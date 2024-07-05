В Москве Орбан представляет не НАТО, а только Венгрию. На саммите в Вашигтоне обсудят его поездку, - Столтенберг
Во время своего визита в Москву венгерский премьер Виктор Орбан не представляет НАТО.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне обсудят визит Орбана в Россию. Генсек напомнил, что венгерский премьер и раньше посещал Москву и рассказывал союзникам по Альянсу об этих поездках.
"Венгрия уведомила нас об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что на следующей неделе в Вашингтоне будет возможность обсудить дискуссии, которые он имел в Москве, как это происходит между союзниками на регулярной основе", - добавил Столтенберг.
Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.
"Венгрия согласилась, что Россия несет ответственность за войну, является ее виновником, и Россия может закончить эту войну сегодня и прекратить атаковать Украину", - сказал генсек.
Также, по словам Столтенберга, во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.
5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.
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Усего за 5 днів Орбан узяв « усе в свої руки».
диви як стрібае- ЕС- киев- Москва. Мабуть скоро Пекін…
А НАТО буде обговорювати…
До мацкви цей @андон поплентався з одним завданням - отримати нові вказівки від свого куратора - @уйла.
Виключно за заначених обгрунтувань необхідно на саміті НАТО обговорювати поведінку, дії, висловлювання та позиції віті орбана
Які ж ви всі наївні. Шольцу треба було не кави запропонувати випити в туалеті, а "мочіть в сортірє".