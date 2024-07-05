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Столтенберг про вступ України до НАТО: Сподіваюсь, що це буде до 2034 року

Єнс Столтенберг про членство України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу впродовж наступних 10 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", - заявив Столтенберг у відповідь на запитання про можливе розширення Альянсу в найближчі десять років.

Генсек НАТО наголосив на необхідності нарощування військової допомоги України напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг після зустрічі з Зеленським: Ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України

За словами Столтенберга, російський диктатор Володимир Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - додав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, Україні запропонують конкретні шляхи, які допоможуть зробити її сильнішим кандидатом на членство в НАТО.

Водночас видання The Telegraph повідомило, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити до Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про саміт НАТО: Хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу

Автор: 

НАТО (6547) членство в НАТО (1743) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
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05.07.2024 12:08 Відповісти
+7
тобто зєлєнський збирається царювати до 2034 року?
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05.07.2024 12:01 Відповісти
+6
" В країні з мудрим нарідом - Деркач агент, Сивкович агент, Дубінський агент.
А Гетьманцев помічник Сивковича не агент. А Ярмак помічник Тадеєва не агент. А Татаров зам Захарченка не агент.
А буба який платив податки тільки в раші, не агент.

P.S. "Чому ми досі не в НАТО?" (с)
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05.07.2024 12:24 Відповісти
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тобто зєлєнський збирається царювати до 2034 року?
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05.07.2024 12:01 Відповісти
А што, он молодой нелох еще, 46 годиков только, не то что деды-колдуны из США. десяточку легко еще отмотает . только вот отмотаем ли мы десяточку это вопрос(
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05.07.2024 12:05 Відповісти
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05.07.2024 12:08 Відповісти
Ні, уе говорить про те, що Україні треба розраховувати на свої сили. Не киздити, всіх хиьрпоптх ''бізьньєсмьєнів'', корумпованих чиновників садити на голодний пайок. Скиздив - реальний срок, все майно під арешт, вченим та обдарованим конструкторам та винахідникам віддавати награбоване майно відібране у корупціонерів. Треба озброєти країну так, щоб ні у якого ***** навіть думка не виникла нападати.
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05.07.2024 12:14 Відповісти
швидше прилетять іншопланетяни та всіх переможуть
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05.07.2024 13:38 Відповісти
І всі на це згодні.
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05.07.2024 12:20 Відповісти
Вступ до НАТО буде такий самий як зараз безвіз до ЄС?
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05.07.2024 12:02 Відповісти
Не зрозуміле питання- безвіз до ЕС вже 8 років працює
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05.07.2024 12:03 Відповісти
Придурок. Якщо не хочете нести витрати на озброення 10 років, ПРИЙМАЙТЕ ЦЬОГО РОКУ.
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05.07.2024 12:02 Відповісти
Сподіваюсь нато до 2034 не розвалиться
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05.07.2024 12:03 Відповісти
Ага, вот когда ожидается окончание войны. Ясненько.
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05.07.2024 12:05 Відповісти
То абдристович був правий?
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05.07.2024 12:10 Відповісти
Не може бути. Він жеж агент кремля. І в 2019-му казав, що записування НАТО в Конституцію призведе до війни з росією. Ну хоть паржалі.
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05.07.2024 12:17 Відповісти
брехня! абдристович прогнозував закінчення війни ще до осені 2022 року))))
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05.07.2024 12:32 Відповісти
https://www.unian.net/war/arestovich-utverzhdaet-chto-voyna-s-rossiey-prodlitsya-do-2035-goda-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-amp-11781531.html
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05.07.2024 12:40 Відповісти
Точно агент.
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05.07.2024 12:45 Відповісти
не треба так поспішати бо можлива ескалація !
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05.07.2024 12:05 Відповісти
Ага а до 34 року як відомо, чи віслюк чи падишах
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05.07.2024 12:07 Відповісти
Такі заяви тільки ще більше деморалізують українців і ще більш заохочують ***** і його засраних кацапів далі воювати проти нас.
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05.07.2024 12:08 Відповісти
все по-мирному плану пуйла??
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05.07.2024 12:09 Відповісти
Ви там визнайтесь, ******* дешеві. Ви приймите Україну якщо вона переможе РФ чи у вас строк "морковки" просто черговий здвинувся і навіть після закінчення війни з "перемогою" ніяке НАТО не дасть.
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05.07.2024 12:10 Відповісти
Может хватит уже издеваться.
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05.07.2024 12:11 Відповісти
Ви не зрозуміли. Впродовж іще наступних 10 років має тривати війна між Україною і пітьмою.
І ніяк не менше.
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05.07.2024 12:14 Відповісти
Незламний готовий ще 10 років в кріслі гідранта посідєть
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05.07.2024 12:16 Відповісти
та чогож - чудово зрозуміли. навіть більше: за 10 років або пуйло здохне, або України не стане і проблема відпаде сама собою.
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05.07.2024 12:30 Відповісти
Космічна швидкість🗼
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05.07.2024 12:14 Відповісти
" В країні з мудрим нарідом - Деркач агент, Сивкович агент, Дубінський агент.
А Гетьманцев помічник Сивковича не агент. А Ярмак помічник Тадеєва не агент. А Татаров зам Захарченка не агент.
А буба який платив податки тільки в раші, не агент.

P.S. "Чому ми досі не в НАТО?" (с)
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05.07.2024 12:24 Відповісти
вишак! питання, чи буде тоді кого приймати???
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05.07.2024 12:28 Відповісти
Україна аж бігом
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05.07.2024 12:30 Відповісти
Тобто НАТО вповні влаштовує, що українців убиватимуть ще 10 років
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05.07.2024 12:49 Відповісти
Не в той бік мислите. НАТО цілковито влаштовує ситуація, коли українці стирають військовий потенціал росії. Що у тому випадку відбувається з українцями - нікого не хвилює.
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05.07.2024 13:05 Відповісти
Куда уж Украине до члена НАТО - Черногории, например!
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05.07.2024 12:58 Відповісти
Закройте на-куй эту тему, мираж 2024 , живем до 2034 г, будет прилет F-16 .
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05.07.2024 13:02 Відповісти
"Наша песня хороша, начинай сначала".
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05.07.2024 13:17 Відповісти
Молодець, гарно пожартував. Чи це був не жарт?
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05.07.2024 14:02 Відповісти
А Мона на рождество в 33 г? Ну очень **** охота!
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05.07.2024 16:21 Відповісти
 
 