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Камала Гарріс зібрала рекордні $200 млн за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Камала Гарріс зібрала рекордні $200 млн за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Віцепрезидентка США та потенційна кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала $200 мільйонів за перший тиждень своєї виборчої кампанії.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Через тиждень після того, як президент Джо Байден оголосив, що припиняє свою кампанію із переобрання й підтримав свою віцепрезидентку, штаб Гарріс повідомив, що зібрав $200 мільйонів. Цю суму штаб політикині назвав "рекордною". 

З появою Гарріс на виборчій арені Демократична партія почала збирати величезні суми. Зокрема, дві третини пожертв надійшли від донорів, які робили пожертви вперше. У штабі Гарріс заявили, що це свідчить про серйозну підтримку заявки кандидатки на посаду в Білому домі.

Крім цього, останні опитування свідчать, що чинна віцепрезидентка скоротила відставання від кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Згідно з опитуванням CNN/SSRS, опублікованим минулого тижня, Гарріс відставала від Трампа на рівні статистичної похибки - 46 відсотків проти 49 відсотків.

Читайте також: Рейтинги Гарріс вищі ніж були в Байдена, - опитування CNN

Нагадаємо, що 25 липня Камала Гарріс офіційно заявила, що балотуватиметься в президенти. У соцмережі Х політикиня опублікувала свій перший передвиборчий ролик.

Гарріс також заручилася підтримкою експрезидента США Барака Обама та його дружини Мішель.

Читайте також: Росія побоюється несподіванок на виборах США та перемоги Гарріс, - The Washington Post

Автор: 

вибори (6683) США (22455) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+8
ну, з абортами буде все нормально, а от як з військовою допомогою.... Підозрюю, будемо і далі камалать з бубном за кожним дозволом запустити ракету по базі російських кацольотів.
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28.07.2024 17:07
+7
https://www.ponomaroleg.com/bezvyhodnoe-polozhenie-kampanii-trampa/ Олег Пономарь : "Предвыборная гонка в США. Стратегии. Избирательная кампания Харрис"
Кампания Харрис, знает куда и как бить:
Преступления Трампа.Проект диктаторства Трампа https://www.ponomaroleg.com/proekt-2025/ Project 2025 .Аборты. Плюс все достижения Байдена идут в актив - лучшее за всю историю состояние экономики, снижение преступности и тд.
Также здесь замечу, что кампания Харрис мега-креативна. Они троллят Трампа и Венса в соцсетях, https://www.ponomaroleg.com/chelovek-kotoryj-ne-e-al-divan/ создают мемы и прекрасные public events и тд.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2024/07/3-27.webp Поэтому на сегодня реально не видно выхода для кампании Трампа и я писал недавно, что они рано зашли с козырей.
Конечно, они попытаются что-то придумать при помощи Лубянки
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28.07.2024 17:41
+6
Любиш халяву?
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28.07.2024 16:51
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А коли роздаватиме?
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28.07.2024 16:44 Відповісти
Любиш халяву?
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28.07.2024 16:51 Відповісти
а що вона повинна роздавати?
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28.07.2024 16:51 Відповісти
Америка стомилася від маразматиків і придурків, певно божають звичайного президента,
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28.07.2024 17:00 Відповісти
Казала - краща !!! Шкода, що балотується не в Україні )
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28.07.2024 16:45 Відповісти
Камала!
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28.07.2024 16:49 Відповісти
от саме Камала і казала
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28.07.2024 16:53 Відповісти
Вбачаюсь - люблю спиратися на посилання , зараз це моє запитання до штучного інтелелкту

Як оцінити можливість підтвердження кандидатури Харріс на кандидатство, спираючись на її тижневий результат збору коштів у 200 млн. частки який результат у цьому напрямі у Трампа? Мердок статтею Болтона в WSJ вирішив допомогти йому стати на шлях правильних тез кампанії - а як же йому тепер позбутися ДжіДі Венсас його ультраправим поглядом ізоляціоніста
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28.07.2024 16:52 Відповісти
Відпавідь Шт Інтелект
Камала Гарріс продемонструвала значні фінансові можливості, зібравши $200 мільйонів за один тиждень. Це значна сума, яка вказує на міцну фінансову підтримку, що підвищує її шанси на отримання номінації від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Фінансова підтримка є ключовим фактором у політичних кампаніях, оскільки дозволяє кандидатам інвестувати в рекламу, заходи та мобілізацію виборців.

Фінансування Дональда Трампа

Дональд Трамп також демонструє значні фінансові можливості. У травні 2024 року його кампанія та Національний республіканський комітет зібрали $141 мільйон, перевищивши грошові запаси президента Джо Байдена. Це показує, що Трамп продовжує бути привабливим для як рядових виборців, так і великих донорів, що робить його сильним суперником на майбутніх виборах .

Вплив медіа та політичні підтримки

Вплив медіамагнатів, таких як Руперт Мердок, може відігравати ключову роль у формуванні передвиборчих наративів. Підтримка Мердока, відображена через статті впливових осіб, таких як Джон Болтон, спрямована на те, щоб привести кампанію Трампа у відповідність із основними республіканськими стратегіями. Однак, співпраця з фігурами на кшталт Дж.Д. Венса, відомих своїми ультраправими поглядами, може стати викликом для кампанії Трампа у залученні ширшого електорату.

Висновок

І Камала Гарріс, і Дональд Трамп демонструють значні фінансові можливості, які є важливими для успіху їхніх кампаній. Здатність Гарріс зібрати $200 мільйонів за тиждень свідчить про значну підтримку серед демократів, тоді як фінансова спроможність Трампа вказує на його постійний вплив та привабливість. Участь впливових медіа-фігур та балансування підтримки та ідеологій будуть ключовими факторами для обох кандидатів на шляху до президентських виборів 2024 року.
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28.07.2024 16:53 Відповісти
Можна чудово засунути ******* технологіі разом з ШІ в дупу трампу,маску.Чи може це вигадка трампо/кремле/подоляко-фьодоровських ботів.
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28.07.2024 17:01 Відповісти
Якщо Ви обходитетеся без запитань до гугл - то будьласочка , нахер ці технології, викиньте на смітник свій смартфон.

Моїй онуці ШІ дав відповіді на питання для заліку з підвищення кваліфікації у медичному фахові.
вона закачала мені - й це ще безкоштовний лімітований на добу ... Поки що я задоволена виваженими відповідями навіть з посиланнями на джерела
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28.07.2024 17:08 Відповісти
"Моїй онуці ШІ дав відповіді на питання для заліку з підвищення кваліфікації у медичному фахові." Незабаром онука буде безробітною , адже навіщо медик якого при здачі заліку ШІ виручає , тоді вже нехай ШІ і лікує , поміж іншого , він не чекає коли йому до кишені щось покладуть щоб почати огляд ((
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28.07.2024 19:14 Відповісти
а питання були занадто дурнуваті - більш з психології відносин з пацієнтами , котрі башкою розумієш а висловити важко , там все путьом то як "павишеніє кваліфікації"
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28.07.2024 22:20 Відповісти
кишені тут не катять
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28.07.2024 22:22 Відповісти
"а питання були занадто дурнуваті" ..... так чому ж онука на них відповідала , вони ж дурнуваті ?((
P.S. коли людина зневажає підвищення кваліфікації , беручи цю фразу у лапки , у мене більше питань до такої особи немає , ШІ їй у співрозмовники ((
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28.07.2024 22:58 Відповісти
ой а ви справді не розумієте формальних загальних й принципово фахових питань ? , а у лапки я брала совєтські спогади про "курси павишєнія "- курорт суміщений з ,,, Пристібатися хочете - ну ну, пір"яйчко вам у сраку для кращого зльоту Вас треба за пунктами вчити ввічливості та витримки за підручником ? ви були студентом? Коли?
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28.07.2024 23:14 Відповісти
а шо за "примочки"? приказки та прислів"я ! А що дивного - школа українська, а вуз та робота в абсолютно російськомовному місті більше 50 років ... Дітей здала в першу українську школу в перебудову , в піонери не пустила перша мати у школі - принципово ... русизм це не порок а фашизм - це біда.
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29.07.2024 04:45 Відповісти
"кремле/подоляко-фьодоровських ботів"- я коротко називаю ************* .
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28.07.2024 17:10 Відповісти
й ще - зважте на цифри- у ДОНА 124 млн за 2024 рік кампанії , а у Гарріс ....гляньте на новину на ЦН
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28.07.2024 17:31 Відповісти
Не певен що американці готові проголосувати за жінку.
Вони ще до цього не дійшли.
Підтримка партії, готовність спонсорів фінансувати кампанію, це звісно добре, але ще є виборці.
І приклад Гіларі Клінтон показує, що не все так просто…
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28.07.2024 16:59 Відповісти
Nu po galasam Hilari pobedila Tromba , toka v Amerike nivsegda eta pobeda . A Kamala sbiriot bolshe galasov chem Hilari , pasmotrim , no interesna budet .
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28.07.2024 17:05 Відповісти
Подивимось.
Курчат восени рахують.
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28.07.2024 17:09 Відповісти
З його тваринним відношенням до жінок , з програмою ВЖЕ працюючою в деяких штатах заборони абортів та поступове скорочення підтримки народження дітей за програмою ЕКО?

Приклад Клітнтон - незачьот . Занадто нав"язле на зубах це прізвище у виборців та й жорсткість програм Трампа це "самострел" російською.
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28.07.2024 17:20 Відповісти
Камала клеймувала Донні Рваноє Ухо як ШАГа або шахрая,афериста,гвалтівника.
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28.07.2024 20:33 Відповісти
Хілларі взагалі-то на прямих виборах набрала на 2 млн.більше голосів, чим Трамп, Трамп переміг за результатами колегії виборців, бо йому вдалося набрати більшість голосів у ключових штатах, які мали переважну більшість представників у тій колегії.
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28.07.2024 17:57 Відповісти
Йце важлива примітка- значить потреба у ЖІНЦІ-ПРЕЗІДЕНТШІ вже визріла !
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28.07.2024 18:15 Відповісти
ну, з абортами буде все нормально, а от як з військовою допомогою.... Підозрюю, будемо і далі камалать з бубном за кожним дозволом запустити ракету по базі російських кацольотів.
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28.07.2024 17:07 Відповісти
Ірланді в Демпартії підуть пити пиво і базікати - ми ще ого го.
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28.07.2024 20:35 Відповісти
Якщо Гарріс підтримав Обама, то нам точно капець. З ТОТ буду як з Кримом, не чипати.
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28.07.2024 17:17 Відповісти
через тиждень після рішення Байдена й коли вона за добу зібрала 81 млрд
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28.07.2024 17:21 Відповісти
Не разую чужу бухгалтерію, немає такої поганої звички. І вам раджу позбутися звички наших попередників.
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28.07.2024 17:29 Відповісти
аргумент - справа про темп отриманої підтримки ПРИ МОВЧАННІ ОБАМИ ( а голоси були що він не за неї) - але тотакоє
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28.07.2024 17:34 Відповісти
Гарріс ні разу не була політиком , тому її погляди щодо дій обамівщини ніхто не знає , вони тихенько чемно працювала віце- й отримувала політиний досвід не від Обами , а від найправішого серед демократів ментора політика- держдіяча БАЙДЕНА : Усікли?
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28.07.2024 17:37 Відповісти
А що https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text з законом (секція 504) розробити план перемоги України...

Ніхто з адміністрації, куди входить також Гарріс - виконувати закон не бажають.

По справам - щось не дуже...
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28.07.2024 17:32 Відповісти
Л-логіка трампіста: план перемоги України має розробляти Байден, а не Зеленський з дермаком...
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28.07.2024 17:35 Відповісти
схоже Болтон вже сквиздив у Байдена це план й підсовує Дону
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28.07.2024 17:41 Відповісти
...от тільки біда - Доні обіцяє але не виконує
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28.07.2024 17:43 Відповісти
І Болтон також? Не чув. Чув за Джонсонюка і Пенса...
Але Наталія нижче правильну заувагу дає: А Трмап знає про ці плани? Чи взагалі - а чи здогадується, хто і з чим (якими планами) йому в радники набивається? Воно йому потрібно?
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28.07.2024 17:48 Відповісти
от Вам і Штучний Інетлекіт я в запитанні до ШІ прізвище Помпео сплутала з Болтон(котрий прямо не через медіа Мердока вказує на шкоди світові від Трампа ) - і пішло гуляти прізвище Болтон навіть у відповіді ШІ з посиланням на медіа Мердока
Все! не дружу з ШІ
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28.07.2024 18:06 Відповісти
ШІ вибачився й виправив відповідь з прізвищем ПОМПЕО - але лиш після мого докору
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28.07.2024 18:23 Відповісти
о, і я мушу вибачитися... Справді, Помпео, а не Пенс. Але в цьому випадку винуватий не ШІ, а склероз
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28.07.2024 20:14 Відповісти
це правда мені онуки те ж саме сказали коли я їхнє ШІ рознесла
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28.07.2024 22:16 Відповісти
Доповнення, для тих хто не розуміє.

Відповіді від chatGPT

Хто повинен виконувати закони прийняті Конгресом?

ChatGPT

Закони, прийняті Конгресом, повинні виконувати всі громадяни та резиденти країни, а також органи виконавчої влади. Основну відповідальність за виконання законів несе виконавча гілка влади, яку очолює Президент. Президент та федеральні агентства забезпечують дотримання і виконання законів, ухвалених Конгресом.

Чи може Конгрес прийняти закон, котрий повинен виконати інша країна?

ChatGPT

Конгрес Сполучених Штатів не має юрисдикції приймати закони, які безпосередньо зобов'язують інші країни виконувати їх. Закони, прийняті Конгресом, мають силу тільки на території Сполучених Штатів та для їх громадян і резидентів.
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28.07.2024 17:44 Відповісти
не має права такого приймати - але прийняв стосовно України. З подачі трампіста-магашиста Джонсона. І Байден, заради розблокування пакету допомоги Україні - не заветував. А мертвороджена норма так і так не працюватме - і така доля всіх подібних нікчемних норм.
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28.07.2024 17:51 Відповісти
ChatGPT

Якщо людина свідомо стверджує, що іноземна держава повинна виконати закон, прийнятий Конгресом іншої країни, то можна зробити декілька припущень:

Маніпуляція або пропаганда: Можливо, вона намагається маніпулювати інформацією з певною метою, наприклад, для досягнення політичних або пропагандистських цілей.

Провокація: Людина може свідомо висловлювати такі твердження для провокації, викликання обговорення або суперечки.

Неправдиві заяви: Якщо людина свідомо знає, що її твердження не відповідає дійсності, але все одно його озвучує, це може бути навмисне поширення неправдивої інформації.

Ідеологічні мотиви: Можливо, вона вірить у певну ідеологію або світогляд, які виправдовують такі заяви, навіть якщо вони не відповідають реальності.

Застосування політичного тиску: В деяких випадках такі заяви можуть бути частиною стратегії політичного тиску на іншу країну, хоча й без юридичного підґрунтя.

У будь-якому випадку, якщо людина свідомо робить такі заяви, це свідчить про наявність певної мотивації, яка може бути різноманітною, але не пов'язана з реальним розумінням міжнародного права та принципів суверенітету.
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28.07.2024 17:56 Відповісти
чи має право президент не виконувати закон

Президент Сполучених Штатів зобов'язаний виконувати закони, прийняті Конгресом. Після того як закон підписано Президентом, він набуває чинності і стає обов'язковим для виконання всіма гілками влади, включаючи виконавчу гілку, яку очолює Президент.

Загалом, пряме невиконання закону, прийнятого Конгресом і підписаного Президентом, суперечить конституційним обов'язкам Президента і може призвести до серйозних політичних та юридичних наслідків.

Просто порушують конституційним обов'язки Президента
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28.07.2024 18:04 Відповісти
кацаподрочер маговський, ти вже на Камалу переключився, ублюдок. про Байдена вже забув. ) а якщо ти хочеш тут продемонструвати натяк на об'єктивність, тотоді прокоментуй заяву Трампа про те, що русню неможливо перемогти, бо вона колись перемогла Наполеона і з нею потрібно домовлятися та ще й санкції з русні зняти.
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28.07.2024 18:02 Відповісти
Байдена в 2020, єслі шо, теж підтримав Обама... Така собі в тебе аналітика!
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28.07.2024 19:23 Відповісти
Це добре? Чи погано?
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28.07.2024 17:21 Відповісти
Якщо вже у Трмпа думають здихатися україноненависніка, АЛЕ МОЛОДОГО ІЗОЛЯЦІОНІСТА Венса ... Якщо вже Мердок, котрий вигнав з FOX-NEWS загравшогося з Кремлем Такера Карлсона розміщує "рекомендації" від Болтона у своєму WSJ про необхідність вступу країни до НАТО -тоооо... Або Трамп стане проукраїнським або Камала Гарріс нарешті зробить такі заяви КОНКРЕТНО . Поки що досить заяви Байдена що вона продовжувач його політики . Але пришвидшення якраз ще в руках Байдена - пів-року!!!
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28.07.2024 17:28 Відповісти
Тоже мне. Для США это мелочь. Вебкамщицы хвастаются что зарабатывают 60 миллион долларов в год.
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28.07.2024 17:23 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/bezvyhodnoe-polozhenie-kampanii-trampa/ Олег Пономарь : "Предвыборная гонка в США. Стратегии. Избирательная кампания Харрис"
Кампания Харрис, знает куда и как бить:
Преступления Трампа.Проект диктаторства Трампа https://www.ponomaroleg.com/proekt-2025/ Project 2025 .Аборты. Плюс все достижения Байдена идут в актив - лучшее за всю историю состояние экономики, снижение преступности и тд.
Также здесь замечу, что кампания Харрис мега-креативна. Они троллят Трампа и Венса в соцсетях, https://www.ponomaroleg.com/chelovek-kotoryj-ne-e-al-divan/ создают мемы и прекрасные public events и тд.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2024/07/3-27.webp Поэтому на сегодня реально не видно выхода для кампании Трампа и я писал недавно, что они рано зашли с козырей.
Конечно, они попытаются что-то придумать при помощи Лубянки
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28.07.2024 17:41 Відповісти
Олег Пономарь это тот самый Анаконда?
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28.07.2024 17:43 Відповісти
всі вважають, що Анаконда мала би задушити ***** якщо не за два-три тижні, то за два-три роки. Але доведеться душити два-три десятиріччя, якщо не більше. Така сьогодні realpolitik
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28.07.2024 17:54 Відповісти
Трамп істерить та ниє - обзиває Гарріс та сам дав привід своїми повторами про її вислів "він злочинець вона прокурор "створити кучу смішних мемів про вухатого з жіночим тампоном Гарріс обʼєкт для мемів ДО тепер вхопила з мемами тактику команди Трампа - й це важко тепер побороти . Правда хіба рашка щось підсуне з компроматом
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28.07.2024 17:48 Відповісти
90 мільйонів їй скинув байден із тих що йому наколядували

за це команда Трампа подала на нього в суд, бо не можна передавати фонди одного кандидата іншому, це звичайна побутова етика

всі гугли та фейсбуки фінансують демократів

ну й джордж клуні з де ніром виписують чеки, бо думають що вони якісь революціонери, а насправді добивають систему, завдяки якій хтось ще дивиться фільми, де вони епічно грають гангстерів та крадіїв
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28.07.2024 17:49 Відповісти
добре - значить Трамп за рік наколядував 140 млрд а Гарріс за неповний тиждень 110 - теж норм , а щодо подав до суду ...Так от не вірю, що прокуррка з Байденом порушили закон ...
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28.07.2024 18:12 Відповісти
тобі потрібен закон для звичайної етики ? бракує виховання ?

мабуть, коли кондуктор в київському тролейбусі питав в тебе квитка, то ти брала в своєї подружки, "а #какаяразніца - она сходіт на этой остановкє, а я дальшє єду"
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28.07.2024 19:22 Відповісти
як пішла така оскорбуха запитаю у ШІ
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28.07.2024 22:25 Відповісти
На даний момент немає підтверджених повідомлень або позовів щодо того, що команда Трампа подає в суд на Байдена за нібито незаконне переведення 90 мільйонів доларів у Фонд Гарріс. Однак, у фінансовому ландшафті кампанії Демократичної партії відбулися значні зміни.

Нещодавно великі донори Демократичної партії утримали 90 мільйонів доларів у вигляді зобов'язань, призначених для суперкому «про-Байдена» через занепокоєння щодо його кампанії після деяких помилок і його рішення вийти з перегонів. Ці гроші зараз контролює провідний суперкому кампанії, Future Forward, який має доступ до 250 мільйонів доларів на рекламні цілі .

Щодо Камали Гарріс, вона отримала підтримку Джо Байдена після його оголошення про вихід з президентської гонки 2024 року. Ця підтримка позиціонує її як імовірного кандидата від Демократичної партії. Кошти з кампанії Байдена-Гарріс можуть бути використані Гарріс для її власної президентської кампанії за певних умов .

Що стосується ролі Дж. Д. Венса в кампанії Трампа, вона важлива через його сильні ізоляціоністські погляди. Ця позиція може ускладнити зусилля Трампа щодо узгодження з більш традиційними підходами зовнішньої політики Республіканської партії, як це радили фігури на зразок Джона Болтона або Майка Помпео .
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28.07.2024 22:31 Відповісти
"..Так от не вірю, що прокуррка з Байденом порушили закон ."..- це була моя ТОБІ вІдповІдь а вище відповідь Ші
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28.07.2024 22:35 Відповісти
почитай, хто такий сємьон альтман, голова openai

ШІ не робить власних висновків, це математично-статистична програма, яка обробляє те, що в неї
закладають, тобто ті ж самі стоси фейк-новин від CNN, що і твій мозок

Закладуть туди 90% "новин" від CNN - то і статистичний висновок буде на 90% такий, як вигідно демонам

Нічого власного ШІ тобі не скаже

Але для чого я займаюсь просвітою зєлєпунєк ? залишайтесь дурними, це ваш неперевершенo-еклектичний стиль
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28.07.2024 23:54 Відповісти
думаєш зовсім тупа? я з цим ШІ граюсь в політику , але побутові питання- справно , не треба гуглити по крапельці - махом й з посиланням часто на джерела.
І ще - гуляє інфа серед упоротих кремлівських агітаторів за Трампа, що демократи найбільше вбили американців війнами, Запитала - картинка ну дуже не на користь цій "вутці"У цьому разі все швидко статистично викладено -роки,президент війна партія . Так що до всього треба підходіти з розумом, якщо ти не упоротий ПРокремлівський ідіот
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29.07.2024 04:21 Відповісти
Ти дивно реагуєш - а чому не регнув на мій допис за 22-42 - НЕ НЕМАЄ ПОЗОВУ ТВОГО КУМІРА ДО СУДУ за90 тис - тут в США ой як смішно вас слухати на ваших протрампушних гілках - жівотікі разриваются
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29.07.2024 04:24 Відповісти
Гроші передаються на пару президент+віцепрезидент...
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28.07.2024 19:25 Відповісти
так що, байден буде віце-президентом в харіс ? пара розпалася

ти мабуть теж передавав гроші коломойському, щоб зєлєнскій нє обідєлся ?
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28.07.2024 19:28 Відповісти
Донори, котрі давали гарантії на кампанію Байдена -просто відкликали їх , без звісно претензій від нього то 5/3 просто біситься як й Трамп
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28.07.2024 22:42 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20226 Олег Шарп :
Камала Харріс визначила "short list" претендентів на посаду свого віце-президента. До "короткого списку" увійшли сенатор штату Арізона Марк Келлі, а також губернатори Пенсільванії та Мінесоти Джош Шапіро та Тім Волз.
❗️Гарне рішення. Як я і казав, на посаду "віце" треба брати губернатора "фіолетового" штату - одного з тих, кого називають "swing states". Нагадаю, у США президента обирає не населення, а колегія виборників, число яких у кожному штаті різниться, залежно від кількості жителів.
Більшість штатів традиційно голосують за демократів чи республіканців. Але у swing states кандидати мають приблизно рівні шанси. Щоб стати президентом, потрібно 270 голосів виборників. Сім "хитких" штатів вкупі мають 93 голоси - більш ніж достатньо, щоб схилити шальки терезів на бік Трампа чи Харріс.
Наприклад, Пенсильванія, губернатору якої Камала може запропонувати посаду "віце", дає аж 19 голосів виборників. Так що, на відміну від Трампа, який вибрав погіршену копію самого себе, Камала чинить досить розумно.
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28.07.2024 17:59 Відповісти
Говорили ще про брата Пріцкер теж губернатора на посаду віце... Ніби-то він не дав згоди?
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28.07.2024 18:10 Відповісти
Старий пердун занервував..
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28.07.2024 18:09 Відповісти
No amount of money in Harris' coffers can shatter the unconditional love that American patriots feel for Donald Trump. They know in their hearts that he is America's salvation. They have caught a glimpse of the bullet-proof halo around his head. Who will believe a bought campaign ad after witnessing God's miracle? Real America looks at Trump and sees itself - and it likes what it sees.
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28.07.2024 19:17 Відповісти
Not patriots but rednecks...
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28.07.2024 19:26 Відповісти
There are no greater patriots than the rednecks. Their hard work and sacrifice built America. And now they see their country slip away from them, their life savings eaten by inflation, their jobs taken away by technologies brought about by smart-ass foreign brown people, of which Harris is one. Trump was sent to show the world the face of real America - in all its rugged beauty, courage, grit, dignity, decorum, and trustworthiness.
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28.07.2024 19:55 Відповісти
The country rose because of US immigration policy - which collected brains, talents and intellect. So it needs a leader who respects more than just the nationality of his daughter's husband.
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28.07.2024 22:54 Відповісти
There is a big difference between legal immigrant who has waited about 5 years for her/his green card while working on a H1B (or L1) visa and has been paying TAXES - and an illegal immigrant who has crossed the border, collected food stamps, paid no TAXES and got his green card in 10 years. Illegal immigrants steal from legal immigrants - it's that simple, Natashya.
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28.07.2024 23:59 Відповісти
Розум і інтелект прийшли сюди в останні десятиріччя з програмою для студентів робота та подорож. А ще раніше ПЕРЕБУДОВА багато людей переселила з Європи. Я вже не кажу про попередні часи. Плюс чорні люди. Й звичайнороботяги мексиканці. Ось чому вплив демократів такий, на жаль, вражаючий, краще було б, якби республіканці були збалансованими й перемагали. Але якщо їх постлили отакі руді клоуни від політики. під себе .. То фальш у їх захисті прав ПРАСТОВА АМЕРІКАНЦА ЦВЕТА БЕЛИЙ дасть слабкий ефект.
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29.07.2024 04:39 Відповісти
справа в тому, що сегрегації в США нема вже 60 років, а таке враження що вона досі їснує, якщо послухати CNN - а 60 американських років це 120 пост-совіцьких років, темпи часу відрізняються, до речі в пост-совіцьких країнах державного рабства ("пропіскі") нема всього 34 роки

"перебудова" переселила жалюгідну кількість людей з Європи : більшість переселенців походять з латино-американських країн, індії, китаю, філіпін (малайці, насправді), і так далі

студенти з індії та китаю не самі розумніші, просто їхні країни виступають інвесторами американських університетів, потім собі назад беруть електронщиків, фізиків та не-комп'ютерний інжинірінг, а американцям залишають IT-шників, яких вже вдесятеро більше ніж треба, і ось ці IT-шники, які тільки й вміють що створювати вебсайти, наклепали вдесятеро більше технологій для побудови вебсайтів ніж взагалі потрібно, замість того щоб створювати, наприклад, програми розпізнавання образів чи програмове забезпечення діфференціальної клінічної діагностики (яке прибере з медицини зайві тисячі мільйонерів-лікарів, які виписують tylenol від усіх хвороб і беруть по $30K за ct-scan).

"звичайні роботяги мексиканці" штукатурять стіну з якої гвозді стирчать, і ставлять plumbing так що спочатку ллється найгарячіша вода, а коли крутиш далі то холоднішає - в них нема жодної поваги до клієнта, їм все по цимбалах

не треба мені розповідати казки про "жахливих білих людей" і лгбт-шників які створюють ШІ що малює Джорджа Вашингтона чорно-шкірим : я color-blind, як казали в США 35 років тому, мені пофіг який вигляд мають навколишні human species.

до речі, вибачаюсь за попередні образи (до наступного разу )
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29.07.2024 05:12 Відповісти
ну і...- до чого тут неосвічений білий електорат Трампа+ ПРокремлівські +совковозастрягші прибульці ?

мій чоловік присів слухати щоб поржать російськомовних блооерів топлячи за Трмпа - обригочешся . Особливо, коли ще паралельно послухати ********* з Соловйовим
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29.07.2024 05:43 Відповісти
кажете ТРАМП С ДЮЖІТ?
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29.07.2024 05:45 Відповісти
Те ,що несе зараз на мітингах Ваш дідусь -кумир не потребує ніяких зусиль для його програшу - послухайте Болтона про смішного дурака
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29.07.2024 05:48 Відповісти
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29.07.2024 06:46 Відповісти
Дональд Трамп действительно сделал заявление, что, если он не будет избран в 2024 году, это может привести к началу Третьей мировой войны. Он утверждает, что только он способен предотвратить такой исход, и считает, что его возвращение в Белый дом является гарантией безопасности для США и мира .

Программа Трампа на 2025 год включает элементы, которые могут рассматриваться как демократические, такие как снижение налогов для среднего класса и улучшение инфраструктуры. Однако его внешнеполитическая позиция и риторика часто вызывают опасения среди традиционных союзников США, что не совсем соответствует демократическим стандартам .

НЕ Я ЦЕ ПРИДУМАЛА ,нажаль це не політик й не республіканець...
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29.07.2024 06:02 Відповісти
Дай бог Трамп сдюжит, второго Байден/Обаму мы не вывезе следующие пару лет
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28.07.2024 20:25 Відповісти
сдюжіт? -вам в кацапію хочеться його?
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28.07.2024 22:44 Відповісти
підтримав 3/5 ну-ну дюженная падмога
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28.07.2024 22:45 Відповісти
У ній є все, за чим скучила Америка: серйозність та прокурорська тверезість, якої так бракувало демократам. Не буденіяких "пєрєзагрузок" з путіним. Є енергія, є порядність, є державницький підхід. Це не Хілларі Клінтон, що розв'язно гавкала привселюдно як собака.
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28.07.2024 22:09 Відповісти
 
 