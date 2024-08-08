Трамп не сможет принять поражение на выборах, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен", что Дональд Трамп легко смирится с проигрышем в президентской гонке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CBS News.

Байден дал первое интервью после сообщения о снятии своей кандидатуры с выборов. Действующий президент США рассказал о причинах своего решения, его взгляде на страну и ряд других тем, включая его размышления об американской демократии.

Он также заявил об угрозе, которую представляет кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, господин Байден ответил твердое "нет".

"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет в виду все те вещи о том, что "если мы проиграем, будет кровопролитие, это должны быть украденные выборы". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса", - пояснил Байден.

Напомним, кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

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