Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії
Представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.
Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Висунення Гарріс відбулося за допомогою віртуального голосування. У голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів від Демократичної партії.
За чинну віцепрезидентку віддали свій голос 3923 демократа. Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.
Гарріс стала першою темношкірою жінкою, яка є кандидатом у президенти від демократів. Офіційно вона прийме номінацію наступного тижня.
На своїй сторінці у соцмережі Х Гарріс заявила, що "для неї велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів".
"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня", - написала політикиня.
Віцепрезидентка США також додала, що ця кампанія - "про людей, які об'єднуються, натхненні любов'ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас".
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.
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Трамп якраз нікого не чмокае, при Трампі такої ***** не було.
Ви з якої галактики? Упс, я забув - ви з іншого континенту.
В українськи термінах Камала - соска. Всю свою політичну кар'єру вона насмоктала у Віллі Брауна, губера Каліфорнії. Всі посади прокурорів СанФран, Калі, і сенаторство.
Тільки от у віце презики її взяли не за це а за чорного папашу, бо авторитету на праймаріз 2020 у неї було на 2% і вона знялася першою з усіх претендетів. Ще злі якики подейкують що Камала служила страховкою від імпічмента Байдену.
Все викладене вище є фактами що легко перевіряються, незважаючи на трохи неформальний вибір слів.
https://nypost.com/2024/07/31/world-news/kamala-harris-got-bmw-and-career-boost-from-older-lover/
Включно з центральним опаленням, яке тобі нав'язалисиломіць ?
То нігером тут будеш, швидше, ти.
А вона - мулатка.
Навіть на Охматдиті та цвинтарях для полеглих військових? Вже не кажучи про всі інші галузі? Це всупереч зеленим підарасам Україна ще якось тримається.
Это же демократия - как главный старый демократ скажет, так и будет
Сподіваюся виборці в США оберуть Трампа а не бабу-пріпіздент.
https://www.kyivpost.com/opinion/21669 "Бернс допомагає Україні перемогти чи блокує її?"
И Харрис продолжит такую политику, даже не сомневайтесь. Запад не выгодно что бы Россия проиграла.
Йди помийся, маню
США не бажає програшу росії кажеш ? ну не все США а лише мага-вірди , але ж мова не про них
Ну не сумуй, краще рашистів - пакетуй
У рашистів, обмилок сидит в лайні, СТАБІЛЬНО, 20 років!! Раісія - впєрдє!!! А хто проти, обмилка *****, тим табори, ГУЛАГУ 2….!
Сподіваюсь, що ця жінка таки стане першою жінкою-президентом Америки!
А ви - трампізд- путінізд? Чи просто - кацапсткий бот?
це передати виділені Конгресом кошти для України
PDA 2024: 6.4млрд, доступні до 1 жовтня 2024, потім "згорять"
PDA 2022-2023: 5.1млрд. Склади поповнені, тому "комфортно"
В липні 2024, включаючи ювілейний саміт НАТО надано 3 PDA: 150 + 225 + 200млн = 575млн
Для порівняння, в 2022-2023 роках було більше
Липень 2023: 800 + 400млн = 1.2млрд
Липень 2022: 50 + 400 + 175млн = 625млн
після розмови з росією, цей PDA відклали на липень
Бо мало що може влізти в голову тим делегатам, особливо лівачні і посібникам терористів з Хамасу.
And don't get me started about post-election voter bribing also know as American Rescue Plan. If you are like most of American people you are not able to move because of high interest rate + high housing price situation we are now in.
Я не Ванга , але інтуїція мене рідко підводить .