У Москві Орбан представляє не НАТО, а лише Угорщину. На саміті у Вашингтоні обговорять його поїздку, - Столтенберг

Під час свого візиту до Москви угорський прем'єр Віктор Орбан не представляє НАТО.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, на саміті НАТО у Вашингтоні обговорять візит Орбана до Росії. Генсек нагадав, що угорський прем'єр і раніше відвідував Москву та розповідав союзникам по Альянсу про ці поїздки.

"Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі", - додав Столтенберг.

Він також зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Будапешта обговорювалось питання війни РФ проти України.

"Угорщина погодилась, що Росія несе відповідальність за війну, є її винуватцем, і Росія може закінчити цю війну сьогодні та зупинити атакувати Україну", - сказав генсек.

Також, за словами Столтенберга, під час сьогоднішнього візиту до Москви Орбан не представляє НАТО, а лише свою країну.

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Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

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