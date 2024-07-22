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Стали известны обстоятельства, при которых Байден принял решение о выходе из избирательной кампании, - Politico

Як і чому Байден припинив участь у виборах

В субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Байден провел последние несколько дней, консультируясь со своими старшими помощниками, в то время, как они пытались определить путь к победе в ноябре, сообщили осведомленные люди, которые захотели остаться анонимными.

Однако вечером в субботу Байден сказал небольшой группе близких помощников, что готов к альтернативному концу. Как сообщают источники издания, ведущие советники Майк Донилон и Стив Рикетти присутствовали в городе Рехобот во время обсуждения прекращения кампании Байдена, а также заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

Решение вызвало волну активности в воскресенье. Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зинтсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон, чтобы уведомить их. Затем он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме и перед тем, как публично объявить о планах отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенник Байден не был пригоден для того, чтобы баллотироваться в президенты, - Трамп о выходе Байдена из гонки

В то же время сообщение Байдена в Х стало сюрпризом для большинства других сотрудников Белого дома и предвыборной кампании, которые не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах.

В настоящее время Зинтс руководит большей частью коммуникации в обеспокоенной администрации, проводя телефонные разговоры как с членами Кабинета министров, так и с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. В понедельник утром Зинтс планирует провести телефонный разговор со всеми сотрудниками Белого дома, а также разговор с назначенными лицами по всей исполнительной ветви власти.

"Я очень горжусь тем, что работаю на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и американский народ - вместе со всеми вами, лучшей командой Белого дома в истории. Впереди еще так много работы, и, как говорит президент Байден, "нет ничего, что Америка не может сделать, когда мы делаем это вместе", - - написал Зинтс в электронном письме к сотрудникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск о выходе Байдена из выборов: "Джилл Байден выбыла из президентской гонки"

Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытка заменить Байдена другим кандидатом натолкнется на юридические проблемы, - спикер Палаты представителей Джонсон

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26409)


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Топ комментарии
+20
важке рішення для Бійця - усвідомити, що битись хочеш, але вже немає сил....
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22.07.2024 02:26
+9
Є простий факт, що якщо би сша не передавали нам зброю, то фронт в самому кращому випадку був би під Тернополем. ну і вібачайте, але називати зброю на багато десятків мільярдів долларів - капелці - це треба бути або ботом, або ідіотом.
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22.07.2024 02:52
+7
А була б друга Білорусь.
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22.07.2024 06:52
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важке рішення для Бійця - усвідомити, що битись хочеш, але вже немає сил....
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22.07.2024 02:26 Ответить
тож здаєшся у полон або підірваєш себе гранатою?
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22.07.2024 03:36 Ответить
як на мене то діду підірвав гранатою усю виборчу компанію демпартії
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22.07.2024 03:39 Ответить
Нi, республiканцiв.
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22.07.2024 03:41 Ответить
дивимось запасаємось попкорном 😬
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22.07.2024 03:45 Ответить
Даєш дорогу сильному
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22.07.2024 07:12 Ответить
Нам до того нічого - як і з ним легендарного ленліза не було - так по капельці, так і після нього не було. Фактично буде знищена РФ і рузкіе але ціною повного знищення українського етносу. РФ будуть варити в нашій крові років 10
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22.07.2024 02:31 Ответить
Є простий факт, що якщо би сша не передавали нам зброю, то фронт в самому кращому випадку був би під Тернополем. ну і вібачайте, але називати зброю на багато десятків мільярдів долларів - капелці - це треба бути або ботом, або ідіотом.
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22.07.2024 02:52 Ответить
Вибачайте,але якщо би США надавали Україні зброю не по "капельці", а хоча би столовими ложками.то фронт вже давно би був по міжнародно визнаних границя України,до рашистської окупації.Хоч і за "капельки" д'якувати потрібно
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22.07.2024 09:17 Ответить
Тобто якщо надавали би на СОТНІ мільярдів?
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22.07.2024 12:04 Ответить
та ні, мабуть на пару сотень гривень...
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22.07.2024 16:33 Ответить
А навіщо вам легендарний лендліз, якщо вам давали безкоштовно. Та, видно, ви про це не знаєте, те, що називаєте крапелькою. А, ви подоляківець, який виконав наказ і втримався, а тепер вийшов на арену. І двох своїх соратників проявив.
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22.07.2024 07:18 Ответить
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Ось довідка Конгреса по лендлізу
США очікують 0$ отримати від України за лендліз
Повернення в 2072 році
Хто ще кращі умови міг запропонувати, окрім республіканців - як ініціаторів закону?

Хто перший сказав, що лендліз це погано для України?
Це був спікер росдуми володін.

Чому його слухаєте?
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22.07.2024 09:54 Ответить
Пункт 1 подоляківської методички - все, що проти Зєрмака, проти Трампа, за Байдена, за Порошенка, за Червінського, за Залужного, за Україну - рашистське ІПСО. Гниди ви подоляківські, прокляття на ваші голови, з усім вашим родом.
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23.07.2024 08:23 Ответить
від лендлізу відмовився ЕрЗе, не запустивши механізм відповідного міждержавного договору. Вони порахували що для України подарунками від Байдена "так дешевше вийде". А адміністрація Білого Дому та Пентагону вирішили, що так краще буде, нащо їм зайвий геморой...
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22.07.2024 10:17 Ответить
Якщо треба, то нехай
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22.07.2024 03:42 Ответить
Тут як i з Юлею, хiбба хочеш - мусиш.
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22.07.2024 03:45 Ответить
Була б Юля у 2010му, то сьогодні і війни б не було
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22.07.2024 06:30 Ответить
А була б друга Білорусь.
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22.07.2024 06:52 Ответить
Це ще питання. Але для таких дятлів, як ви, наперед все зрозуміле.
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22.07.2024 07:30 Ответить
Коли аргументів немає, у хід йдуть особисті образи. Я правильно кажу, пане йулєбот ніколай русак?
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22.07.2024 14:29 Ответить
Друге сЕре-сЕре.
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22.07.2024 08:04 Ответить
була б не сьогодні, а в 2010, і причому б тЮлька все б здала за пару хвилин.
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22.07.2024 08:00 Ответить
Дякую, вам особисто, за "повномасштабне вторгнення". Бо саме ви з вашою ТЮ добре попрацювали у 19-му на виборах, щоб привести зЕ до влади. ТЮ дала близько половини складу виборчих комісій. Чи ви вже забули, як ви то робили?
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22.07.2024 08:09 Ответить
Да, щоб спасти Україну, мусиш. Добре, хоч з 10 літнім запізненням, але до Вас, це дійшло.
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22.07.2024 07:32 Ответить
Пхе... Мусиш в данном случае - это угодить в маргинальное поле... ХЕХ...
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22.07.2024 07:41 Ответить
по перше старий а по друге всі відмовились фінансувати передвиборчу гонку.
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22.07.2024 07:20 Ответить
Погано що зараз. Для заміни потрібно було розкрутити Гарріс.
Зараз немає часу.
Тим більше є досвід Хіларі Клінтон.
Жінку не оберуть американці не зважаючи на всі потуги з приводу рівності статей.
Ця Гарріс теж є продуктом боротьби за рівність.
Якби був чоловік - можливо і пройшов би.
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22.07.2024 08:45 Ответить
Взагалі-то Хілларі мала перевагу перед Трампом, у два мільйони голосів. Трамп переміг по результатам підтримки колегії виборників
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22.07.2024 12:17 Ответить
Грубо кажучи, він переміг у штатах з більшою кількістю представників в колегії виборців, що й стало вирішальним.
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22.07.2024 12:30 Ответить
Дякуємо за підтримку штатам. Але згадайте про дві лепти, що тоді сказав Ісус. Якби вони допомогли б нам так як данці, та інші північні країни (і балтійські особливо), то скільки б зберегли ЖИТТІВ УКРАЇНЦІВ!!!! Данія, наприклад, віддала всю!! свою артилерію. І так само інші. А кинути цент!, маючи мільйони!!! доларів,..Вони б могли легко дійсно врятувати нашу країну від катастрофи, в якій ми опинилися задля народу, а не влади! ... Звичайно потрібно бути вдячним, і ми щиро вдячні і за це.
АЛЕ ПОДЯКА НАША ЗІ СМАКОМ ГІРКОГО ПОЛИНУ!!! І ніколи про це не потрібно забувати в стосунках.
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22.07.2024 09:07 Ответить
 
 