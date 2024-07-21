Байден оголосив про вихід із президентських перегонів і запропонував Камалу Гарріс

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву політика у соцмережі Х.

У своїй заяві Джо Байден звернувся до американської нації.

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в бік і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - йдеться у заяві очільника Білого дому.

Водночас Байден згадав, чого досягли Сполучені Штати за останні три з половиною роки його президентства.

Він також подякував усім, хто "так важко працював, щоб мене переобрали". Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона "була неймовірним партнером у всій цій роботі".

Також у своїй заяві президент Байден повідомив, що звернеться до громадян США пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Байден підтримав кандидатуру Гарріс

Згодом президент США Джо Байден опублікував ще один пост у соцмережі Х, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс.

Політик зазначив, що обрання Гарріс віцепрезиденткою у 2020 році було "найкращим рішенням, яке він зробив".

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року", - йдеться у заяві.

Також Байден закликав демократів об’єднатися, щоб перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Президентські вибори в США

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

Однак наразі незрозуміло, хто буде кандидатом в президенти США від Демократичної партії.

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