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Самое важное - победить Трампа, - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что самой важной задачей сейчас является победа над бывшим президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Байден упомянул Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не сможет принять поражение на выборах, - Байден

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести. Хотя для меня - большая честь быть президентом. Я считаю, что имею обязательства перед страной сделать самое важное, что ты можешь сделать, а именно - мы должны победить Трампа", - отметил Байден.

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) Трамп Дональд (5113)


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Топ комментарии
+19
Він вже допоміг. Але срусні.
Перша каденція, сподіваюсь остання, пройшла під гаслом "я припиню війну".
Зараз ми переживаємо наслідки.
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10.08.2024 18:39
+13
Правильно. Неприпустимо щоб штатами керувала маріонетка хутіна.
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10.08.2024 18:37
+11
Та ти шо? Це у вас в методичних рекомендаціях так написано ?
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10.08.2024 18:39
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нам же объяснили что только больные верят в дипстейт. верят может и больные, а люди не наивные видят его.
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10.08.2024 23:19 Ответить
уже ухватила
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10.08.2024 21:15 Ответить
он Зеленского пукином назвал.
при нем погибли сотни тысяч, а боты соросенки в сотрудничестве с фсб продвигают что Трамп привел к войне
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10.08.2024 20:57 Ответить
Дав дорогу Харіс і на тому молодець. Нехай внуків бавить
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10.08.2024 18:47 Ответить
Гарріс переможе трампулю.
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10.08.2024 18:50 Ответить
Як кому, а мене Камала виглядає як людина, а Трамплін хамською скотиною з нульовим поняттям про пристойність та ерудицію. Дуже брехливою до того ж. Але для його прихильників, як і , до речі, для українських на трьох останніх президентських виборах, брехня улюбленців-політиканів, як ЛСД та герич для системних наркомів.
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10.08.2024 18:58 Ответить
людина яка не знає скільки їй років збиралась в президенти США ! привіт Леонід Іліч !
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10.08.2024 19:00 Ответить
Ми якраз..внє палітіки...ми не виборці в США...
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10.08.2024 19:01 Ответить
Найдурніша помилка Трампа те що він постійно твердить що закінчить війну в Україні. Ніхто не хоче завершення цієї війни. Хто взагалі може хотіти щоб ворог перестав воювати з кимось?
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10.08.2024 19:01 Ответить
Найдурніша помилка Трампа--те, що він поліз у політику. І це усе через його природню жадібність.
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10.08.2024 20:25 Ответить
Найважливіше - це перемогти хутіна, тоді перемога над Трампом прийде автоматом, як бонус.
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10.08.2024 19:02 Ответить
В Байдена на старості літ голова почала відмовляти, а Трампушка ще в молоді роки був, скажем так - трішки ку-ку.
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10.08.2024 19:04 Ответить
Підробка, але хай буде))
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10.08.2024 19:23 Ответить
😜
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10.08.2024 19:51 Ответить
https://factcheck.kz/fastchesk/govorila-li-mat-donalda-trampa-chto-on-byl-by-katastrofoy-v-politike/ Перевірка - це фейк, не знайдено доказів, що це правда
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10.08.2024 19:34 Ответить
Є докази,що це неправда?
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11.08.2024 11:07 Ответить
Компания Трампа «https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Trump_Entertainment_Resorts&action=edit&redlink=1 Trump Hotels & Casino Resorts https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Entertainment_Resorts [англ.] » приобрела Тадж-Махал в 1996 году в результате сделки в 890 миллионов долларовhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-14 [14] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-15 [15] . В 1990-х годах казино Тадж-Махал было «крупнейшим и самым ярким казино в мире», и Трамп взял на себя «огромное долговое бремя», чтобы запустить егоhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-cnn-16 [16] . В течение восемнадцати месяцев после открытия, когда казино находилось на грани банкротства, оно стало «предпочтительным местом азартных игр для представителей https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 русской мафии , живущих в Бруклине
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10.08.2024 19:35 Ответить
Казіно на гранє банкроцтва!))))
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10.08.2024 19:49 Ответить
Та вже цю іграшку Рижого Донні знесли.
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10.08.2024 21:07 Ответить
no social skills ? have you ever read "the art of the deal" ?
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10.08.2024 19:54 Ответить
говорят в подвалах лубянки гугл переводчик забанен. так что не поймут товарищи сержанты.
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10.08.2024 23:22 Ответить
Amandrapapupa amandrapapa! Verstehst du?
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11.08.2024 11:05 Ответить
раденький що дурненький

моя тобі порада : коли робиш висновки стосовно людини (наприклад Трампа), яка розмовляє на мові іншій ніж твоя - варто читати що він сказав своєю мовою, а не в перекладі на твою, бо ці переклади роблять "зацікавлені люди"
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11.08.2024 16:57 Ответить
Таки мамка добре знала свого синочка, але, врешті решт, помилилася (чи він її не послухав?)...
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10.08.2024 20:28 Ответить
Напоминает ситуацию с порохом, лишь бы не трамп. К чему это привело мы все знаем
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10.08.2024 19:18 Ответить
https://youtu.be/zloQRTZqpbw?si=aM85TlApLRsZ2gg8..... .

Агент ФСБ Андрей Деркач тоже хотел стать президентом Украины в 2019 году ...типа скинуть Петра Порошенко, но победил другой Агент...🐸
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10.08.2024 19:21 Ответить
ех
бідон-бідон
найважливіше було не про лендЛіз *******, А лендЛіз робити
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10.08.2024 19:22 Ответить
За Лэнд Лиз бабло надо платить... Бесплатный сыр бывает только на Мавзолейной Помойке плешивого Гнома типа Окурка ..💲👺
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10.08.2024 19:24 Ответить
ні
якраз не потрібно
не видумуй гіпотез на рівні чуток
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10.08.2024 19:26 Ответить
За ленд-лиз будет платить скрепная.
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10.08.2024 19:39 Ответить
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Довідка про лендліз від Конгресу
США очікують 0$ від України за лендліз
Повернення лендлізу в 2072 році

Супер умови
Хоча можливо якісь "центи" прийшлось заплатити через 50років.
Но!!!
Через 50 років, та їх могли би списати.

Перший хто сказав, що за лендліз потрібно платити, був голова держдуми володін
29 квітня 2022 "Вячеслав Володин: за ленд-лиз от США расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины"

Тобто "" слухає росіян
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10.08.2024 19:39 Ответить
Спитайте у трампістських мерзот - якщо ленд-ліз безкоштовний, то чому ж срср і потім росія виплачували борг за ленд-ліз часів Другої світової війни? А тому, що трампісти - то сміття.

https://www.nytimes.com/1990/06/07/world/evolution-in-europe-soviets-to-repay-lend-lease-after-a-trade-accord.html
https://1997-2001.state.gov/issues/economic/fs_000301_wardebt.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/2945924/Reborn-Russia-clears-Soviet-debt.html
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10.08.2024 19:52 Ответить
Лендліз за 2гу світову, коштував в поточних цінах приблизно 10млрд
це 5% від ввп України до війни
за умовами повернення та оплата, котру могли списати відкладена до 2072 року

так по лендлізу тоді надали в рази більше зброї по кількості та видам

якщо врахувати всі поточні втрати - то це було супер пропозиція, з гарантованим результатом
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10.08.2024 20:17 Ответить
Щоб передати нову зброю - треба її виробити, виробництво фінансується з бюджету. Щоб передати готову зброю зі складів і замінити новою - треба профінансувати виробництво з бюджету. Хоч в ленд-ліз, хоч без ленд-лізу - треба фінансування бюджетними коштами.
Всі розуміють, що ракети, артилерійські набої Україна не поверне, а бронетехніка втрачається на полі бою, тому навіть за ленд-лізом потрібні бюджетні гроші, щоб виробити нове і покласти на склади Пентагону замість переданого Україні.
То чим для України відрізняється, дарують їй зброю чи позичають за ленд-лізом? На полі бою все одно рівно та кількість, яку Пентагон може передати, виходячи з бюджетного фінансування.
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10.08.2024 20:55 Ответить
Що казав Трамп 🤡 про війну кацапів проти України:
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
А хто марить, що Трамп надав би Україні потужнішу зброю - 🤡
Трампістська наволоч - вдавіться, тварюки! 🖕
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10.08.2024 19:33 Ответить
Там же сказано "А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити"

І дійсно, за нього нічого не було, тому що авіація та флот США перебували в Україні.

Ок - не можливо точно сказати, що би сталось, або ні.

Зараз інша виконавча влада Байден+Харіс
Вони отримали, на свій запит - 61млрд для допомоги

Останній транш PDA, один з найменших - 125млн
PDA кошти виділені Конгресом доступні тільки до 1 жовтня 2024
Залишок 6.2млрд - є ризик, що через 2 місяці більшість "згорить"

Чому так?
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10.08.2024 19:57 Ответить
PDA дозволяє взяти готову зброю зі складів Пентагону, чи не так?
Венс розповідав, скільки Україні треба зброї, скільки зброї можуть виробити США зараз і на скільки можуть збільшити темпи виробництва, і за його даними, США не може виробити стільки зброї, скільки Україна витрачає, навіть близько.
Зеленський до 23.02.2022 вважав, що #уйло не нападе. НАТО, навпаки, дуже серйозно ставиться до ризику нападу #уйла на НАТО, тому сильно зменшувати запаси на власних складах не будуть. Тому за PDA не віддають величезні партії зброї.
Навіщо ставити тупі запитання?
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10.08.2024 20:21 Ответить
Ну да
1 патріот
31 танк
0 літаків
21 рсзв
270 гармат
і все вже закінчилось...

"Тому за PDA не віддають величезні партії зброї."
Тому навіщо було адміністрації Байден+Харіс вимагати у Конгреса 61млрд,
котрий також включає 7.8млрд PDA
півроку звинувачувати Конгрес

а отримавши всі кошти, тепер виходить
"Навіщо ставити тупі запитання?" чому не використовують
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10.08.2024 20:32 Ответить
Та хош мільйон петріотів - без ракет вони не потрібні, почитай Венса, скільки Україна витрачає ракет і скільки може виробити США! Зверни увагу - Венс не звинувачує Байдена у замалих темпах виробництва, а розповідає про такі темпи просто як про факт, що сьогодні виробництво таке, а можна виробити лише на стільки більше протягом року, п'яти років, десяти років.

Про абрамси дуже різні експерти казали, що вони заскладні в обслуговуванні і краще взяти німецькі леопарди. Абрамси взагалі погодились передати, щоб Шольц не сцяв, що лише він надає західні танки.
Вибір іншої зброї був з таких же міркувань. Логістика, обслуговування.

І ніхто не буде передавати зброю з великим надлишком, бо величезну Україну неможливо повністю прикрити засобами ППО і тому накопичувати зброю на складах - значить, підставитись під ракетний удар і всю її втратити, кілька таких ударів вже було, їх наші ЗМІ не афішували, але то така інформаційна політика, щоб паніки не було.
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10.08.2024 20:46 Ответить
900 дней войны. Ленд лиз профукан, остальные пакеты помощи профуканы, а тут всё еще рассказывают ЛОГИСТИКА, РАКЕТЫ на пусковые установки. напсколько нужно быть упоротыми или пропагандонами. с вторым хотя бы понятно - денежный интерес. а первое десятилетия будут изучать социологи и психотерапевты.
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10.08.2024 21:06 Ответить
Україні все одно могли передати зброю лише на ту суму, яку виділив Конгрес. Хоч у подарунок, хоч в ленд-ліз.
Чи російськомовна щелепа вважає, що в ленд-ліз можна віддати скільки завгодно зброї? Підказую: ні, а лише стільки, скільки передбачає проголосоване Конгресом фінансування.
Звісно, якщо Україна поверне надану в ленд-ліз зброю - Україні не треба буде за неї платити. Але ракети, артилерію Україна не поверне, бо використає сама, бронетехніка зазнає ушкоджень або знищується на полі бою, а все інше Україна не поверне до закінчення війни, тобто на випадок нападу #уйла на НАТО, США не може розраховувати, що Україна будь-що поверне, бо Україні все це потрібно самій на полі бою. Це бл**ь очевидно всім, крім кремлядських трампістських тролів.
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10.08.2024 21:30 Ответить
Я не розумію чому ти виправдовуєш убогу політику США ? Для тебе це нормально що США не можуть нам надати все що необхідно для перемоги і дають по чайній ложці?
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11.08.2024 08:34 Ответить
Кацапи не нападали 23 роки, тоді у світі правили дуже різні політики, включно з відверто прокацапськими типу Шредера, Саркозі. За Януковоча теж не напали, а лише після його втечі - то що, то заслуга Януковоча?

А насправді, #уйло нахабніло поступово. За республіканця Буша молодшого окупували частини Грузії, чогось той не примусив їх все повернути. Трамп не примусив #уйла повернути Крим і ОРДЛО, навпаки - заборонив застосовувати Джавеліни для звільнення окупованих територій.

А найголовніше - #уйло моніторив настрої українців і коли ті "усталі ат вайни і рєшилі пєрєстать стрілять", коли загальмували ракетну програму і оборонзамовлення - #уйло вирішило, що українці не будуть чинити опір, коли на них попре "друга армія світу" величезними колонами, авіацією після гучних і дуже страшних ракетних ударів. Повторюю - нащо ці тупі запитання?
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10.08.2024 20:34 Ответить
За такою логікою
Байден будучи віцепрезидентом, здав Крим
Ставши президентом "не примусив #уйла повернути Крим і ОРДЛО"
а через рік все стало значно гірше

А зараз виходить, що навіть отримавши кошти котрі просив у Конгреса
відмовляється використовувати на 100%

Навіщо було просити такі суми, якщо знати, що їх не можна буде використати?

Це брехня - Конгрес виділив 7.8млрд на PDA, та 13+млрд на відновлення складів
Тобто адміністрація має всі можливості надати зброї на 7.8млрд
До цього півроку розповідали, у нас є кошти котрі ми не надали в 2022-2023 роках, проте нам "не комфортно", тому що закінчились кошти на поповнення складів
Та обіцяли, як тільки кошти виділить Конгрес всі поставки підуть з Европи, щоб пришвидшити.

А тепер виходить, що "Тому за PDA не віддають величезні партії зброї. Навіщо ставити тупі запитання?"

Навіщо, тоді просити стільки грошей у Конгресу, знаючи що використати не буде можливості.
Проте по іншим програмам, котрі не стосуються України - дивним чином вдається використати на 100%
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10.08.2024 21:03 Ответить
нужно понимать что 90% пишущих не простые визиторы сайта. мне только с одним несогласным со мной удалось ракрыть беседу. когда игнорируется 99 - 100% предложенных фактов - то очень редко что это клинически упоротый идиот, больше заинтересованное лицо. я по крайне мере так это вижу.
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10.08.2024 21:08 Ответить
Это подтверждается

Мало кто может продолжить диалог, на основе фактов
И даже тогда в большинстве случаев, когда аргументы у них заканчиваються против фактов - переходят на личные оскорбления, или пишут "доносы" админу,
что против "словесного поноса" выставлены факты, которых нечем крыть

Сегодня
"

Він вже допоміг. Але срусні.
Перша каденція, сподіваюсь остання, пройшла під гаслом "я припиню війну".
Зараз ми переживаємо наслідки."

На просьбу дать ссылку где это утверждается,
т.к. chatGPT говорит что фактов таких не существует
"Під час президентства Дональда Трампа не було задокументовано прямих зусиль змусити президента України Володимира Зеленського "миритися" з президентом Росії Володимиром Путіним."

Ответ такой
"

Ви безрукий ? Чи у вас інтернету немає.
Шукайте самі. Не той вік уже просити посилання на загальновідомі речі."

в 9 из 10 случаев, просьба подтвердить "словесный понос" заканчивается ищите сами
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10.08.2024 21:19 Ответить
Віддавати зброю з власних складів і залишатись з голою дупою - таке могли робити лише українські злодії при владі, завдяки яким втрачено майже 1000 ракет дальністю 2500 км з носіями, так само як і величезна кількість винищувачів, танків та іншого озброєння.
Пентагон буде тримати на своїх складах рівно стільки зброї, скільки вважає за потрібне, а не скільки вважають диванні кремлядсько-трампістські експерти.
Якби замість Трампа від республіканців була Nikki Haley - я би закликав голосувати за неї. А Трампа встроміть собі в дупу, бо закінчувати війну він зібрався за рахунок територіальних поступок #уйлу.
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10.08.2024 21:39 Ответить
амерканські злодії шантажом змусили нас таке зробити, тому не вам з вашим ср*ним прапорцем нас тут повчати. Ще й до суду підемо, і запитаємо всіх 3 наших гарантів, як так сталося і хто за все це буде платити.
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11.08.2024 01:57 Ответить
А нам найважливiшче - це дохлий путiн.
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10.08.2024 19:37 Ответить
Это мне напоминает старый анекдот: три алика скинулись на мерзавчик, купили , ищут место , чтобы опохмелиться. Мерзавчик шасть из дрожащих рук, бряц о мостовую и растекся по асфальту. Один алик тыць на колени , давай лбом об асфальт лупить , с горя. Второй алик клочьями волосы рвет на голове. Вдруг смотрят третий, как ни в чем небывало, стоит себе безучастно. 2 алика - к третьему и давай его лупить, что для него нет горя . Третий алик молча достает из карманов по гогошару, показывает им и говорит, мол, каждый волнуется по-своему.
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10.08.2024 19:48 Ответить
демони вихваляються що харіс зібрала рекордні суми на свою виборчу кампанію

та вони ж ці долари мішками друкували всі чотири роки ; визначили 4 компанії акції яких штучно зростають, а решта акцій валиться як снопи, бо інфляція зашкалює, і рецесія вже почалася - але того не визнають, бо треба ж вибори вигравати . . .

пішов ти під три чорти, байдьоновець
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10.08.2024 19:51 Ответить
Цікаво. Росіяни та Українці однаково бояться Трампа і однаково хочуть бачити президентом США, Камалу, а ще краще Байдена.
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10.08.2024 19:54 Ответить
Цікаво як тільки від республіканської партії виставили Трампа, десь взимку 2024
Тоді й почали з'являтись статтї, про переговори та інше

Переговори потрібні, тільки на вигідний для Україні умовах

Просто дивне співпадіння, якщо Трамп - то всі хочуть домовлятись.
Но він же може бути тільки за одну сторону
Якщо він за Україну - то Україні краще почекати, а росії поспішати з переговорами
Якщо він за росію - то Україні краще домовлятись, а росії півроку почекути немає проблем

Дивно....
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10.08.2024 20:04 Ответить
Він справді може бути тільки за одну сторну, і ця сторона Америка. А Ви згадаєте, яка в Україні була найважча, нестерпна обстановка у 2014 році, коли довелося скидати Януковича за півроку до виборів. А зараз все набагато краще. Тож жодних переговорів не буде.
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10.08.2024 20:49 Ответить
Це зрозуміло, що він буде за США

Проте, чому обидві сторони котрі мають різні цілі - бояться його приходу до влади?
Не зрозуміло...
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10.08.2024 21:13 Ответить
Просте збіг. Росії не хоче, щоб Америка була сильною, а Україна не хоче, щоб Америка була жадібною, а Трамп не хоче витрачати державні ресурси. Для Трампа допомагати Україні, це все одно, що намагатися наповнити дірявий мішок.
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10.08.2024 21:32 Ответить
Щиро сподіваюсь, що Донні Рваноє Ухо після голосування самостійно вирве рижі патли
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10.08.2024 21:10 Ответить
Олигархия США технично задвинула дедусю, но он не унимается, дескать я ещё бойкий воробушек.
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10.08.2024 21:47 Ответить
Де 61 млрд доларів Україні, проголосований Конгресом?
30 вересня закінчується фінансовий рік США і всі борги США анулюються.
Україна отримала, лише, 1.6 млрд , злив України продовжується..
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10.08.2024 22:33 Ответить
з 30.09 буде новий цирк з припиненням фінансування на довгі місяці. Довбані "союзники"...
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11.08.2024 02:00 Ответить
Зате Трамп охоче вимовляє і повторює скільеи Байдену років.
Зате Камала Харріс нагнала страху вже на Трампа - боіться, сердешний, дебатів ...
Не бійся Дональде, тебе виручать памперси !
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10.08.2024 23:36 Ответить
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