Трамп не зможе прийняти поразку на виборах, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений", що Дональд Трамп легко змириться з програшем у президентських перегонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CBS News.

Байден дав перше інтерв'ю після повідомлення про зняття своєї кандидатури з виборів. Чинний президент США розповів про причини свого рішення, його погляд на країну і ряд інших тем, включаючи його роздуми про американську демократію.

Він також заявив про загрозу, яку представляє кандидат від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп, який відмовився визнати свою поразку в 2020 році та поставив під сумнів легітимність результатів виборів.

На запитання, чи впевнений він у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, пан Байден відповів тверде "нi".

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має на увазі всі ті речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це мають бути вкрадені вибори". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси", – пояснив Байден.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, заявивши, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

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