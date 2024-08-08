Трамп не сможет принять поражение на выборах, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен", что Дональд Трамп легко смирится с проигрышем в президентской гонке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CBS News.
Байден дал первое интервью после сообщения о снятии своей кандидатуры с выборов. Действующий президент США рассказал о причинах своего решения, его взгляде на страну и ряд других тем, включая его размышления об американской демократии.
Он также заявил об угрозе, которую представляет кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.
На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, господин Байден ответил твердое "нет".
"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет в виду все те вещи о том, что "если мы проиграем, будет кровопролитие, это должны быть украденные выборы". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса", - пояснил Байден.
Напомним, кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він ще за минулий бунт в Капітолії не відсидів ...
Вуха і так вже нема.
Йди вмийся!
Краще бути дебілом, ніж повним ідіотом!
Як повідомляє https://thehill.com/homenews/campaign/4817743-nancy-pelosi-republicans-democrats-donald-trump/mlite/ The Hill , колишній спікер американського Конгресу та впливова представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі розкритикувала Трампа та його напарника Венса.
Вона призналась, що деякі республіканці говорили їй, що демократи повинні перемогти колишнього президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах цього року, щоб політика США повернулася до норми.
"Республіканську партію захопили, це перетворилося на культ однієї особи", - сказала Пелосі. Вона додала, що Республіканська партія в дотрампівську епоху, перебуваючи при владі, робила "чудові речі", але запитала: "Що тепер?", маючи на увазі політику епохи Трампа. "Отже, в будь-якому випадку, ми просто повинні виграти вибори", - наголосила Пелосі.
"Вони сказали мені, деякі з республіканців: "Ви повинні перемогти їх на загальних виборах, тому що ми не можемо перемогти їх на праймеріз. А потім ми повернемося до наших дебатів з цих усіх питань", - сказала Пелосі про Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Пелосі й Трамп обмінюються критикою вже багато років.
Також вона розповіла, що президент США Джо Байден самостійно прийняв рішення вийти з виборчих перегонів. Були повідомлення про те, що Пелосі очолила кампанію тиску з метою спонукати Байдена до виходу з виборів.