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Маск о выходе Байдена из выборов: "Джилл Байден выбыла из президентской гонки"

Ілон Маск

Американский миллиардер, основатель компании "SpaceX" Илон Маск высмеял решение президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов на пост президента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Маска в соцсети Х.

"Джилл Байден выбыла из президентской гонки", - написал миллиардер.

Вероятно, он хотел пошутить над оговорками Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне. Когда действующий президент США назвал Владимира Зеленского "Путиным", а вице-президента США Камалу Харрис "Трампом".

Читайте: Попытка заменить Байдена другим кандидатом натолкнется на юридические проблемы, - спикер Палаты представителей Джонсон

Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Читайте также: Клинтоны поддержали решение Байдена продолжать предвыборную гонку, - NBC

Автор: 

Байден Джо (2785) Маск Илон (217)


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Топ комментарии
+36
хотів бути гостро-вумним, а вийшов типовий масківський пердь в калюжу. уже б сказав "спасібо дєду за побєду".
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22.07.2024 00:40
+28
Мудак.
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22.07.2024 00:48
+19
Ще одна спекулянтка - Єлона Маск- щось там брякнула
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22.07.2024 00:47
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хотів бути гостро-вумним, а вийшов типовий масківський пердь в калюжу. уже б сказав "спасібо дєду за побєду".
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22.07.2024 00:40 Ответить
Ще одна спекулянтка - Єлона Маск- щось там брякнула
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22.07.2024 00:47 Ответить
Ілона)))

Воно іноді таке тупе, що думаєш - оті всі розробки йому умовні марсіяни подарували..
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22.07.2024 01:40 Ответить
Як мені подобаються наші "чорно-більщики" Дав Маск "старлінки" - співають йому "осанну" Щось ляпнув антиукраїнське - починають "чортом" величать! Ніяк не можуть стриманіше йому оцінку давать! Древні колись казали ; "ВІд геніальності до безумства - один крок" Колись у одного харківського бібліофіла бачив брошюру 30-х років - монографія про рівень впливу божевільних на розвиток науково-технічного прогресу Цікава річ виходила - основу НТП складали саме задумки людей яких за життя вважали божевільними! Так само і Маск - може буть геніальним в одному - і ідіотом - в іншому !
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22.07.2024 04:59 Ответить
Так отож..
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22.07.2024 05:57 Ответить
Настрашніше коли той ідіот з ініціативою. Особливо в тій справі де він ідіот.
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22.07.2024 09:14 Ответить
Марино, це ти недалека: чоловік - голова, а жінка - шия, куди шия поверне, туди голова і дивитиметься.
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23.07.2024 21:15 Ответить
Я з тобою незнайома. Тикай своїм тупим падругам. Про шию й таке інше.
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23.07.2024 21:27 Ответить
ой яка ти совково дрєвня.
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24.07.2024 08:07 Ответить
що мені робити, не тобі доісторичній розказувати. коли такі як ти просирають дискусію, то від безмозглості сплигують на "ти-ви", бо треба щось ляпнуть, щоб не мовчки.
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24.07.2024 08:08 Ответить
В мене немає бажання вести дискус з такими, як ти. Бо крім тупих коментів й образ - нічого іншого не почути/прочитати.

Бб.
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24.07.2024 13:31 Ответить
мені якось насрать на твої бажання. все-рівнео ти лише позоришся своїм курячим мозком
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24.07.2024 17:59 Ответить
Та обсирайся, скільки завгодно. Може в мене курячий, але в тебе, його зоасім немає - он основні рефлекси - жрати й срати.

Все, відвали.
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24.07.2024 19:03 Ответить
в обсиранні профі як раз ти. давай ще наляпай по бабські .
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24.07.2024 21:14 Ответить
Єлонка думає тільки про ринки для свого бізнесу та про привілеї від діда Трампа
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22.07.2024 05:04 Ответить
Бач як воно - південноафриканському емігранту, досить купити Twitter, топити там за Трампа і тебе починають миттєво любити і цитувати ті хто проти мігрантів в США. І неважливо, що основні статки зароблені в лгбтшній Каліфорнії, на продажі електромобілів хіпстерам. Ще один доказ, що гроші можуть все.
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22.07.2024 00:45 Ответить
Мудак.
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22.07.2024 00:48 Ответить
Кацапській шлюсі слова не давали.
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22.07.2024 00:57 Ответить
Коли чинний президент США Володимира Зеленського "Путіним", а Джерело:
Нещодавно боти веселилися з цієї обмовки Байдена. Тепер усі сміються з самого Байдена з тих ботів, котрі веселилися. Адже як виходить, сміється той, хто сміється останнім. Ви боти знову пролетіли, як і 5 років тому.
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22.07.2024 00:58 Ответить
Папєтросяніть вирішив
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22.07.2024 01:03 Ответить
Закварталив ))
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22.07.2024 01:41 Ответить
А, от, Іван Маск краще б помовчав
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22.07.2024 01:05 Ответить
Жінкоподібному Маску із дупою, ширшою за плечі, не варто було так по-бидлячому пірнати у цю тему.
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22.07.2024 01:11 Ответить
Щось кукловод Маска відволікся і не стримав його. Мабуть будут міняти.
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22.07.2024 07:27 Ответить
А не пора ли етому наркоману отправиться обратно в свою африканскую дыру откуда оно прилезло?
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22.07.2024 01:18 Ответить
А як Трампа раптом доб'ють, що заспіває? Та може тепер усі замисляться, що він від Байдена по віку майже не відрізняється і теж пора перепочити
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22.07.2024 01:30 Ответить
Ілон Маск безумовно надзвичайно наполоеглива і обдарована особистість. На жаль його ерудиції недостатньо для політики і він час від часу висуває якісь дебільні соціальні гасла які врешті спаскудять йому життя.
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22.07.2024 02:23 Ответить
От тільки стосовно обдарованості - питання.
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22.07.2024 07:30 Ответить
мда, маск, текст у тебя какой-то дебильный получился....
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22.07.2024 02:30 Ответить
чим далі, тим біьше маск стає фріком.
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22.07.2024 03:14 Ответить
Я б з ним навiть в розвiдку лic по гриби не пiшов би, не те що на Марс чи Мiсяць.
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22.07.2024 03:27 Ответить
Браво Ілон ти усе розумієш так як воно є
шкода що ти не був народжений у штатах
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22.07.2024 03:30 Ответить
Из визионера в клоуна и идиота
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22.07.2024 03:59 Ответить
та нічого він не жартував... серед маговців постійний гомін про те, що це не Байден керує країною, а його дружина Джил є по факту презом США.
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22.07.2024 04:17 Ответить
чухню не пишіть ... Мається на увазі перші розмови про відставку після консультації з сімʼєю...
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22.07.2024 05:48 Ответить
що мається на увазі? що, хіба ви не чули раніше розмов серед республіканців про те, що насправді Америкою керує Джил, а не Джо Байден? не чули? а дарма. бо таких розмов було дуже багато.
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22.07.2024 07:08 Ответить
Так і Трамп багато що каже, чули? І що? Робота така у республіканців - знищувати Байдена.
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22.07.2024 07:34 Ответить
Коли він вже на Марс полетить
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22.07.2024 07:36 Ответить
Яке воно убоге... як і всі фанати рудого фріка.
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22.07.2024 09:47 Ответить
 
 