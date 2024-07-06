У Білому домі вважають можливою зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту НАТО

Президент США Джо Байден може провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зустріч Байдена і Зеленського може відбутися на полях саміту НАТО, що проходитиме в американській столиці.

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"І хоча у президента (Байдена. – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.

Він також додав, що на полях саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".

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