Байден оголосив про вихід із президентських перегонів і запропонував Камалу Гарріс
У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву політика у соцмережі Х.
У своїй заяві Джо Байден звернувся до американської нації.
"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в бік і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - йдеться у заяві очільника Білого дому.
Водночас Байден згадав, чого досягли Сполучені Штати за останні три з половиною роки його президентства.
Він також подякував усім, хто "так важко працював, щоб мене переобрали". Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона "була неймовірним партнером у всій цій роботі".
Також у своїй заяві президент Байден повідомив, що звернеться до громадян США пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.
Байден підтримав кандидатуру Гарріс
Згодом президент США Джо Байден опублікував ще один пост у соцмережі Х, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс.
Політик зазначив, що обрання Гарріс віцепрезиденткою у 2020 році було "найкращим рішенням, яке він зробив".
"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року", - йдеться у заяві.
Також Байден закликав демократів об’єднатися, щоб перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.
Президентські вибори в США
Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.
Раніше повідомлялося, що віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.
Однак наразі незрозуміло, хто буде кандидатом в президенти США від Демократичної партії.
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Охлос, охлосодемократія править світом...
І ТВ, ЗМІ.. і наше бажання знаходити прості рішення в світі, який стає все більш складніший і вимагає більше розуму, ніж емоційності...
Як говорив т. Сталін подавляющєє большінство...
Вічний конфлікт здорового глузду і мнєнія подавляющєєго большінства
і передана нам всім від предків з дикості племінної, на генному рівні, відношення до жінки і до людей іншої раси.
Камала Гарріс і жінка і не білої раси... І при тому розумна...
Чи вдастся США цей екзамен на цивілізованість?
Це якийсь міцний stuff!
президенських перегонів ,якщо є совість ,‼️
та дати можливість прийти до влади більш молодим громадянам США 🙁
"Байден заявил, что снимется с предвыборной гонки, «только если Господь Всемогущий спустится с неба и скажет это сделать»"
Hitler with his ovens should have learned from you in your practical considerations.
You have unfairly taken someone else's property. So you should be held accountable.
Or make russia lose and get a % of the reparations. Even 50%. That would be interesting?
Actually, there are two reasons. Money and fear of russia. That's it.
Despite all your liberal democracies you helped Israel fight back perfectly.... And you'll never do the same for Ukraine. You'd think it would be easier to shoot down missiles with a coalition, but - no. Not for Ukraine
And one last question: why should you be afraid of russia? Who are you and who are they? And I'm not saying to wave tomahawks and nuclear weapons now, but to do simple and elegant things - real sanctions, recognize their country as a terrorist, and deprive them of money. And they will fall at your feet like ripe pears. So why are we being stupid?
Зеленскому приготовиться.
пора продавати акції, бо вся wall street працює на демократів
до речі, українське слово "вал" і англійське слово "wall" - це одне й те саме слово
Опитування Economist/YouGov показує, що Дональд Трамп все ще може розраховувати на 44%. голосів, тоді як 39% респондентів хочуть проголосувати за Камалу Гарріс.. Це гірший результат, ніж у Джо Байдена (42%).
Схожа ситуація і в опитуванні CBS News/YouGov, де Трамп може розраховувати на 51%. голосів, а Гарріс на 48 відсотків. У тому ж опитуванні Байден отримав 46%.