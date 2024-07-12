Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він заявив, відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні за підсумками саміту НАТО.

"Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку", – сказав Байден.

Та додав, що Путін не може похвалитися військовими успіхами.

"У цій війні, яку він нібито виграв, Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території", - зазначив Байден.

За інформацією президента США, Росія завдала "жахливих збитків" Україні, спричинивши загибель людей, але і сама втратила понад 350 тисяч військових - убитими або пораненими. При цьому більше мільйона людей, особливо молодь з технічними навичками, виїхали з Росії, тому що не бачить там майбутнього.Тому успіх, у якому Росія намагається переконати інших, базується на контролі ЗМІ та дезінформації.

"У них проблеми. Але що їм вдається, так це контролювати громадську реакцію, інформацію, яка доходить до людей. Вони брешуть на чому світ стоїть своїм виборцям, вони брешуть на чому світ стоїть про те, що відбувається. Тому ідея про те, що ми зможемо фундаментально змінити Росію найближчим часом - малоймовірна", - сказав Байден.

Тому, як вважає Байден, Росію потрібно стримувати заради безпеки Заходу, бо вона має імперіалістичні плани далеко поза кордонами України.

"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться в Україні. Я рекомендую, прочитайте промову Путіна після їхнього вторгнення в Україну, про що це все було. Прочитайте, яка його мета", – сказав Байден.

Байден додав, що готовий говорити з будь-яким лідером, який захоче з ним говорити, і зокрема, з Путіним, якби той хотів. Але з минулого досвіду, переговори з Путіним про угоду щодо контролю над озброєннями, яка стосується і ядерної зброї в космосі, "не зайшли дуже далеко", сказав Байден.

