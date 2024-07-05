Столтенберг про вступ України до НАТО: Сподіваюсь, що це буде до 2034 року
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу впродовж наступних 10 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", - заявив Столтенберг у відповідь на запитання про можливе розширення Альянсу в найближчі десять років.
Генсек НАТО наголосив на необхідності нарощування військової допомоги України напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - зазначив він.
За словами Столтенберга, російський диктатор Володимир Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.
"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - додав генсек НАТО.
Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, Україні запропонують конкретні шляхи, які допоможуть зробити її сильнішим кандидатом на членство в НАТО.
Водночас видання The Telegraph повідомило, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити до Альянсу.
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І ніяк не менше.
А Гетьманцев помічник Сивковича не агент. А Ярмак помічник Тадеєва не агент. А Татаров зам Захарченка не агент.
А буба який платив податки тільки в раші, не агент.
P.S. "Чому ми досі не в НАТО?" (с)