Байден: Я той, хто зупинив Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя Росії Володимира Путіна.

Відповідну заяву американський президент зробив в інтерв’ю ABC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Під час інтерв’ю Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту НАТО

Він також наполягав, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

На запитання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести, Байден відповів, що "кожного дня" проходить когнітивний тест.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден

"Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", – сказав Байден.