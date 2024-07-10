Росія не переможе. Україна переможе і залишиться вільною та незалежною країною, - Байден

Росія програє війну в Україні, а Україна залишиться вільною і незалежною країною.

Про це президент США Джо Байден заявив у вівторок у Вашингтоні, під час виступу на урочистостях, присвячених 75-річчю НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Байден продовжив, констатувавши, що близько мільйона росіян, багато хто з них молоді люди, покинули Росію, тому що вони "більше не бачать майбутнього в Росії".

І головне. Пам'ятаєте, Київ мав упасти через п'ять днів, пам'ятаєте? Через два з половиною роки ми стоїмо і будемо стояти. Союзники знали, що до цієї війни Путін думав, що НАТО розвалиться. Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії. Коли почалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною. Сьогодні це, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною. Росія не переможе. Україна переможе", - зазначив Байден.

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Ці слова присутні зустріли оплесками.