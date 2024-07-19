Більшість демократів вважають кандидатуру Камали Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування
Більшість демократів вважають, що віцепрезидентка США Камала Харріс добре впоралася б із президентською посадою.
Про це свідчить опитування, проведене Центром досліджень суспільних відносин AP-NORC, пише AP, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, приблизно 6 із 10 демократів вважають, що Камала Гарріс добре впоралася б із найвищою посадою в державі. Водночас 2 із 10 не вірять, що так станеться, ще 2 не змогли ствердно відповісти.
Після невдалого виступу президента США Джо Байдена на дебатах, чимало демократів, як неофіційно, так і публічно, висловили свою підтримку Гарріс як потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії. Вони вважають, що політикиня має більше шансів протистояти кандидату від республіканців Дональду Трампу.
"Зі свого боку Гарріс залишилася повністю лояльною до Байдена, будучи одним із його найзапекліших захисників після катастрофічних результатів дебатів", - пише AP.
Водночас у масштабі всієї країни ставлення до Гарріс як потенційного президента більш скептичне. Всього 3 з 10 дорослих американців загалом переконані, що віцепрезидентка могла б ефективно керувати країною. Близько 5 із 10 американців вважають, що політикиня не впорається із цією посадою, а ще 2 із 10 кажуть, що не мають достатньо інформації для висловлення думки.
Видання зазначає, що рейтинг популярності Гарріс подібний до рейтингу Байдена, проте відсоток американців, які мають про неї негативну думку, дещо нижчий. Близько 4 із 10 дорослих американців ставляться до чинної віцепрезидентки позитивно, тоді як 5 із 10 - негативно.
Загалом 7 із 10 демократів позитивно ставляться до Гарріс. Такі ж показники ставлення демократів і до Байдена.
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Потрібен «новий» кандидат. Час ще е…
що такого видатного, зробила каміла гарріс, для україни?
а те що відбувається в сша. то їхні внутрішні справи!
нахера взагалі, нам сушити собі голову, зніме байден, чи не зніме?
байден заборонив нам пуляти по кацапам.
байден пів року не давав нам зброю.
це, факти!
5 жовтня 2023
З жовтня американський закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Влада США мала б його продовжити на наступний рік, але цього так і не зробила.
Але тут більшість кремлівських ботів рве на собі кальсони за трампакса, їм аргументувати марно.
А ось *куля в лоб* змушила до втечі яника.Загиблих на Майдані було майже *трихсоті*.Не в якому разі не можна домовлятися з рф будь кому..Ми повинні йти до її повної капітуляції будь-яким шляхом.Домовлятися помилковий шлях і може привести на де якій час втрати території
Бачення влади у цьому напрямку не підтримую.Поки рф не зникне,буде рашизм.рф повина розпастися на окремі національні сувиренні держави.
бо Борджом вже пізно.
соплеЖуї
- І давно це у вас?
- Що саме?
- Провали в пам'яті.
- Які провали?