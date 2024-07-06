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Байден: Я той, хто зупинив Путіна

Президент Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя Росії Володимира Путіна.

Відповідну заяву американський президент зробив в інтерв’ю ABC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Під час інтерв’ю Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства.

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Він також наполягав, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

На запитання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести, Байден відповів, що "кожного дня" проходить когнітивний тест.

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"Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", – сказав Байден.

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24124)


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Топ коментарі
+28
***** зупинив український народ
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06.07.2024 19:37 Відповісти
+23
Руда катастрофа надала нам Джавеліни. Дід Байден дивився перші 2 місяці і практично нічого не надавав. Якби він надав все, що надає зараз - війна вже б закінчилась, враховуючи кількість вмотивованих людей на початку війни. Я не фанат рудої катастрофи, бо її заяви - пздц. Але дід Байден зі своєю тактикою «не програшу України» і дуже поступово розширяючи список дозволеного, коли срана русня бʼє всюди і скільки хоче - доведе до біди.
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06.07.2024 19:53 Відповісти
+20
А коли почалось все, сиділи тупо і вичікували.
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06.07.2024 19:37 Відповісти
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,,Дайте мне точку опоры---и я вам переламаю всю теорему Пифагора!.. Одиссей. Остров №-6.
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06.07.2024 21:46 Відповісти
Байден - абсолютно старый человек, неспособный занимать этот пост. Позор США.
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06.07.2024 22:00 Відповісти
о Боже...,до чого докотилась славнозвісна штатівська "демократія"....,шкода що в цей час немае Рейгана та Течер...
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06.07.2024 22:08 Відповісти
пукіна-шаломова зупиняє кожен день ціною свого життя і здоров'я УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТ!!!

а маразматик біден всю зиму (три місяці: грудень 2021 - лютий 2022) вмовляв обнуленого карлика напасти на Україну!
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06.07.2024 22:17 Відповісти
А ***** той, хто завоював Марс з Юпітером.
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06.07.2024 22:21 Відповісти
З ружжом на Донбасі в атаку ходив. З Обдристовичем змагався в походах.
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06.07.2024 22:21 Відповісти
Путін заграбастав Крим при віцепрезиденті Байдені, і ніхто його тоді не зупинив.
І Обама продовжує керувати Байденом з-за лаштунків.
Є Камала Харріс - цілком гідна енергійна заміна - скільки ще соплі жувати ?
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06.07.2024 22:22 Відповісти
Трохи перебільшення
Станом на 17 липня 2022, з важкої зброї
США передали 126 гармат, 12 хаймарс, 16 насамс

В той же час, інші країни
229 гармат, 59 рсзо, 41 ппо, 14 літаків, 286 танків, 293 бмп

Навіть зараз цей показник зберігається
США 0 літаків, інші країни 49шт
США 31 танк, інші країни 615шт

Виходить інші країни мають більше прав сказати, хто та кого зупинив

Хоча насправді зупинила Україна, хоча за допомогою іноземної зброї
Но зброя сама по собі не воює
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06.07.2024 22:46 Відповісти
31 танчик - це показник того як допомагають США. В США близько 6.000 танків Абрамс.
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07.07.2024 00:09 Відповісти
Літаків теж за 3000+ штук

І гроші та права зараз є - проте хтось заважає...

"Ожидается, что во вторник, 25 июня, США объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине в размере 150 млн. долларов" - забули

03 июля 2024 "США объявили о новом пакете помощи Украине на 150 млн долларов", но https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ тут досі немає

150млн це з програми PDA, котра має фінанси 7.8млрд на всі країни до 1 жовтня 2024. Витратили вже 900млн, +150млн.
До кінця фінроку 3 місяці - є повноваження витрачати по 2+ млрд в місяць

Чи витратять?
Чи витратять на Україну, чи інші країни?
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07.07.2024 01:07 Відповісти
Якби путіна зупинили, то КАБи по наших об'ктах би не летіли.
І ракети б не летіли.
І цаккапська саранча не лізла б у наступ.
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06.07.2024 23:04 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19923 Олег Шарп :
Джо Байден скорочує розрив і відстає від Трампа лише на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах - Bloomberg.

Він випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні, знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді і Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.
Здається, дід ще повоює! Скажу очевидну річ. Байден би з радістю знявся з виборів, якби бачив достойну заміну. А те що її немає - вина не Байдена, а всієї Демократичної партії. І як би там не було, для нас краще старий та передбачуваний Байден, аніж теж старий, але абсолютно неврівноважений та егоїстичний Трамп, який до того ж відверто не любить Україну і готовий йти на сепаратні домовленості з ******.
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06.07.2024 23:21 Відповісти
"Я керую світом...", "ми - найважливіша нація світу..." 😵
Це вже не смішно і навіть не сміховинно
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07.07.2024 00:16 Відповісти
Зупинив? Не факт. А взагалі невже у всіх США з їх 300 мільйонним населенням не знайшлося більш достойного кандидата на пост глави держави ніж два старих діди? Риторичне запитання
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07.07.2024 00:39 Відповісти
ти все зробив, Джо...
до тебе ніяких претензій, перебив руду пихату білку.
і за допомогу Україні теж дякувало,
хочя дійсно можно і потрібно було б і рішучіше.
і не твоя провина, що вік бере своє...
але може вже і чяс?
в кінці кінців не в тому діло, який кінь тебе на переправі на тей берег вивезе, аби вивіз.
a тут є небезпідставні сумніви...
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07.07.2024 00:46 Відповісти
Тут писали, що переклад не вірний
Начебто вірний

"I'm the guy that put NATO together, the future. No one thought I could expand it. I'm the guy that shut Putin down. No one thought could happen.

Я тот парень, который объединил НАТО для будущего. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это возможно"

https://www.pap.pl/ru/russian/news/bayden-esli-ukraina-padet-za-ney-posleduyut-polsha-i-drugie-strany Місяць тому "Если мы позволим Украине пасть, мы увидим, как за ней последует Польша и все те страны, которые находятся вдоль российской границы - заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time"

Тобто все таки Україна зупинила путіна
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07.07.2024 00:52 Відповісти
якраз третю світову й почав байден.а при трампу кацапи сиділи тихенько як миші.
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07.07.2024 07:07 Відповісти
Я вже так зрадів і хотів голосно закричати "Перемога!". Але потім перевірив, і виявилось, що війна триває, що путін продовжує знищувати нас, що він досі торгує ресурсами, що досі русня непогано себе почуває. Піду на вулицю, зупиню Дніпро.
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07.07.2024 07:09 Відповісти
Зупинити Дніпро на вулиці не вийде.
Але можна відлити своє Дніпро, правда, не на вулиці, а в під'їзді.
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07.07.2024 10:07 Відповісти
***** ще ніхто не зупинив. Боріс Джонсон це той, хто не дав одним здати Україну, а іншим захопити, і той, хто дав Байдену коліном під костлявий зад, щоб почав шевелитись.
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07.07.2024 13:14 Відповісти
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