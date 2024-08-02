Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії

Представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Висунення Гарріс відбулося за допомогою віртуального голосування. У голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів від Демократичної партії.

За чинну віцепрезидентку віддали свій голос 3923 демократа. Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Гарріс стала першою темношкірою жінкою, яка є кандидатом у президенти від демократів. Офіційно вона прийме номінацію наступного тижня.

На своїй сторінці у соцмережі Х Гарріс заявила, що "для неї велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів".

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня", - написала політикиня.

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Віцепрезидентка США також додала, що ця кампанія - "про людей, які об'єднуються, натхненні любов'ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас".

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

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