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У Білому домі вважають можливою зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту НАТО

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден може провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зустріч Байдена і Зеленського може відбутися на полях саміту НАТО, що проходитиме в американській столиці.

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"І хоча у президента (Байдена. – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.

Він також додав, що на полях саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".

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Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358) саміт (790)


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Топ коментарі
+1
У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту

Вийду в поле, стану серед жита,
Задивлюся в небо голубе... (с)

(зворушено шморгає носом)
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06.07.2024 19:35 Відповісти
+1
Заколебали своими"полями",саммита и и прочей пургой.Где ***** F-16 ?
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06.07.2024 19:35 Відповісти
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У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту

Вийду в поле, стану серед жита,
Задивлюся в небо голубе... (с)

(зворушено шморгає носом)
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06.07.2024 19:35 Відповісти
Заколебали своими"полями",саммита и и прочей пургой.Где ***** F-16 ?
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06.07.2024 19:35 Відповісти
Ермак вже скидає Сирського - бо той не веде людей на смерть. без фортифікацій. А ти хочеш щоб шпигуни Єрмака особисто знімали для РАШКИ ТАЄМНЕ ОЗБРОЄННЯ?
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06.07.2024 23:39 Відповісти
не буде контрансатупу поки вова не відмовляється від агентів на Банковій та не тільки
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06.07.2024 23:40 Відповісти
якщо Україну не запрошують в НАТО .то "зезеденту" варто відмовитися від зустрічі "з технічних причин з американським "байдою " ,котрий є тим основним світовим лідером,котрий і блокує вступ України в НАТО,на догоду куйлу,який буде продовжувати руйнацію України і геноцид українського народу
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06.07.2024 19:35 Відповісти
Яка велика честь... Шо вони ще "вважають можливим"?
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06.07.2024 19:42 Відповісти
Думаю,що наступна зустріч , а скоріше недільні відвідини,це коли наш приїде до будинку людей похилого віку,навідати діда,котрий вже з трудом впізнаватими колишніх соратників))
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06.07.2024 19:51 Відповісти
Може десь у місті зустрінуться? В кафе чи в барі?
Чи обов'язково на полях треба?
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06.07.2024 19:58 Відповісти
Віддав би багато щоб подивитися на справжню зустріч двох осіб. З яких одна - це старий с деменцією та другий - наркозалежний імбецил. Уявляю вже як їх перекладачі зі сміху катаються по підлозі.
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06.07.2024 20:01 Відповісти
Може и перетнуться
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06.07.2024 20:16 Відповісти
Байден зустріниться з ішаком для того, щоб вставити тупорилому чергову клізму.
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06.07.2024 20:26 Відповісти


Ішаку в черговий раз будуть ставити клізму. Це чмо ніяк не може перейти до формули перемоги. Ішак спить і бачить себе за столом договорняка з ******. Геть безтолкового ішака! Рано чи пізно всі прийдемо до такого висновку.
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06.07.2024 20:43 Відповісти
Скажіть мені, друзі, з ким зєлєнскаЯ ще не зустрічалась у світі ? ***** виключаю, бо зустріч з ним закінчиться шибеницею для Лідора. Він стільки наговорив, що й мило кацапи не дадуть.
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06.07.2024 20:46 Відповісти
 
 