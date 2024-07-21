Гарріс підтвердила, що балотується на пост президента США, - NYT
Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Гарріс заявила, що буде домагатися номінації від Демократичної партії після того, як президент Байден заявив, що зніме свою кандидатуру з перегонів і підтримав її.
"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію", - сказала Гарріс.
Вона також подякувала Байдену за те, що він пішов у відставку, назвавши його рішення "самовідданим і патріотичним вчинком" і заявила, що він "ставить американський народ і нашу країну понад усе".
Крім того, Гарріс сказала, що продовжить говорити про "чіткий вибір", який постане перед американським народом у листопаді.
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати Демократичну партію - і об'єднати нашу націю - для перемоги над Дональдом Трампом і його екстремістською програмою "Проєкт 2025", - написала вона.
Видання зазначає, що чимало демократів, від обраних чиновників до потужних донорів і партійних активістів, поспішили підтримати Гарріс ще до того, як вона заявила, що балотуватиметься, хоча інші відомі партійці цього не зробили. Водночас механізм того, як партія обиратиме нового кандидата, залишається незрозумілим.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
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Формально кандидатуры у демократов пока нет: невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.
Как сообщили источники Би-би-си, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов.
Команда Харрис «решила выложиться на полную катушку», сообщили источники CNN, и получить максимальную поддержку перед первым голосованием по ее кандидатуре, которое, как считают ее соратники, может пройти уже 1 августа.
«Для этого команда сейчас проводит очень агрессивную операцию по обзвону делегатов съезда, чтобы заручиться их поддержкой», - пишет телекомпания.
Он отмечает, что даже если партия поддержит кандидатуру Камалы Харис, предсказать, что будет происходить в зале заседаний, окажется непросто.
«И уж совсем непредсказуемым съезд станет, если Харрис не удастся сплотить партийцев вокруг себя. Съезд превратится в захватывающий и живой политический театр, американская публика такого еще не видела», - полагает Зуркер.
Следующим президентом США будет Трамп
Тепер уважно.
Якщо Камала таки стане офіційним кандидатом від демократів, і якщо вона вирветься вперед о другій годині ночі як Джо минулого разу - це знов буде тупе на*балово, чи знову Трамп поганий буде винуватий?