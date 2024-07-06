Байден: Я той, хто зупинив Путіна
Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя Росії Володимира Путіна.
Відповідну заяву американський президент зробив в інтерв’ю ABC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Під час інтерв’ю Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства.
Він також наполягав, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.
На запитання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести, Байден відповів, що "кожного дня" проходить когнітивний тест.
"Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", – сказав Байден.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а маразматик біден всю зиму (три місяці: грудень 2021 - лютий 2022) вмовляв обнуленого карлика напасти на Україну!
І Обама продовжує керувати Байденом з-за лаштунків.
Є Камала Харріс - цілком гідна енергійна заміна - скільки ще соплі жувати ?
Станом на 17 липня 2022, з важкої зброї
США передали 126 гармат, 12 хаймарс, 16 насамс
В той же час, інші країни
229 гармат, 59 рсзо, 41 ппо, 14 літаків, 286 танків, 293 бмп
Навіть зараз цей показник зберігається
США 0 літаків, інші країни 49шт
США 31 танк, інші країни 615шт
Виходить інші країни мають більше прав сказати, хто та кого зупинив
Хоча насправді зупинила Україна, хоча за допомогою іноземної зброї
Но зброя сама по собі не воює
І гроші та права зараз є - проте хтось заважає...
"Ожидается, что во вторник, 25 июня, США объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине в размере 150 млн. долларов" - забули
03 июля 2024 "США объявили о новом пакете помощи Украине на 150 млн долларов", но https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ тут досі немає
150млн це з програми PDA, котра має фінанси 7.8млрд на всі країни до 1 жовтня 2024. Витратили вже 900млн, +150млн.
До кінця фінроку 3 місяці - є повноваження витрачати по 2+ млрд в місяць
Чи витратять?
Чи витратять на Україну, чи інші країни?
І ракети б не летіли.
І цаккапська саранча не лізла б у наступ.
Джо Байден скорочує розрив і відстає від Трампа лише на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах - Bloomberg.
Він випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні, знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді і Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.
Здається, дід ще повоює! Скажу очевидну річ. Байден би з радістю знявся з виборів, якби бачив достойну заміну. А те що її немає - вина не Байдена, а всієї Демократичної партії. І як би там не було, для нас краще старий та передбачуваний Байден, аніж теж старий, але абсолютно неврівноважений та егоїстичний Трамп, який до того ж відверто не любить Україну і готовий йти на сепаратні домовленості з ******.
Це вже не смішно і навіть не сміховинно
до тебе ніяких претензій, перебив руду пихату білку.
і за допомогу Україні теж дякувало,
хочя дійсно можно і потрібно було б і рішучіше.
і не твоя провина, що вік бере своє...
але може вже і чяс?
в кінці кінців не в тому діло, який кінь тебе на переправі на тей берег вивезе, аби вивіз.
a тут є небезпідставні сумніви...
Начебто вірний
"I'm the guy that put NATO together, the future. No one thought I could expand it. I'm the guy that shut Putin down. No one thought could happen.
Я тот парень, который объединил НАТО для будущего. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это возможно"
https://www.pap.pl/ru/russian/news/bayden-esli-ukraina-padet-za-ney-posleduyut-polsha-i-drugie-strany Місяць тому "Если мы позволим Украине пасть, мы увидим, как за ней последует Польша и все те страны, которые находятся вдоль российской границы - заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time"
Тобто все таки Україна зупинила путіна
Але можна відлити своє Дніпро, правда, не на вулиці, а в під'їзді.