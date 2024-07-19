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Большинство демократов считают кандидатуру Камалы Харрис более выгодной, чем Байдена, - опрос

Більшість демократів вважають кандидатуру Камали Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування

Большинство демократов считают, что вице-президент США Камала Харрис хорошо справилась бы с президентской должностью.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений AP-NORC, пишет AP, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, примерно 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшей должностью в государстве. В то же время 2 из 10 не верят, что так произойдет, еще 2 затруднились ответить утвердительно.

После неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах, многие демократы, как неофициально, так и публично, выразили свою поддержку Харрис как потенциального кандидата в президенты от Демократической партии. Они считают, что политик имеет больше шансов противостоять кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

"Со своей стороны Харрис осталась полностью лояльной к Байдену, будучи одним из его самых яростных защитников после катастрофических результатов дебатов", - пишет AP.

В то же время в масштабе всей страны отношение к Харрис как потенциальному президенту более скептическое. Всего 3 из 10 взрослых американцев в целом убеждены, что вице-президент могла бы эффективно управлять страной. Около 5 из 10 американцев считают, что политик не справится с этой должностью, а еще 2 из 10 говорят, что не имеют достаточно информации для выражения мнения.

Читайте также: В США провели опрос среди демократов относительно баллотирования Байдена в президенты: у него провальные результаты, - Politico

Издание отмечает, что рейтинг популярности Харрис подобен рейтингу Байдена, однако процент американцев, которые имеют о ней негативное мнение, несколько ниже. Около 4 из 10 взрослых американцев относятся к действующему вице-президенту положительно, тогда как 5 из 10 - отрицательно.

В общем, 7 из 10 демократов положительно относятся к Харрис. Такие же показатели отношения демократов и к Байдену.

Читайте также: Камала Харрис может заменить Байдена, если тот решит снять свою кандидатуру с выборов, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24764) США (27334) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+5
Півроку не давали зброю республіканці-трампісти, які не голосували за це...
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19.07.2024 19:16 Ответить
+3
чим запам'яталась каміла гарріс?
що такого видатного, зробила каміла гарріс, для україни?
а те що відбувається в сша. то їхні внутрішні справи!
нахера взагалі, нам сушити собі голову, зніме байден, чи не зніме?
байден заборонив нам пуляти по кацапам.
байден пів року не давав нам зброю.
це, факти!
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19.07.2024 19:12 Ответить
+2
Порошенко треба їм туди відправити на допомогу зі своїми свінарчуками.
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19.07.2024 19:08 Ответить
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Казала програе Трампу.

Потрібен «новий» кандидат. Час ще е…
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19.07.2024 19:01 Ответить
Порошенко треба їм туди відправити на допомогу зі своїми свінарчуками.
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19.07.2024 19:08 Ответить
В Штатах така виборча система, що там коллєгія виборців може обрати хоч обізьяну замість популярного кандидата, якщо буде потрібно
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19.07.2024 19:36 Ответить
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19.07.2024 19:36 Ответить
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19.07.2024 19:05 Ответить
ТО проголосуйте, а не робіть картинку. Як по мені, проти пацаків республіканці кращі, але не ті Р. зараз.
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19.07.2024 19:07 Ответить
До речі можна Обаму запустити.
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19.07.2024 19:10 Ответить
а хто тоді кацапам сцяти у ліфтах буде?
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19.07.2024 20:01 Ответить
чим запам'яталась каміла гарріс?
що такого видатного, зробила каміла гарріс, для україни?
а те що відбувається в сша. то їхні внутрішні справи!
нахера взагалі, нам сушити собі голову, зніме байден, чи не зніме?
байден заборонив нам пуляти по кацапам.
байден пів року не давав нам зброю.
це, факти!
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19.07.2024 19:12 Ответить
Півроку не давали зброю республіканці-трампісти, які не голосували за це...
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19.07.2024 19:16 Ответить
а потужні демократичні інститути і різні противаги саботажам не змогли передавити якогось спікєра
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19.07.2024 19:38 Ответить
BBC Україна

5 жовтня 2023

З жовтня американський закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Влада США мала б його продовжити на наступний рік, але цього так і не зробила.
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19.07.2024 19:49 Ответить
Закони продовжують у Конгресі, а не в Білому Домі. а в Конгресі сьогодні головують республіканці (Майк Джонсон).
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20.07.2024 00:23 Ответить
Запам'ятається тим що надере дупу другу диктаторів трампу-недопрострелене вухо
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19.07.2024 21:00 Ответить
Та там любая дворняжка с улицы лучше
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19.07.2024 19:17 Ответить
Ну да. Каждая, при встрече мне лапу подает
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19.07.2024 19:37 Ответить
Менше пистіть про заміни. Якщо дійсно хочете виграть...
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19.07.2024 19:20 Ответить
Зміни обов'язково трапиться.Байден буде,чи Трамп.На ПЕРЕМОГУ над рашизмом це не вплине.Рашизм приречен на поразку.Трамп чи Байден, це в якій спосіб і якій термін це відбудеться.Пост - це окрема думка,або замовлення.До бажання тих, хто дійсно хоче перемогти ні як не вплинуть на це почуття.
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19.07.2024 19:55 Ответить
До бажання треба зброя. Трамп зброю не дасть, європейської замало. Це тільки кульйоба може воювати лопатою.
Але тут більшість кремлівських ботів рве на собі кальсони за трампакса, їм аргументувати марно.
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19.07.2024 22:06 Ответить
Не тільки зброя потрібна,щоб бажання здійснюлись.Треба ще обов'язково згуртоватись усім демократичним країнам у світі!!! .У Трампа ,великой частини сьогоднішних республівканців,у рф на чолі з фюрером і імперським мислянням нелюді-росіян, та у крайні-правих у Європі,нема розуміння, що рашизм це найгірше, чим фашизм для людства.Без згуртованності світу однією зброєю рашизм Україною не здалати.
А ось *куля в лоб* змушила до втечі яника.Загиблих на Майдані було майже *трихсоті*.Не в якому разі не можна домовлятися з рф будь кому..Ми повинні йти до її повної капітуляції будь-яким шляхом.Домовлятися помилковий шлях і може привести на де якій час втрати території
Бачення влади у цьому напрямку не підтримую.Поки рф не зникне,буде рашизм.рф повина розпастися на окремі національні сувиренні держави.
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19.07.2024 23:38 Ответить
Виходить так що треба і бажання, і зброя, і згуртованість, і розуміння реальної загрози в майбутньому, якщо рашку залишити, як вона зараз є. Цю пухлину необхідно знищувати. Але трамп мріє про лаври Сі - імператора, а пуйло для нього "харошій парєнь"
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20.07.2024 00:18 Ответить
+ Такого як зєлєнсє в світі вже не знайдуть. Навіть старенький Байден кращий за дЄрмаківського хрещеного з кіно.
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19.07.2024 19:46 Ответить
Здивований,як можливо порівнювати Байдена з Єрмаком.Разні вісові категорії в мисленні, ерудіції,вихованності і особливо в порядності.
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19.07.2024 20:01 Ответить
У Гарріс є невеликий бонус: якщо замінить Байдена на перегонах, має шанс стати першою жінкою-президентом США. Думаю, деяка кількість американок віддала б їй голоси тільки з цих міркувань.
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19.07.2024 19:47 Ответить
деяка.. проте не вирішальна. Уже Хілларі пророчили переконливу перемогу над Рудим. а вийшло так, як вийшло. Американці по своїй природі звикли бачити на посаді Президента чоловіка. і справа тут не в гендерній дискримінації. бо крім функцій президента президент виконує ще функції і верховного головнокомандувача. і зараз в такий важкий і дуже неспокійний час американці знову оберуть президентом чоловіка.
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20.07.2024 00:28 Ответить
пора пити Нафтусю
бо Борджом вже пізно.
соплеЖуї
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19.07.2024 19:55 Ответить
- Доктор, у мене провали в пам'яті.
- І давно це у вас?
- Що саме?
- Провали в пам'яті.
- Які провали?
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19.07.2024 20:00 Ответить
She will probably be the nominee. She will lose to Trump of course, but then any Democrat candidate would at this point. Whoever runs against Trump now, we'll not have another chance in four years as they would be labeled a loser, and no one wants that. There must be a lot of hesitation among the Democrats to step forward. Kamala is the VP, a logical choice, they will sacrifice her. It would be reasonable to cut losses this way.
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19.07.2024 21:32 Ответить
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19.07.2024 22:24 Ответить
висуньте в прези Джорджа Клуні і не партесь Перемога в кишені. ну і хорошу команду з яструбів йому оберіть. особливо на посади керівника ЦРУ і радника з нацбезпеки.
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20.07.2024 00:30 Ответить
 
 