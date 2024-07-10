Росія не переможе. Україна переможе і залишиться вільною та незалежною країною, - Байден
Росія програє війну в Україні, а Україна залишиться вільною і незалежною країною.
Про це президент США Джо Байден заявив у вівторок у Вашингтоні, під час виступу на урочистостях, присвячених 75-річчю НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Байден продовжив, констатувавши, що близько мільйона росіян, багато хто з них молоді люди, покинули Росію, тому що вони "більше не бачать майбутнього в Росії".
І головне. Пам'ятаєте, Київ мав упасти через п'ять днів, пам'ятаєте? Через два з половиною роки ми стоїмо і будемо стояти. Союзники знали, що до цієї війни Путін думав, що НАТО розвалиться. Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії. Коли почалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною. Сьогодні це, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною. Росія не переможе. Україна переможе", - зазначив Байден.
Ці слова присутні зустріли оплесками.
Будь ласка, зачекайте...
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"Развязали, но вилки попрятали"
ця гаварільня вже задовбала.
Замість вдячності за допомогу яка вже зроблена партнерами України, і яка захищає дещо краще ніж асфальт
( який мався на увазі коли 18.02.2022 (!!!!) , говорилось слова " Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", тобто ця (" Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема") проблема була головною 18.02.2022 року, а, ще, думки про "шашлики в травні" про які заявлялось в січні 2022 року, хоча про повномасштабну агресію московії проти України, країни партнери які і зараз допомагають Україні, у відкритих джерелах, говорилось ще з листопаду 2021 року, разом з ілюстрацією карти з напрямками атаки московитських військ (що пізніше повністю співпало), заклики опозиції ще з того ж таки листопаду 2021 року, про збільшення фінансування війська на 50 млрд. гривень, залишились без уваги.)
, і врятувала на мій погляд, сотні тисяч українців, а від вас особисто транслюється, стиль "невдячного отримувача допомоги, якому на його думку, навколо всі хто надає допомогу у захисті від підлого окупанта-вбиіці винні просто тому, що всі хто надає цю допомогу, почали надавати цю допомогу ".
Наеяться остается только на Германию, Польшу, Голландия, Великоритания, Францию.
Америка при Байдене - это будет просто политический труп, а при Трампе - будет нейтральным полусоюзником Моцквы.
треба було голосувати за Гриценко
Якби ж це добро попало в Україну на утилізацію?
Бо вони хочут нав'язати Україні капітуляцію під соусом "перемоги" - мовляв, у вас же Київ росія не захопила - ну то ви "незалежні", "ви вже перемогли".
А все інше - залиште росії, і ми скажемо що росія "нічого не виграла".
- оце суть заяви Байдена.
Але винен в усьому Трамп, не забудьте.
А всі лукаві словеса, це ніби боягуза, який боїться вуличного ********: боягузу, вдалося на цей раз втекти і надійно сховатися - так огризається пес, якого відігнали одним наміром- жестом знайти камінь, чи палку...
прямо зараз
та і волі застосувати таку зброю в так званої "української" влади зовсім нема! видно чекають, коли кацапня все-таки почне першими ядерками закидувати. хоча сумніваюсь, що навіть тоді буде ефект. ця "влада" просто втече напевно....
Американські ЗМІ пишуть, щодо виступу Байдена на відкритті саміту НАТО (після невдалих дебатів з трампом) була прикута велика увага.
Байден заявив, що він особисто змінить послідовність запланованих поставок критично важливих ракет-перехоплювачів і передасть Україні їх сотні одиниць.
Також в рамках Ініціативи негайних дій щодо ППО партнери виділили понад $1 млрд на підтримку протиповітряної оборони України.
Журналісти у своїх матеріалах зазначили, що президент США прочитав промову з телесуфлера, але загалом виступив "без будь-яких збоїв".
Reuters зазначило, що Байден виголосив промову "з сильним і впевненим голосом", у ній не було словесних помилок та ознак замішання, як під час дебатів.
Дід ще повоює. Обʼєктивно перед дебатами він дуже втомився після складної поїздки до Європи. Головне, щоб він виграв у Трампа, а вже далі можливі варіанти.
https://www.ponomaroleg.com/bajden-proshel-test-na-5/ Олег Пономарь :
Байден прошел тест на 5.
Многие комментаторы в США говорили, что Саммит НАТО - еще и тест Байдена на энергичность. Чтобы снять вопросы https://www.ponomaroleg.com/prezidentskie-debaty-v-ssha-zaversheny/ после дебатов или усугубить их.
Бодрый достаточно для вас? - Байден прошел тест на 5.
До речі, он, вище - таких кадрів також вдосталь, заціни "Діду вже все *****.Ось і кидає лозунги в маси..."
А як стимул для народу і ковток мотивованого повітря, пропоную хрипатого членограя, надпотужного андрія борисовича і 5-6 дефективних менеджерів перевішати на каштанах у Києві!!!
Наиболее крупные центры авиастроения находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Омске, Яо- восибирске, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре. Вертолеты производят в Ростове-на-Дону, Казани и Арсеньеве (Приморье). Авиационные двигатели, помимо Москвы, выпускают в Санкт- Петербурге, Рыбинске, Перми, Уфе, Тюмени, Омске.
Главный центр военного судостроения - Санкт-Петербург, на судостроительных заводах которого выпускали разные военные суда - от катеров и подводных лодок до атомных ракетных крейсеров. Атомные подводные лодки производятся в Северодвинске.
Центры бронетанковой промышленности - Нижний Тагил и Омск, бронемашины выпускают в Кургане и Арзамасе. Важные центры производства артиллерийского оружия - Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, а стрелкового - Тула, Ижевск, Ковров.
Химическое оружие (до отказа россии от его использования ) производилось в г. Дзержинске близ Нижнего Новгорода, в Яо- вочебоксарске, Чапаевске.
1) не подлежащие конверсии - их немного;
2) выпускающие продукцию двойного назначения (военного и гражданского) - их достаточно много;
Сподіваюся.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-minister-says-shes-frustrated-124208828.html
https://www.yahoo.com/news/russia-rebuilt-war-machine-faster-175424451.html