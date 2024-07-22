Маск о выходе Байдена из выборов: "Джилл Байден выбыла из президентской гонки"

Американский миллиардер, основатель компании "SpaceX" Илон Маск высмеял решение президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов на пост президента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Маска в соцсети Х.

"Джилл Байден выбыла из президентской гонки", - написал миллиардер.

Вероятно, он хотел пошутить над оговорками Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне. Когда действующий президент США назвал Владимира Зеленского "Путиным", а вице-президента США Камалу Харрис "Трампом".

Читайте: Попытка заменить Байдена другим кандидатом натолкнется на юридические проблемы, - спикер Палаты представителей Джонсон

Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Читайте также: Клинтоны поддержали решение Байдена продолжать предвыборную гонку, - NBC