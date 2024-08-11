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Байден заявил, что будет агитировать за Харрис в ключевой Пенсильвании и других штатах: Собираюсь помочь как можно больше

Байден заявив, що агітуватиме за Гарріс в ключовій Пенсильванії та інших штатах: Збираюся допомогти якнайбільше

Президент США Джо Байден заявил, что будет агитировать за вице-президента Камалу Харрис в штате Пенсильвания. Это один из ключевых штатов, который будет иметь определяющее влияние на президентские выборы в ноябре.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома заявил, что собирается агитировать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. По словам Байдена, он и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро организуют предвыборный тур по Пенсильвании.

"Я собираюсь проводить кампанию и в других штатах, и я собираюсь сделать все, что Камала считает нужным, чтобы помочь больше всего", - заявил лидер США.

Отметим, что Пенсильвания - это родной штат для Джо Байдена, который родился в городе Скрентон. На президентских выборах 2020 года именно Пенсильвания стала решающим штатом для определения победителя президентской гонки.

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В интервью для CBS Байден также прокомментировал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты. Как известно, своим кандидатом в вице-президенты Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза.

"Он мой тип человека, он настоящий, он умный, я знаю его уже несколько десятилетий. Я думаю, что это отличная команда", - сказал глава Белого дома.

Напомним, что недавний опрос от The New York Times показал, что вице-президент США Камала Харрис опережает своего политического оппонента, 45-го президента Дональда Трампа в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26454) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+5
Клас !!!👍давай Байден , допомагай шоб 🤠 одновухий ,не грав людьми та США для кремля !
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11.08.2024 20:24
+3
відпочивав би, краще!
дорогу молодим!
камала, сама, зробить.
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11.08.2024 20:19
+3
Байден в морозiлке жи.
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11.08.2024 20:31
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Правила форума Совет форумчан
відпочивав би, краще!
дорогу молодим!
камала, сама, зробить.
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11.08.2024 20:19 Ответить
Агітуватиме...якщо вчасно розбудять. Джо і так зробив краще що міг. Знявся з виборів.
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11.08.2024 20:20 Ответить
Клас !!!👍давай Байден , допомагай шоб 🤠 одновухий ,не грав людьми та США для кремля !
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11.08.2024 20:24 Ответить
Пані Луіза вже розібрались із німецькими політиками? Все суперово? Продовжуйте в тому ж руслі та не пхайте носа куди вас не запрошують
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11.08.2024 20:53 Ответить
А шо, дорогу перебігла...? та не звертайте на мене уваги ...ваші виборці не ідіоти, з маніпуляцією знайомі ...по українському прикладу ...а ви там на зміні ...ботофермі ..?
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11.08.2024 21:28 Ответить
Наші виборці не ідіоти на кшалт вашим та в Україні. Де іще можна знайти таку розвинену мережу просвєщенія від рашкаTV як не в Україні та Германіі
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11.08.2024 23:13 Ответить
👏... за трампа на таких як ви ...вибори не витягнити ...навіть як шо кремль, густо спонсорує ботів в США ...
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11.08.2024 23:37 Ответить
І ще ...цяця, ти хто така ,шоб вказувати комусь , на шось ?
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11.08.2024 21:32 Ответить
Це нам пише на українському форумі якась підтерачка срак старих американців з Аризони?))
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11.08.2024 22:02 Ответить
"якась підтерачка срак старих американців з Аризони?" - виходить що ви не знайомі,
просто експерт по "підтерачакам"

тоді ради справедливості пишіть
"підтерачка срак старих американців з Аризони?))"
та
"підтерачка срак старих німців"

Чи з Німечини не "підтирачка", а щось, що в пристоймному суспільстві не вимовляють?
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11.08.2024 22:33 Ответить
Ти це в американському інтернеті пишеш, підтерач зеленських срак язиком.
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11.08.2024 22:41 Ответить
Схоже, що Фрейд рано пішов із життя. Тут деякі коментатори виглядають надмірно стурбованими. Просто непахане поле для досліджень з психоаналітики.
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11.08.2024 23:19 Ответить
трампушок, інтернет - він давно міжнародний, ти менше слухай трампиньку і його кумира на літеру Ху, може за розумного десь приймуть поки рота не розтулиш
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12.08.2024 10:46 Ответить
Кумира... ахахах. Яка ж ти тупа худобина.
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12.08.2024 10:54 Ответить
https://mind.ua/news/20236516-tramp-pohvaliv-putina-za-genialne-rishennya-vvesti-vijska-na-shid-********
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/16/7420049/
https://nv.ua/world/geopolitics/donald-tramp-pohvalil-diktatorov-rf-i-kndr-a-takzhe-liderov-kitaya-i-vengrii-50421384.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151217_vs_trump_putin_opinion

покукурікай ще, }{уйлососіна ))
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12.08.2024 11:29 Ответить
А навіщо мені твоєю мовою розмовляти, підаріна тупорога?
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12.08.2024 11:58 Ответить
то обтікай мовчки, трамповидрість
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12.08.2024 12:02 Ответить
Тобі на тупе рило обтіку хіба що. Тобі не звикати, попущене.
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12.08.2024 13:45 Ответить
трампососік, не булькай, спершу вийми рудий хер з-за своєї щоки ))))
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12.08.2024 15:31 Ответить
Вона і так програє, але програш буде гідний. А якщо Байден агітуватиме, то програш буде з тріском.
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11.08.2024 20:25 Ответить
Ну звісно. У того,кому відстрелили кінчик вуха, виграти неможливо))
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11.08.2024 20:44 Ответить
Не продовжуй, аналітика не твоє
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11.08.2024 22:03 Ответить
Будуть мочити Трампа в дві руки - тои теж не в тім"я битии
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11.08.2024 20:29 Ответить
Тепер зрозуміло, що Пенсільванію на цих виборах можна віднести до синіх штатів. Як такі ж самі swing state Флориду (рідний для Трампа) і Північну Кароліну (рідний для Хейлі, яка, врешті, підтримала Трампа) - до червоних.
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11.08.2024 20:30 Ответить
То це ви сказали чи Олег Пономарь?
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11.08.2024 20:45 Ответить
Байден в морозiлке жи.
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11.08.2024 20:31 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15827 Ірина Геращенко з Євросолідарності/партії/фракції зараз в США , симпатизує Харріс (втім, як і всі її однопартійці; це парадоксально, бо українська партія Європейська Солідарність разом з республіканською партією США входять до Міжнародного демократичного союзу; але Трамп особисто що називається, ****** стосовно незалежності України і пітримки нас в поточній війні з касапами) та звітує про окремі моменти передвиборчої боротьби. Зокрема, Ірина пише в телеграмі:
"Гарріс переважає Трампа в його ж грі.
З моменту його першої президентської кампанії Трамп вигравав завдяки тому, що завдяки своїй ексцентричності був основною політичною новиною в країні. Але саме драматичне піднесення Гарріс до вершини демократичного списку незадовго до Демократичної національної конвенції домінувало в заголовках і на хвилях новин останніми тижнями, і вона зробила це без великого медійного інтерв'ю.
Перебити колишнього президента, який нещодавно пережив замах на вбивство, не є легкою задачею.
Кампанія Гарріс отримала додатковий імпульс від вибору Волца кандидатом у віце-президенти. Політичні аналітики, які раніше вважали ключові штати, що коливаються - такі як Аризона, Невада і Джорджія - республіканськими, тепер оголосили їх невизначеними.
Фольклорний стиль Волца резонує з виборцями. Вони сказали, що їм подобається губернатор Міннесоти, бо він «прямолінійний, здається нормальним хлопцем, щирою та сімейною людиною».
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11.08.2024 20:35 Ответить
Інколи краща допомога - це нічого не робити.В його випадку саме це.
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11.08.2024 20:35 Ответить
Харіс стане президентом . Можете заскрінити .
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11.08.2024 20:44 Ответить
так, але спочатку в морозiлку.
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11.08.2024 20:50 Ответить
А хто зараз надає PDA?

Якщо до 1 жовтня не встигнуть підписати залишок 6.2млрд, то винен буде
тільки Байден
чи Камала також?
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11.08.2024 22:38 Ответить
Та навіщо їм зброя? Їм головне щоб не Трамп. Спитала нещодавно у однієї "Чи ти чуєш яка ціль у Камалиних перегонах? Щоб тільки не Трамп. Не про покращання життя пересічних американців, не про безпеку країни, а щоб тільки не Трамп" Так і за Зе голосували-із виключеним мозком
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11.08.2024 23:24 Ответить
Так це ж адміресурс!
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11.08.2024 20:48 Ответить
дідо
а може не треба
може вона якось без тебе
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11.08.2024 20:51 Ответить
это точно, а то нанесет херни, что камалка не будет знать что делать
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11.08.2024 20:54 Ответить
Коли він ніс херню, нашадай
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11.08.2024 22:06 Ответить
тож главное не забудь, а то за трампа еще заагитируешь
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11.08.2024 20:53 Ответить
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11.08.2024 20:53 Ответить
Трампон, ты с Ху#лом уже согласуй, что ещё ты у себя краской заляпаешь.
Выходит лось из чащобы с глубокого похмелья, подходит к реке, плюхает в неё морду по самые уши и пьёт, пьёт, пьёт... А на берегу охотник видит лося на водопое и тут же всаживает ему дуплетом два заряда картечи. Ноль эмоций, лось пьёт. Охотник ещё дуплет. Лось пьёт. Охотник ещё дуплет... Лось поднял голову из воды, посмотрел мутными глазами и говорит: "Ничего не пойму - пью, а мне всё хуже и хуже..."
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11.08.2024 20:57 Ответить
Дід Байден достойний поваги!
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11.08.2024 20:56 Ответить
Ни одна сторона не признает поражение, так что самое интересное будет после выборов.
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11.08.2024 21:04 Ответить
як би не наробив шкоди...б своєю агітацією???
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11.08.2024 21:07 Ответить
Це ще дебатів не було, з новим кандидатом
Після останніх дебатів та подій, прийшлось "примусово" міняти кандидата
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11.08.2024 23:22 Ответить
так отож. тепер черга за ремпами міняти кандидата. тільки згідно виборчих правил це навряд чи можливо вже замінити офіційно висунутого кандидата.. Стосовно Камали. її попередня посада генерального прокурора свідчить лише про те, що ця дамочка за словом в кишеню не полізе. Прокурори вони такі, через особливості своєї професії змушені вміти переконливо дебатувати. інакше нічого їм робити на цій посаді. а вона не тільки була прокуром, вона була ще і генеральним прокурором. Тож Рудому на дебатах з нею солодко точно не буде. батл - прокурор проти злочинця (і це не голослівна заява, а рішення суду чи присяжних, згідно якого Рудого офіційно визнали злочинцем).
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11.08.2024 23:42 Ответить
а накуй ти тут це пишеш? )) я ж не американський виборець.
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12.08.2024 12:32 Ответить
Прикольно, знову все видалили

Треба мабуть всіх видаляти, хто пише з образами та матюками
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12.08.2024 21:57 Ответить
Харріс обрала собі у віце-президенти губернатори Мінесоти Уолза, ще лівішого, ніж вона сама, що, здавалося б, неможливо. У 2020 році під час заворушень у місті Мінеаполіс штат Мінесота після смерті чорношкірого наркодилера Флойда, коли місто занурилося в хаос і насильство, мер Мінеаполіса попросив Уолза ввести в місто нацгвардію. Але той відмовився. Зате Уолз уславився тим, що ввів у чоловічих туалетах у середніх школах обов'язкове приладдя для гігієни жінок (тампони). Крім того, він видав закон, що діти мають право змінювати стать без згоди батьків.

З ім'ям Волза пов'язаний скандал під назвою "stolen valor" ("вкрадена доблесть"). Наприклад, якщо якийсь військовий начепить собі нагороди, на які він не заслужив, це називається stolen valor. За це можуть розжалувати та навіть відправити до в'язниці. Уолз був у молодості вчителем соціології у школі. У школах США демократи скасували такий предмет як історія та замінили його соціологією. Це той самий марксизм-ленінізм, але у новій обгортці. У США звичайна практика, що пожежники, рятувальники тощо йдуть служити до нацгвардії чи поліції, щоб мати добавку до зарплати. Але під час війни їх можуть призвати. Уолз, будучи учителем у школі, записався резервістом у нацгвардію, де прослужив 24 роки і дослужився до звання батальйоннго старшини артилерії. Коли його підрозділ відправляли на війну до Іраку, Уолз негайно подав у відставку. Його колишні товариші по службі вважають його боягузом і зрадником. Батальйон вирушив до Іраку без старшини, Уолза марно готували 24 роки. За законом, якщо військовий не відслужив встановлений термін і подав у відставку, він йде на пенсію у попередньому званні. Він не має право носити свiй останнiй мундир, останнi погони. Уолз пішов на пенсію в попередньому званні старшого сержанта. Але у своєму фейсбуці та інших соцмережах він стверджував, що він батальйонний старшина. А це називається stolen stolen valor. За такі речі були випадки, коли віддавали під трибунал. Пізніше Уолз вилучив цей обман із соцмереж.

Харріс - буквальна комуністка. Вона заявила, що її мета - рівні можливості, рівні зарплати та рівні результати. Це майже дослівна цитата з Карла Маркса. Харріс про це говорила багато разів:
є бідні, є багаті. Бідні мають менше шансів, тому їм треба дати фору, щоб у всіх були рівні стартові можливості. У всіх має бути порівну. Демократи ******* наводити приклад із яблунею. Високий
дістане яблука, а низький не може дотягнутися. Тож низькому треба дати драбину. Ця метафора приймається на ура дітьми в школах та особами зі зниженими розумовими здібностями. Вони не запитують: а той, хто видає драбину, може за це зажадати себе яблук.

Коли Харріс запитали, чи готова вона запровадити ембарго на постачання зброї Ізраїлю, вона відповіла, що розгляне це питання.

Якщо хтось в Україні думає, що за Харріса для українців розпочнеться ера благоденства, він глибоко помиляється. Для неї українці дикуни, які не узаконили ще 46 ґендерів. В Україні немає закону про одностатеві шлюби, мало проводиться гей-парадів.

Як Харріс, так і Уолз обіцяють, що знімуть усі перешкоди для імміграції до США, усунувши прикордонну службу.

Демократи подають майбутні вибори, як вибори між бідними прокурором і вчителем (Харріс і Уолз) з одного боку, і двома капіталістами-буржуїнами (Трамп і Венс) з іншого. Останні їдять печиво та ложкою варення з бочки.

Харріс не пройшла процедуру виборів, вона спадкоємець Байдена, як путін був наступником Єльцина. Сьогодні комуністи хочуть захопити владу не лише в Америці, а й у всьому світі. Америка сьогодні перебуває на межі громадянської війни.

Посол України в США Маркарова знову зайняла позицію демократів і заявила, що Харріс та Уолз - дуже добрий вибір для України. Чому вона не говорить цього про Трампа та Венса? Україна знову займає бік однієї партії у США і знову завдає шкоди самій собі.

Мало хто знає, що Трамп за час своєї каденції звільнив 59 заручників-американців з Ірану та сівбу. Кореї, включаючи 19 українських моряків, не віддавши натомість жодної людини. Байден з Харріс звільнили кілька людей, серед яких є росіяни. А 9 американців все ще перебувають у російських в'язницях. І цей обмін Байден із Харріс підносять як свій успіх.
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12.08.2024 08:15 Ответить
З я кою метою ві з Німеччини так уважно стежите за політичним життям в Америці та так ретельно вивчаєте біографіі політиків?
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12.08.2024 08:28 Ответить
А чому це вас турбує?
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12.08.2024 08:33 Ответить
Нема чого віповісти? ))))
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12.08.2024 08:37 Ответить
Ну що ж, відповім. Мені подобається викривати брехунів і негідників, які прикидаються чесними людьми. А також я антикомуніст і ненавиджу ідеї рівності, братерства та гендерної рівності. Тепер маю зустрічне запитання: чому ви не цікавитеся біографіями політиків, від яких залежить ваша доля?
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12.08.2024 08:47 Ответить
Гарне в вас хобі! Тільки вибіркове якесь! Думаю, що над Трампом в вас буде багато роботи! Навіть дуже багато!
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12.08.2024 12:36 Ответить
Камала: https://youtu.be/P9Kz8Bsmp3Q?t=418 Всього 450$ , та є підсказка як правильно говорити на мітингу
Навіть такі самі штуки, блогери знайшли на одному з останніх мітингів

2020 рік, "дебати", на питання журналіста "Що будете робити, якщо Байден втратить дієздатність"
https://youtu.be/P9Kz8Bsmp3Q?t=955 Відповідь , котра взагалі ніяк не повязана з питанням, тому що немає "підсказок"
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12.08.2024 22:03 Ответить
 
 