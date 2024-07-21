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Гарріс підтвердила, що балотується на пост президента США, - NYT

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Гарріс заявила, що буде домагатися номінації від Демократичної партії після того, як президент Байден заявив, що зніме свою кандидатуру з перегонів і підтримав її.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію", - сказала Гарріс.

Вона також подякувала Байдену за те, що він пішов у відставку, назвавши його рішення "самовідданим і патріотичним вчинком" і заявила, що він "ставить американський народ і нашу країну понад усе".

Читайте: Шахрай Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, - Трамп про вихід Байдена з перегонів

Крім того, Гарріс сказала, що продовжить говорити про "чіткий вибір", який постане перед американським народом у листопаді.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати Демократичну партію - і об'єднати нашу націю - для перемоги над Дональдом Трампом і його екстремістською програмою "Проєкт 2025", - написала вона.

Видання зазначає, що чимало демократів, від обраних чиновників до потужних донорів і партійних активістів, поспішили підтримати Гарріс ще до того, як вона заявила, що балотуватиметься, хоча інші відомі партійці цього не зробили. Водночас механізм того, як партія обиратиме нового кандидата, залишається незрозумілим.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Також читайте: Спікер Палати представників Джонсон закликав Байдена піти у відставку

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+20
Не розумію срачу , проти Гарріс ...ви знайомі з нею персонально ...? Амеріканці не українці , вони свій вибір зроблять , без руснявих ботів !
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21.07.2024 23:54
+9
Ну і чудово. 59 річна, чорношкіра жінка азіатського походження, юрист, з сім'ї викладачів, баптист, чоловік єврей, без негативного скандального бекграунду, проти 79-річного маразматика з наростаючою деменцією, та без одного вуха, патологічного брехуна, офіційно засудженого за сексуальне насильство, неконфесійного християнина, що народився з срібною ложкою в роті і зумів отримати великі фінансові проблеми, з купою судових справ за спиною і загрозою в'язниці.
З точки зору демократів - ідеальні будуть вибори. З точки зору трампістів - "вибори будуть сфальсифіковані!"
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22.07.2024 00:18
+8
Коли йдеш до лікаря, одразу стаєш дуже розумним.
Тебе не цікавить чи лікар - білий, чорний, в полосочку. Головне, щоб лікар був найкращий.
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21.07.2024 23:50
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Саме! Ось бачите, які американці убогі!
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22.07.2024 06:01 Відповісти
BBC

Формально кандидатуры у демократов пока нет: невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.

Как сообщили источники Би-би-си, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов.

Команда Харрис «решила выложиться на полную катушку», сообщили источники CNN, и получить максимальную поддержку перед первым голосованием по ее кандидатуре, которое, как считают ее соратники, может пройти уже 1 августа.

«Для этого команда сейчас проводит очень агрессивную операцию по обзвону делегатов съезда, чтобы заручиться их поддержкой», - пишет телекомпания.
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22.07.2024 04:10 Відповісти
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер, съезд демократов на этот раз точно не будет напоминать тщательно распланированные и выверенные для успешной подачи телезрителям собрания предыдущих лет.

Он отмечает, что даже если партия поддержит кандидатуру Камалы Харис, предсказать, что будет происходить в зале заседаний, окажется непросто.

«И уж совсем непредсказуемым съезд станет, если Харрис не удастся сплотить партийцев вокруг себя. Съезд превратится в захватывающий и живой политический театр, американская публика такого еще не видела», - полагает Зуркер.
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22.07.2024 04:12 Відповісти
Не поможет.
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22.07.2024 06:02 Відповісти
Ну эту никакую Камбалу Трамп победит 100500%

Следующим президентом США будет Трамп
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22.07.2024 04:55 Відповісти
да будет трамп, потому как демократы не смогли выставить изначально адекватную кандидатуру, а не престарелого , больного человека в глубокой деменции
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22.07.2024 06:52 Відповісти
Принагідно нагадую, що на попередніх праймеріз у 2019 році Камалі віддавали перевагу вражаючі 3% виборців-демократів. У результаті Камала знялася з перегонів 3 грудня 2019 року, ще до початку офіційного голосування.

Тепер уважно.
Якщо Камала таки стане офіційним кандидатом від демократів, і якщо вона вирветься вперед о другій годині ночі як Джо минулого разу - це знов буде тупе на*балово, чи знову Трамп поганий буде винуватий?
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22.07.2024 06:17 Відповісти
америка пробила дно
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22.07.2024 06:51 Відповісти
Вам полегчало и вы стали лучше жить? Хе-хе. Сомневаюсь, однако
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22.07.2024 09:27 Відповісти
Кароч чим далі, тим ближче перемога Трампа. Ну, в принципі, норм, якраз на другому терміні президентства всі свої проблеми із законом порішає. А там, глядиш, і на третій піде. Попередні ж два можна обнулить, хароший малий Владімір Владіміровіч не дасть збрехати...
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22.07.2024 09:05 Відповісти
І ви, як *******, розумна та прогресивна людина готові щиро порадіти за американців, які зробили свій вибір?
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22.07.2024 09:40 Відповісти
Звісно. Якщо таке бажання громадян США, хто їм може заборонити? )
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22.07.2024 09:46 Відповісти
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