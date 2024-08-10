Самое важное - победить Трампа, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что самой важной задачей сейчас является победа над бывшим президентом Дональдом Трампом.
Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Байден упомянул Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.
"Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести. Хотя для меня - большая честь быть президентом. Я считаю, что имею обязательства перед страной сделать самое важное, что ты можешь сделать, а именно - мы должны победить Трампа", - отметил Байден.
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при нем погибли сотни тысяч, а боты соросенки в сотрудничестве с фсб продвигают что Трамп привел к войне
моя тобі порада : коли робиш висновки стосовно людини (наприклад Трампа), яка розмовляє на мові іншій ніж твоя - варто читати що він сказав своєю мовою, а не в перекладі на твою, бо ці переклади роблять "зацікавлені люди"
Агент ФСБ Андрей Деркач тоже хотел стать президентом Украины в 2019 году ...типа скинуть Петра Порошенко, но победил другой Агент...🐸
бідон-бідон
найважливіше було не про лендЛіз *******, А лендЛіз робити
якраз не потрібно
не видумуй гіпотез на рівні чуток
США очікують 0$ від України за лендліз
Повернення лендлізу в 2072 році
Супер умови
Хоча можливо якісь "центи" прийшлось заплатити через 50років.
Но!!!
Через 50 років, та їх могли би списати.
Перший хто сказав, що за лендліз потрібно платити, був голова держдуми володін
29 квітня 2022 "Вячеслав Володин: за ленд-лиз от США расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины"
Тобто "" слухає росіян
https://www.nytimes.com/1990/06/07/world/evolution-in-europe-soviets-to-repay-lend-lease-after-a-trade-accord.html
https://1997-2001.state.gov/issues/economic/fs_000301_wardebt.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/2945924/Reborn-Russia-clears-Soviet-debt.html
це 5% від ввп України до війни
за умовами повернення та оплата, котру могли списати відкладена до 2072 року
так по лендлізу тоді надали в рази більше зброї по кількості та видам
якщо врахувати всі поточні втрати - то це було супер пропозиція, з гарантованим результатом
Всі розуміють, що ракети, артилерійські набої Україна не поверне, а бронетехніка втрачається на полі бою, тому навіть за ленд-лізом потрібні бюджетні гроші, щоб виробити нове і покласти на склади Пентагону замість переданого Україні.
То чим для України відрізняється, дарують їй зброю чи позичають за ленд-лізом? На полі бою все одно рівно та кількість, яку Пентагон може передати, виходячи з бюджетного фінансування.
🤡
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А хто марить, що Трамп надав би Україні потужнішу зброю - 🤡
Трампістська наволоч - вдавіться, тварюки! 🖕
І дійсно, за нього нічого не було, тому що авіація та флот США перебували в Україні.
Ок - не можливо точно сказати, що би сталось, або ні.
Зараз інша виконавча влада Байден+Харіс
Вони отримали, на свій запит - 61млрд для допомоги
Останній транш PDA, один з найменших - 125млн
PDA кошти виділені Конгресом доступні тільки до 1 жовтня 2024
Залишок 6.2млрд - є ризик, що через 2 місяці більшість "згорить"
Чому так?
Венс розповідав, скільки Україні треба зброї, скільки зброї можуть виробити США зараз і на скільки можуть збільшити темпи виробництва, і за його даними, США не може виробити стільки зброї, скільки Україна витрачає, навіть близько.
Зеленський до 23.02.2022 вважав, що #уйло не нападе. НАТО, навпаки, дуже серйозно ставиться до ризику нападу #уйла на НАТО, тому сильно зменшувати запаси на власних складах не будуть. Тому за PDA не віддають величезні партії зброї.
Навіщо ставити тупі запитання?
1 патріот
31 танк
0 літаків
21 рсзв
270 гармат
і все вже закінчилось...
"Тому за PDA не віддають величезні партії зброї."
Тому навіщо було адміністрації Байден+Харіс вимагати у Конгреса 61млрд,
котрий також включає 7.8млрд PDA
півроку звинувачувати Конгрес
а отримавши всі кошти, тепер виходить
"Навіщо ставити тупі запитання?" чому не використовують
Про абрамси дуже різні експерти казали, що вони заскладні в обслуговуванні і краще взяти німецькі леопарди. Абрамси взагалі погодились передати, щоб Шольц не сцяв, що лише він надає західні танки.
Вибір іншої зброї був з таких же міркувань. Логістика, обслуговування.
І ніхто не буде передавати зброю з великим надлишком, бо величезну Україну неможливо повністю прикрити засобами ППО і тому накопичувати зброю на складах - значить, підставитись під ракетний удар і всю її втратити, кілька таких ударів вже було, їх наші ЗМІ не афішували, але то така інформаційна політика, щоб паніки не було.
Чи російськомовна щелепа вважає, що в ленд-ліз можна віддати скільки завгодно зброї? Підказую: ні, а лише стільки, скільки передбачає проголосоване Конгресом фінансування.
Звісно, якщо Україна поверне надану в ленд-ліз зброю - Україні не треба буде за неї платити. Але ракети, артилерію Україна не поверне, бо використає сама, бронетехніка зазнає ушкоджень або знищується на полі бою, а все інше Україна не поверне до закінчення війни, тобто на випадок нападу #уйла на НАТО, США не може розраховувати, що Україна будь-що поверне, бо Україні все це потрібно самій на полі бою. Це бл**ь очевидно всім, крім кремлядських трампістських тролів.
А насправді, #уйло нахабніло поступово. За республіканця Буша молодшого окупували частини Грузії, чогось той не примусив їх все повернути. Трамп не примусив #уйла повернути Крим і ОРДЛО, навпаки - заборонив застосовувати Джавеліни для звільнення окупованих територій.
А найголовніше - #уйло моніторив настрої українців і коли ті "усталі ат вайни і рєшилі пєрєстать стрілять", коли загальмували ракетну програму і оборонзамовлення - #уйло вирішило, що українці не будуть чинити опір, коли на них попре "друга армія світу" величезними колонами, авіацією після гучних і дуже страшних ракетних ударів. Повторюю - нащо ці тупі запитання?
Байден будучи віцепрезидентом, здав Крим
Ставши президентом "не примусив #уйла повернути Крим і ОРДЛО"
а через рік все стало значно гірше
А зараз виходить, що навіть отримавши кошти котрі просив у Конгреса
відмовляється використовувати на 100%
Навіщо було просити такі суми, якщо знати, що їх не можна буде використати?
Це брехня - Конгрес виділив 7.8млрд на PDA, та 13+млрд на відновлення складів
Тобто адміністрація має всі можливості надати зброї на 7.8млрд
До цього півроку розповідали, у нас є кошти котрі ми не надали в 2022-2023 роках, проте нам "не комфортно", тому що закінчились кошти на поповнення складів
Та обіцяли, як тільки кошти виділить Конгрес всі поставки підуть з Европи, щоб пришвидшити.
А тепер виходить, що "Тому за PDA не віддають величезні партії зброї. Навіщо ставити тупі запитання?"
Навіщо, тоді просити стільки грошей у Конгресу, знаючи що використати не буде можливості.
Проте по іншим програмам, котрі не стосуються України - дивним чином вдається використати на 100%
Мало кто может продолжить диалог, на основе фактов
И даже тогда в большинстве случаев, когда аргументы у них заканчиваються против фактов - переходят на личные оскорбления, или пишут "доносы" админу,
что против "словесного поноса" выставлены факты, которых нечем крыть
Сегодня
"
Він вже допоміг. Але срусні.
Перша каденція, сподіваюсь остання, пройшла під гаслом "я припиню війну".
Зараз ми переживаємо наслідки."
На просьбу дать ссылку где это утверждается,
т.к. chatGPT говорит что фактов таких не существует
"Під час президентства Дональда Трампа не було задокументовано прямих зусиль змусити президента України Володимира Зеленського "миритися" з президентом Росії Володимиром Путіним."
Ответ такой
"
Ви безрукий ? Чи у вас інтернету немає.
Шукайте самі. Не той вік уже просити посилання на загальновідомі речі."
в 9 из 10 случаев, просьба подтвердить "словесный понос" заканчивается ищите сами
Пентагон буде тримати на своїх складах рівно стільки зброї, скільки вважає за потрібне, а не скільки вважають диванні кремлядсько-трампістські експерти.
Якби замість Трампа від республіканців була Nikki Haley - я би закликав голосувати за неї. А Трампа встроміть собі в дупу, бо закінчувати війну він зібрався за рахунок територіальних поступок #уйлу.
та вони ж ці долари мішками друкували всі чотири роки ; визначили 4 компанії акції яких штучно зростають, а решта акцій валиться як снопи, бо інфляція зашкалює, і рецесія вже почалася - але того не визнають, бо треба ж вибори вигравати . . .
пішов ти під три чорти, байдьоновець
Тоді й почали з'являтись статтї, про переговори та інше
Переговори потрібні, тільки на вигідний для Україні умовах
Просто дивне співпадіння, якщо Трамп - то всі хочуть домовлятись.
Но він же може бути тільки за одну сторону
Якщо він за Україну - то Україні краще почекати, а росії поспішати з переговорами
Якщо він за росію - то Україні краще домовлятись, а росії півроку почекути немає проблем
Дивно....
Проте, чому обидві сторони котрі мають різні цілі - бояться його приходу до влади?
Не зрозуміло...
30 вересня закінчується фінансовий рік США і всі борги США анулюються.
Україна отримала, лише, 1.6 млрд , злив України продовжується..
Зате Камала Харріс нагнала страху вже на Трампа - боіться, сердешний, дебатів ...
Не бійся Дональде, тебе виручать памперси !