Маск о выходе Байдена из выборов: "Джилл Байден выбыла из президентской гонки"
Американский миллиардер, основатель компании "SpaceX" Илон Маск высмеял решение президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов на пост президента США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Маска в соцсети Х.
"Джилл Байден выбыла из президентской гонки", - написал миллиардер.
Вероятно, он хотел пошутить над оговорками Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне. Когда действующий президент США назвал Владимира Зеленского "Путиным", а вице-президента США Камалу Харрис "Трампом".
Выход Байдена из президентской гонки в США
Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Дональд Трамп также прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.
А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.
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Воно іноді таке тупе, що думаєш - оті всі розробки йому умовні марсіяни подарували..
Бб.
Все, відвали.
Нещодавно боти веселилися з цієї обмовки Байдена. Тепер усі сміються з самого Байдена з тих ботів, котрі веселилися. Адже як виходить, сміється той, хто сміється останнім. Ви боти знову пролетіли, як і 5 років тому.
розвiдкулic по гриби не пiшов би, не те що на Марс чи Мiсяць.
шкода що ти не був народжений у штатах