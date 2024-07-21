Спікер Палати представників Джонсон закликав Байдена піти у відставку

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Про це пише CNN з посиланням на відповідну заяву спікера Джонсона у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Джо Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний бути президентом. Він повинен негайно залишити посаду. 5 листопада не може настати досить скоро", - заявив політик-республіканець.

Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

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