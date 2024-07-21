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Байден оголосив про вихід із президентських перегонів і запропонував Камалу Гарріс

Байден

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву політика у соцмережі Х.

У своїй заяві Джо Байден звернувся до американської нації.

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в бік і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - йдеться у заяві очільника Білого дому.

Водночас Байден згадав, чого досягли Сполучені Штати за останні три з половиною роки його президентства.

Він також подякував усім, хто "так важко працював, щоб мене переобрали". Зокрема, віцепрезидентці  Камалі Гарріс за те, що вона "була неймовірним партнером у всій цій роботі".

Також у своїй заяві президент Байден повідомив, що звернеться до громадян США пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

заява Байден

Байден підтримав кандидатуру Гарріс

Згодом президент США Джо Байден опублікував ще один пост у соцмережі Х, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс.

Політик зазначив, що обрання Гарріс віцепрезиденткою у 2020 році було "найкращим рішенням, яке він зробив".

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року", - йдеться у заяві.

Також Байден закликав демократів об’єднатися, щоб перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Президентські вибори в США

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи. 

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

Однак наразі незрозуміло, хто буде кандидатом в президенти США від Демократичної партії.

Читайте також: Більшість демократів вважають кандидатуру Камали Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395)


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Топ коментарі
+45
Дякуємо, пане Президент за допомогу Україні і за розумний крок по збереженню Демократії в Америці і в усьому світі !
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21.07.2024 21:14
+38
Катастрофаа для України - це слугориги. Але нарід 73% цей вибір зробив, бо в нього замість мізків великі вуха.
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21.07.2024 21:24
+24
Ви кращий всерівно.

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21.07.2024 21:01
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Сторінка 3 з 3
Байден допомагав Україні як ніхто інший, до нього і скоріше після нього. Серед демократіа так точно. Те що тутешнє опондопало не дослухалось до його порад "рити окопи" закидати йому підло.
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21.07.2024 22:12 Відповісти
Все пистец, здравствуй трамп, прощай оружие.
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21.07.2024 22:16 Відповісти
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів.


Охлос, охлосодемократія править світом...


І ТВ, ЗМІ.. і наше бажання знаходити прості рішення в світі, який стає все більш складніший і вимагає більше розуму, ніж емоційності...


Як говорив т. Сталін подавляющєє большінство...


Вічний конфлікт здорового глузду і мнєнія подавляющєєго большінства

і передана нам всім від предків з дикості племінної, на генному рівні, відношення до жінки і до людей іншої раси.


Камала Гарріс і жінка і не білої раси... І при тому розумна...

Чи вдастся США цей екзамен на цивілізованість?
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21.07.2024 22:18 Відповісти
Що за дурниці... Що ти куриш?
Це якийсь міцний stuff!
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21.07.2024 22:44 Відповісти
На решті, Байден себе вичерпав, ходить як робот, пам'ять, явно простежується " паркінсон", я писав кілька місяців тому що передасть президентську гонку своєму замку, так і сталося!!! Трамп теж вже майже 80, то теж ще видасть зашквари, будемо чекати що і як і чим це все завершиться!!! Головне для України військова довгострокова поміч!!!
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21.07.2024 22:20 Відповісти
Завтра на покой а всё ***** боится.
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21.07.2024 22:23 Відповісти
Рудому старикану теж потрібно зняти свою кандидатуру із
президенських перегонів ,якщо є совість ,‼️
та дати можливість прийти до влади більш молодим громадянам США 🙁
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21.07.2024 22:25 Відповісти
Одного "Господь Всемогущий" врятував, а іншому сказав знятись з виборів

"Байден заявил, что снимется с предвыборной гонки, «только если Господь Всемогущий спустится с неба и скажет это сделать»"
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21.07.2024 22:37 Відповісти
а ти й у білки бачив, кацапе ?
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22.07.2024 08:55 Відповісти
Я настільки зворушений, що заплакав. Напишіть Трампу - може, він теж розчулиться (і забуде, що майже виграв кампанію).
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21.07.2024 22:53 Відповісти
НАРЕШТІ
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21.07.2024 22:30 Відповісти
A logical choice. Whoever runs against Trump now will lose by a landslide and will not have another chance in four years. The Democrats decided to sacrifice the unpopular Harris, as there must have been very few volunteers to go on this suicide mission.
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21.07.2024 22:34 Відповісти
Why do you hate Ukraine so much? For the trillions of dollars you saved on our disarmament? What harm have we done to you?
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21.07.2024 22:59 Відповісти
Who hates Ukraine? Most Americans, Republicans, Democrats and independents alike, are very sympathetic to Ukraine. Sympathy does not equal an open checkbook for an indefinite period of time though. A solution needs to be found, although it is going to be difficult. The search for such solution will not be guide by love or hate, but by practical considerations of what is and is not possible under the circumstances.
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21.07.2024 23:20 Відповісти
sympathizers (Most Americans, Republicans, Democrats and independents) blocked aid to Ukraine for 6 mo, resulting in heavy losses. The simplest solution (not spending money on Ukraine) - is to genocide 40 million of the country in the 21st century.
Hitler with his ovens should have learned from you in your practical considerations.
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21.07.2024 23:29 Відповісти
You are exaggerating beyond any measure. It is understandable but not very productive. If Ukraine's leadership acts this way and insists on playing the blame game with those who are trying to help, it will accomplish the opposite - and Ukraine can indeed find itself alone. I do not think it is a result that Ukraine wants.
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21.07.2024 23:56 Відповісти
I'm not the leadership. And you're not trying to help. You end every post you make by talking about money. That America either doesn't have to pay, or it does, but not much. And I tell you that 2 countries in the world except Russia should pay (US and UK).
You have unfairly taken someone else's property. So you should be held accountable.
Or make russia lose and get a % of the reparations. Even 50%. That would be interesting?
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22.07.2024 00:02 Відповісти
I never said any of that was fair. But such is the reality. In order to hold anyone accountable, you need to have power over them. Until such time, it is a moot point. You really want to know why the West in general and the US in particular have been so tentative about this war? It is not just the cost, although it is a big part. It is also the ability of the government to control its own population, economy, defense contractors, etc. It is the ability to force its people to go fight and die. It is the ability to deal with the opposition, to essentially outlaw and eliminate it. It is the ability to control public discourse and quickly silence any discordant voices. The authoritarian regimes have it all figured out. They are fully in control of their countries. The US government is not, nor does it aspire to be. Ronald Reagan, who seems to be by far the most popular American on this site, used to say: "Government is not a solution. Government is the problem." Well, there times when a weak government is a good thing, and there are also other times. We are in such other times, and the liberal democracy system is at a considerable disadvantage. Thus they are staying of fights they know they cannot win.
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22.07.2024 00:31 Відповісти
You mean "off fights", obviously.
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22.07.2024 01:45 Відповісти
Out of fights, sorry for the omission.
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22.07.2024 02:02 Відповісти
you're a demagogue...

Actually, there are two reasons. Money and fear of russia. That's it.

Despite all your liberal democracies you helped Israel fight back perfectly.... And you'll never do the same for Ukraine. You'd think it would be easier to shoot down missiles with a coalition, but - no. Not for Ukraine
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22.07.2024 01:58 Відповісти
yes, money and fear of russia. I am trying to explain why they are fearing it, although it is pretty obvious.
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22.07.2024 02:04 Відповісти
So liberal democracies have nothing to do with it) have figured it out.

And one last question: why should you be afraid of russia? Who are you and who are they? And I'm not saying to wave tomahawks and nuclear weapons now, but to do simple and elegant things - real sanctions, recognize their country as a terrorist, and deprive them of money. And they will fall at your feet like ripe pears. So why are we being stupid?
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22.07.2024 02:13 Відповісти
The liberal democracy system has everything to do with it. That's why it is essentially suspended everywhere in times of a big war. It is simply not fit for war. Otherwise, the system will implode, and this what they are afraid of, and rightly so. Short answer, the US is not strong enough.
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22.07.2024 02:18 Відповісти
OK, russia is stronger. And then they will have power over you
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22.07.2024 02:25 Відповісти
We live in a complex, interconnected and dangerous world, and one needs to pick one's battles wisely.
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22.07.2024 02:40 Відповісти
Basil. then everything is clear to me - You are part of American stupid society, the same demagogue and loser))) Eat your burgers. Enjoy your meal ))
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22.07.2024 11:35 Відповісти
No, Ukraine lost all sympathies towards it by now
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22.07.2024 14:48 Відповісти
Trump is trickster
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22.07.2024 10:22 Відповісти
Старий підор.
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21.07.2024 22:34 Відповісти
Здається мені, що Камала Гарріс - найкращий варіант.
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21.07.2024 22:38 Відповісти
Для республіканців - однозначно найкращий варіант.
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21.07.2024 22:46 Відповісти
Ну вот и все, Камилка все просрет
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21.07.2024 23:02 Відповісти
чий Крим , кацапе ?
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22.07.2024 08:56 Відповісти
трамп злочинець. Його посадять.
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21.07.2024 23:03 Відповісти
він буде президентом
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21.07.2024 23:32 Відповісти
Сергій ,тобі добре платять бачу ,та так відпрацьовуєш ,але це схоже на гру у пісочниці ,або діт садок " Батончик " до речі самі найсмачніші і досі
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21.07.2024 23:58 Відповісти
Тебе ще за д* пу не взяли у Польші ...шо ти так русні служиш ? Пора ...
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21.07.2024 23:59 Відповісти
Ситуація складна, проте не безнадійна...
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21.07.2024 23:33 Відповісти
Добре, у неї вище рейтинг, ніж у Трампа.
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21.07.2024 23:33 Відповісти
Ха-ха-ха. Камала і рейтінг
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22.07.2024 01:59 Відповісти
Не знаю, чи це не монтаж. Кажуть «Известия», 25 сентября 1987-го года.
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21.07.2024 23:48 Відповісти
може бути правдою. Біден не вилазить з вашингтона вже більше 40 років!
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22.07.2024 07:08 Відповісти
Трамп-следующий президент США.
Зеленскому приготовиться.
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21.07.2024 23:57 Відповісти
Що сказати, шоу маст гоу он. Там де Трамп стирив диплом про освіту,цей дід - викладав.
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22.07.2024 01:58 Відповісти
ну всьо, тепер ринок акцій будуть піднімати аж до виборів, щоб імітувати зріст економіки і вздувати рейтинг "харізми"

пора продавати акції, бо вся wall street працює на демократів

до речі, українське слово "вал" і англійське слово "wall" - це одне й те саме слово
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22.07.2024 11:51 Відповісти
Again, embarrased to read all the delusional and entitled comments on there, you Ukrainians are so hated in America now, I have to hide the fact that I am half Ukrainian. You really blew your chances to everything, to have a good life and to keep American support. Soon, things will change in major ways for you. I suggest to stop living your delusions (installed by Soros), stop supporting vile destructive vermin and corrupt such as Harris, stop trying to meddle in American politics (there'll be severe retribution for that, a pay back), stop asking us for money - we have none, and get back to reality.
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22.07.2024 14:49 Відповісти
Гарріс не є найсильнішим (м'яко кажучи) партійним кандидатом, а серед кращих кандидатів від Демократичної партії - губернатори: Енді Бешир із Кентукі, Гретхен Вітмер із Мічигану та Джош Шапіро з Пенсільванії.
Опитування Economist/YouGov показує, що Дональд Трамп все ще може розраховувати на 44%. голосів, тоді як 39% респондентів хочуть проголосувати за Камалу Гарріс.. Це гірший результат, ніж у Джо Байдена (42%).
Схожа ситуація і в опитуванні CBS News/YouGov, де Трамп може розраховувати на 51%. голосів, а Гарріс на 48 відсотків. У тому ж опитуванні Байден отримав 46%.
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22.07.2024 14:57 Відповісти
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