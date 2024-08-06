Харрис избрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз, - CNN (дополнено)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис определилась с кандидатурой вице-президента. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Уолз находится на посту губернатора Миннесоты уже второй срок и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов.

До того он 12 лет работал в Конгрессе, представляя консервативно настроенный сельский округ, где ранее доминировали республиканцы.

По информации CNN, Харрис объявит о своем решении в ближайшие несколько часов в видеообращении.

Дополнение

Впоследствии в соцсети Х Камала Гаррис официально подтвердила, что избрала кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

"Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он многое сделал для таких семей, как его. Это прекрасно, что он в нашей команде", - написала политик.

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Разговор Уолза с Зеленским

К слову, в 2023 году вместе с другими губернаторами Тим Уолз провел видеозвонок с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого выразил непоколебимую поддержку Украине.

В частности, во время разговора с украинским лидером американский политик отметил, что штат Миннесота будет продолжать прием и поддержку украинских беженцев.

"Пока Украина защищает свободу от тирании, Миннесота поддерживает нашу украинскую общину и народ Украины", - говорил тогда Уолз.

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