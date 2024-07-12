Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він заявив, відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні за підсумками саміту НАТО.
"Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку", – сказав Байден.
Та додав, що Путін не може похвалитися військовими успіхами.
"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території", - зазначив Байден.
За інформацією президента США, Росія завдала "жахливих збитків" Україні, спричинивши загибель людей, але і сама втратила понад 350 тисяч військових - убитими або пораненими. При цьому більше мільйона людей, особливо молодь з технічними навичками, виїхали з Росії, тому що не бачить там майбутнього.Тому успіх, у якому Росія намагається переконати інших, базується на контролі ЗМІ та дезінформації.
"У них проблеми. Але що їм вдається, так це контролювати громадську реакцію, інформацію, яка доходить до людей. Вони брешуть на чому світ стоїть своїм виборцям, вони брешуть на чому світ стоїть про те, що відбувається. Тому ідея про те, що ми зможемо фундаментально змінити Росію найближчим часом - малоймовірна", - сказав Байден.
Тому, як вважає Байден, Росію потрібно стримувати заради безпеки Заходу, бо вона має імперіалістичні плани далеко поза кордонами України.
"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні. Я рекомендую, прочитайте промову Путіна після їхнього вторгнення в Україну, про що це все було. Прочитайте, яка його мета", – сказав Байден.
Байден додав, що готовий говорити з будь-яким лідером, який захоче з ним говорити, і зокрема, з Путіним, якби той хотів. Але з минулого досвіду, переговори з Путіним про угоду щодо контролю над озброєннями, яка стосується і ядерної зброї в космосі, "не зайшли дуже далеко", сказав Байден.
завдяки цій фіксації ***** змістив центр уваги населення від своїх корупційних махінацій, друзів, палаців тощо - на "велику" боротьбу з "фашизмом".
***** створив московитам ворога, більш страшного ніж корупція *****, більш жорстокого ніж силова вертикаль влади (вже й кадирівці не такі страшні для кацапів, а стали захисниками)!
***** дав можливість кацапам відчувати себе, як діди колись, учасниками великої визвольної боротьби - просто не протистуючі, а терплячі якісь незначні фінансові труднощі чи обмеження свободи, інформації тощо... нічого особливо робити не треба, а вже належиш до "великого народу, який бореться з фашистами" - для кацапів це важливо!
На Заході наче є велика кількість різних аналітичних організацій, які отримують шалені зарплати, а не можуть провести паралеллі і зрозуміти наскільки для кацапів важливо мати в сімʼї загиблого на війні кацапа, а краще двох, а ще краще щоб лишилася сама вдова, яка буде човгати з кількома палками з портретами на параді і викликати заздрощі в оточуючих! в кацапів навіть є така приказка - "на миру и смерть красна!".
Стосовно переговорів, які, начебто, вималює *****, про що тут триндять усіляки позитивні блогєри - то це все маячня! ***** вважає, що в нього все мєга класно складається і дивлячись на те що відбувається, можливо він має рацію - захід вигадує все нові і нові санкції, але основний акцент робить на те, щоб вони майже не зачепляли кацапську економіку!
За останній час всі друзі ***** збагатилися на багато мільярдів! Економіка московії продовжує отримувати шалені гроші від Заходу, пересічні кацапи зайняті війною на чужій території, ***** - виступає в якості "свєточа миру і лідера боротьби з фашизмом", кацапія виглядає як щось, що має субʼєктивність вирішувати як жити на цьому світі - профіт!
нещодавно було якесь інтервʼю від одного з провладних блогерів і він хизувався, що це завдяки єрмаку, який максимально ескалював будь-які перемовини з кацапами почалася війна! він намагався це подати так, що скільки можна було тримати цю ситуацію в підвішеному стані? треба було її "прорвати"! найсумніше, що ці "прорвуни" тепер сидять за спинами звичайних людей
"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території"
https://focus.ua/*******-novosti/644443-analitiki-podschitali-skolko-territorii-ukraina-poteryala-za-poslednie-polgoda По состоянию на конец апреля 2024 года Россия оккупировала в целом 17,53% (+0,01%) территории Украины. Эта цифра включает оккупированные до 2022 года Крым и районы Донецка и Луганска. Это означает чистый прирост в пользу России примерно на 86 км² с конца марта
"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні.", тому
- санкції на тіньові танкери накладати не будемо
- дозволяти атакувати російську територію не будемо
- в НАТО не запрошуемо
- літаків не дамо. інші країни чомусь постійно переносять обіцянки
- маючи 61млрд від Конгресу, на ювілейному саміту НАТО - пообіцяли 225млн
- деяку зброю (патріот 1шт), анонсуємо по 2 рази та змішуємо з уже раніше обіцяною та наданою
всім треба протриматись до виборів в листопаді 2024,
тільки у всіх різна мета
Однак яких втрат зазнав СРСР
Тому кількість % зовсім не важливо...
Перед зимой, без электрики, с перенапряженной экономикой, задолбанным народом и с теми же руководителями во главе...
Да еще и с Трампом в Белом Доме.
От тогда на перемовини, самое время будет...
Так, по Трампу суддя має оголосити міру покарання за вчинення кримінального правопорушення, що можливо пов'язане з реальним ув'язненням. А по Байдену все більше набуває прихильності думка серед вагомої частини партійців та спонсорів передвиборчої кампанії, що через вікові проблеми його потрібно замінити на віце-президента Камілу Харіс.
Я не готовий говорити з Путіним.
Тому за мене з ним говорять мої чиновники...