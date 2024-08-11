РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12029 посетителей онлайн
Новости
2 826 24

Коллеги-демократы считали, что я причиню вред на гонках, - Байден о выходе из президентской гонки

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден объяснил причины выхода из избирательной гонки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью CBS Sunday Morning.

Действующий глава Соединенных Штатов отметил, что опросы, которые были в его распоряжении, показывали гонку нога в ногу, и так было бы до последнего, в то время как многие демократы опасались, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на конгрессовые выборы в ноябре.

"Но случилось так, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь причинить им вред в гонке. И я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси сказала, почему сделала так - и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один", - объясни Байден.

Читайте также: Самое важное - победить Трампа, - Байден

Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Читайте также: Трамп не сможет принять поражение на выборах, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Шо ...ще живі зелені обожнювачі ...?! пів держави в крові ,горе на кожному кроці ..про* ране все шо зробив Порох для людей ...а сьогодні сидите без виїзду, хліба нема за шо купити ...води нема і за 🤡 досі ?!!!!
показать весь комментарий
11.08.2024 19:38
+6
Ганебно програли українці - ваті та "какой разніце", тому й отримали олігархічно-ригівський антимайдановський реванш.
показать весь комментарий
11.08.2024 19:40
+4
,дідо, дідо
ти заподіяв багато шкоди затягуючи з своїм підписаним, так званим лендЛізом
дуже багато
показать весь комментарий
11.08.2024 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
,дідо, дідо
ти заподіяв багато шкоди затягуючи з своїм підписаним, так званим лендЛізом
дуже багато
показать весь комментарий
11.08.2024 19:23 Ответить
щоб щось говорити про ленд-ліз, потрібно розбиратись в самій темі ленд-лізу
показать весь комментарий
11.08.2024 20:19 Ответить
А мені особисто, не потрібно в чомусь розбиратися, я бачу тисячі загиблих , як воїнів, так і мирних жителів, і ця вся балачня про , " розбирання" це повна профанація, і немає потреби її тут захищати такими коментарями.
показать весь комментарий
11.08.2024 20:45 Ответить
Проблема даже не в лендлізі, повернення котрого було в 2072 році
А в тому, що допомога весь час затримувалась, дозувалась і т.п.
Навіть союзникам забороняли надавати зброю - наприклад літаки від Польші

Наприклад на 2022 фінрік, до 1 жовтня 2022, Конгрес надав президенту 11млрд на PDA
до речі, його попросила адміністрація, після прийняття закона про лендліз

Байден підписава тільки 9.2млрл, 1.6млрд "згоріло"

В 2023 році, PDA ціни були завищені, та надавлись після 1 жовтня до 1 січня 2024

https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив завищень на 8.1млрд по програмі PDA
Це була вибіркова перевірка, перших 37ми https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ пакетів PDA
перевірили до 3 травня 2023, на суму 21млрд - помилка більше 38%

тобто вчасно переданнох зброї в грошах менше на 38%
зараз коли в квітні стало "комфортно", це питання до сих пір не вирішено - залишок 5.1млрд
показать весь комментарий
11.08.2024 23:06 Ответить
Шо ж ім було думати як ти Камалу Трампом обізвав
показать весь комментарий
11.08.2024 19:25 Ответить
Св. Деменцію слава!
показать весь комментарий
11.08.2024 19:26 Ответить
Шо ...ще живі зелені обожнювачі ...?! пів держави в крові ,горе на кожному кроці ..про* ране все шо зробив Порох для людей ...а сьогодні сидите без виїзду, хліба нема за шо купити ...води нема і за 🤡 досі ?!!!!
показать весь комментарий
11.08.2024 19:38 Ответить
Ганебно програли українці - ваті та "какой разніце", тому й отримали олігархічно-ригівський антимайдановський реванш.
показать весь комментарий
11.08.2024 19:40 Ответить
Не факт, що він *ганебно програв*, а не *хитро здав* пост зеленому дурачку.
показать весь комментарий
11.08.2024 19:45 Ответить
Он какое то исчадие ада и масонский агент, иллюминатор.
Сумел объединить всех избирателей и протолкнуть дурачка.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:44 Ответить
Довпоїбизм у виправдовуванні свого ганебного вибору не знає меж.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:43 Ответить
От тільки на 73% дов-ів не посилайтесь.
Що, правда очі коле?
показать весь комментарий
12.08.2024 07:03 Ответить
ну то так, то стул которого нет ищешь, то три раза на трапе упадешь, то трампа с камалой. путаешь
показать весь комментарий
11.08.2024 20:08 Ответить
то зеленского президентом кацапстана назовет)
показать весь комментарий
11.08.2024 20:11 Ответить
такая мощная страна, что просто стыдно, что кроме придурковатого старого пня никого не выставили изначально
показать весь комментарий
11.08.2024 20:14 Ответить
это то, к чему привила себя дем партия. она без лидеров. они если и есть, то в тени.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:16 Ответить
рокировочка. и где я это видел.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:15 Ответить
Та ні, колеги-демократи просто подивились на рейтинги після дебатів і зрозуміли що шансів нема, а біля корита побути ще хочеться.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:22 Ответить
Час приділити більше уваги вихованню Хантера.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:49 Ответить
Будь мужиком, уходя - уході
показать весь комментарий
11.08.2024 22:56 Ответить
 
 