Спікер Палати представників Джонсон закликав Байдена піти у відставку
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.
Про це пише CNN з посиланням на відповідну заяву спікера Джонсона у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо Джо Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний бути президентом. Він повинен негайно залишити посаду. 5 листопада не може настати досить скоро", - заявив політик-республіканець.
Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Топ коментарі
+13 Victor Litarchuk
показати весь коментар21.07.2024 23:27
+7 Наталия Гончар
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+6 Свят #591792
показати весь коментар21.07.2024 23:38
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Їм ніколи не виявляється "достатньо".
Згадайте хоча би казочку "Золота рибка".
Байден здатен виконувати обовьязки президента
"5 листопада не може настати досить скоро", - заявив політик-республіканець. Джерело: "
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is John Johnson…
Однако, Украина получила , только, от Белого Дома 1.2 млрд , а финансовый год в США заканчивается 30 сентября.
Почему Белый Дом задерживает проголосованные для Украины средства?
Не повторяется ли судьба этих денег, замороженные Байденом Ленд-лиз для Украины, тоже проголосованный Конгрессом?