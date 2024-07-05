РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11504 посетителя онлайн
Новости
1 497 14

В Москве Орбан представляет не НАТО, а только Венгрию. На саммите в Вашигтоне обсудят его поездку, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував візит Орбана до РФ

Во время своего визита в Москву венгерский премьер Виктор Орбан не представляет НАТО.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне обсудят визит Орбана в Россию. Генсек напомнил, что венгерский премьер и раньше посещал Москву и рассказывал союзникам по Альянсу об этих поездках.

"Венгрия уведомила нас об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что на следующей неделе в Вашингтоне будет возможность обсудить дискуссии, которые он имел в Москве, как это происходит между союзниками на регулярной основе", - добавил Столтенберг.

Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.

"Венгрия согласилась, что Россия несет ответственность за войну, является ее виновником, и Россия может закончить эту войну сегодня и прекратить атаковать Украину", - сказал генсек.

Также, по словам Столтенберга, во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.

Читайте: Фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за поездки Орбана в РФ, - представитель Еврокомиссии Маммер

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Читайте также: Ле Пен может объединиться с Орбаном в Европарламенте, - Bloomberg

Автор: 

НАТО (10082) россия (96169) Столтенберг Йенс (1620) Виктор Орбан (478)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Угорщина має бути виключена з НАТО і ЄС. А орбан має бути засуджений, як співучасник геноциду
показать весь комментарий
05.07.2024 15:21 Ответить
+7
Це удар по НАТО та ЕС.

Усего за 5 днів Орбан узяв « усе в свої руки».

диви як стрібае- ЕС- киев- Москва. Мабуть скоро Пекін…

А НАТО буде обговорювати…
показать весь комментарий
05.07.2024 15:19 Ответить
+5
Також давно потрібно розірвати дипломатичні відносини з китаєм, іраном, **********
показать весь комментарий
05.07.2024 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на масквє орбан представляє своє лібідо. ***** наміроточить йому в oчko, на тому і розійдуться.
показать весь комментарий
05.07.2024 15:18 Ответить
Це удар по НАТО та ЕС.

Усего за 5 днів Орбан узяв « усе в свої руки».

диви як стрібае- ЕС- киев- Москва. Мабуть скоро Пекін…

А НАТО буде обговорювати…
показать весь комментарий
05.07.2024 15:19 Ответить
вітя орбан - рашистська гнида.
До мацкви цей @андон поплентався з одним завданням - отримати нові вказівки від свого куратора - @уйла.
Виключно за заначених обгрунтувань необхідно на саміті НАТО обговорювати поведінку, дії, висловлювання та позиції віті орбана
показать весь комментарий
05.07.2024 15:19 Ответить
Захід відхрещується від Орбана так активно, наче це саме він послав його до *****.
показать весь комментарий
05.07.2024 15:20 Ответить
Угорщина має бути виключена з НАТО і ЄС. А орбан має бути засуджений, як співучасник геноциду
показать весь комментарий
05.07.2024 15:21 Ответить
Також давно потрібно розірвати дипломатичні відносини з китаєм, іраном, **********
показать весь комментарий
05.07.2024 15:24 Ответить
Можете наперед і трампа обговорити. Він з метою засрати ефір і мізки виборців стопудово долучиться і буде посилатися на цей візит як крок на шляху до миттєвого зупинення війни після перемоги на виборах.
Які ж ви всі наївні. Шольцу треба було не кави запропонувати випити в туалеті, а "мочіть в сортірє".
показать весь комментарий
05.07.2024 15:23 Ответить
Венгрия - это столп западной цивилизации, неужели вы не понимаете что они всем руководят, потому что все эти леваки - это все трешак (лгбт, блм) слабаки, они даже руку на него не смеют поднять потому что у них не хватит ни сил ни смелости, вы посмотрите на них на женоподобных какой с них может быть толк, что они смогут предпринять, кого вы выбрали в союзники?
показать весь комментарий
05.07.2024 15:33 Ответить
а ти хто такий?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:36 Ответить
Ще раз наголошую: кліка *****************+сі+хоменеї+еtс - вороги України.
показать весь комментарий
05.07.2024 15:46 Ответить
пустили свиню в город, лохи
показать весь комментарий
05.07.2024 15:58 Ответить
продажана ліцемірна європа. І вони нам розказують про корупцію
показать весь комментарий
05.07.2024 16:18 Ответить
продажана ліцемірна європа. І вони нам розказують про корупцію
показать весь комментарий
05.07.2024 16:20 Ответить
От же гівнюк смердючий. Коли вже його стриножать. Швейка з сапером Водічкою на нього немає. Сидів би як миш під віником.
показать весь комментарий
05.07.2024 16:28 Ответить
 
 