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Новини
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Столтенберг назвав п’ять складових допомоги НАТО для України: Це найбільш термінове завдання

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що підтримка України буде "найнагальнішим завданням" саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні.

Про це керівник НАТО заявив на пресконференції сьогодні у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найбільш терміновим завданням під час саміту є підтримка України. Україна має перемогти, і вона потребує нашої сталої допомоги. Тож я очікую, що під час саміту наступного тижня глави держав та урядів погодять змістовний пакет для України", - сказав Столтенберг.

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За його словами, передусім ідеться про програму НАТО з безпекової допомоги й тренування. Зокрема, НАТО візьме на себе координацію та постачання Україні переважної частини міжнародної безпекової допомоги. У Німеччині буде створено окреме командування НАТО для України на чолі із тризірковим генералом, під керівництвом якого працюватимуть близько 700 службовців. Також будуть створені нові логістичні вузли у східній частині Альянсу. За словами керівника НАТО, це не зробить Альянс стороною конфлікту, але дозволить посилити здатність України до самооборони.

Лідери країн НАТО у Вашингтоні також розглядатимуть довгострокові фінансові зобов’язання.

"Я очікую, що союзники підтвердять рішучість підтримувати Україну у розбудові сил, що здатні здолати російську агресію сьогодні та стримати її у майбутньому. З початку російського повномасштабного вторгнення союзники надавали близько 40 мільярдів євро військової допомоги щороку. Союзники погодилися, що це є мінімальною межею. Тож я очікую, що союзники під час саміту вирішать зберігати цей рівень протягом наступного року", - сказав генеральний секретар НАТО.

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Він зауважив, що країни-члени НАТО погодять механізми розподілу фінансового навантаження виходячи з розміру ВВП кожної держави, що має забезпечити надання Україні підтримки, достатньої для перемоги.

"Третя складова – це більше негайної військової підтримки для України. Я очікую, що союзники нададуть більше систем протиповітряного захисту, більше боєприпасів та інших спроможностей. Четверте – укладення більшої кількості двосторонніх безпекових угод з Україною. Багато вже укладені, я очікую, що більше їх стане під час саміту", - зазначив Столтенберг.

Крім того, за його словами, йдеться про поглиблення взаємосумісності між Силами оборони України та силами НАТО. Це передбачає більш тісну співпрацю, зокрема в межах нового Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти, що буде створений на території Польщі. Крім того, союзники працюватимуть над тим, щоб сприяти розвитку оборонної промисловості України та поглиблювати співробітництво у сфері інновацій.

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Всі ці зусилля, на переконання керівника Альянсу, дадуть змогу зробити Україну сильнішою, більш взаємосумісною із силами НАТО та краще підготують її до вступу в НАТО.

"Я обговорював ці теми з Президентом Зеленським тут, у НАТО, кілька днів тому. Ми погодилися щодо всіх цих елементів, включаючи командування НАТО, збільшення фінансування, надання більшої військової допомоги, більше безпекових угод та більше взаємосумісності. Все це створює (для України) міст до членства в НАТО та дуже потужний пакет підтримки. Тож Україна наближається до НАТО", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Автор: 

НАТО (6547) саміт (790) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
Маємо унікальну ситуацію !
Перший раз в історії України нам надають потужну підтримку !
Ми не мали її а ні за Козаччини Богдана, а ні за часів УНР, Гетьманату та Директорії, а ні в боротьбі ОУН-УПА.

Тепер наш шанс і наша відповідальність - використати підтримку та відстояти Українську Державу !

.
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06.07.2024 00:23 Відповісти
+5
це створює насамперед Генштаб НАТО-України під орудою трьохзіркового генерала (генерал-полковник) із штатом 700 офіцерів і службовців

оце так !
паралельний Генштаб ЗСУ в НАТО!
ЗЄля та дь'Єрмак із своєю бузуглою хай утруться ставити палки в колеса ЗСУ
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06.07.2024 00:08 Відповісти
+3
+ розподіл фінансування військової допомоги по країнах,
+ планування складу допомоги,
+..,
+...,

Україна реально стає членом НАТО на пільгових умовах

хутін всєх пєрєіграл ! 🤣
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06.07.2024 00:12 Відповісти
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це створює насамперед Генштаб НАТО-України під орудою трьохзіркового генерала (генерал-полковник) із штатом 700 офіцерів і службовців

оце так !
паралельний Генштаб ЗСУ в НАТО!
ЗЄля та дь'Єрмак із своєю бузуглою хай утруться ставити палки в колеса ЗСУ
показати весь коментар
06.07.2024 00:08 Відповісти
+ розподіл фінансування військової допомоги по країнах,
+ планування складу допомоги,
+..,
+...,

Україна реально стає членом НАТО на пільгових умовах

хутін всєх пєрєіграл ! 🤣
показати весь коментар
06.07.2024 00:12 Відповісти
Маємо унікальну ситуацію !
Перший раз в історії України нам надають потужну підтримку !
Ми не мали її а ні за Козаччини Богдана, а ні за часів УНР, Гетьманату та Директорії, а ні в боротьбі ОУН-УПА.

Тепер наш шанс і наша відповідальність - використати підтримку та відстояти Українську Державу !

.
показати весь коментар
06.07.2024 00:23 Відповісти
де та коли сказав, що через 20 років ?
дже-ре-ло !

чи аби попатякати !
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06.07.2024 00:15 Відповісти
Ніяка підтримка не може бути зайва для України у боротьбі з рашистами та й внутрішніх ворогів вистачає.
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06.07.2024 02:50 Відповісти
40 млрд$ Україні під час реальної війни з ка.па.ми , й 600млд$ афганістану за х.у.й знай що?
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06.07.2024 04:00 Відповісти
Это другое...
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06.07.2024 08:09 Відповісти
ваші гроші витрачайте туди, куди ВИ захочете. Нема грошей? йдіть працюте.
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06.07.2024 08:21 Відповісти
Ага, ще викладіть невдоволення взагалі всьому Заходу і відмовтеся від допомоги. Китайців тільки не займайте. Вже подоляка хочеш переплюнути, поки він займається закопуванням братця в сиру землю. Ну й гидота ти кацапська!
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08.07.2024 07:54 Відповісти
 
 