Байден заявил, что будет агитировать за Харрис в ключевой Пенсильвании и других штатах: Собираюсь помочь как можно больше

Президент США Джо Байден заявил, что будет агитировать за вице-президента Камалу Харрис в штате Пенсильвания. Это один из ключевых штатов, который будет иметь определяющее влияние на президентские выборы в ноябре.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома заявил, что собирается агитировать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. По словам Байдена, он и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро организуют предвыборный тур по Пенсильвании.

"Я собираюсь проводить кампанию и в других штатах, и я собираюсь сделать все, что Камала считает нужным, чтобы помочь больше всего", - заявил лидер США.

Отметим, что Пенсильвания - это родной штат для Джо Байдена, который родился в городе Скрентон. На президентских выборах 2020 года именно Пенсильвания стала решающим штатом для определения победителя президентской гонки.

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В интервью для CBS Байден также прокомментировал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты. Как известно, своим кандидатом в вице-президенты Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза.

"Он мой тип человека, он настоящий, он умный, я знаю его уже несколько десятилетий. Я думаю, что это отличная команда", - сказал глава Белого дома.

Напомним, что недавний опрос от The New York Times показал, что вице-президент США Камала Харрис опережает своего политического оппонента, 45-го президента Дональда Трампа в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.