Стали известны обстоятельства, при которых Байден принял решение о выходе из избирательной кампании, - Politico

В субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Байден провел последние несколько дней, консультируясь со своими старшими помощниками, в то время, как они пытались определить путь к победе в ноябре, сообщили осведомленные люди, которые захотели остаться анонимными.

Однако вечером в субботу Байден сказал небольшой группе близких помощников, что готов к альтернативному концу. Как сообщают источники издания, ведущие советники Майк Донилон и Стив Рикетти присутствовали в городе Рехобот во время обсуждения прекращения кампании Байдена, а также заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

Решение вызвало волну активности в воскресенье. Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зинтсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон, чтобы уведомить их. Затем он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме и перед тем, как публично объявить о планах отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

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В то же время сообщение Байдена в Х стало сюрпризом для большинства других сотрудников Белого дома и предвыборной кампании, которые не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах.

В настоящее время Зинтс руководит большей частью коммуникации в обеспокоенной администрации, проводя телефонные разговоры как с членами Кабинета министров, так и с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. В понедельник утром Зинтс планирует провести телефонный разговор со всеми сотрудниками Белого дома, а также разговор с назначенными лицами по всей исполнительной ветви власти.

"Я очень горжусь тем, что работаю на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и американский народ - вместе со всеми вами, лучшей командой Белого дома в истории. Впереди еще так много работы, и, как говорит президент Байден, "нет ничего, что Америка не может сделать, когда мы делаем это вместе", - - написал Зинтс в электронном письме к сотрудникам.

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Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

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