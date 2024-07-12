Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО

Президент США Джо Байден оговорился на полях саммита НАТО и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

Однако президент США быстро исправился, отметив, что очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина.

Зеленский посмеялся над этой оговоркой и добавил, что "он лучше". На это Байден ответил: "Ты намного лучше".

Также читайте: Нет смысла сейчас вести переговоры с Путиным, - Байден

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, "кто остановил" правителя России Владимира Путина.