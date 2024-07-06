У Білому домі вважають можливою зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту НАТО
Президент США Джо Байден може провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зустріч Байдена і Зеленського може відбутися на полях саміту НАТО, що проходитиме в американській столиці.
"І хоча у президента (Байдена. – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.
Він також додав, що на полях саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".
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(зворушено шморгає носом)
Чи обов'язково на полях треба?
Ішаку в черговий раз будуть ставити клізму. Це чмо ніяк не може перейти до формули перемоги. Ішак спить і бачить себе за столом договорняка з ******. Геть безтолкового ішака! Рано чи пізно всі прийдемо до такого висновку.