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Новини
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Спікер Палати представників Джонсон закликав Байдена піти у відставку

Спікер Палати представників Джонсон закликав Байдена піти у відставку

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Про це пише CNN з посиланням на відповідну заяву спікера Джонсона у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Джо Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний бути президентом. Він повинен негайно залишити посаду. 5 листопада не може настати досить скоро", - заявив політик-республіканець.

Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Читайте також: Байден оголосив про вихід із президентських перегонів і запропонував Камалу Гарріс

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+13
Забігали республіканці. Запахло смаженим.
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21.07.2024 23:27
+7
Це й був передбачуваний реактив від республіканців 😘бо тепер будь який демократ посадить на … Трампа на дебатах , останнє біснування на зїзді їм виллється
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21.07.2024 23:34
+6
Байдену потрібно було підготувати собі гідну заміну і не ганьбитися із цими виборами на весь світ.
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21.07.2024 23:38
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Прийшов час глуму над ворогом що здався без бою, тож республіканці тепер "банкують"
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21.07.2024 23:26 Відповісти
Вишиватнік, ти навіть не уявляєш, як тобі ще далеко до цивілізації
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21.07.2024 23:32 Відповісти
дурник ти, це просто констатація того що відбулося, нажаль здоров'я у Байдена виявилось не залізним, а трампісти тепер "святкують" в своїй манері
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21.07.2024 23:46 Відповісти
чи не вперше підтримую балабола Джонсона
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22.07.2024 13:22 Відповісти
Так всегда было и будет над проигравшим. То же самое ждет Украину если мы капитулируем. Только ленивый не будет нас пинать под жопу как никому не нужных. И все опять начнут друг перед друга подбивать клинья к рашистам. Поетому любые переговоры с рашистами ето проигрыш Украины и победа *****.
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22.07.2024 00:07 Відповісти
Це був би розумний хід. Камала стає президентом, народ звикає до її президентства, зробити декілька піар-акцій --- вибори в кишені!
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22.07.2024 06:35 Відповісти
Нахабна русня - завжди починають вимагати БІЛЬШЕ, як тільки щось отримують.
Їм ніколи не виявляється "достатньо".
Згадайте хоча би казочку "Золота рибка".
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21.07.2024 23:26 Відповісти
Забігали республіканці. Запахло смаженим.
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21.07.2024 23:27 Відповісти
борзий який цей джонсон.

Байден здатен виконувати обовьязки президента
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21.07.2024 23:57 Відповісти
Майже як Кличко вже

"5 листопада не може настати досить скоро", - заявив політик-республіканець. Джерело: "
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21.07.2024 23:31 Відповісти
Це малоросам українська мова не по зубам
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21.07.2024 23:35 Відповісти
Ага. І ключі від квартири, де гроші лежать.
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21.07.2024 23:32 Відповісти
My name is John Johnson,
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is John Johnson…
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21.07.2024 23:32 Відповісти
Це й був передбачуваний реактив від республіканців 😘бо тепер будь який демократ посадить на … Трампа на дебатах , останнє біснування на зїзді їм виллється
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21.07.2024 23:34 Відповісти
За місяці й вухо забудеться й багато чого цікавого вилізе на інформпросторі цікавенького про рашку повязану з доні
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21.07.2024 23:36 Відповісти
Байдену потрібно було підготувати собі гідну заміну і не ганьбитися із цими виборами на весь світ.
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21.07.2024 23:38 Відповісти
це вже зайве
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21.07.2024 23:45 Відповісти
А хрін вам, Байден досидить до кінця свого строку президентства)) оце зараз трампа буде коробити )) він же вже перемогу святкував))
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21.07.2024 23:49 Відповісти
А всё из за тупости демократов. Обтекайте терпилы.
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21.07.2024 23:49 Відповісти
3 месяца тому, Конгресс проголосовал за выделение Украине 61 млрд. долларов.
Однако, Украина получила , только, от Белого Дома 1.2 млрд , а финансовый год в США заканчивается 30 сентября.
Почему Белый Дом задерживает проголосованные для Украины средства?
Не повторяется ли судьба этих денег, замороженные Байденом Ленд-лиз для Украины, тоже проголосованный Конгрессом?
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22.07.2024 04:20 Відповісти
Джонсон, наче нетерпляча-вередлива Зєля-2019 папіка Бєні, що їй свербіло незаконно розігнати Раду раніше терміну і вона "сдєлалаА ета разом" з ідіотами і усі ми отримали оце зелене моножлобшинство дебілів-мародерів у Верховній зраді...
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22.07.2024 09:37 Відповісти
 
 