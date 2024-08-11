Коллеги-демократы считали, что я причиню вред на гонках, - Байден о выходе из президентской гонки

Президент США Джо Байден объяснил причины выхода из избирательной гонки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью CBS Sunday Morning.

Действующий глава Соединенных Штатов отметил, что опросы, которые были в его распоряжении, показывали гонку нога в ногу, и так было бы до последнего, в то время как многие демократы опасались, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на конгрессовые выборы в ноябре.

"Но случилось так, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь причинить им вред в гонке. И я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси сказала, почему сделала так - и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один", - объясни Байден.

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Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

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