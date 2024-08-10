Самое важное - победить Трампа, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что самой важной задачей сейчас является победа над бывшим президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Байден упомянул Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.

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"Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести. Хотя для меня - большая честь быть президентом. Я считаю, что имею обязательства перед страной сделать самое важное, что ты можешь сделать, а именно - мы должны победить Трампа", - отметил Байден.