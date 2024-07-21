Гарріс підтвердила, що балотується на пост президента США, - NYT

Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Гарріс заявила, що буде домагатися номінації від Демократичної партії після того, як президент Байден заявив, що зніме свою кандидатуру з перегонів і підтримав її.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію", - сказала Гарріс.

Вона також подякувала Байдену за те, що він пішов у відставку, назвавши його рішення "самовідданим і патріотичним вчинком" і заявила, що він "ставить американський народ і нашу країну понад усе".

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Крім того, Гарріс сказала, що продовжить говорити про "чіткий вибір", який постане перед американським народом у листопаді.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати Демократичну партію - і об'єднати нашу націю - для перемоги над Дональдом Трампом і його екстремістською програмою "Проєкт 2025", - написала вона.

Видання зазначає, що чимало демократів, від обраних чиновників до потужних донорів і партійних активістів, поспішили підтримати Гарріс ще до того, як вона заявила, що балотуватиметься, хоча інші відомі партійці цього не зробили. Водночас механізм того, як партія обиратиме нового кандидата, залишається незрозумілим.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

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