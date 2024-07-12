Нет смысла сейчас вести переговоры с Путиным, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.
"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", - сказал Байден.
И добавил, что Путин не может похвастаться военными успехами.
"В этой войне, которую он якобы выиграл, Россия ранее имела 17,3% захваченной территории Украины, а сейчас это 17,4% территории", - отметил Байден.
По информации президента США, Россия нанесла "ужасный ущерб" Украине, вызвав гибель людей, но и сама потеряла более 350 тысяч военных - убитыми или ранеными. При этом более миллиона человек, особенно молодежь с техническими навыками, выехали из России, потому что не видят там будущего, поэтому успех, в котором Россия пытается убедить других, базируется на контроле СМИ и дезинформации.
"У них проблемы. Но что им удается, так это контролировать общественную реакцию, информацию, которая доходит до людей. Они врут на чем свет стоит своим избирателям, они врут на чем свет стоит о том, что происходит. Поэтому идея о том, что мы сможем фундаментально изменить Россию в ближайшее время - маловероятна", - сказал Байден.
Поэтому, как считает Байден, Россию нужно сдерживать ради безопасности Запада, потому что она имеет империалистические планы далеко за пределами границ Украины.
"Одно можно сказать точно - если мы позволим России достичь успеха в Украине, они не остановятся в Украине. Я рекомендую, прочитайте речь Путина после их вторжения в Украину, о чем это все было. Прочитайте, какова его цель", - сказал Байден.
Байден добавил, что готов говорить с любым лидером, который захочет с ним говорить, и в частности, с Путиным, если бы тот хотел. Но по прошлому опыту, переговоры с Путиным о соглашении по контролю над вооружениями, которое касается и ядерного оружия в космосе, "не зашли очень далеко", сказал Байден.
завдяки цій фіксації ***** змістив центр уваги населення від своїх корупційних махінацій, друзів, палаців тощо - на "велику" боротьбу з "фашизмом".
***** створив московитам ворога, більш страшного ніж корупція *****, більш жорстокого ніж силова вертикаль влади (вже й кадирівці не такі страшні для кацапів, а стали захисниками)!
***** дав можливість кацапам відчувати себе, як діди колись, учасниками великої визвольної боротьби - просто не протистуючі, а терплячі якісь незначні фінансові труднощі чи обмеження свободи, інформації тощо... нічого особливо робити не треба, а вже належиш до "великого народу, який бореться з фашистами" - для кацапів це важливо!
На Заході наче є велика кількість різних аналітичних організацій, які отримують шалені зарплати, а не можуть провести паралеллі і зрозуміти наскільки для кацапів важливо мати в сімʼї загиблого на війні кацапа, а краще двох, а ще краще щоб лишилася сама вдова, яка буде човгати з кількома палками з портретами на параді і викликати заздрощі в оточуючих! в кацапів навіть є така приказка - "на миру и смерть красна!".
Стосовно переговорів, які, начебто, вималює *****, про що тут триндять усіляки позитивні блогєри - то це все маячня! ***** вважає, що в нього все мєга класно складається і дивлячись на те що відбувається, можливо він має рацію - захід вигадує все нові і нові санкції, але основний акцент робить на те, щоб вони майже не зачепляли кацапську економіку!
За останній час всі друзі ***** збагатилися на багато мільярдів! Економіка московії продовжує отримувати шалені гроші від Заходу, пересічні кацапи зайняті війною на чужій території, ***** - виступає в якості "свєточа миру і лідера боротьби з фашизмом", кацапія виглядає як щось, що має субʼєктивність вирішувати як жити на цьому світі - профіт!
нещодавно було якесь інтервʼю від одного з провладних блогерів і він хизувався, що це завдяки єрмаку, який максимально ескалював будь-які перемовини з кацапами почалася війна! він намагався це подати так, що скільки можна було тримати цю ситуацію в підвішеному стані? треба було її "прорвати"! найсумніше, що ці "прорвуни" тепер сидять за спинами звичайних людей
"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території"
https://focus.ua/*******-novosti/644443-analitiki-podschitali-skolko-territorii-ukraina-poteryala-za-poslednie-polgoda По состоянию на конец апреля 2024 года Россия оккупировала в целом 17,53% (+0,01%) территории Украины. Эта цифра включает оккупированные до 2022 года Крым и районы Донецка и Луганска. Это означает чистый прирост в пользу России примерно на 86 км² с конца марта
"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні.", тому
- санкції на тіньові танкери накладати не будемо
- дозволяти атакувати російську територію не будемо
- в НАТО не запрошуемо
- літаків не дамо. інші країни чомусь постійно переносять обіцянки
- маючи 61млрд від Конгресу, на ювілейному саміту НАТО - пообіцяли 225млн
- деяку зброю (патріот 1шт), анонсуємо по 2 рази та змішуємо з уже раніше обіцяною та наданою
всім треба протриматись до виборів в листопаді 2024,
тільки у всіх різна мета
Однак яких втрат зазнав СРСР
Тому кількість % зовсім не важливо...
Перед зимой, без электрики, с перенапряженной экономикой, задолбанным народом и с теми же руководителями во главе...
Да еще и с Трампом в Белом Доме.
От тогда на перемовини, самое время будет...
Так, по Трампу суддя має оголосити міру покарання за вчинення кримінального правопорушення, що можливо пов'язане з реальним ув'язненням. А по Байдену все більше набуває прихильності думка серед вагомої частини партійців та спонсорів передвиборчої кампанії, що через вікові проблеми його потрібно замінити на віце-президента Камілу Харіс.
Я не готовий говорити з Путіним.
Тому за мене з ним говорять мої чиновники...