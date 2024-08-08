Трамп не зможе прийняти поразку на виборах, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений", що Дональд Трамп легко змириться з програшем у президентських перегонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це CBS News.
Байден дав перше інтерв'ю після повідомлення про зняття своєї кандидатури з виборів. Чинний президент США розповів про причини свого рішення, його погляд на країну і ряд інших тем, включаючи його роздуми про американську демократію.
Він також заявив про загрозу, яку представляє кандидат від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп, який відмовився визнати свою поразку в 2020 році та поставив під сумнів легітимність результатів виборів.
На запитання, чи впевнений він у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, пан Байден відповів тверде "нi".
"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має на увазі всі ті речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це мають бути вкрадені вибори". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси", – пояснив Байден.
Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, заявивши, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".
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він ще за минулий бунт в Капітолії не відсидів ...
Вуха і так вже нема.
Йди вмийся!
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Як повідомляє https://thehill.com/homenews/campaign/4817743-nancy-pelosi-republicans-democrats-donald-trump/mlite/ The Hill , колишній спікер американського Конгресу та впливова представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі розкритикувала Трампа та його напарника Венса.
Вона призналась, що деякі республіканці говорили їй, що демократи повинні перемогти колишнього президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах цього року, щоб політика США повернулася до норми.
"Республіканську партію захопили, це перетворилося на культ однієї особи", - сказала Пелосі. Вона додала, що Республіканська партія в дотрампівську епоху, перебуваючи при владі, робила "чудові речі", але запитала: "Що тепер?", маючи на увазі політику епохи Трампа. "Отже, в будь-якому випадку, ми просто повинні виграти вибори", - наголосила Пелосі.
"Вони сказали мені, деякі з республіканців: "Ви повинні перемогти їх на загальних виборах, тому що ми не можемо перемогти їх на праймеріз. А потім ми повернемося до наших дебатів з цих усіх питань", - сказала Пелосі про Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Пелосі й Трамп обмінюються критикою вже багато років.
Також вона розповіла, що президент США Джо Байден самостійно прийняв рішення вийти з виборчих перегонів. Були повідомлення про те, що Пелосі очолила кампанію тиску з метою спонукати Байдена до виходу з виборів.