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Новини
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У Москві Орбан представляє не НАТО, а лише Угорщину. На саміті у Вашингтоні обговорять його поїздку, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував візит Орбана до РФ

Під час свого візиту до Москви угорський прем'єр Віктор Орбан не представляє НАТО.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, на саміті НАТО у Вашингтоні обговорять візит Орбана до Росії. Генсек нагадав, що угорський прем'єр і раніше відвідував Москву та розповідав союзникам по Альянсу про ці поїздки.

"Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі", - додав Столтенберг.

Він також зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Будапешта обговорювалось питання війни РФ проти України.

"Угорщина погодилась, що Росія несе відповідальність за війну, є її винуватцем, і Росія може закінчити цю війну сьогодні та зупинити атакувати Україну", - сказав генсек.

Також, за словами Столтенберга, під час сьогоднішнього візиту до Москви Орбан не представляє НАТО, а лише свою країну.

Читайте: Фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через поїздку Орбана до РФ, - речник Єврокомісії Маммер

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Також читайте: Ле Пен може об’єднатись з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

Автор: 

НАТО (6547) росія (66070) Столтенберг Єнс (1596) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+8
Угорщина має бути виключена з НАТО і ЄС. А орбан має бути засуджений, як співучасник геноциду
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05.07.2024 15:21 Відповісти
+7
Це удар по НАТО та ЕС.

Усего за 5 днів Орбан узяв « усе в свої руки».

диви як стрібае- ЕС- киев- Москва. Мабуть скоро Пекін…

А НАТО буде обговорювати…
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05.07.2024 15:19 Відповісти
+5
Також давно потрібно розірвати дипломатичні відносини з китаєм, іраном, **********
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05.07.2024 15:24 Відповісти
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на масквє орбан представляє своє лібідо. ***** наміроточить йому в oчko, на тому і розійдуться.
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05.07.2024 15:18 Відповісти
Це удар по НАТО та ЕС.

Усего за 5 днів Орбан узяв « усе в свої руки».

диви як стрібае- ЕС- киев- Москва. Мабуть скоро Пекін…

А НАТО буде обговорювати…
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05.07.2024 15:19 Відповісти
вітя орбан - рашистська гнида.
До мацкви цей @андон поплентався з одним завданням - отримати нові вказівки від свого куратора - @уйла.
Виключно за заначених обгрунтувань необхідно на саміті НАТО обговорювати поведінку, дії, висловлювання та позиції віті орбана
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05.07.2024 15:19 Відповісти
Захід відхрещується від Орбана так активно, наче це саме він послав його до *****.
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05.07.2024 15:20 Відповісти
Угорщина має бути виключена з НАТО і ЄС. А орбан має бути засуджений, як співучасник геноциду
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05.07.2024 15:21 Відповісти
Також давно потрібно розірвати дипломатичні відносини з китаєм, іраном, **********
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05.07.2024 15:24 Відповісти
Можете наперед і трампа обговорити. Він з метою засрати ефір і мізки виборців стопудово долучиться і буде посилатися на цей візит як крок на шляху до миттєвого зупинення війни після перемоги на виборах.
Які ж ви всі наївні. Шольцу треба було не кави запропонувати випити в туалеті, а "мочіть в сортірє".
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05.07.2024 15:23 Відповісти
Венгрия - это столп западной цивилизации, неужели вы не понимаете что они всем руководят, потому что все эти леваки - это все трешак (лгбт, блм) слабаки, они даже руку на него не смеют поднять потому что у них не хватит ни сил ни смелости, вы посмотрите на них на женоподобных какой с них может быть толк, что они смогут предпринять, кого вы выбрали в союзники?
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05.07.2024 15:33 Відповісти
а ти хто такий?
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05.07.2024 18:36 Відповісти
Ще раз наголошую: кліка *****************+сі+хоменеї+еtс - вороги України.
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05.07.2024 15:46 Відповісти
пустили свиню в город, лохи
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05.07.2024 15:58 Відповісти
продажана ліцемірна європа. І вони нам розказують про корупцію
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05.07.2024 16:18 Відповісти
продажана ліцемірна європа. І вони нам розказують про корупцію
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05.07.2024 16:20 Відповісти
От же гівнюк смердючий. Коли вже його стриножать. Швейка з сапером Водічкою на нього немає. Сидів би як миш під віником.
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05.07.2024 16:28 Відповісти
 
 