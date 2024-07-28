Камала Гарріс зібрала рекордні $200 млн за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico
Віцепрезидентка США та потенційна кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала $200 мільйонів за перший тиждень своєї виборчої кампанії.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Через тиждень після того, як президент Джо Байден оголосив, що припиняє свою кампанію із переобрання й підтримав свою віцепрезидентку, штаб Гарріс повідомив, що зібрав $200 мільйонів. Цю суму штаб політикині назвав "рекордною".
З появою Гарріс на виборчій арені Демократична партія почала збирати величезні суми. Зокрема, дві третини пожертв надійшли від донорів, які робили пожертви вперше. У штабі Гарріс заявили, що це свідчить про серйозну підтримку заявки кандидатки на посаду в Білому домі.
Крім цього, останні опитування свідчать, що чинна віцепрезидентка скоротила відставання від кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Згідно з опитуванням CNN/SSRS, опублікованим минулого тижня, Гарріс відставала від Трампа на рівні статистичної похибки - 46 відсотків проти 49 відсотків.
Нагадаємо, що 25 липня Камала Гарріс офіційно заявила, що балотуватиметься в президенти. У соцмережі Х політикиня опублікувала свій перший передвиборчий ролик.
Гарріс також заручилася підтримкою експрезидента США Барака Обама та його дружини Мішель.
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Як оцінити можливість підтвердження кандидатури Харріс на кандидатство, спираючись на її тижневий результат збору коштів у 200 млн. частки який результат у цьому напрямі у Трампа? Мердок статтею Болтона в WSJ вирішив допомогти йому стати на шлях правильних тез кампанії - а як же йому тепер позбутися ДжіДі Венсас його ультраправим поглядом ізоляціоніста
Камала Гарріс продемонструвала значні фінансові можливості, зібравши $200 мільйонів за один тиждень. Це значна сума, яка вказує на міцну фінансову підтримку, що підвищує її шанси на отримання номінації від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Фінансова підтримка є ключовим фактором у політичних кампаніях, оскільки дозволяє кандидатам інвестувати в рекламу, заходи та мобілізацію виборців.
Фінансування Дональда Трампа
Дональд Трамп також демонструє значні фінансові можливості. У травні 2024 року його кампанія та Національний республіканський комітет зібрали $141 мільйон, перевищивши грошові запаси президента Джо Байдена. Це показує, що Трамп продовжує бути привабливим для як рядових виборців, так і великих донорів, що робить його сильним суперником на майбутніх виборах .
Вплив медіа та політичні підтримки
Вплив медіамагнатів, таких як Руперт Мердок, може відігравати ключову роль у формуванні передвиборчих наративів. Підтримка Мердока, відображена через статті впливових осіб, таких як Джон Болтон, спрямована на те, щоб привести кампанію Трампа у відповідність із основними республіканськими стратегіями. Однак, співпраця з фігурами на кшталт Дж.Д. Венса, відомих своїми ультраправими поглядами, може стати викликом для кампанії Трампа у залученні ширшого електорату.
Висновок
І Камала Гарріс, і Дональд Трамп демонструють значні фінансові можливості, які є важливими для успіху їхніх кампаній. Здатність Гарріс зібрати $200 мільйонів за тиждень свідчить про значну підтримку серед демократів, тоді як фінансова спроможність Трампа вказує на його постійний вплив та привабливість. Участь впливових медіа-фігур та балансування підтримки та ідеологій будуть ключовими факторами для обох кандидатів на шляху до президентських виборів 2024 року.
Моїй онуці ШІ дав відповіді на питання для заліку з підвищення кваліфікації у медичному фахові.
вона закачала мені - й це ще безкоштовний лімітований на добу ... Поки що я задоволена виваженими відповідями навіть з посиланнями на джерела
P.S. коли людина зневажає підвищення кваліфікації , беручи цю фразу у лапки , у мене більше питань до такої особи немає , ШІ їй у співрозмовники ((
Вони ще до цього не дійшли.
Підтримка партії, готовність спонсорів фінансувати кампанію, це звісно добре, але ще є виборці.
І приклад Гіларі Клінтон показує, що не все так просто…
Курчат восени рахують.
Приклад Клітнтон - незачьот . Занадто нав"язле на зубах це прізвище у виборців та й жорсткість програм Трампа це "самострел" російською.
алать з бубном за кожним дозволом запустити ракету по базі російських кацольотів.
Ніхто з адміністрації, куди входить також Гарріс - виконувати закон не бажають.
По справам - щось не дуже...
Але Наталія нижче правильну заувагу дає: А Трмап знає про ці плани? Чи взагалі - а чи здогадується, хто і з чим (якими планами) йому в радники набивається? Воно йому потрібно?
Все! не дружу з ШІ
Відповіді від chatGPT
Хто повинен виконувати закони прийняті Конгресом?
ChatGPT
Закони, прийняті Конгресом, повинні виконувати всі громадяни та резиденти країни, а також органи виконавчої влади. Основну відповідальність за виконання законів несе виконавча гілка влади, яку очолює Президент. Президент та федеральні агентства забезпечують дотримання і виконання законів, ухвалених Конгресом.
Чи може Конгрес прийняти закон, котрий повинен виконати інша країна?
ChatGPT
Конгрес Сполучених Штатів не має юрисдикції приймати закони, які безпосередньо зобов'язують інші країни виконувати їх. Закони, прийняті Конгресом, мають силу тільки на території Сполучених Штатів та для їх громадян і резидентів.
Якщо людина свідомо стверджує, що іноземна держава повинна виконати закон, прийнятий Конгресом іншої країни, то можна зробити декілька припущень:
Маніпуляція або пропаганда: Можливо, вона намагається маніпулювати інформацією з певною метою, наприклад, для досягнення політичних або пропагандистських цілей.
Провокація: Людина може свідомо висловлювати такі твердження для провокації, викликання обговорення або суперечки.
Неправдиві заяви: Якщо людина свідомо знає, що її твердження не відповідає дійсності, але все одно його озвучує, це може бути навмисне поширення неправдивої інформації.
Ідеологічні мотиви: Можливо, вона вірить у певну ідеологію або світогляд, які виправдовують такі заяви, навіть якщо вони не відповідають реальності.
Застосування політичного тиску: В деяких випадках такі заяви можуть бути частиною стратегії політичного тиску на іншу країну, хоча й без юридичного підґрунтя.
У будь-якому випадку, якщо людина свідомо робить такі заяви, це свідчить про наявність певної мотивації, яка може бути різноманітною, але не пов'язана з реальним розумінням міжнародного права та принципів суверенітету.
Президент Сполучених Штатів зобов'язаний виконувати закони, прийняті Конгресом. Після того як закон підписано Президентом, він набуває чинності і стає обов'язковим для виконання всіма гілками влади, включаючи виконавчу гілку, яку очолює Президент.
Загалом, пряме невиконання закону, прийнятого Конгресом і підписаного Президентом, суперечить конституційним обов'язкам Президента і може призвести до серйозних політичних та юридичних наслідків.
Просто порушують конституційним обов'язки Президента
Кампания Харрис, знает куда и как бить:
Преступления Трампа.Проект диктаторства Трампа https://www.ponomaroleg.com/proekt-2025/ Project 2025 .Аборты. Плюс все достижения Байдена идут в актив - лучшее за всю историю состояние экономики, снижение преступности и тд.
Также здесь замечу, что кампания Харрис мега-креативна. Они троллят Трампа и Венса в соцсетях, https://www.ponomaroleg.com/chelovek-kotoryj-ne-e-al-divan/ создают мемы и прекрасные public events и тд.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2024/07/3-27.webp Поэтому на сегодня реально не видно выхода для кампании Трампа и я писал недавно, что они рано зашли с козырей.
Конечно, они попытаются что-то придумать при помощи Лубянки
за це команда Трампа подала на нього в суд, бо не можна передавати фонди одного кандидата іншому, це звичайна побутова етика
всі гугли та фейсбуки фінансують демократів
ну й джордж клуні з де ніром виписують чеки, бо думають що вони якісь революціонери, а насправді добивають систему, завдяки якій хтось ще дивиться фільми, де вони епічно грають гангстерів та крадіїв
мабуть, коли кондуктор в київському тролейбусі питав в тебе квитка, то ти брала в своєї подружки, "а #какаяразніца - она сходіт на этой остановкє, а я дальшє єду"
Нещодавно великі донори Демократичної партії утримали 90 мільйонів доларів у вигляді зобов'язань, призначених для суперкому «про-Байдена» через занепокоєння щодо його кампанії після деяких помилок і його рішення вийти з перегонів. Ці гроші зараз контролює провідний суперкому кампанії, Future Forward, який має доступ до 250 мільйонів доларів на рекламні цілі .
Щодо Камали Гарріс, вона отримала підтримку Джо Байдена після його оголошення про вихід з президентської гонки 2024 року. Ця підтримка позиціонує її як імовірного кандидата від Демократичної партії. Кошти з кампанії Байдена-Гарріс можуть бути використані Гарріс для її власної президентської кампанії за певних умов .
Що стосується ролі Дж. Д. Венса в кампанії Трампа, вона важлива через його сильні ізоляціоністські погляди. Ця позиція може ускладнити зусилля Трампа щодо узгодження з більш традиційними підходами зовнішньої політики Республіканської партії, як це радили фігури на зразок Джона Болтона або Майка Помпео .
ШІ не робить власних висновків, це математично-статистична програма, яка обробляє те, що в неї
закладають, тобто ті ж самі стоси фейк-новин від CNN, що і твій мозок
Закладуть туди 90% "новин" від CNN - то і статистичний висновок буде на 90% такий, як вигідно демонам
Нічого власного ШІ тобі не скаже
Але для чого я займаюсь просвітою зєлєпунєк ? залишайтесь дурними, це ваш неперевершенo-еклектичний стиль
І ще - гуляє інфа серед упоротих кремлівських агітаторів за Трампа, що демократи найбільше вбили американців війнами, Запитала - картинка ну дуже не на користь цій "вутці"У цьому разі все швидко статистично викладено -роки,президент війна партія . Так що до всього треба підходіти з розумом, якщо ти не упоротий ПРокремлівський ідіот
ти мабуть теж передавав гроші коломойському, щоб зєлєнскій нє обідєлся ?
Камала Харріс визначила "short list" претендентів на посаду свого віце-президента. До "короткого списку" увійшли сенатор штату Арізона Марк Келлі, а також губернатори Пенсільванії та Мінесоти Джош Шапіро та Тім Волз.
❗️Гарне рішення. Як я і казав, на посаду "віце" треба брати губернатора "фіолетового" штату - одного з тих, кого називають "swing states". Нагадаю, у США президента обирає не населення, а колегія виборників, число яких у кожному штаті різниться, залежно від кількості жителів.
Більшість штатів традиційно голосують за демократів чи республіканців. Але у swing states кандидати мають приблизно рівні шанси. Щоб стати президентом, потрібно 270 голосів виборників. Сім "хитких" штатів вкупі мають 93 голоси - більш ніж достатньо, щоб схилити шальки терезів на бік Трампа чи Харріс.
Наприклад, Пенсильванія, губернатору якої Камала може запропонувати посаду "віце", дає аж 19 голосів виборників. Так що, на відміну від Трампа, який вибрав погіршену копію самого себе, Камала чинить досить розумно.
"перебудова" переселила жалюгідну кількість людей з Європи : більшість переселенців походять з латино-американських країн, індії, китаю, філіпін (малайці, насправді), і так далі
студенти з індії та китаю не самі розумніші, просто їхні країни виступають інвесторами американських університетів, потім собі назад беруть електронщиків, фізиків та не-комп'ютерний інжинірінг, а американцям залишають IT-шників, яких вже вдесятеро більше ніж треба, і ось ці IT-шники, які тільки й вміють що створювати вебсайти, наклепали вдесятеро більше технологій для побудови вебсайтів ніж взагалі потрібно, замість того щоб створювати, наприклад, програми розпізнавання образів чи програмове забезпечення діфференціальної клінічної діагностики (яке прибере з медицини зайві тисячі мільйонерів-лікарів, які виписують tylenol від усіх хвороб і беруть по $30K за ct-scan).
"звичайні роботяги мексиканці" штукатурять стіну з якої гвозді стирчать, і ставлять plumbing так що спочатку ллється найгарячіша вода, а коли крутиш далі то холоднішає - в них нема жодної поваги до клієнта, їм все по цимбалах
не треба мені розповідати казки про "жахливих білих людей" і лгбт-шників які створюють ШІ що малює Джорджа Вашингтона чорно-шкірим : я color-blind, як казали в США 35 років тому, мені пофіг який вигляд мають навколишні human species.
до речі, вибачаюсь за попередні образи (до наступного разу )
мій чоловік присів слухати щоб поржать російськомовних блооерів топлячи за Трмпа - обригочешся . Особливо, коли ще паралельно послухати ********* з Соловйовим
Программа Трампа на 2025 год включает элементы, которые могут рассматриваться как демократические, такие как снижение налогов для среднего класса и улучшение инфраструктуры. Однако его внешнеполитическая позиция и риторика часто вызывают опасения среди традиционных союзников США, что не совсем соответствует демократическим стандартам .
НЕ Я ЦЕ ПРИДУМАЛА ,нажаль це не політик й не республіканець...