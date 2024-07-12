Нет смысла сейчас вести переговоры с Путиным, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", - сказал Байден.

И добавил, что Путин не может похвастаться военными успехами.

"В этой войне, которую он якобы выиграл, Россия ранее имела 17,3% захваченной территории Украины, а сейчас это 17,4% территории", - отметил Байден.

По информации президента США, Россия нанесла "ужасный ущерб" Украине, вызвав гибель людей, но и сама потеряла более 350 тысяч военных - убитыми или ранеными. При этом более миллиона человек, особенно молодежь с техническими навыками, выехали из России, потому что не видят там будущего, поэтому успех, в котором Россия пытается убедить других, базируется на контроле СМИ и дезинформации.

"У них проблемы. Но что им удается, так это контролировать общественную реакцию, информацию, которая доходит до людей. Они врут на чем свет стоит своим избирателям, они врут на чем свет стоит о том, что происходит. Поэтому идея о том, что мы сможем фундаментально изменить Россию в ближайшее время - маловероятна", - сказал Байден.

Поэтому, как считает Байден, Россию нужно сдерживать ради безопасности Запада, потому что она имеет империалистические планы далеко за пределами границ Украины.

"Одно можно сказать точно - если мы позволим России достичь успеха в Украине, они не остановятся в Украине. Я рекомендую, прочитайте речь Путина после их вторжения в Украину, о чем это все было. Прочитайте, какова его цель", - сказал Байден.

Байден добавил, что готов говорить с любым лидером, который захочет с ним говорить, и в частности, с Путиным, если бы тот хотел. Но по прошлому опыту, переговоры с Путиным о соглашении по контролю над вооружениями, которое касается и ядерного оружия в космосе, "не зашли очень далеко", сказал Байден.

