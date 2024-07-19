Большинство демократов считают кандидатуру Камалы Харрис более выгодной, чем Байдена, - опрос
Большинство демократов считают, что вице-президент США Камала Харрис хорошо справилась бы с президентской должностью.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений AP-NORC, пишет AP, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, примерно 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшей должностью в государстве. В то же время 2 из 10 не верят, что так произойдет, еще 2 затруднились ответить утвердительно.
После неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах, многие демократы, как неофициально, так и публично, выразили свою поддержку Харрис как потенциального кандидата в президенты от Демократической партии. Они считают, что политик имеет больше шансов противостоять кандидату от республиканцев Дональду Трампу.
"Со своей стороны Харрис осталась полностью лояльной к Байдену, будучи одним из его самых яростных защитников после катастрофических результатов дебатов", - пишет AP.
В то же время в масштабе всей страны отношение к Харрис как потенциальному президенту более скептическое. Всего 3 из 10 взрослых американцев в целом убеждены, что вице-президент могла бы эффективно управлять страной. Около 5 из 10 американцев считают, что политик не справится с этой должностью, а еще 2 из 10 говорят, что не имеют достаточно информации для выражения мнения.
Издание отмечает, что рейтинг популярности Харрис подобен рейтингу Байдена, однако процент американцев, которые имеют о ней негативное мнение, несколько ниже. Около 4 из 10 взрослых американцев относятся к действующему вице-президенту положительно, тогда как 5 из 10 - отрицательно.
В общем, 7 из 10 демократов положительно относятся к Харрис. Такие же показатели отношения демократов и к Байдену.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібен «новий» кандидат. Час ще е…
що такого видатного, зробила каміла гарріс, для україни?
а те що відбувається в сша. то їхні внутрішні справи!
нахера взагалі, нам сушити собі голову, зніме байден, чи не зніме?
байден заборонив нам пуляти по кацапам.
байден пів року не давав нам зброю.
це, факти!
5 жовтня 2023
З жовтня американський закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Влада США мала б його продовжити на наступний рік, але цього так і не зробила.
Але тут більшість кремлівських ботів рве на собі кальсони за трампакса, їм аргументувати марно.
А ось *куля в лоб* змушила до втечі яника.Загиблих на Майдані було майже *трихсоті*.Не в якому разі не можна домовлятися з рф будь кому..Ми повинні йти до її повної капітуляції будь-яким шляхом.Домовлятися помилковий шлях і може привести на де якій час втрати території
Бачення влади у цьому напрямку не підтримую.Поки рф не зникне,буде рашизм.рф повина розпастися на окремі національні сувиренні держави.
бо Борджом вже пізно.
соплеЖуї
- І давно це у вас?
- Що саме?
- Провали в пам'яті.
- Які провали?