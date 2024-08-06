Харрис избрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз, - CNN (дополнено)
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис определилась с кандидатурой вице-президента. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Уолз находится на посту губернатора Миннесоты уже второй срок и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов.
До того он 12 лет работал в Конгрессе, представляя консервативно настроенный сельский округ, где ранее доминировали республиканцы.
По информации CNN, Харрис объявит о своем решении в ближайшие несколько часов в видеообращении.
Дополнение
Впоследствии в соцсети Х Камала Гаррис официально подтвердила, что избрала кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.
"Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он многое сделал для таких семей, как его. Это прекрасно, что он в нашей команде", - написала политик.
Разговор Уолза с Зеленским
К слову, в 2023 году вместе с другими губернаторами Тим Уолз провел видеозвонок с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого выразил непоколебимую поддержку Украине.
В частности, во время разговора с украинским лидером американский политик отметил, что штат Миннесота будет продолжать прием и поддержку украинских беженцев.
"Пока Украина защищает свободу от тирании, Миннесота поддерживает нашу украинскую общину и народ Украины", - говорил тогда Уолз.
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От би ще дозвіл бити по @уйлостану Західним озброєнням
Там про бейсбольну команду Twins з Міннесоти, губернатором якої (штату) і є цей шановний пан
60-річний Тім Волц - екс-офіцер Нацгвардії США і колишній учитель, який останніми тижнями заробив певний вплив як ефективний захисник Харріс. Він жорстко критикував Трампа і Венса, назвавши їх «чудилами». Це гасло-образа було швидко підхоплено і розтиражовано в рамках передвиборчої кампанії демократів.
Чому не Шапіро? Мабуть тому, що той дуже запекло підтримує Ізраїль на Близькому Сході, а Харріс треба залучити чисельні голоси мусульман, які за своє кількістю переважають у США громадян єврейської національності.
В цілому, Волц - порядний дядько, який не був замішаний у жодних політичних скандалах, і до нього можуть прихильно поставитись жителі «хитких» штатів. Не думаю, що демократи не прорахували всі плюси і мінуси цього вибору.
Зрозуміло, що Харріс був потрібен у якості противаги білий чоловік з досить консервативними поглядами. Кандидатура Волца є реверансом у бік "білих комірців" із штатів Середнього Заходу, на яких націлений Джей Ді Венс від республіканців. Ось у чому логіка! Це протиотрута від ізоляціоніста та правого радикала Венса.
До того ж, Волц може похвалитись досягненнями у рідному штаті: від захисту права жінок на аборти до безкоштовного харчування для дітей у школах.
Ставлення до України повністю співпадає з баченням Байдена, але як колишній армієць, він може мати більш радикальні варіанти військової допомоги Києву.
Так що при наближеному аналізі вибір здається продуманим та збалансованим. Подивимось.
Честно говоря, среди кандидатов Камалы не было плохих выборов для Украины: и Марк Келли, и Джош Шапиро последовательно её поддерживали.
Но Тим Уолз, вероятно, даже лучший из всех.
Сын ветерана Корейской войны Тим Уолз отслужил 24 года в Нацгвардии США, уволившись в 2005 году в звании команд-сержант-майора, после чего пошёл в политику.
Сразу после российского вторжения Уолз организовал митинг солидарности с Украиной в Миннесоте (https://t.me/ToBeOr_Official/15654 фото за линком ), где выступил за введение бесполётной зоны в украинском небе.
Затем Уолз на законодательном уровне запретил в Миннесоте инвестиции в Россию. А в феврале 2024-го Уолз подписал меморандум об углублении сотрудничества между штатом Миннесота и Черниговской областью Украины.
Иными словами, делал что мог в рамках своих полномочий.
Я писал недавно - при выборе кандидата на ВП учитывается миллион факторов. Фактически это таблица - в левой половине - сколько категорий избирателей и голосов он может привлечь, в правой - оттолкнуть. И затем баланс (правая минус левая) - у кого он больше.
Тим прекрасно говорит. Послушайте (откройте линк). Вот так он будет разделывать под орех Венса. У Тима есть экспрессия, юмор и он не злой.
Например, Шапиро мега-классный оратор, но он для гурманов. Волц же - для всех. Он привлечет белых и черных, глубинку, мужчин и женщин с реальными заботами, военных, ветеранов, студентов и тд и тд.
Вот поэтому такой выбор.
Итак, Харрис определилась с кандидатурой своего вице-президента. Я ранее писал, что все трое кандмдатов - белые мужчины, два губернатора (Шапиро и Волц) и сенатор (Келли). Выбор Камалы пал на губернатора Миннесоты Тима Волца.
Самый проукраинский кандидат был экс-астронавт сенатор Келли. Но у него минус - отсутствие харизмы.
Самый произральский - губернатор Пенсильвании Шапиро (но это и отталкивало большую часть партии, которая не так восторженно настроена по отношению к Израилю). Кандидатуру Шапиро лоббировали Адам Шифф и Обама. Пенсильвания мега-важна для пути в Белый Дом (19 голосов выборщиков) и Шапиро пообещал в любом случае сделать всё возможное и невозможное для победы Харрис в Пенсильвании.
Кандидатуру Волца лоббировало левое крыло партии - Сандерс, Уоррен и Пелоси. И Харрис остановилась на самой бесконфликтной, беспроблемной, нейтральной и объединяющей кандидатуре. Пусть не такой яркой как Шапиро, но и не такой противоречивой.
Что говорил Волц об Украине?
Бывший национальный гвардеец и 60-летний губернатор Миннесоты переизбрался на второй срок в 2022 году. В феврале он установил партнерство между Миннесотой и Черниговской областью во время встречи с послом Украины Оксаной Маркаровой.
Волц, бывший учитель средней школы, встретился с Зеленским в виртуальном формате в апреле 2023 года в рамках беседы, организованной Национальной ассоциацией губернаторов - той же организацией, которая принимала Зеленского в Юте после саммита НАТО в июле. «Для нас было честью услышать президента Зеленского из первых уст и предложить ему нашу непоколебимую поддержку», - сказал Волц в заявлении после апрельской встречи. «Миннесота - гордый дом для многих украинских семей, и мы продолжим приветствовать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате» - добавил он.
В начале полномасштабного вторжения Волц подписал закон, требующий от штата Миннесота прекратить ведение бизнеса в России и Беларуси.
Как бы там ни было, как я писал ранее, теперь партия и избиратели объединятся вокруг билета Харрис-Волц и все будут работать на победу.
по "сдесь и сейчас" сколько? и сколько поставлено? ты же прекрасно знаешь.
аннур из днищенска прекрасно знал до голосования, а представители американского народа в республиканской партии в Конгрессе США не знали какова цель байденов и камала passage of time харрис, поэтому направили в Белый дом 12 вопросов.
Похоже на то, что все активные игроки рынка и сами понимали, как выглядит ситуация и что разворот неизбежен, но азарт гнал волну вверх до того момента, пока не сработал японский триггер. И в этот момент все бросились распродаваться. Маятник не просо качнулся в обратную сторону, а залетел в область рекордных значений. И вот сегодня стало известно о том, что пошла коррекция и те акции, которые просели максимально, сейчас начинают расти, отыгрывая свои позиции. В общем, спекулянты знают, как зарабатывать гигантские деньги именно на такого рода колебаниях и самые удачливые срубили свое бабло на этих финансовых качелях. Но все это выглядит не так драматично, если рассматривать исключительно финансовую составляющую этой пьесы.
Дело в том, что Дональд Трамп, всегда держит образ «испанского летчика» и финансового гения. Он даже книжки выпустил о своей гениальности. Более того, эту макулатуру кто-то покупал. И вот прямо сейчас, когда когда дуэт Байден-Харрис, легким движением слили в унитаз килотонны его заготовок, слепленных на выборы, у него осталось совсем немного тем, где о показать себя любимого, в самом положительном свете. Поэтому он не мог не приписать себе тот самый бурный рост финансового рынка, который предшествовал его падению.
Так, в эфире дружественного ему телеканала Fox News, он несколько раз, пафосно рассказывал о том, что рынок растет не сам по себе, а отражает общие, положительные настроения финансовых кругов, в преддверии его победы на выборах. Рамп так и говорил, мол надежды бизнеса на его возвращение в Белый дом как раз и являют собой двигатель роста фондового рынка. Он еще не договорился до того, что Солнце встает лишь потому, что хочет посмотреть на то, как он идет к Белому дому и про Бога он пока тоже не говорит, но еще скажет, как тот его уговаривает победить на выборах. Но мимо общего и рекордного роста биржевых активов, он устоять не смог.
Но рынок провалился и Трамп тут же переобулся. Вину за обрушение фондового рынка он возложил на Байдена и Харрис и на их рокировку в ходе предвыборной кампании. Все это он рассказал в программе Нила Кавуто и тот не выдержав, заметил Трампу: «Минуточку! У меня все ходы записаны!» В частности, Кавуто сказал следующее:
«То, что было сказано Дональдом Трампом о рынке, поражает меня. Когда он растет, это все из-за него и потому все с нетерпением ждут его возвращения. Когда он падает, это все потому, что все сделали демократы и как они ужасны… Иы же помним о том, что 3 из 10 самых сильных падений рынка, пришлись на время правления Трампа. Да, часть из них пришлись на время КОВИД, но вы либо влияете на рынок, как он это говорит, либо нет. И это меня смущает».
Проще говоря, Кавуто уличил Трампа не просто во лжи, а в безответственной болтовне и тем самым - ударил его в одно из немногих мест, где Трамп чувствовал себя более или менее уверенно. Причем, сделал это на площадке, где Трамп мог нести любую чушь и никто его там не хватал за руку. И все это прослушала целевая аудитория Донни. Она еще раз почувствовала, как на нее, в очередной раз кумир справил нужду, выдав это за божью росу. Но с дугой стороны, это люди - как люди, точно такие как и наши 73%.
а по поводу кацапов обратись к сайту, где языковая опция rus.
единиственное что соглашусь - при Трампе будет пи-да.
при харрисе будет как при байдене - пи-да другим. потому что они будут и дальше делать грин адженда и повышать цены на нефть, не давать ленд лиз, не поставлять по пакету "дайте вы гады респы 60млрд", когда как фронт рушится.
я понимаю что этого не будет, так как знаю что ты такое.