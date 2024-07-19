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Новини
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Більшість демократів вважають кандидатуру Камали Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування

Більшість демократів вважають кандидатуру Камали Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування

Більшість демократів вважають, що віцепрезидентка США Камала Харріс добре впоралася б із президентською посадою.

Про це свідчить опитування, проведене Центром досліджень суспільних відносин AP-NORC, пише AP, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, приблизно 6 із 10 демократів вважають, що Камала Гарріс добре впоралася б із найвищою посадою в державі. Водночас 2 із 10 не вірять, що так станеться, ще 2 не змогли ствердно відповісти.

Після невдалого виступу президента США Джо Байдена на дебатах, чимало демократів, як неофіційно, так і публічно, висловили свою підтримку Гарріс як потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії. Вони вважають, що політикиня має більше шансів протистояти кандидату від республіканців Дональду Трампу.

"Зі свого боку Гарріс залишилася повністю лояльною до Байдена, будучи одним із його найзапекліших захисників після катастрофічних результатів дебатів", - пише AP.

Водночас у масштабі всієї країни ставлення до Гарріс як потенційного президента більш скептичне. Всього 3 з 10 дорослих американців загалом переконані, що віцепрезидентка могла б ефективно керувати країною. Близько 5 із 10 американців вважають, що політикиня не впорається із цією посадою, а ще 2 із 10 кажуть, що не мають достатньо інформації для висловлення думки.

Читайте також: У США провели опитування серед демократів щодо балотування Байдена в президенти: у нього провальні результати, - Politico

Видання зазначає, що рейтинг популярності Гарріс подібний до рейтингу Байдена, проте відсоток американців, які мають про неї негативну думку, дещо нижчий. Близько 4 із 10 дорослих американців ставляться до чинної віцепрезидентки позитивно, тоді як 5 із 10 - негативно.

Загалом 7 із 10 демократів позитивно ставляться до Гарріс. Такі ж показники ставлення демократів і до Байдена.

Читайте також: Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6727) США (23623) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+5
Півроку не давали зброю республіканці-трампісти, які не голосували за це...
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19.07.2024 19:16 Відповісти
+3
чим запам'яталась каміла гарріс?
що такого видатного, зробила каміла гарріс, для україни?
а те що відбувається в сша. то їхні внутрішні справи!
нахера взагалі, нам сушити собі голову, зніме байден, чи не зніме?
байден заборонив нам пуляти по кацапам.
байден пів року не давав нам зброю.
це, факти!
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19.07.2024 19:12 Відповісти
+2
Порошенко треба їм туди відправити на допомогу зі своїми свінарчуками.
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19.07.2024 19:08 Відповісти
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Казала програе Трампу.

Потрібен «новий» кандидат. Час ще е…
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19.07.2024 19:01 Відповісти
Порошенко треба їм туди відправити на допомогу зі своїми свінарчуками.
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19.07.2024 19:08 Відповісти
В Штатах така виборча система, що там коллєгія виборців може обрати хоч обізьяну замість популярного кандидата, якщо буде потрібно
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19.07.2024 19:36 Відповісти
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19.07.2024 19:36 Відповісти
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19.07.2024 19:05 Відповісти
ТО проголосуйте, а не робіть картинку. Як по мені, проти пацаків республіканці кращі, але не ті Р. зараз.
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19.07.2024 19:07 Відповісти
До речі можна Обаму запустити.
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19.07.2024 19:10 Відповісти
а хто тоді кацапам сцяти у ліфтах буде?
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19.07.2024 20:01 Відповісти
чим запам'яталась каміла гарріс?
що такого видатного, зробила каміла гарріс, для україни?
а те що відбувається в сша. то їхні внутрішні справи!
нахера взагалі, нам сушити собі голову, зніме байден, чи не зніме?
байден заборонив нам пуляти по кацапам.
байден пів року не давав нам зброю.
це, факти!
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19.07.2024 19:12 Відповісти
Півроку не давали зброю республіканці-трампісти, які не голосували за це...
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19.07.2024 19:16 Відповісти
а потужні демократичні інститути і різні противаги саботажам не змогли передавити якогось спікєра
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19.07.2024 19:38 Відповісти
BBC Україна

5 жовтня 2023

З жовтня американський закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Влада США мала б його продовжити на наступний рік, але цього так і не зробила.
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19.07.2024 19:49 Відповісти
Закони продовжують у Конгресі, а не в Білому Домі. а в Конгресі сьогодні головують республіканці (Майк Джонсон).
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20.07.2024 00:23 Відповісти
Запам'ятається тим що надере дупу другу диктаторів трампу-недопрострелене вухо
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19.07.2024 21:00 Відповісти
Та там любая дворняжка с улицы лучше
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19.07.2024 19:17 Відповісти
Ну да. Каждая, при встрече мне лапу подает
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19.07.2024 19:37 Відповісти
Менше пистіть про заміни. Якщо дійсно хочете виграть...
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19.07.2024 19:20 Відповісти
Зміни обов'язково трапиться.Байден буде,чи Трамп.На ПЕРЕМОГУ над рашизмом це не вплине.Рашизм приречен на поразку.Трамп чи Байден, це в якій спосіб і якій термін це відбудеться.Пост - це окрема думка,або замовлення.До бажання тих, хто дійсно хоче перемогти ні як не вплинуть на це почуття.
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19.07.2024 19:55 Відповісти
До бажання треба зброя. Трамп зброю не дасть, європейської замало. Це тільки кульйоба може воювати лопатою.
Але тут більшість кремлівських ботів рве на собі кальсони за трампакса, їм аргументувати марно.
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19.07.2024 22:06 Відповісти
Не тільки зброя потрібна,щоб бажання здійснюлись.Треба ще обов'язково згуртоватись усім демократичним країнам у світі!!! .У Трампа ,великой частини сьогоднішних республівканців,у рф на чолі з фюрером і імперським мислянням нелюді-росіян, та у крайні-правих у Європі,нема розуміння, що рашизм це найгірше, чим фашизм для людства.Без згуртованності світу однією зброєю рашизм Україною не здалати.
А ось *куля в лоб* змушила до втечі яника.Загиблих на Майдані було майже *трихсоті*.Не в якому разі не можна домовлятися з рф будь кому..Ми повинні йти до її повної капітуляції будь-яким шляхом.Домовлятися помилковий шлях і може привести на де якій час втрати території
Бачення влади у цьому напрямку не підтримую.Поки рф не зникне,буде рашизм.рф повина розпастися на окремі національні сувиренні держави.
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19.07.2024 23:38 Відповісти
Виходить так що треба і бажання, і зброя, і згуртованість, і розуміння реальної загрози в майбутньому, якщо рашку залишити, як вона зараз є. Цю пухлину необхідно знищувати. Але трамп мріє про лаври Сі - імператора, а пуйло для нього "харошій парєнь"
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20.07.2024 00:18 Відповісти
+ Такого як зєлєнсє в світі вже не знайдуть. Навіть старенький Байден кращий за дЄрмаківського хрещеного з кіно.
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19.07.2024 19:46 Відповісти
Здивований,як можливо порівнювати Байдена з Єрмаком.Разні вісові категорії в мисленні, ерудіції,вихованності і особливо в порядності.
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19.07.2024 20:01 Відповісти
У Гарріс є невеликий бонус: якщо замінить Байдена на перегонах, має шанс стати першою жінкою-президентом США. Думаю, деяка кількість американок віддала б їй голоси тільки з цих міркувань.
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19.07.2024 19:47 Відповісти
деяка.. проте не вирішальна. Уже Хілларі пророчили переконливу перемогу над Рудим. а вийшло так, як вийшло. Американці по своїй природі звикли бачити на посаді Президента чоловіка. і справа тут не в гендерній дискримінації. бо крім функцій президента президент виконує ще функції і верховного головнокомандувача. і зараз в такий важкий і дуже неспокійний час американці знову оберуть президентом чоловіка.
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20.07.2024 00:28 Відповісти
пора пити Нафтусю
бо Борджом вже пізно.
соплеЖуї
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19.07.2024 19:55 Відповісти
- Доктор, у мене провали в пам'яті.
- І давно це у вас?
- Що саме?
- Провали в пам'яті.
- Які провали?
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19.07.2024 20:00 Відповісти
She will probably be the nominee. She will lose to Trump of course, but then any Democrat candidate would at this point. Whoever runs against Trump now, we'll not have another chance in four years as they would be labeled a loser, and no one wants that. There must be a lot of hesitation among the Democrats to step forward. Kamala is the VP, a logical choice, they will sacrifice her. It would be reasonable to cut losses this way.
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19.07.2024 21:32 Відповісти
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19.07.2024 22:24 Відповісти
висуньте в прези Джорджа Клуні і не партесь Перемога в кишені. ну і хорошу команду з яструбів йому оберіть. особливо на посади керівника ЦРУ і радника з нацбезпеки.
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20.07.2024 00:30 Відповісти
 
 