РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8015 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 296 24

Нет смысла сейчас вести переговоры с Путиным, - Байден

Джо Байден на дебатах

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", - сказал Байден.

И добавил, что Путин не может похвастаться военными успехами.

"В этой войне, которую он якобы выиграл, Россия ранее имела 17,3% захваченной территории Украины, а сейчас это 17,4% территории", - отметил Байден.

По информации президента США, Россия нанесла "ужасный ущерб" Украине, вызвав гибель людей, но и сама потеряла более 350 тысяч военных - убитыми или ранеными. При этом более миллиона человек, особенно молодежь с техническими навыками, выехали из России, потому что не видят там будущего, поэтому успех, в котором Россия пытается убедить других, базируется на контроле СМИ и дезинформации.

"У них проблемы. Но что им удается, так это контролировать общественную реакцию, информацию, которая доходит до людей. Они врут на чем свет стоит своим избирателям, они врут на чем свет стоит о том, что происходит. Поэтому идея о том, что мы сможем фундаментально изменить Россию в ближайшее время - маловероятна", - сказал Байден.

Также читайте: Агрессивная война Путина потерпела фундаментальный крах, - президент Финляндии Стубб

Поэтому, как считает Байден, Россию нужно сдерживать ради безопасности Запада, потому что она имеет империалистические планы далеко за пределами границ Украины.

"Одно можно сказать точно - если мы позволим России достичь успеха в Украине, они не остановятся в Украине. Я рекомендую, прочитайте речь Путина после их вторжения в Украину, о чем это все было. Прочитайте, какова его цель", - сказал Байден.

Байден добавил, что готов говорить с любым лидером, который захочет с ним говорить, и в частности, с Путиным, если бы тот хотел. Но по прошлому опыту, переговоры с Путиным о соглашении по контролю над вооружениями, которое касается и ядерного оружия в космосе, "не зашли очень далеко", сказал Байден.

Читайте также: Россия не победит. Украина победит и останется свободной и независимой страной, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2801) путин владимир (32214)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Кацапи готові до переговорів тільки тоді коли програють.Зараз їм здається що вони перемагають.І тому недавно ляпнули що не будуть йти на переговори.Тому США повинні вже нарешті зрозуміти що нам потрібна вся зброя яку тільки ми можемо застосувати,і передати її нам Інакше через кілька років кацапи попруть на Європу,і 5 Статтю доведеться виконувати,а це буде непросто.
показать весь комментарий
12.07.2024 06:53 Ответить
+7
Я надеюсь, что избиратели США не повторят ошибки тупого скота 2019 г. и выберут Байдена.
показать весь комментарий
12.07.2024 07:24 Ответить
+3
слухати годину "про рюріковічей" нікому не хочеться
показать весь комментарий
12.07.2024 07:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3 рокі пройшло, а Захід так і не зрозумів, що для ***** має важливе значення не тільки "перемоги", а й фіксація населення московії на "визвольній боротьбі" проти "сатанізма", "біолабораторій", "фашистів", "гєєв" тощо... "перемога", для *****, то програма максимум, але задіяність кацапів в важливій (на їх думку) боротьбі - це те ж для ***** має величезне значения! і, до речі, для населення московії також!
завдяки цій фіксації ***** змістив центр уваги населення від своїх корупційних махінацій, друзів, палаців тощо - на "велику" боротьбу з "фашизмом".

***** створив московитам ворога, більш страшного ніж корупція *****, більш жорстокого ніж силова вертикаль влади (вже й кадирівці не такі страшні для кацапів, а стали захисниками)!
***** дав можливість кацапам відчувати себе, як діди колись, учасниками великої визвольної боротьби - просто не протистуючі, а терплячі якісь незначні фінансові труднощі чи обмеження свободи, інформації тощо... нічого особливо робити не треба, а вже належиш до "великого народу, який бореться з фашистами" - для кацапів це важливо!

На Заході наче є велика кількість різних аналітичних організацій, які отримують шалені зарплати, а не можуть провести паралеллі і зрозуміти наскільки для кацапів важливо мати в сімʼї загиблого на війні кацапа, а краще двох, а ще краще щоб лишилася сама вдова, яка буде човгати з кількома палками з портретами на параді і викликати заздрощі в оточуючих! в кацапів навіть є така приказка - "на миру и смерть красна!".

Стосовно переговорів, які, начебто, вималює *****, про що тут триндять усіляки позитивні блогєри - то це все маячня! ***** вважає, що в нього все мєга класно складається і дивлячись на те що відбувається, можливо він має рацію - захід вигадує все нові і нові санкції, але основний акцент робить на те, щоб вони майже не зачепляли кацапську економіку!
За останній час всі друзі ***** збагатилися на багато мільярдів! Економіка московії продовжує отримувати шалені гроші від Заходу, пересічні кацапи зайняті війною на чужій території, ***** - виступає в якості "свєточа миру і лідера боротьби з фашизмом", кацапія виглядає як щось, що має субʼєктивність вирішувати як жити на цьому світі - профіт!
показать весь комментарий
12.07.2024 07:50 Ответить
Кацапи готові до переговорів тільки тоді коли програють.Зараз їм здається що вони перемагають.І тому недавно ляпнули що не будуть йти на переговори.Тому США повинні вже нарешті зрозуміти що нам потрібна вся зброя яку тільки ми можемо застосувати,і передати її нам Інакше через кілька років кацапи попруть на Європу,і 5 Статтю доведеться виконувати,а це буде непросто.
показать весь комментарий
12.07.2024 06:53 Ответить
Можливо, але перед тим мобілізують в Україні всіх тих, хто "втомився" від війни і кинуть в м'ясні штурми на Польщу і країни Балтії, як це вони робили, наприклад, на Лютізькому плацдармі під Києвом, так як вони роблять це зараз з місцевими на Донбасі.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:39 Ответить
Та це само собою,але спершу вони знищать всіх хто не покориться їм,не один мільйон буде таких в Україні.В Гулаги повзуть мільйони.А какаяразніци будуть мобілізовані і кинуті на штурми
показать весь комментарий
12.07.2024 10:45 Ответить
Хочеш бути у складі росіі?
показать весь комментарий
12.07.2024 07:54 Ответить
це наслідки того, що розумово відсталі, обрали керівництвом свєї державі персонажів, які не здатні керувати таким складним утворенням, як країна, які навіть не здатні заглянути на кілька кроків уперед, щоб зрозуміти наслідки своїх дій!
нещодавно було якесь інтервʼю від одного з провладних блогерів і він хизувався, що це завдяки єрмаку, який максимально ескалював будь-які перемовини з кацапами почалася війна! він намагався це подати так, що скільки можна було тримати цю ситуацію в підвішеному стані? треба було її "прорвати"! найсумніше, що ці "прорвуни" тепер сидять за спинами звичайних людей
показать весь комментарий
12.07.2024 08:02 Ответить
Вот так и хочется добавить, мы отойдем в сторонку, а вы там дальше сами. Только от такого решения хуже будет в первую очередь нам. Поэтому мы делаем это не для них, а для себя!.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:46 Ответить
о чём можно говорить с кандидатом в трупы ?
показать весь комментарий
12.07.2024 06:58 Ответить
слухати годину "про рюріковічей" нікому не хочеться
показать весь комментарий
12.07.2024 07:07 Ответить
Не розумію, чого х..ла просто не ліквідують, можна гуртом всю верхівку , невже не знайдуть супер кілерів у світі .
показать весь комментарий
12.07.2024 07:00 Ответить
Я надеюсь, что избиратели США не повторят ошибки тупого скота 2019 г. и выберут Байдена.
показать весь комментарий
12.07.2024 07:24 Ответить
співпадає по території

"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території"

https://focus.ua/*******-novosti/644443-analitiki-podschitali-skolko-territorii-ukraina-poteryala-za-poslednie-polgoda По состоянию на конец апреля 2024 года Россия оккупировала в целом 17,53% (+0,01%) территории Украины. Эта цифра включает оккупированные до 2022 года Крым и районы Донецка и Луганска. Это означает чистый прирост в пользу России примерно на 86 км² с конца марта

"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні.", тому
- санкції на тіньові танкери накладати не будемо
- дозволяти атакувати російську територію не будемо
- в НАТО не запрошуемо
- літаків не дамо. інші країни чомусь постійно переносять обіцянки
- маючи 61млрд від Конгресу, на ювілейному саміту НАТО - пообіцяли 225млн
- деяку зброю (патріот 1шт), анонсуємо по 2 рази та змішуємо з уже раніше обіцяною та наданою

всім треба протриматись до виборів в листопаді 2024,
тільки у всіх різна мета
показать весь комментарий
12.07.2024 07:34 Ответить
Німеччина окупувала 8,7% СРСР

Однак яких втрат зазнав СРСР

Тому кількість % зовсім не важливо...
показать весь комментарий
12.07.2024 08:00 Ответить
А через полгода ситуация для Украины и её положение станет лучше или хуже?!
Перед зимой, без электрики, с перенапряженной экономикой, задолбанным народом и с теми же руководителями во главе...
Да еще и с Трампом в Белом Доме.
От тогда на перемовини, самое время будет...
показать весь комментарий
12.07.2024 08:24 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:17 Ответить
Через тиждень може статись, що а ні Байден, а ні Трамп не будуть представляти свої партії на виборах президента США в листопаді ц.р.
Так, по Трампу суддя має оголосити міру покарання за вчинення кримінального правопорушення, що можливо пов'язане з реальним ув'язненням. А по Байдену все більше набуває прихильності думка серед вагомої частини партійців та спонсорів передвиборчої кампанії, що через вікові проблеми його потрібно замінити на віце-президента Камілу Харіс.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:37 Ответить
ці руки нічого не крали....

Я не готовий говорити з Путіним.
Тому за мене з ним говорять мої чиновники...
показать весь комментарий
12.07.2024 08:39 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 12:15 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 12:17 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 12:29 Ответить
 
 