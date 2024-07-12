УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 296 24

Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден

Джо Байден на дебатах

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він заявив, відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні за підсумками саміту НАТО.

"Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку", – сказав Байден.

Та додав, що Путін не може похвалитися військовими успіхами.

"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території", - зазначив Байден.

За інформацією президента США, Росія  завдала "жахливих збитків" Україні, спричинивши загибель людей, але і сама втратила понад 350 тисяч військових - убитими або пораненими. При цьому більше мільйона людей, особливо молодь з технічними навичками, виїхали з Росії, тому що не бачить там майбутнього.Тому успіх, у якому Росія намагається переконати інших, базується на контролі ЗМІ та дезінформації.

"У них проблеми. Але що їм вдається, так це контролювати громадську реакцію, інформацію, яка доходить до людей. Вони брешуть на чому світ стоїть своїм виборцям, вони брешуть на чому світ стоїть про те, що відбувається. Тому ідея про те, що ми зможемо фундаментально змінити Росію найближчим часом - малоймовірна", - сказав Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агресивна війна Путіна зазнала фундаментального краху, - президент Фінляндії Стубб

Тому, як вважає Байден, Росію потрібно стримувати заради безпеки Заходу, бо вона має імперіалістичні плани далеко поза кордонами України.

"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні.  Я рекомендую, прочитайте промову Путіна після їхнього вторгнення в Україну, про що це все було. Прочитайте, яка його мета", – сказав Байден. 

Байден додав, що готовий говорити з будь-яким лідером, який захоче з ним говорити, і зокрема, з Путіним, якби той хотів. Але з минулого досвіду, переговори з Путіним про угоду щодо контролю над озброєннями, яка стосується і ядерної зброї в космосі, "не зайшли дуже далеко", сказав Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не переможе. Україна переможе і залишиться вільною та незалежною країною, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2899) путін володимир (24833)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Кацапи готові до переговорів тільки тоді коли програють.Зараз їм здається що вони перемагають.І тому недавно ляпнули що не будуть йти на переговори.Тому США повинні вже нарешті зрозуміти що нам потрібна вся зброя яку тільки ми можемо застосувати,і передати її нам Інакше через кілька років кацапи попруть на Європу,і 5 Статтю доведеться виконувати,а це буде непросто.
показати весь коментар
12.07.2024 06:53 Відповісти
+7
Я надеюсь, что избиратели США не повторят ошибки тупого скота 2019 г. и выберут Байдена.
показати весь коментар
12.07.2024 07:24 Відповісти
+3
слухати годину "про рюріковічей" нікому не хочеться
показати весь коментар
12.07.2024 07:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3 рокі пройшло, а Захід так і не зрозумів, що для ***** має важливе значення не тільки "перемоги", а й фіксація населення московії на "визвольній боротьбі" проти "сатанізма", "біолабораторій", "фашистів", "гєєв" тощо... "перемога", для *****, то програма максимум, але задіяність кацапів в важливій (на їх думку) боротьбі - це те ж для ***** має величезне значения! і, до речі, для населення московії також!
завдяки цій фіксації ***** змістив центр уваги населення від своїх корупційних махінацій, друзів, палаців тощо - на "велику" боротьбу з "фашизмом".

***** створив московитам ворога, більш страшного ніж корупція *****, більш жорстокого ніж силова вертикаль влади (вже й кадирівці не такі страшні для кацапів, а стали захисниками)!
***** дав можливість кацапам відчувати себе, як діди колись, учасниками великої визвольної боротьби - просто не протистуючі, а терплячі якісь незначні фінансові труднощі чи обмеження свободи, інформації тощо... нічого особливо робити не треба, а вже належиш до "великого народу, який бореться з фашистами" - для кацапів це важливо!

На Заході наче є велика кількість різних аналітичних організацій, які отримують шалені зарплати, а не можуть провести паралеллі і зрозуміти наскільки для кацапів важливо мати в сімʼї загиблого на війні кацапа, а краще двох, а ще краще щоб лишилася сама вдова, яка буде човгати з кількома палками з портретами на параді і викликати заздрощі в оточуючих! в кацапів навіть є така приказка - "на миру и смерть красна!".

Стосовно переговорів, які, начебто, вималює *****, про що тут триндять усіляки позитивні блогєри - то це все маячня! ***** вважає, що в нього все мєга класно складається і дивлячись на те що відбувається, можливо він має рацію - захід вигадує все нові і нові санкції, але основний акцент робить на те, щоб вони майже не зачепляли кацапську економіку!
За останній час всі друзі ***** збагатилися на багато мільярдів! Економіка московії продовжує отримувати шалені гроші від Заходу, пересічні кацапи зайняті війною на чужій території, ***** - виступає в якості "свєточа миру і лідера боротьби з фашизмом", кацапія виглядає як щось, що має субʼєктивність вирішувати як жити на цьому світі - профіт!
показати весь коментар
12.07.2024 07:50 Відповісти
Кацапи готові до переговорів тільки тоді коли програють.Зараз їм здається що вони перемагають.І тому недавно ляпнули що не будуть йти на переговори.Тому США повинні вже нарешті зрозуміти що нам потрібна вся зброя яку тільки ми можемо застосувати,і передати її нам Інакше через кілька років кацапи попруть на Європу,і 5 Статтю доведеться виконувати,а це буде непросто.
показати весь коментар
12.07.2024 06:53 Відповісти
Можливо, але перед тим мобілізують в Україні всіх тих, хто "втомився" від війни і кинуть в м'ясні штурми на Польщу і країни Балтії, як це вони робили, наприклад, на Лютізькому плацдармі під Києвом, так як вони роблять це зараз з місцевими на Донбасі.
показати весь коментар
12.07.2024 08:39 Відповісти
Та це само собою,але спершу вони знищать всіх хто не покориться їм,не один мільйон буде таких в Україні.В Гулаги повзуть мільйони.А какаяразніци будуть мобілізовані і кинуті на штурми
показати весь коментар
12.07.2024 10:45 Відповісти
Хочеш бути у складі росіі?
показати весь коментар
12.07.2024 07:54 Відповісти
це наслідки того, що розумово відсталі, обрали керівництвом свєї державі персонажів, які не здатні керувати таким складним утворенням, як країна, які навіть не здатні заглянути на кілька кроків уперед, щоб зрозуміти наслідки своїх дій!
нещодавно було якесь інтервʼю від одного з провладних блогерів і він хизувався, що це завдяки єрмаку, який максимально ескалював будь-які перемовини з кацапами почалася війна! він намагався це подати так, що скільки можна було тримати цю ситуацію в підвішеному стані? треба було її "прорвати"! найсумніше, що ці "прорвуни" тепер сидять за спинами звичайних людей
показати весь коментар
12.07.2024 08:02 Відповісти
Вот так и хочется добавить, мы отойдем в сторонку, а вы там дальше сами. Только от такого решения хуже будет в первую очередь нам. Поэтому мы делаем это не для них, а для себя!.
показати весь коментар
12.07.2024 08:46 Відповісти
о чём можно говорить с кандидатом в трупы ?
показати весь коментар
12.07.2024 06:58 Відповісти
слухати годину "про рюріковічей" нікому не хочеться
показати весь коментар
12.07.2024 07:07 Відповісти
Не розумію, чого х..ла просто не ліквідують, можна гуртом всю верхівку , невже не знайдуть супер кілерів у світі .
показати весь коментар
12.07.2024 07:00 Відповісти
Я надеюсь, что избиратели США не повторят ошибки тупого скота 2019 г. и выберут Байдена.
показати весь коментар
12.07.2024 07:24 Відповісти
співпадає по території

"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території"

https://focus.ua/*******-novosti/644443-analitiki-podschitali-skolko-territorii-ukraina-poteryala-za-poslednie-polgoda По состоянию на конец апреля 2024 года Россия оккупировала в целом 17,53% (+0,01%) территории Украины. Эта цифра включает оккупированные до 2022 года Крым и районы Донецка и Луганска. Это означает чистый прирост в пользу России примерно на 86 км² с конца марта

"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні.", тому
- санкції на тіньові танкери накладати не будемо
- дозволяти атакувати російську територію не будемо
- в НАТО не запрошуемо
- літаків не дамо. інші країни чомусь постійно переносять обіцянки
- маючи 61млрд від Конгресу, на ювілейному саміту НАТО - пообіцяли 225млн
- деяку зброю (патріот 1шт), анонсуємо по 2 рази та змішуємо з уже раніше обіцяною та наданою

всім треба протриматись до виборів в листопаді 2024,
тільки у всіх різна мета
показати весь коментар
12.07.2024 07:34 Відповісти
Німеччина окупувала 8,7% СРСР

Однак яких втрат зазнав СРСР

Тому кількість % зовсім не важливо...
показати весь коментар
12.07.2024 08:00 Відповісти
А через полгода ситуация для Украины и её положение станет лучше или хуже?!
Перед зимой, без электрики, с перенапряженной экономикой, задолбанным народом и с теми же руководителями во главе...
Да еще и с Трампом в Белом Доме.
От тогда на перемовини, самое время будет...
показати весь коментар
12.07.2024 08:24 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:17 Відповісти
Через тиждень може статись, що а ні Байден, а ні Трамп не будуть представляти свої партії на виборах президента США в листопаді ц.р.
Так, по Трампу суддя має оголосити міру покарання за вчинення кримінального правопорушення, що можливо пов'язане з реальним ув'язненням. А по Байдену все більше набуває прихильності думка серед вагомої частини партійців та спонсорів передвиборчої кампанії, що через вікові проблеми його потрібно замінити на віце-президента Камілу Харіс.
показати весь коментар
12.07.2024 08:37 Відповісти
ці руки нічого не крали....

Я не готовий говорити з Путіним.
Тому за мене з ним говорять мої чиновники...
показати весь коментар
12.07.2024 08:39 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:15 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:17 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:29 Відповісти
 
 