України , чи повна руйнація московії . Розуміння нема , що тільки так вибір й ставиться . А демократи живуть ілюзією , що можно без руйнації московії якось не дати ЗСУ програти . А республіканці вміють розмовляти з диктаторами на тому рівні , який той диктатор розуміє . Це через умови сильнійшого в 10-50 разів . Це НАТО й якщо диктатор з законом сили не погодиться йому доведуть це не на словах , а за 500 млдр. зброї для ЗСУ .
Буш зупинив танки на Тбілісі - але не пишем про те що допустив відкриту агресію проти Грузії і визнання Абхазія і Північної Осетії рашкою.
Ну а Трамп взагалі не республіканець а популіст і перетворив партію на мага-секту.
Це вже не кажучи про те що гальмував санкції Конгресу проти русні як міг. Це всі знають хто політикою цікавився а не переповідав казки про те як донні всіх нагнув. В реалі був абсолютно нічим не кращий в зовнішній політиці за Обаму
шо розкидаєте всім поради?
то може маленький тест, ну так на шоби знати а хто ж тут всім зерна істіни розбрасює, роздає?
Й Ви дуже погано відчуваєте суспільство США . Бо там не важливі особисті стосунки . Важливо - хто на кого працює . Клінтонша після Левинськи-гейта не перекинулая до республіканців . А таку харізматичну жінку точно взяли б , якщо вона почала давити на сбереження родини й вірність у шлюбі . Але ж вона продовжила бути сенаторкою від "віслюків" й рекламувати "кококолу" . Це тільки через чорний расизм та ж Кондоліза Райс могла голосувати за Обаму на не за однопартійця Маккейна . За це я нічого не хочу знати про цю жінку . Бо свого часу казав , що я в 10 разів охонтнійше проглосував за Кондолізу ніж за Гора чи за Клінтоншу , тому проти Обами не за його шкіру , а за те що він ніхто й звати його ніяк . Його обрали виключно через чорний расизм . В нас же такого не було , коли прихильники Порошенка , В, Портников , Й. Зісесельс та товарищ Петра по бізнесу Грановський виступили публічно мовляв ми за ЗЕ тому що хочем , що президентом України хоч раз був іудей . А Кондоліза Райс була у республіканців держсекретаркой й це ганьба , що політичні переконання виявилися нічим . Але зазвичай такого не буває . Араби все одно голосують за демократів й більшість інших мусульман США без відносно до того скільки хто підтримує Ізраїль . Бо республіканці проти соціалки , проти нелегальної іміграції й проти змінення генетично-історичного кода янки . А ідея усіх імігрантів , особливо мусульман -- не пристосутватися до США , а змінити його на халіфат . Демократам на це насрати . Крім старої гвардії такой як Байден . Імігранти й нелегали це їхній електорат ... А Каміла й Байден це лише тимчасові супутники . Вона вже нью дженерейшн . Й тому вони так рогом й впиралися , що не дати республіканський більшості у Конгресі провести цівілізаційні обмежання для імігрантів . Ціної життів українських вояків й тих , хто пійшов на завжди від ракет орків . Демократам імігранти з Сирії чи Судану виявилися важливійшими за українських дітей .
Так само буде й з Пластелиной , й з Сирією . Коли історію коють по неомарксистким політичним лекалам , без врахування істочного контектсту . Хоча б такого , що в ісламському світі не існує народів й нації . В Корані й в хадісах усе з точністтю до навпаки . Й тому й досі ніхто з лідерів т.з. пластелинців не декларую , що іх кінцева ціль це держава . Хто таке продекларував той створив державу йще в 1948 році . Ну неможливо з позднього неоліту стрибнути зразу в 21 століття . Так не було (в жодній "делонізованній" країні Африки чи Азії) . Не є й не буде в близчі 200-300 років .
Требо мати ******* еліту , а не муфтіїв з 11 століття . Хоча муфтій з дома Книги у Багдаді (до його руйнацією ханом ******) були в рази більш просунітійши за лідерів хамул .
Хоча це не неомарксисти , а необільшовики . Маркс не підтримував криваву паризьку Комуну . Цє його негативна канотація "казарменний соціалізм" . Й це саме йому належить теза про те , що країни ісламу йще років так 400 не прийдуть до рівня Европи й до стану капіталізму . Й це не тільки економіка , а це стан мизків . Маркс був генієм , але в свій час й всвоєму контекті .
А ******* ліваки це необільшовики , бо спробують натягнути сову на глубус . Тобто дійсність на їх параноїдальні ідеї , що "колонізація" це бесперечне зло , й що біла раса , тобто Європейці мають бесперечний борг перед іншими . Якщо вивчали історію щильнійше , то зрозуміли , що рабство це теж колись був прогресом ... перед тотальніми знищеням одного племені іншим . Тільки це замінило рабство . Й у чорношкірих у Африці іншої альтернативою було знищення більш сильним племенем . Це кожний історик знає , кожний палеонтолог вивчаючи кістки крамал"йонців знає , що й усі наші предки колись були людожерами . Й справа тут не в расах , в рівні розвитку суспільства . Й в тому сенсі , що японці як тільки реформи імператора Мейдзі змусили усе суспільство відмовитися від своїх дикунських традицій на користь т.з. весртернізації , так зразу ніякої різниці сьогдні між жовними японцями і яскравими блондинами Шведції не існує . Й до речі -- відмінність є : жодний , підкраслюю жодний імігрант у Японія не відкриє рота й не почне щось вимагати на кшалт мечеті чи синагоги в центрі Токіо , чи Кіото ... Японці ні під яким лівацьким соусом не дозволять себе дурити голову "мультікультуролізмой" , що є посуті перевертення Європи у всесвітній халіфат . Дамаска з Іокогами ніколи не буде , а ось Марсель майже повністю схожий на Дамаск . Й республіканці саме проти цього . Чому японцям ніхто не дорікає й там навіть ліві такого не пропонують .
Отже, чому дозвіл атакувати територію Росії надійшов із Вашингтона саме зараз? Чому в Міністерстві оборони США уже не вважають, що прорив кордону в Курській області є ескалацією? Єдине раціональне пояснення цьому - вибори президента США, що наближаються. Якби ці вибори були у 2025 році, наступ ЗСУ був би відкладений до літа наступного року. Відповідно, і передача Україні Ф16 була б перенесена на наступний рік. Клану Обами-Байдена-Харріс глибоко начхати, скільки ще українців загине, скільки міст і сіл буде перетворено на руїни. Це своє ставлення до життів українців вони демонстрували усі 2,5 роки війни. Єдине, що їх хвилює - це майбутні вибори президента США. Їхнє завдання зараз - вибити з рук Трампа козирі.
Ми були свідками нещодавнього обміну ув'язненими, серед яких був журналіст Гершкович. Цей обмін відбувся, тільки-но Трамп сказав, що якщо він стане президентом, він звільнить Гершковича ще до того, як офіційно обійме посаду. Він не сказав, що обміняє його, він сказав - звільнить. Так,як він звільнив 19 українських моряків, захоплених росіянами в полон у Керченській протоці. Щоб вирвати цей козир із рук Трампа, Байден-Харріс терміново провели обмін ув'язненими, повернувши росії шпигунів та вбивць.
Як тільки Трамп пообіцяв, що якщо він стане президентом, то припинить цю війну, посадивши обидві сторони за стіл переговорів, політбюро демпартії вирішило діяти на випередження: мир має бути укладений адміністрацією Білого дому ще до виборів 5 листопада. Тому що лаври тоді дістануться Харріс. Хто потім згадає, що Байден-Харріс у листопаді 2021 року дали путін зелене світло на вторгнення в Україну? Путін також при цьому виграє, бо на переговорах залишить за собою частину окупованих ним територій та видасть це за свою перемогу. Зеленський теж виграє, тому що переможців не судять, і він сподівається, що, повернувши Україні частину окупованих територій, він змусить усіх забути про свої злочини, у тому числі про здачу півдня України путіну.
Отже, усі сторони виграють. У програші - українські воїни та цивільні, чиєю кров'ю було щедро сплачено цей бенкет.
Тож не відрізало нам пам'яті, ще пам'ятаємо, як Держдеп (не тільки держдеп, а й українська опозиція) з осені 21-го року попереджали ЕрЗе та всю Україну, що ***** готується до повномаштабного...
а він саме те і має на увазі - буде кров...