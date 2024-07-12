РУС
17 945 149

Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО

Президент США Джо Байден оговорился на полях саммита НАТО и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

Однако президент США быстро исправился, отметив, что очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина.

Зеленский посмеялся над этой оговоркой и добавил, что "он лучше". На это Байден ответил: "Ты намного лучше".

Также читайте: Нет смысла сейчас вести переговоры с Путиным, - Байден

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, "кто остановил" правителя России Владимира Путина.

Автор: 

Байден Джо (2801) Зеленский Владимир (21986) путин владимир (32214) саммит (1233)
Топ комментарии
+37
зеленский? согласен!
12.07.2024 08:53 Ответить
12.07.2024 08:53 Ответить
+30
По Фрейду.
12.07.2024 08:54 Ответить
12.07.2024 08:54 Ответить
+27
Дед красава, затралил Боневтика
12.07.2024 08:52 Ответить
12.07.2024 08:52 Ответить
Страница 2 из 2
Так отож. Хоче продовжувати працювати - нехай працює радником у нового, адекватного президента.
Політика - це справи? Не смішіть мої тапочки. Це коли (особливо у нас) когось обирали за справи?
Ви мабуть досі живете у вигаданому вами ідеальному світі.
12.07.2024 10:29 Ответить
12.07.2024 10:29 Ответить
Дякую, посміхнувся. Можливо, мій світ ідеальний, бо я його сам створив.
Але, дійсно у нас політика це бла-бла-бла, але ж ми про США? Чи ні
12.07.2024 10:36 Ответить
12.07.2024 10:36 Ответить
Нажаль, там теж популісти почали лізти вгору. Мені теж хочеться, щоб кожен політик ніс відповідальність і за слова, і за справи.
Але, на жаль, у нас ми досі маємо "какаяразніцу".
12.07.2024 10:40 Ответить
12.07.2024 10:40 Ответить
Але там є партії, яки дуже слідкують за іміджем, і популізм це як один з інструментів, ось коли у нас з'являться ідеологині партії, популізму вже буде менше
12.07.2024 10:54 Ответить
12.07.2024 10:54 Ответить
Я не розумію навіщо його сімʼя його держить на цій ролі, йому у кріслі качалці на сонечку грітись, а вони його як ляльку наражають в піджак ітягають Щось тут не те.
12.07.2024 09:21 Ответить
12.07.2024 09:21 Ответить
Какая разница !
12.07.2024 09:21 Ответить
12.07.2024 09:21 Ответить
По Фрейду
12.07.2024 09:23 Ответить
12.07.2024 09:23 Ответить
А подивимся на це з точки зору старого діда... може він і вийшов вже з розуму але такі розмови можуть бути серез його оточення тому він і оговорився....

вважаючи на проросійське оточення Гетьманцев, Татаров, той же Єрмак з батьком генералом ФСБ.... може Зе і прямо не співпрацює але багато чого покладає на людей які явно шкодять економіці та виробництву озброєння
12.07.2024 09:31 Ответить
12.07.2024 09:31 Ответить
Так вони дійсно однакові. Принаймні для України
12.07.2024 09:32 Ответить
12.07.2024 09:32 Ответить
Зеленський-Пуцелейба це вирок смерті України !
12.07.2024 09:32 Ответить
12.07.2024 09:32 Ответить
Про який хочаб мирний договір може йти з тим хто нелегітивний і наркоман.
12.07.2024 09:34 Ответить
12.07.2024 09:34 Ответить
Джорджа Клуни у президенти! Дивно, чому демократи не хочуть замінити Байдена на Клуни? Він дуже політично активний, його знає увесь світ, а американці взагалі його обожнюють. Рейган же довів, що актор Голлівуду може стати найкращим президентом за всю #сторію Америки.
12.07.2024 09:34 Ответить
12.07.2024 09:34 Ответить
Старому давно пора на відпочинок.
12.07.2024 09:39 Ответить
12.07.2024 09:39 Ответить
Он тоже Вова ,какаяразницца
12.07.2024 09:39 Ответить
12.07.2024 09:39 Ответить
до чого дійшла велика Америка - претендентами на Президента є ****.тий популіст Трамп і ...Байден!"
12.07.2024 09:42 Ответить
12.07.2024 09:42 Ответить
Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом
"Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом", - заявив він
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053

12.07.2024 09:54 Ответить
12.07.2024 09:54 Ответить
".. Цинічні бандери... бандити, в мілітарній формі зі зброєю в руках. Грабували українців, таємно вбивали їх. .."
- от же цей Байден. йшов би вже спати
12.07.2024 10:06 Ответить
12.07.2024 10:06 Ответить
****@ діду(здадуть в будинок для літніх людей ще до виборів(
12.07.2024 10:12 Ответить
12.07.2024 10:12 Ответить
Дід щось знає)
12.07.2024 10:17 Ответить
12.07.2024 10:17 Ответить
Це не помилка,а натяк зєзиденту,який дідусь Джо вбив кувалдой у макитру зє!
12.07.2024 10:20 Ответить
12.07.2024 10:20 Ответить
А може й не випадково?Бо по факту зе пуйловська маріонетка.
12.07.2024 10:23 Ответить
12.07.2024 10:23 Ответить
А чого всі так возбудили свої пісєчки? Що він не так сказав? Невже ще є довбойоби які вважають що тряпка - це не проект *****?
12.07.2024 10:23 Ответить
12.07.2024 10:23 Ответить
а біден-то зрить в корінь так сказать! я вже давно просік, що зєлєнскій і пукін - це одна гоп-компанія.
12.07.2024 10:25 Ответить
12.07.2024 10:25 Ответить
Комплімент кварталісту. Зрівняв Зелю з його кумиром.
12.07.2024 10:30 Ответить
12.07.2024 10:30 Ответить
Просто ржу. NO COMMENT.
12.07.2024 10:33 Ответить
12.07.2024 10:33 Ответить
це просто жах

на додаток до блазня та злодія на чолі нашої держави, державу-найбільшого військового партнера очолює старий маразматик, який не те що адекватних рішень прийняти не може, а скоро забуде як ложку пхати собі до писка.... і воно ще не другий термін пнеться.... демократи геть подуріли
12.07.2024 10:40 Ответить
12.07.2024 10:40 Ответить
Так Володя Херпіду Невтікович чотирижди і не образився, бо для нього це навіть заохочення, він старається бути схожим на російського диктатора. Поки що розтоптав Конституцію і знищив ЗМІ, поступово веде нас туди, куди пуйло привело кацапів. Шлях підсвічує телемрафон і татаровим зі своєю "гвардією".
12.07.2024 11:07 Ответить
12.07.2024 11:07 Ответить
Ніяка не помилка,а тонкий байденівський гумор,сказаний на вищому офіційному рівні,в т.ч. і по Трампу.
12.07.2024 11:29 Ответить
12.07.2024 11:29 Ответить
Вот вы тут все ржете с Байдена, я на вас, бл, посмотрю когда вам будет 82 года
показать весь комментарий
12.07.2024 11:33 Ответить

12.07.2024 11:37 Ответить
12.07.2024 11:37 Ответить
Байден приступил к работе не приходя в сознание - Карин Жан Пьер.
12.07.2024 12:00 Ответить
12.07.2024 12:00 Ответить
дід вже стабільно у двох вимірах.. навіщо мучити себе та інших?
12.07.2024 12:13 Ответить
12.07.2024 12:13 Ответить
маразматік... шкода, але так
12.07.2024 12:41 Ответить
12.07.2024 12:41 Ответить
Один стенда-пер передал слово другому стенда-перу
12.07.2024 12:47 Ответить
12.07.2024 12:47 Ответить
Президент Джо Альцгеймер!
12.07.2024 13:47 Ответить
12.07.2024 13:47 Ответить
Краще вже такий, ніж фсбешна ****.
12.07.2024 14:07 Ответить
12.07.2024 14:07 Ответить
Це не помилково! Треба глядіти правді в очі!
12.07.2024 15:04 Ответить
12.07.2024 15:04 Ответить
Не дуже помилився. Маленький бородатий пі*арас *****
12.07.2024 15:48 Ответить
12.07.2024 15:48 Ответить
Колись оди достатньо відомий баянист, чи акардеоніст, назвав яника-хамла Віктором Андрійовичем Ющенко.
12.07.2024 16:16 Ответить
12.07.2024 16:16 Ответить
Ну это уже запахло нафталином не по детски , мда..
12.07.2024 17:14 Ответить
12.07.2024 17:14 Ответить
Геронтократія страшна штука.
12.07.2024 17:32 Ответить
12.07.2024 17:32 Ответить
Это не ошибка , он был прав, мы говорим зеленский - подразумеваем - путин... и на оборот.....
12.07.2024 19:43 Ответить
12.07.2024 19:43 Ответить
На ішака вже не реагують, як на президента. Це чмо виконує лише демостративні функції, і не більше.
12.07.2024 20:54 Ответить
12.07.2024 20:54 Ответить
Не здійснює помилок тільки той хто нічого не робить, але тільки розумна і мужня людина визнає власні помилки .
12.07.2024 21:00 Ответить
12.07.2024 21:00 Ответить
Могу сказать , ШО И НЕ ОБМОЛВИЛСЯ , И НЕ СЛУЧАЙНО. НАВПАКЫ, ДЛЯ вАВЫ - КОНКРЕТНЫЙ СИГНАЛ, ЧТОБЫ УХОДИЛ, пока еще можно.
13.07.2024 01:01 Ответить
13.07.2024 01:01 Ответить
Дід вже заплутався в паскудах.
13.07.2024 23:33 Ответить
13.07.2024 23:33 Ответить
Дарагой Леонид Ильич Байден))
13.07.2024 23:41 Ответить
13.07.2024 23:41 Ответить
Не знаю, случайно чи специально, но деду пора на покой.
14.07.2024 01:06 Ответить
14.07.2024 01:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 