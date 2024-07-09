Байден зустрінеться із Зеленським 11 липня, - Білий дім
Президент США Джо Байден 11 липня проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку для України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - розповіла прессекретар.
За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.
Жан-П'єр уточнила, що лідери проведуть переговори перед засіданням Ради Україна-НАТО. Це буде вже третя зустріч Зеленського та Байдена за останні кілька місяців.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де візьме участь у саміті НАТО, який триватиме 9-11 липня.
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здивованіохрінівші. Що такого сталось, чому такий раптовий розворот в риториці на 180°.
Пів тисячі прокльонів Байдену з тегами його аккаунту.
І це тільки під твіттом їрмаківського пацюка стерненка.
І ще 10 тис. ретвітів. І це ж тільки у стерненка. Там ботні нагнали шокапець!
🤡 - ❝Відповіді треба чекати не від мене, відповіді треба чекати від партнерів❞.
Ви, сцуки, коли свою "галочку" в бюлетені ставили, там було прізвище Байдена?
Жодного разу за час війни не висловлювався стосовно мілітарі-одягу президента.
Але сьогодні, як мені розказали, вельми стриманий американський дипломат тихенько зауважив: «Я розумію, що у вас війна, але хоча б темну сорочку він міг надіти та заправити її у штани?» Потім зрозумів, зо бовкнув назагал зайвого і тут же (мабуть, в якості моральної компенсації) додав: «А дружина у нього гарна…»
©️ Передано зі слів нашого дипломата, який приймав участь у зустрічі Володимира Олександровича у Вашингтоні.