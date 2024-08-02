Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии
Представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.
Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Выдвижение Харрис произошло с помощью виртуального голосования. В голосовании приняло участие около 4000 тысяч делегатов от Демократической партии.
За действующую вице-президентку отдали свой голос 3923 демократа. Для официального выдвижения на выборы Харрис потребовалось минимум 1976 голосов.
Харрис стала первой темнокожей женщиной, являющейся кандидатом в президенты от демократов. Официально она примет номинацию на следующей неделе.
На своей странице в соцсети Х Харрис заявила, что "для нее большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов".
"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту номинацию на следующей неделе", – написала политика.
Вице-президент США также добавила, что эта кампания - "о объединяемых людях, вдохновленных любовью к своей стране, чтобы бороться за лучшее, что есть у нас".
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
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Трамп якраз нікого не чмокае, при Трампі такої ***** не було.
Ви з якої галактики? Упс, я забув - ви з іншого континенту.
В українськи термінах Камала - соска. Всю свою політичну кар'єру вона насмоктала у Віллі Брауна, губера Каліфорнії. Всі посади прокурорів СанФран, Калі, і сенаторство.
Тільки от у віце презики її взяли не за це а за чорного папашу, бо авторитету на праймаріз 2020 у неї було на 2% і вона знялася першою з усіх претендетів. Ще злі якики подейкують що Камала служила страховкою від імпічмента Байдену.
Все викладене вище є фактами що легко перевіряються, незважаючи на трохи неформальний вибір слів.
https://nypost.com/2024/07/31/world-news/kamala-harris-got-bmw-and-career-boost-from-older-lover/
Включно з центральним опаленням, яке тобі нав'язалисиломіць ?
То нігером тут будеш, швидше, ти.
А вона - мулатка.
Навіть на Охматдиті та цвинтарях для полеглих військових? Вже не кажучи про всі інші галузі? Це всупереч зеленим підарасам Україна ще якось тримається.
Это же демократия - как главный старый демократ скажет, так и будет
Сподіваюся виборці в США оберуть Трампа а не бабу-пріпіздент.
https://www.kyivpost.com/opinion/21669 "Бернс допомагає Україні перемогти чи блокує її?"
И Харрис продолжит такую политику, даже не сомневайтесь. Запад не выгодно что бы Россия проиграла.
Йди помийся, маню
США не бажає програшу росії кажеш ? ну не все США а лише мага-вірди , але ж мова не про них
Ну не сумуй, краще рашистів - пакетуй
У рашистів, обмилок сидит в лайні, СТАБІЛЬНО, 20 років!! Раісія - впєрдє!!! А хто проти, обмилка *****, тим табори, ГУЛАГУ 2….!
Сподіваюсь, що ця жінка таки стане першою жінкою-президентом Америки!
А ви - трампізд- путінізд? Чи просто - кацапсткий бот?
це передати виділені Конгресом кошти для України
PDA 2024: 6.4млрд, доступні до 1 жовтня 2024, потім "згорять"
PDA 2022-2023: 5.1млрд. Склади поповнені, тому "комфортно"
В липні 2024, включаючи ювілейний саміт НАТО надано 3 PDA: 150 + 225 + 200млн = 575млн
Для порівняння, в 2022-2023 роках було більше
Липень 2023: 800 + 400млн = 1.2млрд
Липень 2022: 50 + 400 + 175млн = 625млн
після розмови з росією, цей PDA відклали на липень
Бо мало що може влізти в голову тим делегатам, особливо лівачні і посібникам терористів з Хамасу.
And don't get me started about post-election voter bribing also know as American Rescue Plan. If you are like most of American people you are not able to move because of high interest rate + high housing price situation we are now in.
Я не Ванга , але інтуїція мене рідко підводить .