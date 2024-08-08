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Трамп не зможе прийняти поразку на виборах, - Байден

байден,трамп

Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений",  що Дональд Трамп легко змириться з програшем у президентських перегонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CBS News.

Байден дав перше інтерв'ю після повідомлення про зняття своєї кандидатури з виборів. Чинний президент США розповів про причини свого рішення, його погляд на країну і ряд інших тем, включаючи його роздуми про американську демократію.

Він також заявив про загрозу, яку представляє кандидат від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп, який відмовився визнати свою поразку в 2020 році та поставив під сумнів легітимність результатів виборів.

На запитання, чи впевнений він у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, пан Байден відповів тверде "нi".

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має на увазі всі ті речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це мають бути вкрадені вибори". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси", – пояснив Байден.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, заявивши, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

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Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6683) США (22525) Трамп Дональд (5483)


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Топ коментарі
+16
це його проблеми ...

він ще за минулий бунт в Капітолії не відсидів ...
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08.08.2024 07:14
+6
Трампон, срочно готовь второе ухо !!!

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08.08.2024 07:52
+5
"здєшніх", ***...

Йди вмийся!

Краще бути дебілом, ніж повним ідіотом!
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08.08.2024 08:15
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08.08.2024 07:03 Відповісти
Вдавиться. Стейком.
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08.08.2024 07:20 Відповісти
Ще раз вухо подряпає...
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08.08.2024 08:20 Відповісти
Порве.
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08.08.2024 11:15 Відповісти
це його проблеми ...

він ще за минулий бунт в Капітолії не відсидів ...
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08.08.2024 07:14 Відповісти
Та громадянська уже на носі. Готуйте назви *народних республік*. А то проклацаєте. Чи у вас там *шашлики*?
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08.08.2024 07:15 Відповісти
Джинсова республіка Монтана. Федерація ковбоїв Техасу. Каліфорнійське королівство кіномистецтва.
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08.08.2024 11:00 Відповісти
Ну, як не зможе прийняти, то Трампа розірве.

Вуха і так вже нема.
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08.08.2024 07:18 Відповісти
Таке кажуть адепти ліпєцкой фабрики і іншої куйні виссаної з (не)пальця. По реальних поступках будеш судити, а не байках шизофреників які хотіли 5 рі
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08.08.2024 10:02 Відповісти
"здєшніх", ***...

Йди вмийся!

Краще бути дебілом, ніж повним ідіотом!
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08.08.2024 08:15 Відповісти
тю, хай стріляється, вішається, топиться.
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08.08.2024 07:44 Відповісти
Трампон, срочно готовь второе ухо !!!

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08.08.2024 07:52 Відповісти
А смысл рассуждать о проигрыше -он и так выиграет 100%
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08.08.2024 08:11 Відповісти
О! Ще один з секти свідків рваного вуха Трампа!
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08.08.2024 08:17 Відповісти
Трампушка єдина надія кацарилих.
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08.08.2024 08:42 Відповісти
Ні це із секти ху*ла, ти що не чуєш як від нього кацапсятиной смердить
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08.08.2024 08:52 Відповісти
"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має на увазі всі ті речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це мають бути вкрадені ". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси" - що це за набір слів - "потік свідомості", чи то гуголдольметшер?
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08.08.2024 08:22 Відповісти
Це відкриття третього ока.
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08.08.2024 09:48 Відповісти
Буду дуже здивована як шо у США знайдуться такії % як в Україні , шоб наплювати у руку демократії ,яка їх годує ...
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08.08.2024 08:27 Відповісти
У США теж вистачає "мудрого наріду" з однією звивиною... От сиділи б у своєму хліву, так ні -- подивиться серіал, та й біжить , запінившись , на виборчу дільницю!
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08.08.2024 14:33 Відповісти
Трамп з маргіналами піде штурмом на Білий дім ? дайош революцію ? Все можливо, ми спостерігали ,як прихильники Трампа вже були в Білому домі.
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08.08.2024 08:28 Відповісти
Верховный Суд США признал что Президент США пользуется иммунитетом от уголовного преследования. Неужели трудно включить мозги.....
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08.08.2024 08:39 Відповісти
В цілому зовсім ніхто не знає,що буде,якщо переможе Трамп,можливо і набагато краще ніж при Байдену,АЛЕ--ризикувати в такій ситуації,це те саме,коли ми заради приколу і якби не Порох отримали страшенну ситуацію в країні!!!! Ні,хай вже краще Гарісс.......
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08.08.2024 08:44 Відповісти
Трамп уже був президентом. Погано тоді вам було? А з Харріс ніякого ризику? Вона марксистка, прихильник загальної рівності, розкуркулювання багатих, жорсткого контролю над ринком. Ви в СРСР не жили, гулагами не наїлися? Ну воно і видно.
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08.08.2024 09:45 Відповісти
Ні не жив,незнаю,бо мені тільки 67,Вам мабуть НАБАГАТО більше,якщо про це все знаєте.
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08.08.2024 20:12 Відповісти
Трамп якраз зможе прийняти, це Обама не зможе. Інакше як тоді 4-й термін?
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08.08.2024 09:41 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/dejaki-respublikantsi-vvazhajut-shcho-demokrati-povinni-peremohti-trampa-v-listopadi-pelosi.html Дзеркало тижня :
Як повідомляє https://thehill.com/homenews/campaign/4817743-nancy-pelosi-republicans-democrats-donald-trump/mlite/ The Hill , колишній спікер американського Конгресу та впливова представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі розкритикувала Трампа та його напарника Венса.
Вона призналась, що деякі республіканці говорили їй, що демократи повинні перемогти колишнього президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах цього року, щоб політика США повернулася до норми.
"Республіканську партію захопили, це перетворилося на культ однієї особи", - сказала Пелосі. Вона додала, що Республіканська партія в дотрампівську епоху, перебуваючи при владі, робила "чудові речі", але запитала: "Що тепер?", маючи на увазі політику епохи Трампа. "Отже, в будь-якому випадку, ми просто повинні виграти вибори", - наголосила Пелосі.
"Вони сказали мені, деякі з республіканців: "Ви повинні перемогти їх на загальних виборах, тому що ми не можемо перемогти їх на праймеріз. А потім ми повернемося до наших дебатів з цих усіх питань", - сказала Пелосі про Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Пелосі й Трамп обмінюються критикою вже багато років.
Також вона розповіла, що президент США Джо Байден самостійно прийняв рішення вийти з виборчих перегонів. Були повідомлення про те, що Пелосі очолила кампанію тиску з метою спонукати Байдена до виходу з виборів.
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08.08.2024 09:47 Відповісти
Ілі Я веду Амеріку в ЗАГС ілі Амєріка вєдьот меня к прокурору..... Третього Донні не дано.
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08.08.2024 11:27 Відповісти
 
 