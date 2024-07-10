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Новини Війна
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Росія не переможе. Україна переможе і залишиться вільною та незалежною країною, - Байден

Байден вірить у перемогу України

Росія програє війну в Україні, а Україна залишиться вільною і незалежною країною.

Про це президент США Джо Байден заявив у вівторок у Вашингтоні, під час виступу на урочистостях, присвячених 75-річчю НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Байден продовжив, констатувавши, що близько мільйона росіян, багато хто з них молоді люди, покинули Росію, тому що вони "більше не бачать майбутнього в Росії".

І головне. Пам'ятаєте, Київ мав упасти через п'ять днів, пам'ятаєте? Через два з половиною роки ми стоїмо і будемо стояти. Союзники знали, що до цієї війни Путін думав, що НАТО розвалиться. Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії. Коли почалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною. Сьогодні це, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною. Росія не переможе. Україна переможе", - зазначив Байден.

Також читайте: Байден зустрінеться з Зеленським 11 липня, - Білий дім

Ці слова присутні зустріли оплесками.

Автор: 

Байден Джо (2893) перемога (488) росія (66144)


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Топ коментарі
+43
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10.07.2024 08:31 Відповісти
+30
Чорта з два паРаша програє з вашою мізерною допомогою і сцикливістю! Поки ви будете цідити свої пустопорожні балачки, українців на нуль помножать, а країну перетворять на пустелю. Цинічні брехуни, щоб вам вже заціпило, імпотенти!
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10.07.2024 08:23 Відповісти
+28
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10.07.2024 08:38 Відповісти
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Байден таролог? Крім слів треба ще зброя, багато зброї!
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10.07.2024 08:22 Відповісти
американці дійсно б закінчили цю війну за "два тижні", якщо б взялись за цю справу самі, але відмежовуються -- бо мають негативний досвід Афганістану, там нікому вони не потрібні були, влада зловживала їх допомогою.. Знайомо?..
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10.07.2024 19:54 Відповісти
лицемір-дай дозвіл бити далекобійними американськими ракетами по військових об'єктах на території рашистскава рєйха...
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10.07.2024 08:22 Відповісти
Тримай.
"Развязали, но вилки попрятали"
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10.07.2024 11:27 Відповісти
Чорта з два паРаша програє з вашою мізерною допомогою і сцикливістю! Поки ви будете цідити свої пустопорожні балачки, українців на нуль помножать, а країну перетворять на пустелю. Цинічні брехуни, щоб вам вже заціпило, імпотенти!
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10.07.2024 08:23 Відповісти
одна гаварільня останні 2,5 роки.

ця гаварільня вже задовбала.
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10.07.2024 10:14 Відповісти
А ти бидлота коли голосував по приколу, ти про що дебиліна думав? Хрін вам, а не допомоги, мені діточок жаль... вони ні в чому не винні, а ти приколіст повинен здохнути ЗЕлене гівно.
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10.07.2024 10:36 Відповісти
Оно то так,только что делать тем,кто не голосовал за Херпиду?
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10.07.2024 11:16 Відповісти
Херпіду на мило разом із сворою!!
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10.07.2024 12:30 Відповісти
"Світлана Круп" що за стиль підворотні ?

Замість вдячності за допомогу яка вже зроблена партнерами України, і яка захищає дещо краще ніж асфальт

( який мався на увазі коли 18.02.2022 (!!!!) , говорилось слова " Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", тобто ця (" Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема") проблема була головною 18.02.2022 року, а, ще, думки про "шашлики в травні" про які заявлялось в січні 2022 року, хоча про повномасштабну агресію московії проти України, країни партнери які і зараз допомагають Україні, у відкритих джерелах, говорилось ще з листопаду 2021 року, разом з ілюстрацією карти з напрямками атаки московитських військ (що пізніше повністю співпало), заклики опозиції ще з того ж таки листопаду 2021 року, про збільшення фінансування війська на 50 млрд. гривень, залишились без уваги.)

, і врятувала на мій погляд, сотні тисяч українців, а від вас особисто транслюється, стиль "невдячного отримувача допомоги, якому на його думку, навколо всі хто надає допомогу у захисті від підлого окупанта-вбиіці винні просто тому, що всі хто надає цю допомогу, почали надавати цю допомогу ".
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10.07.2024 12:12 Відповісти
В США була можливість допомогти нам перемогти. Але інфантильний Байден тупо все просрав і вже просто пізно
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10.07.2024 16:09 Відповісти
Байден - это недееспобный глубокий старик, разменявший аж 9-ый десяток. Какая там на хрен война против Мордора , если этот человек уже почти на том свете?

Наеяться остается только на Германию, Польшу, Голландия, Великоритания, Францию.

Америка при Байдене - это будет просто политический труп, а при Трампе - будет нейтральным полусоюзником Моцквы.
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10.07.2024 23:13 Відповісти
Безвідповідальне мудозвонство вже осточортіло. Байден Остін - де літаки?
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10.07.2024 08:24 Відповісти
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10.07.2024 08:31 Відповісти
👍👏👏👏
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10.07.2024 09:02 Відповісти
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10.07.2024 11:35 Відповісти
єєє! 👏 якусь муйню перепостив! Мо-ло-дець!
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10.07.2024 12:17 Відповісти
я тебе зрозумів.
треба було голосувати за Гриценко
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10.07.2024 12:47 Відповісти
а чому ти зеленожопе сам їх не зробив?
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10.07.2024 10:38 Відповісти
Конечно РФ не победит, ты же его уже "остановил"...
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10.07.2024 08:26 Відповісти
І в підтверження своіх слів - Баиден наказав відправити 1млн касетних *********** до Украіни
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10.07.2024 08:26 Відповісти
Шо, правда? От же кукла обамовская..
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10.07.2024 08:31 Відповісти
"Україна переможе", але стріляти американською зброєю вглиб параші Адміністрація не дозволяє. Таке..
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10.07.2024 08:31 Відповісти
План ВПС США вивести з експлуатації 310 літаків у 2024 році буде набагато більшим, ніж 150 літаків, рекомендованих у бюджеті на 2023 рік.

Якби ж це добро попало в Україну на утилізацію?
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10.07.2024 08:32 Відповісти
Балабол , українці йому до сра.... ки
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10.07.2024 08:33 Відповісти
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10.07.2024 08:38 Відповісти
тому що ти обкурене *****
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10.07.2024 10:39 Відповісти
росія не переможе, але Байден не сказав що вона програє. А Україна переможе і не сказав яким чином. У Байдена маразм віковий.
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10.07.2024 08:33 Відповісти
А який маразм у українських зебілів??))
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10.07.2024 08:38 Відповісти
Це не маразм - це свідома хуцпа та загравання на боці росії.
Бо вони хочут нав'язати Україні капітуляцію під соусом "перемоги" - мовляв, у вас же Київ росія не захопила - ну то ви "незалежні", "ви вже перемогли".
А все інше - залиште росії, і ми скажемо що росія "нічого не виграла".
- оце суть заяви Байдена.
Але винен в усьому Трамп, не забудьте.
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10.07.2024 12:31 Відповісти
переможе НАТО
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10.07.2024 12:57 Відповісти
Байден,як і весь умовний Захід боїться погроз Путіна, як і перед другою світовою війною Гітлера і Сталіна.

А всі лукаві словеса, це ніби боягуза, який боїться вуличного ********: боягузу, вдалося на цей раз втекти і надійно сховатися - так огризається пес, якого відігнали одним наміром- жестом знайти камінь, чи палку...
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10.07.2024 08:37 Відповісти
Діду вже все *****.Ось і кидає лозунги в маси...
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10.07.2024 09:05 Відповісти
Победун, крутой! Спасибо за поддержку!
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10.07.2024 09:10 Відповісти
Суспільству вже час подорослішати. Щиро підіймають настрій коментарі про боягузтво заходу. Шановні, давайте навчимося дякувати, якщо свого розуму немає щось зробити. Але постає разом з тим питання - чи не транслюють в Америці марафон? Складається враження, що порожніх лозунгів набралися звідти.
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10.07.2024 09:12 Відповісти
люблю всілякі мантри і заговори. Від укусу змій, на гарний урожай вогірків, від ракет в небі і т.п. Захід схоже скоро буде амулетами помагати , і воювати також
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10.07.2024 09:25 Відповісти
Спочатку приберіть цю консерву кремлівську, яка зливає зараз фронт і руйнує Україну з середини.
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10.07.2024 09:28 Відповісти
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10.07.2024 10:10 Відповісти
тому, хто вбиває дітей, потрібно проломлювати череп, а не жалістливі відоси крутити та свічечки, а з-за океану промови передвиборчі кидати. з нас роблять націю тєрпіл.
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10.07.2024 10:40 Відповісти
Ми і є нація терпіл
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11.07.2024 02:30 Відповісти
Байден, поверни Україні Ядерну зброю! ти не виконав свої гарантії безпеки!
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10.07.2024 10:43 Відповісти
Україна має ядерну зброю
прямо зараз
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10.07.2024 12:58 Відповісти
ну це дуже голосно сказано! скоріше брудну ядерну бомбу. а це зовсім дві різні бомби.
та і волі застосувати таку зброю в так званої "української" влади зовсім нема! видно чекають, коли кацапня все-таки почне першими ядерками закидувати. хоча сумніваюсь, що навіть тоді буде ефект. ця "влада" просто втече напевно....
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10.07.2024 13:40 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19974 Олег Шарп :
Американські ЗМІ пишуть, щодо виступу Байдена на відкритті саміту НАТО (після невдалих дебатів з трампом) була прикута велика увага.
Байден заявив, що він особисто змінить послідовність запланованих поставок критично важливих ракет-перехоплювачів і передасть Україні їх сотні одиниць.
Також в рамках Ініціативи негайних дій щодо ППО партнери виділили понад $1 млрд на підтримку протиповітряної оборони України.
Журналісти у своїх матеріалах зазначили, що президент США прочитав промову з телесуфлера, але загалом виступив "без будь-яких збоїв".
Reuters зазначило, що Байден виголосив промову "з сильним і впевненим голосом", у ній не було словесних помилок та ознак замішання, як під час дебатів.
Дід ще повоює. Обʼєктивно перед дебатами він дуже втомився після складної поїздки до Європи. Головне, щоб він виграв у Трампа, а вже далі можливі варіанти.

https://www.ponomaroleg.com/bajden-proshel-test-na-5/ Олег Пономарь :
Байден прошел тест на 5.
Многие комментаторы в США говорили, что Саммит НАТО - еще и тест Байдена на энергичность. Чтобы снять вопросы https://www.ponomaroleg.com/prezidentskie-debaty-v-ssha-zaversheny/ после дебатов или усугубить их.
Бодрый достаточно для вас? - Байден прошел тест на 5.
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10.07.2024 11:34 Відповісти
Да хто читає Пономаря.Там даже на його сторінках в "патреоні" знаходяться такі кадри і ботоферма,що очі вилазять(типу Байден-де ракети,снаряди,чьому ми не в нато).
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10.07.2024 11:42 Відповісти
ну, не банить він їх... то його справа. І, до речі, час від часу відповідає та спростовує їх брехню.
До речі, он, вище - таких кадрів також вдосталь, заціни "Діду вже все *****.Ось і кидає лозунги в маси..."
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10.07.2024 11:45 Відповісти
Заберіть квартально-феесбешне шобло з влади. І переможемо.
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10.07.2024 11:55 Відповісти
ну це зараз чи не найбільша проблема!!!
А як стимул для народу і ковток мотивованого повітря, пропоную хрипатого членограя, надпотужного андрія борисовича і 5-6 дефективних менеджерів перевішати на каштанах у Києві!!!
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10.07.2024 12:49 Відповісти
нажаль, Байдена сприймають зараз майже так само, як і Зе - як балаболів, що або самі не знають, що говорять, або говорять одне, а роблять інше
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10.07.2024 14:00 Відповісти
Останнє і вирішальне слово буде за Армією - єдиною нашою надією і опорою.
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10.07.2024 14:00 Відповісти
Вокруг Москвы в городах Жуковском, Ступине, Балашихе, Раменском и других работают заводы, выпускающие различные узлы и агрегаты для самолетов и вертолетов.

Наиболее крупные центры авиастроения находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Омске, Яо- восибирске, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре. Вертолеты производят в Ростове-на-Дону, Казани и Арсеньеве (Приморье). Авиационные двигатели, помимо Москвы, выпускают в Санкт- Петербурге, Рыбинске, Перми, Уфе, Тюмени, Омске.

Главный центр военного судостроения - Санкт-Петербург, на судостроительных заводах которого выпускали разные военные суда - от катеров и подводных лодок до атомных ракетных крейсеров. Атомные подводные лодки производятся в Северодвинске.

Центры бронетанковой промышленности - Нижний Тагил и Омск, бронемашины выпускают в Кургане и Арзамасе. Важные центры производства артиллерийского оружия - Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, а стрелкового - Тула, Ижевск, Ковров.

Химическое оружие (до отказа россии от его использования ) производилось в г. Дзержинске близ Нижнего Новгорода, в Яо- вочебоксарске, Чапаевске.
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10.07.2024 15:14 Відповісти
В россии преобладают следующие предприятия ВПК:

1) не подлежащие конверсии - их немного;
2) выпускающие продукцию двойного назначения (военного и гражданского) - их достаточно много;
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10.07.2024 15:15 Відповісти
Достал дятель пожилой а могли русню порешать ещё в 2022.
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10.07.2024 15:19 Відповісти
Одні лиш балачки... а ситуація змінюється постійно в гіршу сторону
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10.07.2024 15:19 Відповісти
Потужна заява від діда, що через 4 місяці буде звичайним американським пенсіонером. І далі що
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10.07.2024 16:06 Відповісти
Это можно списать на его старость? Старческий бред, сказки внукам? Или он решил, что украинцы до последнего жителя должны с лопатами на поле боя погибнуть? И победа Украины будет выглядеть как полностью разрушенная страна, уничтоженное население. И только чиновники с полицией будут дальше жить, наклоняя, вместо уничтоженных украинцев, прибывшее из Африки пополнение?
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10.07.2024 16:24 Відповісти
Сподіваюся, що 💯 річний нарешті щирий. Вперше в житті. Люди потребують справедливості! - це нормально. Потребують і заслуговують. Та й сам Гудвін це теж розуміє.
Сподіваюся.
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10.07.2024 16:39 Відповісти
Україна переможе", - зазначив Байден, а в яких кордонах не сказав
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10.07.2024 20:08 Відповісти
Сполучені Штати повинні надати більш ефективну зброю. Сполучені Штати нарешті знову надали зброю, але ця зброя була набагато менш ефективною, ніж на початку війни. Сполучені Штати повинні модернізувати свою зброю, інакше відстала зброя не зможе змінити ситуацію війни.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-minister-says-shes-frustrated-124208828.html
https://www.yahoo.com/news/russia-rebuilt-war-machine-faster-175424451.html
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10.07.2024 21:55 Відповісти
тільки хотілося б знати в якому вигляді ми цю 'перемогу' зустрінемо, якщо доживемо
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11.07.2024 01:26 Відповісти
Thank you, Joe! Well done. God bless America. Дякуючи Америці, та пану Байдену особисто, Україна є і буде.
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11.07.2024 02:49 Відповісти
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11.07.2024 03:30 Відповісти
Україна переможе, навіть не стріляючи по росії ггг )
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11.07.2024 05:33 Відповісти
А ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ПУТИНА ЛИКВИДИРОВАТЬ !?)
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11.07.2024 06:32 Відповісти
 
 