Байден зустрінеться із Зеленським 11 липня, - Білий дім

Президент США Джо Байден 11 липня проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку для України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - розповіла прессекретар.

За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.

Жан-П'єр уточнила, що лідери проведуть переговори перед засіданням Ради Україна-НАТО. Це буде вже третя зустріч Зеленського та Байдена за останні кілька місяців.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де візьме участь у саміті НАТО, який триватиме 9-11 липня.