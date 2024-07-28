Камала Гарріс зібрала рекордні $200 млн за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Віцепрезидентка США та потенційна кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала $200 мільйонів за перший тиждень своєї виборчої кампанії.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Через тиждень після того, як президент Джо Байден оголосив, що припиняє свою кампанію із переобрання й підтримав свою віцепрезидентку, штаб Гарріс повідомив, що зібрав $200 мільйонів. Цю суму штаб політикині назвав "рекордною".

З появою Гарріс на виборчій арені Демократична партія почала збирати величезні суми. Зокрема, дві третини пожертв надійшли від донорів, які робили пожертви вперше. У штабі Гарріс заявили, що це свідчить про серйозну підтримку заявки кандидатки на посаду в Білому домі.

Крім цього, останні опитування свідчать, що чинна віцепрезидентка скоротила відставання від кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Згідно з опитуванням CNN/SSRS, опублікованим минулого тижня, Гарріс відставала від Трампа на рівні статистичної похибки - 46 відсотків проти 49 відсотків.

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Нагадаємо, що 25 липня Камала Гарріс офіційно заявила, що балотуватиметься в президенти. У соцмережі Х політикиня опублікувала свій перший передвиборчий ролик.

Гарріс також заручилася підтримкою експрезидента США Барака Обама та його дружини Мішель.

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