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Новини
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Байден зустрінеться із Зеленським 11 липня, - Білий дім

байден,зеленський

Президент США Джо Байден 11 липня проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку для України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - розповіла прессекретар.

За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.

Жан-П'єр уточнила, що лідери проведуть переговори перед засіданням Ради Україна-НАТО. Це буде вже третя зустріч Зеленського та Байдена за останні кілька місяців.

Також читайте: Байден: Я той, хто зупинив Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де візьме участь у саміті НАТО, який триватиме 9-11 липня.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24391) США (23449)


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Топ коментарі
+10
Чому президент Байден не закінчив війну? Ось такий він Головнокомандувач!
Пів тисячі прокльонів Байдену з тегами його аккаунту.
І це тільки під твіттом їрмаківського пацюка стерненка.
І ще 10 тис. ретвітів. І це ж тільки у стерненка. Там ботні нагнали шокапець!
🤡 - ❝Відповіді треба чекати не від мене, відповіді треба чекати від партнерів❞.
Ви, сцуки, коли свою "галочку" в бюлетені ставили, там було прізвище Байдена?
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09.07.2024 23:20 Відповісти
+7
Один не хоче , другий не може, коли змінять з обох сторін , може шось і рушиця у кращу сторону.
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09.07.2024 23:09 Відповісти
+4
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09.07.2024 23:54 Відповісти
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Один не хоче , другий не може, коли змінять з обох сторін , може шось і рушиця у кращу сторону.
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09.07.2024 23:09 Відповісти
Перетнуться перетруть - Баиден випише люлєи
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09.07.2024 23:06 Відповісти
Тобто під кінець саміту НАТО, коли вже все буде сказано та вирішено
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09.07.2024 23:12 Відповісти
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09.07.2024 23:14 Відповісти
На фоні масованих синхронних заяв Зеленского та Єрмака про перемовини з Кацапією, та зупинення війни, у всіх виникли питання. Якщо так м'яко, дипломатично виразитись. Всі здивовані охрінівші. Що такого сталось, чому такий раптовий розворот в риториці на 180°.
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09.07.2024 23:19 Відповісти
Ви хоча б помітили... А деякі досі мчать в Ялту по каву на потязі з якого навіть колеса вкрали/продали/віддали за газ/меморандум.
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10.07.2024 00:02 Відповісти
Чому президент Байден не закінчив війну? Ось такий він Головнокомандувач!
Пів тисячі прокльонів Байдену з тегами його аккаунту.
І це тільки під твіттом їрмаківського пацюка стерненка.
І ще 10 тис. ретвітів. І це ж тільки у стерненка. Там ботні нагнали шокапець!
🤡 - ❝Відповіді треба чекати не від мене, відповіді треба чекати від партнерів❞.
Ви, сцуки, коли свою "галочку" в бюлетені ставили, там було прізвище Байдена?
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09.07.2024 23:20 Відповісти
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09.07.2024 23:54 Відповісти
Нормально. Наш Президент, как профессиональный актер, должен прекрасно чувствовать настроение человека и уметь добиться максимума возможного.
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10.07.2024 00:02 Відповісти
Сподіваюся, що Байден поставить умову: або ти втомився і звалюєшь з посади, або ніякої допомоги Україні! І треба, щоб про це всі почули. Бо воно буде вдавати, що нічого не почув.
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10.07.2024 00:47 Відповісти
Андрій Борисович теж планує зустрітись з Байденом і виставити фоточку в усіх телеграм-помийках,щоб "корисні хом'ячки" знали хто хазяін,а прикормлені корупціонери не забували кому податок на недоторканість заносити.
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10.07.2024 01:25 Відповісти
Господи, якщо хтось з вас має можливість, то передайте цьому зебілу, що на зустрічі такого рівня можна костбм одягати. Не обов'язково в цій піжамі їздити. Всі і так в курсі, що у нас війна і що ти довбо.об зелений.
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10.07.2024 05:18 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19958 Олег Шарп :

Жодного разу за час війни не висловлювався стосовно мілітарі-одягу президента.

Але сьогодні, як мені розказали, вельми стриманий американський дипломат тихенько зауважив: «Я розумію, що у вас війна, але хоча б темну сорочку він міг надіти та заправити її у штани?» Потім зрозумів, зо бовкнув назагал зайвого і тут же (мабуть, в якості моральної компенсації) додав: «А дружина у нього гарна…»

©️ Передано зі слів нашого дипломата, який приймав участь у зустрічі Володимира Олександровича у Вашингтоні.
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10.07.2024 11:17 Відповісти
Дуже потужно...потужніше вже не буває...
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10.07.2024 06:29 Відповісти
 
 