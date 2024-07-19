Большинство демократов считают кандидатуру Камалы Харрис более выгодной, чем Байдена, - опрос

Большинство демократов считают, что вице-президент США Камала Харрис хорошо справилась бы с президентской должностью.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений AP-NORC, пишет AP, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, примерно 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшей должностью в государстве. В то же время 2 из 10 не верят, что так произойдет, еще 2 затруднились ответить утвердительно.

После неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах, многие демократы, как неофициально, так и публично, выразили свою поддержку Харрис как потенциального кандидата в президенты от Демократической партии. Они считают, что политик имеет больше шансов противостоять кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

"Со своей стороны Харрис осталась полностью лояльной к Байдену, будучи одним из его самых яростных защитников после катастрофических результатов дебатов", - пишет AP.

В то же время в масштабе всей страны отношение к Харрис как потенциальному президенту более скептическое. Всего 3 из 10 взрослых американцев в целом убеждены, что вице-президент могла бы эффективно управлять страной. Около 5 из 10 американцев считают, что политик не справится с этой должностью, а еще 2 из 10 говорят, что не имеют достаточно информации для выражения мнения.

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Издание отмечает, что рейтинг популярности Харрис подобен рейтингу Байдена, однако процент американцев, которые имеют о ней негативное мнение, несколько ниже. Около 4 из 10 взрослых американцев относятся к действующему вице-президенту положительно, тогда как 5 из 10 - отрицательно.

В общем, 7 из 10 демократов положительно относятся к Харрис. Такие же показатели отношения демократов и к Байдену.

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