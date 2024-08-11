Байден заявил, что будет агитировать за Харрис в ключевой Пенсильвании и других штатах: Собираюсь помочь как можно больше
Президент США Джо Байден заявил, что будет агитировать за вице-президента Камалу Харрис в штате Пенсильвания. Это один из ключевых штатов, который будет иметь определяющее влияние на президентские выборы в ноябре.
Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Белого дома заявил, что собирается агитировать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. По словам Байдена, он и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро организуют предвыборный тур по Пенсильвании.
"Я собираюсь проводить кампанию и в других штатах, и я собираюсь сделать все, что Камала считает нужным, чтобы помочь больше всего", - заявил лидер США.
Отметим, что Пенсильвания - это родной штат для Джо Байдена, который родился в городе Скрентон. На президентских выборах 2020 года именно Пенсильвания стала решающим штатом для определения победителя президентской гонки.
В интервью для CBS Байден также прокомментировал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты. Как известно, своим кандидатом в вице-президенты Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза.
"Он мой тип человека, он настоящий, он умный, я знаю его уже несколько десятилетий. Я думаю, что это отличная команда", - сказал глава Белого дома.
Напомним, что недавний опрос от The New York Times показал, что вице-президент США Камала Харрис опережает своего политического оппонента, 45-го президента Дональда Трампа в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.
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дорогу молодим!
камала, сама, зробить.
просто експерт по "підтерачакам"
тоді ради справедливості пишіть
"підтерачка срак старих американців з Аризони?))"
та
"підтерачка срак старих німців"
Чи з Німечини не "підтирачка", а щось, що в пристоймному суспільстві не вимовляють?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/16/7420049/
https://nv.ua/world/geopolitics/donald-tramp-pohvalil-diktatorov-rf-i-kndr-a-takzhe-liderov-kitaya-i-vengrii-50421384.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151217_vs_trump_putin_opinion
покукурікай ще, }{уйлососіна ))
"Гарріс переважає Трампа в його ж грі.
З моменту його першої президентської кампанії Трамп вигравав завдяки тому, що завдяки своїй ексцентричності був основною політичною новиною в країні. Але саме драматичне піднесення Гарріс до вершини демократичного списку незадовго до Демократичної національної конвенції домінувало в заголовках і на хвилях новин останніми тижнями, і вона зробила це без великого медійного інтерв'ю.
Перебити колишнього президента, який нещодавно пережив замах на вбивство, не є легкою задачею.
Кампанія Гарріс отримала додатковий імпульс від вибору Волца кандидатом у віце-президенти. Політичні аналітики, які раніше вважали ключові штати, що коливаються - такі як Аризона, Невада і Джорджія - республіканськими, тепер оголосили їх невизначеними.
Фольклорний стиль Волца резонує з виборцями. Вони сказали, що їм подобається губернатор Міннесоти, бо він «прямолінійний, здається нормальним хлопцем, щирою та сімейною людиною».
Якщо до 1 жовтня не встигнуть підписати залишок 6.2млрд, то винен буде
тільки Байден
чи Камала також?
а може не треба
може вона якось без тебе
Выходит лось из чащобы с глубокого похмелья, подходит к реке, плюхает в неё морду по самые уши и пьёт, пьёт, пьёт... А на берегу охотник видит лося на водопое и тут же всаживает ему дуплетом два заряда картечи. Ноль эмоций, лось пьёт. Охотник ещё дуплет. Лось пьёт. Охотник ещё дуплет... Лось поднял голову из воды, посмотрел мутными глазами и говорит: "Ничего не пойму - пью, а мне всё хуже и хуже..."
Після останніх дебатів та подій, прийшлось "примусово" міняти кандидата
Треба мабуть всіх видаляти, хто пише з образами та матюками
З ім'ям Волза пов'язаний скандал під назвою "stolen valor" ("вкрадена доблесть"). Наприклад, якщо якийсь військовий начепить собі нагороди, на які він не заслужив, це називається stolen valor. За це можуть розжалувати та навіть відправити до в'язниці. Уолз був у молодості вчителем соціології у школі. У школах США демократи скасували такий предмет як історія та замінили його соціологією. Це той самий марксизм-ленінізм, але у новій обгортці. У США звичайна практика, що пожежники, рятувальники тощо йдуть служити до нацгвардії чи поліції, щоб мати добавку до зарплати. Але під час війни їх можуть призвати. Уолз, будучи учителем у школі, записався резервістом у нацгвардію, де прослужив 24 роки і дослужився до звання батальйоннго старшини артилерії. Коли його підрозділ відправляли на війну до Іраку, Уолз негайно подав у відставку. Його колишні товариші по службі вважають його боягузом і зрадником. Батальйон вирушив до Іраку без старшини, Уолза марно готували 24 роки. За законом, якщо військовий не відслужив встановлений термін і подав у відставку, він йде на пенсію у попередньому званні. Він не має право носити свiй останнiй мундир, останнi погони. Уолз пішов на пенсію в попередньому званні старшого сержанта. Але у своєму фейсбуці та інших соцмережах він стверджував, що він батальйонний старшина. А це називається stolen stolen valor. За такі речі були випадки, коли віддавали під трибунал. Пізніше Уолз вилучив цей обман із соцмереж.
Харріс - буквальна комуністка. Вона заявила, що її мета - рівні можливості, рівні зарплати та рівні результати. Це майже дослівна цитата з Карла Маркса. Харріс про це говорила багато разів:
є бідні, є багаті. Бідні мають менше шансів, тому їм треба дати фору, щоб у всіх були рівні стартові можливості. У всіх має бути порівну. Демократи ******* наводити приклад із яблунею. Високий
дістане яблука, а низький не може дотягнутися. Тож низькому треба дати драбину. Ця метафора приймається на ура дітьми в школах та особами зі зниженими розумовими здібностями. Вони не запитують: а той, хто видає драбину, може за це зажадати себе яблук.
Коли Харріс запитали, чи готова вона запровадити ембарго на постачання зброї Ізраїлю, вона відповіла, що розгляне це питання.
Якщо хтось в Україні думає, що за Харріса для українців розпочнеться ера благоденства, він глибоко помиляється. Для неї українці дикуни, які не узаконили ще 46 ґендерів. В Україні немає закону про одностатеві шлюби, мало проводиться гей-парадів.
Як Харріс, так і Уолз обіцяють, що знімуть усі перешкоди для імміграції до США, усунувши прикордонну службу.
Демократи подають майбутні вибори, як вибори між бідними прокурором і вчителем (Харріс і Уолз) з одного боку, і двома капіталістами-буржуїнами (Трамп і Венс) з іншого. Останні їдять печиво та ложкою варення з бочки.
Харріс не пройшла процедуру виборів, вона спадкоємець Байдена, як путін був наступником Єльцина. Сьогодні комуністи хочуть захопити владу не лише в Америці, а й у всьому світі. Америка сьогодні перебуває на межі громадянської війни.
Посол України в США Маркарова знову зайняла позицію демократів і заявила, що Харріс та Уолз - дуже добрий вибір для України. Чому вона не говорить цього про Трампа та Венса? Україна знову займає бік однієї партії у США і знову завдає шкоди самій собі.
Мало хто знає, що Трамп за час своєї каденції звільнив 59 заручників-американців з Ірану та сівбу. Кореї, включаючи 19 українських моряків, не віддавши натомість жодної людини. Байден з Харріс звільнили кілька людей, серед яких є росіяни. А 9 американців все ще перебувають у російських в'язницях. І цей обмін Байден із Харріс підносять як свій успіх.
Навіть такі самі штуки, блогери знайшли на одному з останніх мітингів
2020 рік, "дебати", на питання журналіста "Що будете робити, якщо Байден втратить дієздатність"
https://youtu.be/P9Kz8Bsmp3Q?t=955 Відповідь , котра взагалі ніяк не повязана з питанням, тому що немає "підсказок"