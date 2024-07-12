Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО
Президент США Джо Байден оговорился на полях саммита НАТО и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.
Однако президент США быстро исправился, отметив, что очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина.
Зеленский посмеялся над этой оговоркой и добавил, что "он лучше". На это Байден ответил: "Ты намного лучше".
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, "кто остановил" правителя России Владимира Путина.
Політика - це справи? Не смішіть мої тапочки. Це коли (особливо у нас) когось обирали за справи?
Ви мабуть досі живете у вигаданому вами ідеальному світі.
Але, дійсно у нас політика це бла-бла-бла, але ж ми про США? Чи ні
Але, на жаль, у нас ми досі маємо "какаяразніцу".
вважаючи на проросійське оточення Гетьманцев, Татаров, той же Єрмак з батьком генералом ФСБ.... може Зе і прямо не співпрацює але багато чого покладає на людей які явно шкодять економіці та виробництву озброєння
"Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом", - заявив він
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053
- от же цей Байден. йшов би вже спати
на додаток до блазня та злодія на чолі нашої держави, державу-найбільшого військового партнера очолює старий маразматик, який не те що адекватних рішень прийняти не може, а скоро забуде як ложку пхати собі до писка.... і воно ще не другий термін пнеться.... демократи геть подуріли