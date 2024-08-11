Коллеги-демократы считали, что я причиню вред на гонках, - Байден о выходе из президентской гонки
Президент США Джо Байден объяснил причины выхода из избирательной гонки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью CBS Sunday Morning.
Действующий глава Соединенных Штатов отметил, что опросы, которые были в его распоряжении, показывали гонку нога в ногу, и так было бы до последнего, в то время как многие демократы опасались, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на конгрессовые выборы в ноябре.
"Но случилось так, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь причинить им вред в гонке. И я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси сказала, почему сделала так - и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один", - объясни Байден.
Выход Байдена из президентской гонки в США
Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.
А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.
Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.
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ти заподіяв багато шкоди затягуючи з своїм підписаним, так званим лендЛізом
дуже багато
А в тому, що допомога весь час затримувалась, дозувалась і т.п.
Навіть союзникам забороняли надавати зброю - наприклад літаки від Польші
Наприклад на 2022 фінрік, до 1 жовтня 2022, Конгрес надав президенту 11млрд на PDA
до речі, його попросила адміністрація, після прийняття закона про лендліз
Байден підписава тільки 9.2млрл, 1.6млрд "згоріло"
В 2023 році, PDA ціни були завищені, та надавлись після 1 жовтня до 1 січня 2024
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив завищень на 8.1млрд по програмі PDA
Це була вибіркова перевірка, перших 37ми https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ пакетів PDA
перевірили до 3 травня 2023, на суму 21млрд - помилка більше 38%
тобто вчасно переданнох зброї в грошах менше на 38%
зараз коли в квітні стало "комфортно", це питання до сих пір не вирішено - залишок 5.1млрд
Сумел объединить всех избирателей и протолкнуть дурачка.
Що, правда очі коле?