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Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії

Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президентки від Демократичної партії

Представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Висунення Гарріс відбулося за допомогою віртуального голосування. У голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів від Демократичної партії.

За чинну віцепрезидентку віддали свій голос 3923 демократа. Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Гарріс стала першою темношкірою жінкою, яка є кандидатом у президенти від демократів. Офіційно вона прийме номінацію наступного тижня.

На своїй сторінці у соцмережі Х Гарріс заявила, що "для неї велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів".

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня", - написала політикиня.

Читайте також: Рейтинги Гарріс вищі ніж були в Байдена, - опитування CNN

Віцепрезидентка США також додала, що ця кампанія - "про людей, які об'єднуються, натхненні любов'ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас".

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Читайте також: Камала Гарріс зібрала рекордні $200 млн за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Автор: 

вибори (6687) США (22713) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+23
Трамп автоматично став кандидатом "старим пердуном".
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02.08.2024 20:45
+14
Вуйку ви таки з породи лишньохромосомних і вам місце в іншому закладі -"обмежиного спілкування"
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02.08.2024 20:50
+14
Правильна відповідь -дідуля тепер ти, Доні !
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02.08.2024 20:55
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Слава Камала..................!
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02.08.2024 20:44 Відповісти
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02.08.2024 20:45 Відповісти
Це добре. Краше тихий чиновник, Чим активный без царя в голові. Але це стосується Заходу.
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02.08.2024 20:45 Відповісти
Вона не тихий чиновник, воні лівак як і обама
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02.08.2024 20:57 Відповісти
Нам українцям від того ні холодні ні жарко. Хоч лівак, хоч правка аби Путіна в сраку не цьомала як трампиня.
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02.08.2024 21:19 Відповісти
Ми, українці, вже отримали F-16. Тож нам не холодно.
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02.08.2024 22:37 Відповісти
Чекай на нову "перезагрузкою" відносин.
Трамп якраз нікого не чмокае, при Трампі такої ***** не було.
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03.08.2024 02:15 Відповісти
А шо було при Трампині? Будем чекати на новий Ковід - адже він "при Трампині" був за твоєю логікою ?
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05.08.2024 11:52 Відповісти
Є вона і Трамп. Але вам, рассеянам, Трампа подавай
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03.08.2024 01:05 Відповісти
Чиновник??
Ви з якої галактики? Упс, я забув - ви з іншого континенту.
В українськи термінах Камала - соска. Всю свою політичну кар'єру вона насмоктала у Віллі Брауна, губера Каліфорнії. Всі посади прокурорів СанФран, Калі, і сенаторство.
Тільки от у віце презики її взяли не за це а за чорного папашу, бо авторитету на праймаріз 2020 у неї було на 2% і вона знялася першою з усіх претендетів. Ще злі якики подейкують що Камала служила страховкою від імпічмента Байдену.
Все викладене вище є фактами що легко перевіряються, незважаючи на трохи неформальний вибір слів.
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02.08.2024 22:13 Відповісти
Зуб даєте, міжконтинентальний лексикологу?
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02.08.2024 23:32 Відповісти
Ти всі свої висери проти Гарріс видаєш під соусом сексуально скривдженого. Хто ж в Штатах так згвалтував ? Мабуть афроамериканці...?
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03.08.2024 00:02 Відповісти
Don't shoot the messenger.
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03.08.2024 03:11 Відповісти
Чіткий пруф. Бо тоді ти лєбєдєв.
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03.08.2024 01:03 Відповісти
Гуглиться за 10 секунд
https://nypost.com/2024/07/31/world-news/kamala-harris-got-bmw-and-career-boost-from-older-lover/
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03.08.2024 01:49 Відповісти
старе вже - два тижні як
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03.08.2024 03:07 Відповісти
Це те що нагорі результатів гугла.
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03.08.2024 03:13 Відповісти
Дякую за пояснення для жителів 51-го Штату США України, бо вони геть не знайомі ні з Кандидатами, ні з технологією виборів. Правда, їх ще не затвердили 51-м Штатом, але вони, українці, активно приймають участь у виборах Президента США, чомусь виключно на боці дерьмократів.
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03.08.2024 02:59 Відповісти
Трамп автоматично став кандидатом "старим пердуном".
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02.08.2024 20:45 Відповісти
Подстава.
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02.08.2024 20:53 Відповісти
У трампа виграє навіть табуретка, якщо буде молодша за нього. Це чи не найважливіший критерій, як з'ясувалося
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02.08.2024 21:36 Відповісти
Вітаємо 👍🏼🙏🏼❤️
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02.08.2024 20:46 Відповісти
Раніше думати треба було.
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02.08.2024 20:49 Відповісти
Вуйку ви таки з породи лишньохромосомних і вам місце в іншому закладі -"обмежиного спілкування"
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02.08.2024 20:50 Відповісти
Ти комуналку всю оплатив?
Включно з центральним опаленням, яке тобі нав'язалисиломіць ?
То нігером тут будеш, швидше, ти.
А вона - мулатка.
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02.08.2024 22:40 Відповісти
Трамп - а де дідуля? -- Камала - я за нього!
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02.08.2024 20:48 Відповісти
Правильна відповідь -дідуля тепер ти, Доні !
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02.08.2024 20:55 Відповісти
А Трамп і Гарріс правда кращі люди на пост презіндента в США?
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02.08.2024 20:51 Відповісти
Не гірші, ніж вибрали в Україні.
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02.08.2024 20:54 Відповісти
Не впевнений. У Зеленського немає ніякого вибору дій. Його країна на 99% залежить від зовнішніх обставин. Завтра не дадуть грошей або зброї і все. Будь ти хоч найбільшим генієм. США-це зовсім інше. Там вибір у лідера величезний.
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02.08.2024 21:02 Відповісти
Тобто від такої скрути та безвиході почали тупо розкрадати на всьому? Чи таки прийшли до влади з єдиною метою - грабувати?
Навіть на Охматдиті та цвинтарях для полеглих військових? Вже не кажучи про всі інші галузі? Це всупереч зеленим підарасам Україна ще якось тримається.
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02.08.2024 21:44 Відповісти
На думку американців - так. Харріс - так точно, щодо Трампа - ну, простий нарід любить всяких психічно понівечених пройдисвітів, тож це буде черговий цікавий психологічний експеримент - чи залишилося в США достатньо людей зі здоровим глуздом, щоб зробити правильний вибір...
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02.08.2024 22:41 Відповісти
а де той чмошнік секонд фірст? ) твій вихід.
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02.08.2024 20:54 Відповісти
А вона не передумає, як Байден? Відчує що не впорається і тихо за Байденом піде... у ліс.)
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02.08.2024 20:54 Відповісти
А ей нечем передумати Ей что напишут, то она и сделает.

Это же демократия - как главный старый демократ скажет, так и будет
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02.08.2024 20:59 Відповісти
Ну хто би мекав але не любителі партії імені Трампині (екс-республіканці)
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02.08.2024 21:21 Відповісти
Зельоний і тут обісарвся. Якщо виграє, то буде самим важким для Зельоного шобла Президентом. За чотири доби до повномасштабного вторгнення, вона зустрічалась з Зеленскім. І це вже після того, як голова ЦРУ сам прилітав і давав дані про напад. Нагадала про дані розвідки. Зеля відповів, що він "знає, бо його розвідка теж дає такі дані". Знав, і нічого не робив! І сказав, що це США має завалити Україну зброєю, і ввести санкції проти Кацапії.
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02.08.2024 20:54 Відповісти
Ну все, новий лівак-демократ з новою перезагрузкою відносин.
Сподіваюся виборці в США оберуть Трампа а не бабу-пріпіздент.
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02.08.2024 20:59 Відповісти
Як добре що такі зебілки як ти не голосують в штатах. Там своїх ідіотів вистачає
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02.08.2024 21:22 Відповісти
Такі ідіоти і підтримують харріс.
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02.08.2024 22:52 Відповісти
Ого ********* експерти-міжнародники підтягнулись .
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02.08.2024 21:49 Відповісти
Лаптєнога балалаєшниця у кАкАшнику.
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02.08.2024 22:56 Відповісти
Тут важливіше пам'ятати, що Бернс прилітав до Москви в листопаді 2021 року і запевнив *уйла, що Україна не завдаватиме ударів по території Мордора.

https://www.kyivpost.com/opinion/21669 "Бернс допомагає Україні перемогти чи блокує її?"

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02.08.2024 21:24 Відповісти
Ти плутає, або підтасовуєш причини і наслідки. Бернс пробував пригальмувати Заболоття, яка оголосила причину свого підтягування військ до кордону з Україною тим, що ми хочемо напасти на Кацапію.
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03.08.2024 11:47 Відповісти
Цікаво: кого вона обере Віце-Президентом? 🤔
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02.08.2024 20:58 Відповісти
Та хоч би і Блінкена.
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02.08.2024 22:44 Відповісти
Непаганий варіант, але думаю, що буде хтось інший.
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02.08.2024 23:42 Відповісти
Камала Гарріс 👍💯%
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02.08.2024 20:59 Відповісти
Трампон, срочно готовь второе ухо !!!
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02.08.2024 20:59 Відповісти
Это же демократия - что главный старый демократ скажет, так и будет
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02.08.2024 21:00 Відповісти
Теперь Джошуа Шапиро в вице президенты . И за дело.
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02.08.2024 21:02 Відповісти
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02.08.2024 21:06 Відповісти
США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября 2024 года, сообщил американский Минфин. Ранее все эти структуры попали под санкции США.

И Харрис продолжит такую политику, даже не сомневайтесь. Запад не выгодно что бы Россия проиграла.
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02.08.2024 21:12 Відповісти
Фу...як засмердів наратив кремля

Йди помийся, маню

США не бажає програшу росії кажеш ? ну не все США а лише мага-вірди , але ж мова не про них
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02.08.2024 21:17 Відповісти
Сходи погуляй. США не вигідно щоб в цій війні хоть хтось переміг. Йому вигідно знекровлення і постійна возня.
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02.08.2024 22:55 Відповісти
Ой, заскавчало рашиське ІПСО

Ну не сумуй, краще рашистів - пакетуй
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04.08.2024 00:18 Відповісти
Скавчить тут лише ти.
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04.08.2024 17:02 Відповісти
Тихше тихше не скигли, диванний піхарь
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04.08.2024 19:49 Відповісти
Рашиська консерва вилізла.
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02.08.2024 21:44 Відповісти
Як московити, одразу ж, погнали кріпаків, щоб гадили в мережах проти КАМАЛИ!!
У рашистів, обмилок сидит в лайні, СТАБІЛЬНО, 20 років!! Раісія - впєрдє!!! А хто проти, обмилка *****, тим табори, ГУЛАГУ 2….!
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02.08.2024 21:12 Відповісти
Красуня!
Сподіваюсь, що ця жінка таки стане першою жінкою-президентом Америки!
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02.08.2024 21:26 Відповісти
А ви впевненi що ви про неї достатньо знаєте?
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02.08.2024 21:35 Відповісти
О, звичайно впевнена. А ще я впевнена, що гірше за трампа та його секти взагалі нікого в світі немає.
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02.08.2024 21:39 Відповісти
Хто завгодно, аби не Трамп. Десь я це вже було. У 2019.
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04.08.2024 17:04 Відповісти
І де саме це з вами вже було?
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04.08.2024 17:10 Відповісти
Хто завгодно, Аби не парашенка - (с) 2019 рік. Вибори.
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04.08.2024 19:38 Відповісти
Взагалі-то, я - порохобот зі стажем!

А ви - трампізд- путінізд? Чи просто - кацапсткий бот?
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04.08.2024 20:30 Відповісти
Не знаю які погляди в Камали,але Трампу здається гаплик.Єдиний шанс уникнути криміналу це бути вибраним призидентом Штатів накривається.
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02.08.2024 21:27 Відповісти
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02.08.2024 21:30 Відповісти
вовка вже крепко обдристав з андрюшею штанці................. Камалуся накрути цим пройдисвітам хвости!
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02.08.2024 21:33 Відповісти
Ще нижче Штати вже не могли впасти. Обрати цю швабру-соцiалiстку-расiстку в Прези - це буде щось... А цей уряд де вона була вiце Українi не допомагав, та й за неї допамагати не буде. А українцi й радiють...
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02.08.2024 21:33 Відповісти
Українці радіють F-16, які вже воюють.
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02.08.2024 22:48 Відповісти
Самий простий тест, хто та за кого
це передати виділені Конгресом кошти для України
PDA 2024: 6.4млрд, доступні до 1 жовтня 2024, потім "згорять"
PDA 2022-2023: 5.1млрд. Склади поповнені, тому "комфортно"

В липні 2024, включаючи ювілейний саміт НАТО надано 3 PDA: 150 + 225 + 200млн = 575млн

Для порівняння, в 2022-2023 роках було більше
Липень 2023: 800 + 400млн = 1.2млрд
Липень 2022: 50 + 400 + 175млн = 625млн
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02.08.2024 21:56 Відповісти
150млн липневого PDA, обіцяли в кінці червня 2024
після розмови з росією, цей PDA відклали на липень
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02.08.2024 21:59 Відповісти
єпать ти даун. уже сам собі тут пишеш. )) тут хоч щось виділяють. а при Трампі взагалі нічого може не бути. і про це сам Трамп казав, що припинить виділяти Україні допомогу. то ти тут оприділись: ти за Україну чи за кацапів? бо щось тут від тебе все більше і більше смердить кацапськими маговськими лаптями...
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02.08.2024 22:21 Відповісти
"віртуального голосування" - це перший раз таке видумали для Св. Джо. Все в кращих традиціях КПРС та КПК - генсекретаря вибирає ЦК а з'їзд тільки затверджує.
Бо мало що може влізти в голову тим делегатам, особливо лівачні і посібникам терористів з Хамасу.
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02.08.2024 22:05 Відповісти
Presidential elections are a bit like the Super Bowl. Everyone makes it sound like it's a huge deal, and passions run high. But then when it's all over, you have to go about your life pretty much the same way whoever wins, and there is not a whole lot of difference. Except we get to blame someone for why our lives suck so much, because we cannot possibly blame ourselves.
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02.08.2024 22:18 Відповісти
I would agree if not Obamacare which caused our company to switch to high deductible HSA plan. Incidentally that was the first time I ended up in ER with dislocated finger. Cost me $5K instead of $0 pre-Obamacare.
And don't get me started about post-election voter bribing also know as American Rescue Plan. If you are like most of American people you are not able to move because of high interest rate + high housing price situation we are now in.
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02.08.2024 22:34 Відповісти
Lefties have caused a lot of damage: all that Medicare nonsense, minimum wage, minimum vacation, social security pensions. Favoring losers to the detriment of those who move the world ahead
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02.08.2024 22:48 Відповісти
Тепер стара чубата шкапа має вигадати аргументи значно цікавіші та дієвіші, ніж деменція Байдена. Знаючи цього пройдисвіта, він не стидатиметься жодного непотребу, який тільки можна наколупати, але тут є химерна імовірність, що чим більше він вливатиме бруду проти Харріс, тим вище буде її рейтинг. ) Шах як мінімум від Байдена та демократів, чи мат - ще рано судить, вибори покажуть.
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02.08.2024 22:36 Відповісти
Камала натовче Трампу харріс.
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02.08.2024 22:50 Відповісти
Схоже що - так !
Я не Ванга , але інтуїція мене рідко підводить .
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02.08.2024 23:07 Відповісти
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03.08.2024 00:15 Відповісти
Ще 5 років обамівських демократів Україна не витримає.
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02.08.2024 22:54 Відповісти
Поскольку во внешней политике девушка не очень, надо искать хороших советников и не таких как Салливан.
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02.08.2024 23:19 Відповісти
 
 