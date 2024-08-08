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Трамп не сможет принять поражение на выборах, - Байден

байден,трамп

Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен", что Дональд Трамп легко смирится с проигрышем в президентской гонке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CBS News.

Байден дал первое интервью после сообщения о снятии своей кандидатуры с выборов. Действующий президент США рассказал о причинах своего решения, его взгляде на страну и ряд других тем, включая его размышления об американской демократии.

Он также заявил об угрозе, которую представляет кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, господин Байден ответил твердое "нет".

"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет в виду все те вещи о том, что "если мы проиграем, будет кровопролитие, это должны быть украденные выборы". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса", - пояснил Байден.

Напомним, кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз (дополнено)

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26422) Трамп Дональд (5094)


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Топ комментарии
+16
це його проблеми ...

він ще за минулий бунт в Капітолії не відсидів ...
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08.08.2024 07:14
+6
Трампон, срочно готовь второе ухо !!!

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08.08.2024 07:52
+5
"здєшніх", ***...

Йди вмийся!

Краще бути дебілом, ніж повним ідіотом!
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08.08.2024 08:15
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08.08.2024 07:03 Ответить
Вдавиться. Стейком.
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08.08.2024 07:20 Ответить
Ще раз вухо подряпає...
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08.08.2024 08:20 Ответить
Порве.
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08.08.2024 11:15 Ответить
це його проблеми ...

він ще за минулий бунт в Капітолії не відсидів ...
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08.08.2024 07:14 Ответить
Та громадянська уже на носі. Готуйте назви *народних республік*. А то проклацаєте. Чи у вас там *шашлики*?
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08.08.2024 07:15 Ответить
Джинсова республіка Монтана. Федерація ковбоїв Техасу. Каліфорнійське королівство кіномистецтва.
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08.08.2024 11:00 Ответить
Ну, як не зможе прийняти, то Трампа розірве.

Вуха і так вже нема.
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08.08.2024 07:18 Ответить
Таке кажуть адепти ліпєцкой фабрики і іншої куйні виссаної з (не)пальця. По реальних поступках будеш судити, а не байках шизофреників які хотіли 5 рі
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08.08.2024 10:02 Ответить
"здєшніх", ***...

Йди вмийся!

Краще бути дебілом, ніж повним ідіотом!
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08.08.2024 08:15 Ответить
тю, хай стріляється, вішається, топиться.
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08.08.2024 07:44 Ответить
Трампон, срочно готовь второе ухо !!!

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08.08.2024 07:52 Ответить
А смысл рассуждать о проигрыше -он и так выиграет 100%
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08.08.2024 08:11 Ответить
О! Ще один з секти свідків рваного вуха Трампа!
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08.08.2024 08:17 Ответить
Трампушка єдина надія кацарилих.
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08.08.2024 08:42 Ответить
Ні це із секти ху*ла, ти що не чуєш як від нього кацапсятиной смердить
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08.08.2024 08:52 Ответить
"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має на увазі всі ті речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це мають бути вкрадені ". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси" - що це за набір слів - "потік свідомості", чи то гуголдольметшер?
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08.08.2024 08:22 Ответить
Це відкриття третього ока.
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08.08.2024 09:48 Ответить
Буду дуже здивована як шо у США знайдуться такії % як в Україні , шоб наплювати у руку демократії ,яка їх годує ...
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08.08.2024 08:27 Ответить
У США теж вистачає "мудрого наріду" з однією звивиною... От сиділи б у своєму хліву, так ні -- подивиться серіал, та й біжить , запінившись , на виборчу дільницю!
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08.08.2024 14:33 Ответить
Трамп з маргіналами піде штурмом на Білий дім ? дайош революцію ? Все можливо, ми спостерігали ,як прихильники Трампа вже були в Білому домі.
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08.08.2024 08:28 Ответить
Верховный Суд США признал что Президент США пользуется иммунитетом от уголовного преследования. Неужели трудно включить мозги.....
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08.08.2024 08:39 Ответить
В цілому зовсім ніхто не знає,що буде,якщо переможе Трамп,можливо і набагато краще ніж при Байдену,АЛЕ--ризикувати в такій ситуації,це те саме,коли ми заради приколу і якби не Порох отримали страшенну ситуацію в країні!!!! Ні,хай вже краще Гарісс.......
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08.08.2024 08:44 Ответить
Трамп уже був президентом. Погано тоді вам було? А з Харріс ніякого ризику? Вона марксистка, прихильник загальної рівності, розкуркулювання багатих, жорсткого контролю над ринком. Ви в СРСР не жили, гулагами не наїлися? Ну воно і видно.
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08.08.2024 09:45 Ответить
Ні не жив,незнаю,бо мені тільки 67,Вам мабуть НАБАГАТО більше,якщо про це все знаєте.
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08.08.2024 20:12 Ответить
Трамп якраз зможе прийняти, це Обама не зможе. Інакше як тоді 4-й термін?
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08.08.2024 09:41 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/dejaki-respublikantsi-vvazhajut-shcho-demokrati-povinni-peremohti-trampa-v-listopadi-pelosi.html Дзеркало тижня :
Як повідомляє https://thehill.com/homenews/campaign/4817743-nancy-pelosi-republicans-democrats-donald-trump/mlite/ The Hill , колишній спікер американського Конгресу та впливова представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі розкритикувала Трампа та його напарника Венса.
Вона призналась, що деякі республіканці говорили їй, що демократи повинні перемогти колишнього президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах цього року, щоб політика США повернулася до норми.
"Республіканську партію захопили, це перетворилося на культ однієї особи", - сказала Пелосі. Вона додала, що Республіканська партія в дотрампівську епоху, перебуваючи при владі, робила "чудові речі", але запитала: "Що тепер?", маючи на увазі політику епохи Трампа. "Отже, в будь-якому випадку, ми просто повинні виграти вибори", - наголосила Пелосі.
"Вони сказали мені, деякі з республіканців: "Ви повинні перемогти їх на загальних виборах, тому що ми не можемо перемогти їх на праймеріз. А потім ми повернемося до наших дебатів з цих усіх питань", - сказала Пелосі про Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Пелосі й Трамп обмінюються критикою вже багато років.
Також вона розповіла, що президент США Джо Байден самостійно прийняв рішення вийти з виборчих перегонів. Були повідомлення про те, що Пелосі очолила кампанію тиску з метою спонукати Байдена до виходу з виборів.
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08.08.2024 09:47 Ответить
Ілі Я веду Амеріку в ЗАГС ілі Амєріка вєдьот меня к прокурору..... Третього Донні не дано.
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08.08.2024 11:27 Ответить
 
 