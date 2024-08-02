Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии

Представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.

Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Выдвижение Харрис произошло с помощью виртуального голосования. В голосовании приняло участие около 4000 тысяч делегатов от Демократической партии.

За действующую вице-президентку отдали свой голос 3923 демократа. Для официального выдвижения на выборы Харрис потребовалось минимум 1976 голосов.

Харрис стала первой темнокожей женщиной, являющейся кандидатом в президенты от демократов. Официально она примет номинацию на следующей неделе.

На своей странице в соцсети Х Харрис заявила, что "для нее большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов".

"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту номинацию на следующей неделе", – написала политика.

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Вице-президент США также добавила, что эта кампания - "о объединяемых людях, вдохновленных любовью к своей стране, чтобы бороться за лучшее, что есть у нас".

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

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